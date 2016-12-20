Кто владеет информацией,
владеет миром
Рейтинг
все лучшие новости >>
English
  
Кольцо оппозиции
    
Форум
Главная
Политический расклад
Экономическая реальность
Жизнь регионов
Общество и его культура
Силовые структуры
Особенности внешней политики
Компрометирующие материалы
Московский листок

В Тюмени почтовые посылки выкидывают из поезда на ходу

Опубликовано 20.12.2016 в разделе комментариев 7

В Сети появилось видео «жесткой» разгрузки почтового поезда, на котором сотрудники «Почты России» сбрасывают на перрон посылки и бандероли прямо с движущегося вагона.

По словам тюменеца Дмитрия Истишева, снявшего и разместившего ролик в своем твиттер-аккаунте, инцидент произошел на городском железнодорожном вокзале днем, в понедельник, 19 декабря.

В свою очередь, в «Почте России» уже прокомментировали ролик, заявив, что в вагоне находился исключительно служебный небьющийся груз, в основном бланки и упаковочный материал, сообщает портал «Лайф». По словам представителя предприятия, почтово-багажный поезд №974 стоит на вокзале ограниченное время, и чтобы успеть выгрузить отправления, вначале занимаются посылками клиентов. К моменту отправки поезда их уже отгрузили. Вместе с тем руководство тюменского филиала провело с работниками дополнительный инструктаж по технике безопасности и правилам почтового обмена.

 

 



Рейтинг:   5.00,  Голосов: 4
Поделиться
Всего комментариев к статье: 7
Комментарии не премодерируются и их можно оставлять анонимно
(без названия)
Очень правильно написал 21.12.2016 13:59
БАНДЕР ролей на точно скидывать.
Ответить
Re: Фашистскую хунту Путина под трибунал!
!!!TOJTOOPJTBOG !!!&&& написал 21.12.2016 01:12
"... Василий(4).... написал 20.12.2016 15:38
<<"сбрасывают на перрон посылки и бандероли прямо с движущегося вагона"
- Казалось бы причем здесь Путин?>>
====
Как сбросят Путина (с вагона или трона) тогда он, действительно, будет ни при чем. "
- Таки тогда придуркам, которые пропили СССР вместе с Алкашом Мордатым - таки будет еще хвее... Почему? Таки потому, что они - придурки...
Ответить
(без названия)
......... написал 20.12.2016 15:46
самолеты тоже можно так разгружать, даже адресно если приклеивать письмо к кирпичу.
Ответить
Фашистскую хунту Путина под трибунал!
... Василий(4).... написал 20.12.2016 15:38
<<"сбрасывают на перрон посылки и бандероли прямо с движущегося вагона"
- Казалось бы причем здесь Путин?>>
====
Как сбросят Путина (с вагона или трона) тогда он, действительно, будет ни при чем.
Ответить
(без названия)
!!NOOPJATTAKITOT!!!& написал 20.12.2016 15:18
"сбрасывают на перрон посылки и бандероли прямо с движущегося вагона"
- Казалось бы причем здесь Путин?
Ответить
Фашистскую хунту Путина под трибунал!
... Василий(4).... написал 20.12.2016 14:20
Это страшные инновации Димы Страшнова и РЖД: Благодаря исключению остановок поезда - сокращаются сроки доставки почтовых отправлений.
.
Вот так еще надо бы и с высадкой пассажиров решить проблему... Терпеть ненавижу, когда пассажиры, как черепахи в тамбуре корячатся, а потом прицеливаются, куда ногу поставить, а весь поезд простаивает...
.
Сначала отработаем метод на посылках, а потом будем этот опыт внедрять в пассажирских перевозках.
Ответить
97 миллионов премии за год получилд руководитель этой удивительной оганизации
случайнозашел написал 20.12.2016 14:04
причем - ЗАКОННО!
Ответить
Написать комментарий
Ваше имя:
Заголовок:
Комментарий:
Введите число, указанное на картинке:

Опрос
  • Считаете ли вы себя православным?:
Результаты
Интернет-ТВ
Взрыв в метро "Коломенская" сняли на видео
Взрыв в метро "Коломенская" сняли на видео
22.12.2016
Прерванный эфир с Игорем Стрелковым по Южным Курилам
Прерванный эфир с Игорем Стрелковым по Южным Курил...
21.12.2016
<< прислать видео
все видео >>
Новости
Сбежавшая за женихом в Сирию Варвара Караулова получила 4,5 года колонии (0)
Евгений Джугашвили устал отвоёвывать честное имя Сталина, он скончался (1)
Щедрая Россия заплатит стране которой нет $125 млн по долгу СССР (20)
Взрыв в метро "Коломенская" сняли на видео (9)
Число жертв "Боярышника" растет непрерывно (11)
Совмин Крыма возглавит проверенный либерал-улюкаевец (2)
Дядя Сэм "подогнал" Сбройным Силам самые дешёвые беспилотники (6)
Сирийские исламисты ничего не имеют общего с убийством посла РФ в Турции (2)
Домашний арест для Дода, реальный на два года - для Кунгурова... (6)
Палёная водка продолжает убивать дорогих россиян почти как при Ельцине (11)
Анонсы
<< добавить анонс
последние анонсы >>
Добавить свой материал
Наша блогосфера
Максим Калашников Максим Калашников: Юные зомби правительства
Максим Калашников Максим Калашников: Юные зомби правительства \В. Жуковский, М. Калашников, А. Ежевский\
Дарья Митина Дарья Митина: Made in
Максим Калашников Максим Калашников: Моя передача на радио "Комсомолки" выйдет на следующей неделе не в понедельник
Ольга Гуленок Ольга Гуленок: Как же всем запудрили мозги...
Все записи >>
Авторы
Баранов Анатолий Гельман Моисей
Гранатова Анна Гречанинов Владимир
Ихлов Евгений Калашников Максим
Майсурян Александр Митина Дарья
Морозова Наталья Московченко Николай
Нагорный Александр Пионтковский Андрей
Саматов Сергей Эйдман Игорь
Чёрный Дмитрий

              
© 1998-2016 ФОРУМ.мск (наши зеркала: forum-msk.org forum-msk.com.ua forummsk.info)
о нас | наша кнопка | реклама на сайте | связаться с нами | email: forum-msk@yandex.ru
      читайте нас также: pda | twitter | rss