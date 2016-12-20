В Тюмени почтовые посылки выкидывают из поезда на ходу

В Сети появилось видео «жесткой» разгрузки почтового поезда, на котором сотрудники «Почты России» сбрасывают на перрон посылки и бандероли прямо с движущегося вагона.
По словам тюменеца Дмитрия Истишева, снявшего и разместившего ролик в своем твиттер-аккаунте, инцидент произошел на городском железнодорожном вокзале днем, в понедельник, 19 декабря.
В свою очередь, в «Почте России» уже прокомментировали ролик, заявив, что в вагоне находился исключительно служебный небьющийся груз, в основном бланки и упаковочный материал, сообщает портал «Лайф». По словам представителя предприятия, почтово-багажный поезд №974 стоит на вокзале ограниченное время, и чтобы успеть выгрузить отправления, вначале занимаются посылками клиентов. К моменту отправки поезда их уже отгрузили. Вместе с тем руководство тюменского филиала провело с работниками дополнительный инструктаж по технике безопасности и правилам почтового обмена.
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Очень правильно написал 21.12.2016 13:59
!!!TOJTOOPJTBOG !!!&&& написал 21.12.2016 01:12
<<"сбрасывают на перрон посылки и бандероли прямо с движущегося вагона"
- Казалось бы причем здесь Путин?>>
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Как сбросят Путина (с вагона или трона) тогда он, действительно, будет ни при чем. "
- Таки тогда придуркам, которые пропили СССР вместе с Алкашом Мордатым - таки будет еще хвее... Почему? Таки потому, что они - придурки...
......... написал 20.12.2016 15:46
... Василий(4).... написал 20.12.2016 15:38
- Казалось бы причем здесь Путин?>>
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Как сбросят Путина (с вагона или трона) тогда он, действительно, будет ни при чем.
!!NOOPJATTAKITOT!!!& написал 20.12.2016 15:18
- Казалось бы причем здесь Путин?
... Василий(4).... написал 20.12.2016 14:20
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Вот так еще надо бы и с высадкой пассажиров решить проблему... Терпеть ненавижу, когда пассажиры, как черепахи в тамбуре корячатся, а потом прицеливаются, куда ногу поставить, а весь поезд простаивает...
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Сначала отработаем метод на посылках, а потом будем этот опыт внедрять в пассажирских перевозках.
случайнозашел написал 20.12.2016 14:04