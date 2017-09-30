Почему Путин так не любит погибших на производстве рабочих?

22 сентября исполнился год со дня гибели 8 спасателей МЧС при тушении пожара на складе пластмассовых изделий в Москве на Амурской улице. В этот день московские пожарные отслужили панихиду по заживо сгоревшим товарищам. Однако что-то не слыхать, чтобы кто-то ответил за их смерть. Замяли, что ли дело? Вас это не удивляет? Stalker

- Похоже, что замяли, и в этом, к сожалению, уже нет ничего удивительного, - пожал плечами наш обозреватель Александр Головенко. – Скажу больше: мы в редакции ФОРУМа.мск предвидели такой исход.

Потому что, судя по тогдашним публикациям в СМИ, тот сгоревший склад «Виктория» принадлежал ингушскому «овощному королю» Осканову, который будто вхож к президенту Ингушетии Евкурову. И еще входит в торговый клан владельца «РуссНефти» М.Гуцериева. А тот только куда ни входит…

Припоминается фраза той поры (по памяти): «Состояние миллиардера Гуцериева под 6 млрд. долларов. Так что при желании он мог мы купить весь Следственный комитет г-на Бастрыкина с чадами и домочадцами».

Вот почему уже 29 сентября я по просьбам коллег обратился с Открытым письмом к главе МЧС В.Пучкову «Почему жизнь пожарного стоит 1 млн. руб., а олимпийская медаль 12?» (http://forum-msk.org/material/kompromat/12299256.html ).

В нем мы, в частности, спрашивали: «После этого потрясшего всех ЧП прошла неделя, но до сих пор общественности неизвестно, кто владелец (или совладельцы) сгоревшего склада? Почему-то их имена упорно не называются и объяснений с них ни одно СМИ не потребовало. Такое ощущение, что их попросту уводят от ответственности. Вас не удивляет, что никто из них до сих пор не арестован и не дает показаний?».

Пошли комментарии к нашему посланию. Вот один из них. «Samohvalov» написал в 29.09.2016 06:19:

«Конечно, весь базар фильтруется. Потому что в завязке с собственниками склада собянинские чиновники. Они и орали на МЧС, требуя побыстрее все потушить. Но что там горело? Ведь пластмасса не горит!!!! Цветочки эти гребаные? Явно там было их подпольное производство. Вот где коррупция, млять».

Или вот: «Оперативный» - 29.09.2016 21:35.

«Если действительно хозяин сгоревшего склада чур\ка, то он уже сумел занести Пескову несколько килограммов «зелени»

Потому все начальники языки в ж--опу заснули. Так что чур--ку не посадют. Виновной назначат кладовщицу тетю Дусю которую и посадют».

Это все, конечно, эмоции, но были в том нашем Открытом письме к главе МЧС и другие вопросы. Ответ прислал начальник ГУ МЧС по Москве И.Денисов, который… ни на один из них не ответил. Лишь индифферентно уведомил, что расследованием занимаются те, кому положено.

Два дня назад мы направили ему письмо, в котором все-таки просили разъяснить, чего же накопали за год городские пинкертоны?

Отчего же этот «заговор молчания» вокруг такой трагедии? Думаю, он в позиции самого президента Путина, у которого к людям труда, рабочему классу вообще, я бы сказал, специфическое отношение.

Помните, как 25 августа в воду Керченского пролива с эстакады строящегося пирса свалился с моста автобус с вахтовиками? 19 рабочих захлебнулись. Так ни сам гарант, ни премьер, ни оба спикера об этой трагедии даже ни словом ни обмолвились. Почему? что за бардак в этой конторе под названием «Таманьнефтегаз»?

А ведь люди погибли на производстве, у них остались семьи, дети им-то кто и как потерю отцов компенсировать будет? Гробовая тишина («Кто убедил Путина «не замечать» гибели 19 рабочих на Кубани?», http://forum-msk.org/material/kompromat/13645577.html ).

Прошел месяц – о расследовании ни слова. Значит, тоже замяли?

А посмотрите, какой вообще позорно мелочный подход дорогого Владимира Владимировича к объявлению общенационального траура после катастроф с массовыми человеческими жертвам.

17 августа 2009 г. – авария на Саяно-Шушенской ГЭС унесла жизни 75 рабочих и служащих. По ним президент всенародную скорбь не объявляет.

5 декабря 2009 г. – пожар в пермском ночном клубе «Хромая лошадь», 156 заживо сгоревших и задохнувшихся. В этом случае всем велено скорбеть.

8-9 мая 2010 г. - два взрыва на междуреченской шахте «Распадская» погребли под завалами 90 горняков. По ним траура нет.

10 июля 2011 г. - на водохранилище в Татарстане пошел ко дну дизель-электроход «Булгария». Утонули 122 пассажира. Всенародный траур.

31 октября 2015 г. над Синаем разваливается в воздухе наш Airbus A321, возвращавшийся из Шарм-эш-Шейха в Санкт-Петербург. Крупнейшая в постсоветской России авиакатастрофа лишила жизни 224 пассажира и членов экипажа. Всероссийский траур.

25 декабря 2016 г. - в Черное море под Сочи падает летевший в Сирию Ту-154 Минобороны. 92 погибших. По ним, по мнению главы государства, всенародно скорбеть не обязательно.

Кто-нибудь объяснит эту торгашескую логику?

Помнится, лет 7-8 назад депутат Госдумы от шахтерского Кузбасса Нина Останина поднимала в печати вопрос о принятии специального закона о компенсациях семьям погибших на производстве.

В нем она предлагала четко установить их размер, который не должен быть таким унизительным, как сейчас. Должна быть прописана и поддержка детей до их совершеннолетия и учебы в вузах.

А пока что они получают позорно низкое пособие «по утере кормильца». Подобные предложения она направляла в Администрацию президента и правительство. Безрезультатно.

Нет, «результат» есть. Власти сделали все, чтобы Нина Александровна больше не стала депутатом и не беспокоила их «по пустякам».

А 11 мертвых шахтеров так и лежат в завалах «Распадской» и взывают к президенту, чтобы их нашли и похоронили по-христиански.

Насколько помнится, во время встречи с вдовами в Междуреченске Владимир Путин им это обещал…