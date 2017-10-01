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Московский листок

Бриллианты навсегда

Опубликовано 01.10.2017 автором в разделе комментариев 5

церковь бриллианты
Бриллианты навсегда

Сегодня сходили на богатую ювелирную выставку. Впечатление такое, что прямо из изуродованной ВДНХ вы попадаете в нездешний блистающий мир, который просто не может находиться в пределах нашего государства, где народ мерзнет в нетопленых квартирах и неделями ночует в аэропортах.
Я бывал на этой выставке и раньше, но сегодняшняя превзошла все виденное ранее, она сияла, блистала и утопала в ювелирной роскоши так, как будто дело происходило где-нибудь на Пятой авеню, а не в перекопанной и замерзающей Москве. Особенно впечатляли бесконечные витрины с якутскими и прочими алмазами, где каждое колечко или пара сережек по стоимости тянут на дорогой внедорожник, а если взять целиком хотя бы одну витрину, то она без труда побьет годовой бюджет небольшого европейского государства. А таких витрин на выставке десятки.
Жаль, конечно, что этот завораживающий бриллиантовый блеск мало отражается на благосостоянии народонаселения в целом, хотя отдельным приближенным к камешкам гражданам жаловаться наверняка не приходится.
Впрочем, покупателей этого алмазного великолепия наблюдалось не густо, народ все больше толпился у дешевых (относительно) агатово-сердоликовых бус, колечек и другой бижу попроще. Но к чести ювелиров хочу заметить, что в своих исканиях новых сбытовых ниш, они точно вычислили новый быстро растущий класс надежных и замечательно платежеспособных покупателей своей самой дорогой продукции. Я имею в виду деятелей церкви, для которых тут были десятки стендов, торгующих иконами в роскошных окладах, драгоценными крестиками и другой культовой атрибутикой просто умопомрачительной стоимости. Порой на уровне тех самых брюликов в несколько внедорожников и даже выше. А почему бы и нет, если есть спрос? Не на свои же ребята покупают всю эту роскошь!
К слову, на прежних выставках вся эта сверхдрагоценная церковная утварь тоже была, но не в таких впечатляющих масштабах и ценах.
Были и другие интересные товары. Например, финифть с Путиным в морской и другой форме, державные блокнотики с серебряными гербами, наши быстрые танки из драгметаллов, всякие там сувенирные яйца как будто прямо из Алмазного фонда, подстаканники типа «Садитесь, товарищи, закуривайте» и еще много всякого богатого… Еще мне очень понравилось некое особое «Русское время», которое оказывается существует аж с 1930 года, и представлено часиками «Полет» и «Слава», но почему-то по цене от 40 тысяч и выше - за сотню! Полжизни носил эту вечно ломавшуюся дрянь и не подозревал, что это такая ценность! Правда, за эти деньги в комплекте к часам зачем-то шло удостоверение «Смерша»… Маркетинговый ход загадочный, но перспективный.  Да, еще купола и павлины, куда же без них!..
В общем, посмотреть есть на что, так что сходите, а то приличные бриллианты закончатся и останется одна мелочь!..
Вот тут еще фото.



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Всего комментариев к статье: 5
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по цене от 40 тысяч и выше - за сотню!
Тот самый Артналет написал 01.10.2017 02:06
С удостоверением СМЕРШ?
Если к удостоверению дают ППС и безнаказанность появления с ним в минкульте,МЭРТ,минфине и ЦБ-очень недорого.Надо брать.
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Aluetta80
Aluetta80 написал 01.10.2017 01:59
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Aluetta17
Aluetta17 написал 01.10.2017 01:52
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Aluetta63
Aluetta63 написал 01.10.2017 01:19
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Aluetta23
Aluetta23 написал 01.10.2017 01:18
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