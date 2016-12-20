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Московский листок

Число жертв "Боярышника" в Иркутске выросло до 55 человек

Опубликовано 20.12.2016 в разделе комментариев 8

Число жертв "Боярышника" в Иркутске выросло до 55 человек

Число погибших от отравления парфюмерным концентратом "Боярышник" в Иркутске возросло до 55, передает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах региона. "Мы располагаем данными о 55 погибших. Всего от отравления пострадали 94 человека", - сказал собеседник агентства. По его словам, после госпитализации в больницах скончались 39 граждан, остальные были найдены мертвыми в квартирах, на чердаках и в подвалах. Ранее Минздрав сообщал, что в четырех больницах Иркутска находится 28 человек, госпитализированные с симптомами отравления метанолом, из них 13 - в крайне тяжелом состоянии.

По факту ЧП возбуждено уголовное дело по ст. 238 УК РФ. Известно, что в рамках уголовного дела задержаны семь человек, двое из которых - продавцы нелегальной продукции.

Напомним, массовое отравление суррогатным алкоголем произошло в микрорайоне Ново-Ленино Иркутска. Пострадавшие в возрасте 25-50 лет стали поступать в медучреждения с вечера 17 декабря. По предварительным данным, все они употребляли спиртосодержащую жидкость - парфюмерное косметическое средство "Концентрат для ванн "Боярышник". Минздрав региона сообщил, что отравление вызвал метиловый спирт или метанол, который содержался в концентрате, хотя на упаковке в составе значился этиловый спирт.

В связи с массовой гибелью людей в понедельник режим ЧС был введен в Иркутске, во вторник - в Иркутской области.

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Всего комментариев к статье: 8
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ОМП
мое имя написал 20.12.2016 23:45
"Полоний"
"Боярышник"
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режим ЧС был введен в Иркутске, во вторник - в Иркутской области.
Гаденыш написал 20.12.2016 22:02
А траур объявить ? Нельзя-с. Не тот контингент-с. Третий сорт.
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(без названия)
и чо? написал 20.12.2016 17:10
Трусливо молчим в тряпочку что эту дрянь производят чеченцы и дагестанцы?
валим все Обаму, украинцев и жидорептилоидов?
или на самих потерпевших?
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(без названия)
так написал 20.12.2016 15:10
зато пупкин немецким фашистам соболезнует.................
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Все на борьбу с боярышником!
Лазарь Пафнутьевич написал 20.12.2016 14:15
Что после? Ожесточенная поминальная пьянка со слезами и рыданиями, холмики со стопкой водки(боярышника) прикрытые кусочком хлеба, и...вечная память. А сколько было брошено в лицо распухшим от алкоголя, трясущимся гражданам - "Когда же ты сдохнешь, сука. Ты посмотри на себя!" и т.д. К счастью, большинство русскоязычных россиян, даже бедных, умеют читать и не пьют стекломой и иные российские бренды. Это был ИХ выбор. А не Трампа или товарища Кима.
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(без названия)
зритель в цирке написал 20.12.2016 14:06
Обычно подделывают дорогие напитки
но на России подделывают настойку боярышника
о чем это говорит?
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(без названия)
Дмитрий г...Запорожье написал 20.12.2016 13:57
Прекрасный способ для окончательного решения кацапского вопроса.Недорого и эффективно.
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(без названия)
........... написал 20.12.2016 13:28
хорошо им. они уже умерли. и про пенсию думать не надо.
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