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Московский листок

Путин заморозил индексацию материнского капитала до 2020 года

Опубликовано 20.12.2016 в разделе комментариев 7

Путин заморозил индексацию материнского капитала до 2020 года

Президент России Владимир Путин подписал закон, отменяющий индексацию материнского капитала до 2020 года. "Приостановить до 1 января 2020 года действие части 2 статьи 6 Федерального закона от 29 декабря 2006 года "О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей", - говорится в документе, опубликованном на официальном интернет-портале правовой информации. Закон вступает в силу с 1 января 2018 года.

Напомним, программа материнского капитала действует с 2007 года. В настоящее время сумма выплаты за рождение второго и последующего ребенка составляет 453 тыс. 26 рублей

 



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Всего комментариев к статье: 7
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Re: петровичу
Дед написал 21.12.2016 02:35
Как ты отстал от статистики,если бы знал,сколько миллионов мусульман,ежегодно завозится в РОССИЮ,ты бы понял,что вымирание христианского населения приняло катастрофические масштабы,геноцыд,по сравнению с этим,детский лепет.
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(без названия)
Колямеркушкинворсамарский написал 20.12.2016 23:44
Бабушке Кабаевой еще пару квартирок нужно подарить.
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(без названия)
Санек написал 20.12.2016 23:04
Правильно, что заморозил. А то ишь , расплодились.
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Все намного проще...
Тов. Тамсямский написал 20.12.2016 19:38
Невольно вспоминается анекдот времен перестройки: "Обещание обеспечить каждой советской семье отдельную квартиру к 2000у году не получается, но может быть получится к следующему году - 3000у"
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(без названия)
стоик650 написал 20.12.2016 17:10
На авантюру в Сирии денег не хватает?
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(без названия)
Петрович написал 20.12.2016 13:58
А зачем галерному финансировать то, против чего он почти все время и небезуспешно борется.
Уверен, рассеяния уже близко к цифре озвученной рыжим ублюдком.
Если при последней переписи, по некоторым данным без учета мертвых душ, звучала цифра 90 с мелочью миллионов, а время прошло уже ого-го. Значит заветные 50 миллионов к 2020 году почти реальность.
А тут прямое финансирование обратного, непорядок.
Да и еще СМИ цуки мешают, операцию "Боярышник" растрезвонили.
Опять чего то выдумывать придется.
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Путин гений
адвокат написал 20.12.2016 13:46

И тут же новость в Новой газете,что Путинские дружки незаконно получили по две квартиры,стоимостью по 300 -500 000 000 рублей,как нуждающие.
Паханат воровской в действии
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