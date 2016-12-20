В Тюмени почтовые посылки выкидывают из поезда на ходу В Сети появилось видео «жесткой» разгрузки почтового поезда, на котором сотрудники «Почты России» сбрасывают на перрон посылки и бандероли прямо с движущегося вагона. По словам тюменеца Дмитрия Истишева, снявшего и разместившего ролик в своем твиттер-аккаунте, инцидент произошел на городском железнодорожном вокзале днем, в понедельник, 19 декабря. В свою очередь, в «Почте России» уже прокомментировали ролик, заявив, что в вагоне находился исключительно служебный небьющийся груз, в основном бланки и упаковочный материал, сообщает портал «Лайф». По словам представителя предприятия, почтово-багажный поезд №974 стоит на вокзале ограниченное время, и чтобы успеть выгрузить отправления, вначале занимаются посылками клиентов. К моменту отправки поезда их уже отгрузили. Вместе с тем руководство тюменского филиала провело с работниками дополнительный инструктаж по технике безопасности и правилам почтового обмена.



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