Путин распорядился отметить 100 лет Октября - оргкомитетом

В связи с исполняющимся в 2017 году 100-летием революции 1917 года в России Владимир Путин подписал распоряжение о подготовке и проведении мероприятий, посвящённых этой дате.

1. Рекомендовать Ассоциации «Российское историческое общество» образовать организационный комитет по подготовке и проведению мероприятий, посвящённых 100-летию революции 1917 года в России.

2. Рекомендовать организационному комитету, названному в пункте 1 настоящего распоряжения, в месячный срок со дня его образования разработать и утвердить план подготовки и проведения мероприятий, посвящённых 100-летию революции 1917 года в России.

3. Минкультуры России осуществлять организационно-­техническое обеспечение деятельности организационного комитета, названного в пункте 1 настоящего распоряжения.

4. Рекомендовать органам государственной власти субъектов Российской Федерации, органам местного самоуправления, общественным объединениям, заинтересованным научным и образовательным организациям принять участие в подготовке и проведении мероприятий, посвящённых 100-летию революции 1917 года в России.

5. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его подписания.

От редакции: Поручить празднование 100-летия Великой октябрьской социалистической революции развешивателям досок Маннергейму и Колчаку - это сильный ход, конечно.

Однако в распоряжении нет слова "празднование" и даже слова "отмечать", только "мероприятия", "дата". Ну вроде нападения Гитлера на Советский союз 22 июня. Тоже ведь дата, и, помнится, сопровождалась мероприятиями.

Понятно, что слово "рекомендовать" в устах Путина звучит как приказ: колхоз дело добровольное, хочешь вступай, не хочешь - расстреляем...

Опять же образуется некий "оргкомитет", в который не известно еще кто войдет (хотя можно легко предстваить, кто - я бы Чубайсу поручил) - именно этому оргкомитету все местные и центральные власти будут оказывать содействие. А все, кто будет пытаться отметить, а то еще и не дай бог отпраздновать 100-летие Великого октября, окажутся, мягко говоря, нежелательными на этом "празднике жизни". Мне уже доводилось несколько лет назад проводить 7 ноября в кутузке - аккурат за несанкционированную попытку отметить. Не исключаю, что и 100-летие Октября закончится арестами, а по новым законам и сроками.

Зато по знаменами "Единой России", с портретами святого царя можно, будет, наверное, и отметить - крестным ходом, например... Я вот почему-то уверен, что депутат Поклонская с портретом Николая Романова куда-нибудь да заявится. А что? На шествие "Бессмертного полка" же заявилась...

Опять же в новых благоприобретенных российских регионах, в Крыму и Севастополе, не так дано власти праздновать 7 ноября "не рекомендовали". А теперь они же, надо понимать, с энтузиазмом примутся отмечать? Сомневаюсь как-то насчет энтузиазма.

Или Мединский, еще раньше чем на Украине начавший процесс декоммунизации с уничтожения возле кремля стелы в память революционных мыслителей и заменой ее на обелиск в честь династии Романовых, он что ли будет организовывать? Или те, кто переименовал Проспект Маркса в Охотный ряд, а площадь Свердлова в Театральную? Даже удивительно, что до Площади Революции руки не дошли, а то к столетию той самой революции символичненько б вышло.

И обязательно Жириновского ввести в оргкомитет - он как раз на днях предложил поменять кремлевские звезды обратно на имперских орлов, а до того все на мавзолей Ленина косился.

Ну и без представителей церкви как же? Без церкви никак.

Но главное блюдо в оркомитете, конечно, должен быть Зюганов. С его лимитами на революции (из диссертации слова не выкинешь). И КПРФ к юбилею переименовать в партию умеренного прогресса в рамках законности. И чтоб крестный ход и покаяние.

А завершить празднование Земским собором, на котором избрать царя и успокоиться еще лет на сто минимум. До полного разложения.

Анатолий Баранов, главный редактор ФОРУМа.мск