Ну не смешите людей с этим путиным!

Сидящему под беззаконным арестом Навальному властью Рашки было строжайше запрещено выводить людей на улицу в день рождения настоящего В. Путина. И (надо же!) кто-то начал выводить их на улицы и без Навального.

Уже 6-го октября из Украины в Москву начали поступать ложные звонки о минировании зданий в Москве, и на улицу были выведены главные запретители акций Навального - сидельцы зданий Мосгордумы, Мособлдумы, РГГУ, на улицу также вывели людей из двадцати школ и пятнадцати торговых центров. Организовано вышли на улицы работники и посетители редакции радиостанции «Эхо Москвы», гостиницы «Mariott» на Новом Арбате, управы Останкинского района. Вечером 6-го на демонстрацию вышли пассажиры и сотрудники Белорусского, Ярославского, Курского, Киевского и Рижского вокзалов «и прочая, прочая, прочая».

Всего в разных местах только Москвы на демонстрации протеста, объявленные Навальным, вышли из зданий около 100 тысяч человек.

А, может, тут не Навальный виноват, и не в нём дело? Ведь Навальный не лезет в дела Кремля глубоко и не заходит в своих разоблачениях дальше коррупции.

А вот если вспомнить реально взорванные в Москве здания, то невольно вспомнишь книгу Фельштинского и убитого Литвиненко «ФСБ взрывает Россию», в которой убедительно показывается и доказывается, что дома в Москве и России взрывали гексогеном сотрудники ФСБ по приказам Путина.

Так, может, эти звонки с Украины о минировании домов к юбилею Путина как бы напоминание об этом? Поздравление Кремлю и ФСБ таким оригинальным способом?

Ладно.

А ещё раньше - 5 октября - в Москву прилетал король Саудовской Аравии, как я понимаю, чтобы посмотреть на местных папуасов и этим визитом пошантажировать США, которые отказывались продавать королю американские системы противоракетной обороны. И по итогам визита было объявлено, что люди короля как бы договорились заключить с Рашкой пустяковую для Саудовской Аравии сделку на покупку зенитно-ракетных комплексов С-400 на 2 миллиарда долларов. И на постройку саудовцам завода по сборке АК и по изготовлению патронов к АК ещё на 1 миллиард - всего на 3 миллиарда долларов (только у США саудовцы покупают оружия на 100 миллиардов).

Естественно, что уже 7 октября шантаж сработал, и прошла новость о том, что государственный департамент Соединенных Штатов утвердил продажу Саудовской Аравии системы противоракетной обороны THAAD на сумму в 15 миллиардов долларов. Дело в том, что как бы закупленный российский ЗРК С-400 «Триумф», даже если бы он и был равен американскому по своим тактико-техническим возможностям, был не совместим с сопутствующими системами американского производства. Он изначально Саудовской Аравии не нужен.

Тем не менее, благодаря этому контракту 6 октября в Рашке из глоток запутинских патриотов успел вырваться победный вопль: «Конец финансовому господству США: Путин бросает вызов нефтедоллару». Уря, уря, уря!!

Я аж перепугался за нефтедоллар и сразу бросился смотреть его падение. Оказалось, что с 5 по 6 октября доллар США, приняв вызов путина, укрепился на 18 копеек, а нефть подешевела сразу на 1 доллар 69 центов.

Тем не менее, этот радостный вопль про путинский бросок вызова нефтедоллару соответственно закончился таким панегириком: «Таким образом, усиление России в ходе президентства Владимира Путина позволило выйти на новый транснациональный уровень борьбы с мировой гегемонией нефтедоллара, которая служит преступным целям экспансии США. Москва негласно возглавила это движение, поведя за собой не только страны БРИКС, но также саму Саудовскую Аравию, которая является главным партнером США в нефтедолларовой монополии. Гениальная финансовая партия Путина послужит примером для других, чтобы усилить борьбу против безлимитного печатного станка и порождаемого им хаоса».

Не, ну кто бы сомневался, что путин - гений? Только гений мог всего за пять лет своего второго президентства цену на нефть, которую России оставил президент Медведев, снизить более чем в два раза - с 125 до 55 долларов, а родную валюту обесценить с 3,3 американских центов за рубль, которые оставил России президент Медведев, до 1,7 центов.

Не хочется запутинских патриотов огорчать, но ведь в вопросе «вызовов», в реальности всё наоборот.

К примеру, этот путин даёт задание провести деофшоризацию экономики, то есть ДАЁТ ПРИКАЗ правительству организовать вывод из офшоров российские деньги в Россию (этих денег в офшорах хранится 60 триллионов рублей). Это артист, игравший Путина, протявкал этот ПРИКАЗ не вчера, а в послании Федеральному собранию аж в 2012 году. И что? Пять лет в правительстве никто просто не чесался, а 2 октября, накануне этого, 65-го дня рождения В. Путина, правительство Рашки приняло, наконец, решение по вопросу деофшоризации. И это решение - не проводить деофшоризацию!

А запутинцы радостно вопят: «Победитель Навального! Финансовый гений! Бросил вызов!».

«Дебилы, бл…ть!». ©

Это не путин бросил вызов, а Навальный, и не США, а запутинским дебилам, и не в финансовой сфере, а в криминальной, показывая, что путин вовсе и не руководитель России, и даже не пахан преступных кланов, а всего лишь шестёрка, не способная обуздать в России хотя бы разгул воровства и беззакония. Ну, куда там этому дешёвому кремлёвскому конферансье, ни на что не способному и в Рашке, разрешать мировые финансовые кризисы?

Запутинцы! Может путину лучше ничего никому не «бросать», и оно как-нибудь само поправится? Само рассосётся, так сказать?

А путины, на забаву дебилам, пусть щучек ловят, у них это хорошо получается.

Ну не смешите людей с этим путиным! И когда начинаете прославлять его, тем более в случаях, когда путин в очередной раз победит Навального, ну делайте хотя бы маленькую поправку!

Поправку на свою дебильность!