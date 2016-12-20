Путин заморозил индексацию материнского капитала до 2020 года

Президент России Владимир Путин подписал закон, отменяющий индексацию материнского капитала до 2020 года. "Приостановить до 1 января 2020 года действие части 2 статьи 6 Федерального закона от 29 декабря 2006 года "О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей", - говорится в документе, опубликованном на официальном интернет-портале правовой информации. Закон вступает в силу с 1 января 2018 года.
Напомним, программа материнского капитала действует с 2007 года. В настоящее время сумма выплаты за рождение второго и последующего ребенка составляет 453 тыс. 26 рублей
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Дед написал 21.12.2016 02:35
Колямеркушкинворсамарский написал 20.12.2016 23:44
Санек написал 20.12.2016 23:04
Тов. Тамсямский написал 20.12.2016 19:38
стоик650 написал 20.12.2016 17:10
Петрович написал 20.12.2016 13:58
Уверен, рассеяния уже близко к цифре озвученной рыжим ублюдком.
Если при последней переписи, по некоторым данным без учета мертвых душ, звучала цифра 90 с мелочью миллионов, а время прошло уже ого-го. Значит заветные 50 миллионов к 2020 году почти реальность.
А тут прямое финансирование обратного, непорядок.
Да и еще СМИ цуки мешают, операцию "Боярышник" растрезвонили.
Опять чего то выдумывать придется.
адвокат написал 20.12.2016 13:46
И тут же новость в Новой газете,что Путинские дружки незаконно получили по две квартиры,стоимостью по 300 -500 000 000 рублей,как нуждающие.
Паханат воровской в действии