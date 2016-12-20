Число жертв "Боярышника" в Иркутске выросло до 55 человек

Число погибших от отравления парфюмерным концентратом "Боярышник" в Иркутске возросло до 55, передает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах региона. "Мы располагаем данными о 55 погибших. Всего от отравления пострадали 94 человека", - сказал собеседник агентства. По его словам, после госпитализации в больницах скончались 39 граждан, остальные были найдены мертвыми в квартирах, на чердаках и в подвалах. Ранее Минздрав сообщал, что в четырех больницах Иркутска находится 28 человек, госпитализированные с симптомами отравления метанолом, из них 13 - в крайне тяжелом состоянии.

По факту ЧП возбуждено уголовное дело по ст. 238 УК РФ. Известно, что в рамках уголовного дела задержаны семь человек, двое из которых - продавцы нелегальной продукции.

Напомним, массовое отравление суррогатным алкоголем произошло в микрорайоне Ново-Ленино Иркутска. Пострадавшие в возрасте 25-50 лет стали поступать в медучреждения с вечера 17 декабря. По предварительным данным, все они употребляли спиртосодержащую жидкость - парфюмерное косметическое средство "Концентрат для ванн "Боярышник". Минздрав региона сообщил, что отравление вызвал метиловый спирт или метанол, который содержался в концентрате, хотя на упаковке в составе значился этиловый спирт.

В связи с массовой гибелью людей в понедельник режим ЧС был введен в Иркутске, во вторник - в Иркутской области.

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