Число жертв "Боярышника" в Иркутске выросло до 55 человек

Число погибших от отравления парфюмерным концентратом "Боярышник" в Иркутске возросло до 55, передает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах региона. "Мы располагаем данными о 55 погибших. Всего от отравления пострадали 94 человека", - сказал собеседник агентства. По его словам, после госпитализации в больницах скончались 39 граждан, остальные были найдены мертвыми в квартирах, на чердаках и в подвалах. Ранее Минздрав сообщал, что в четырех больницах Иркутска находится 28 человек, госпитализированные с симптомами отравления метанолом, из них 13 - в крайне тяжелом состоянии.
По факту ЧП возбуждено уголовное дело по ст. 238 УК РФ. Известно, что в рамках уголовного дела задержаны семь человек, двое из которых - продавцы нелегальной продукции.
Напомним, массовое отравление суррогатным алкоголем произошло в микрорайоне Ново-Ленино Иркутска. Пострадавшие в возрасте 25-50 лет стали поступать в медучреждения с вечера 17 декабря. По предварительным данным, все они употребляли спиртосодержащую жидкость - парфюмерное косметическое средство "Концентрат для ванн "Боярышник". Минздрав региона сообщил, что отравление вызвал метиловый спирт или метанол, который содержался в концентрате, хотя на упаковке в составе значился этиловый спирт.
В связи с массовой гибелью людей в понедельник режим ЧС был введен в Иркутске, во вторник - в Иркутской области.
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мое имя написал 20.12.2016 23:45
"Боярышник"
Гаденыш написал 20.12.2016 22:02
и чо? написал 20.12.2016 17:10
валим все Обаму, украинцев и жидорептилоидов?
или на самих потерпевших?
так написал 20.12.2016 15:10
Лазарь Пафнутьевич написал 20.12.2016 14:15
зритель в цирке написал 20.12.2016 14:06
но на России подделывают настойку боярышника
о чем это говорит?
Дмитрий г...Запорожье написал 20.12.2016 13:57
........... написал 20.12.2016 13:28