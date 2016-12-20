Путин заморозил индексацию материнского капитала до 2020 года

Президент России Владимир Путин подписал закон, отменяющий индексацию материнского капитала до 2020 года. "Приостановить до 1 января 2020 года действие части 2 статьи 6 Федерального закона от 29 декабря 2006 года "О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей", - говорится в документе, опубликованном на официальном интернет-портале правовой информации. Закон вступает в силу с 1 января 2018 года.

Напомним, программа материнского капитала действует с 2007 года. В настоящее время сумма выплаты за рождение второго и последующего ребенка составляет 453 тыс. 26 рублей