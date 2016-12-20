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Московский листок

Путин распорядился отметить 100 лет Октября - оргкомитетом

Опубликовано 20.12.2016 в разделе комментариев 39

путин революция
Путин распорядился отметить 100 лет Октября - оргкомитетом

В связи с исполняющимся в 2017 году 100-летием революции 1917 года в России Владимир Путин подписал распоряжение о подготовке и проведении мероприятий, посвящённых этой дате.

1. Рекомендовать Ассоциации «Российское историческое общество» образовать организационный комитет по подготовке и проведению мероприятий, посвящённых 100-летию революции 1917 года в России. 

2. Рекомендовать организационному комитету, названному в пункте 1 настоящего распоряжения, в месячный срок со дня его образования разработать и утвердить план подготовки и проведения мероприятий, посвящённых 100-летию революции 1917 года в России. 

3. Минкультуры России осуществлять организационно-­техническое обеспечение деятельности организационного комитета, названного в пункте 1 настоящего распоряжения. 

4. Рекомендовать органам государственной власти субъектов Российской Федерации, органам местного самоуправления, общественным объединениям, заинтересованным научным и образовательным организациям принять участие в подготовке и проведении мероприятий, посвящённых 100-летию революции 1917 года в России. 

5. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его подписания.

От редакции: Поручить празднование 100-летия Великой октябрьской социалистической революции развешивателям досок Маннергейму и Колчаку - это сильный ход, конечно.

Однако в распоряжении нет слова "празднование" и даже слова "отмечать", только "мероприятия", "дата". Ну вроде нападения Гитлера на Советский союз 22 июня. Тоже ведь дата, и, помнится, сопровождалась мероприятиями.

Понятно, что слово "рекомендовать" в устах Путина звучит как приказ: колхоз дело добровольное, хочешь вступай, не хочешь - расстреляем...

Опять же образуется некий "оргкомитет", в который не известно еще кто войдет (хотя можно легко предстваить, кто - я бы Чубайсу поручил) - именно этому оргкомитету все местные и центральные власти будут оказывать содействие. А все, кто будет пытаться отметить, а то еще и не дай бог отпраздновать 100-летие Великого октября, окажутся, мягко говоря, нежелательными на этом "празднике жизни". Мне уже доводилось несколько лет назад проводить 7 ноября в кутузке - аккурат за несанкционированную попытку отметить. Не исключаю, что и 100-летие Октября закончится арестами, а по новым законам и сроками.

Зато по знаменами "Единой России", с портретами святого царя можно, будет, наверное, и отметить - крестным ходом, например... Я вот почему-то уверен, что депутат Поклонская с портретом Николая Романова куда-нибудь да заявится. А что? На шествие "Бессмертного полка" же заявилась...

Опять же в новых благоприобретенных российских регионах, в Крыму и Севастополе, не так дано власти праздновать 7 ноября "не рекомендовали". А теперь они же, надо понимать, с энтузиазмом примутся отмечать? Сомневаюсь как-то насчет энтузиазма.

Или Мединский, еще раньше чем на Украине начавший процесс декоммунизации с уничтожения возле кремля стелы в память революционных мыслителей и заменой ее на обелиск в честь династии Романовых, он что ли будет организовывать? Или те, кто переименовал Проспект Маркса в Охотный ряд, а площадь Свердлова в Театральную? Даже удивительно, что до Площади Революции руки не дошли, а то к столетию той самой революции символичненько б вышло.

И обязательно Жириновского ввести в оргкомитет - он как раз на днях предложил поменять кремлевские звезды обратно на имперских орлов, а до того все на мавзолей Ленина косился.

Ну и без представителей церкви как же? Без церкви никак.

Но главное блюдо в оркомитете, конечно, должен быть Зюганов. С его лимитами на революции (из диссертации слова не выкинешь). И КПРФ к юбилею переименовать в партию умеренного прогресса в рамках законности. И чтоб крестный ход и покаяние.

А завершить празднование Земским собором, на котором избрать царя и успокоиться еще лет на сто минимум. До полного разложения.

Анатолий Баранов, главный редактор ФОРУМа.мск



Рейтинг:   3.69,  Голосов: 68
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Всего комментариев к статье: 39
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(без названия)
Лонбо написал 22.12.2016 11:14
Это подтверждает то, что Пу- чекистский, "кровавый" огрызок, как хамелеон меняющий Маски!
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Re: боеголовки, нацеленной в сердце России
сердце России это Русский народ. написал 21.12.2016 22:04
.
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Re: хватит говорить про большевиков
А почему хватит? написал 21.12.2016 13:56
Давайте посчитаем (в который уже раз!), сколько среди "настоящих" большевиков "ленинской гвардии" было... коренных русских - так проще, ибо эта цифра практически равна нулю.
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хватит говорить про большевиков
это все евреи написал 21.12.2016 13:30
Ленин это первая ступень еврейской боеголовки, нацеленной в сердце России. Сталин - вторая. Хрущев третья. Далее Брежнев, Андропов, Черненко. Корректировку на цель осуществили ельцин и путин.
Дальше остается только сама боеголовка, которую надо перенацелить уже сейчас на иСраиль, еврейсоюз, англожидов и сша.
Пусть получают то, что отправили на Россию 100 лет назад.
Нам чужого не надо, а свое мы не отдадим.
У России только один выход - это превентивное и сплошное уничтожение евреев, всех и любых. Своих евреев не бывает.
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а тупые рабы поверят и к урнам
тупой еще тупее написал 21.12.2016 12:59
Изьезженный ход. Не можешь устранить нацгвардией всех несогласных. Возглавь этих несогласных. Мавзолей загородят. Атрибутико Ер заваля . Речи бравурные произнесут. Путина на престол умолять будут. Славься великий государь рассейского народа!
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(без названия)
Дед написал 21.12.2016 12:57
А ведь говорил классик: Возьмитесь за руки, друзья, чтоб не пересажали по одиночке!
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(без названия)
Александр Загонов написал 21.12.2016 07:58
Зачесалось у ввп. Место, коим оно чует.
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Не надо подпрыгивать, товарищи большевички!
НОВЫЙ СОВОК - В ДЕЙСТВИИ! написал 21.12.2016 07:40
Щекистско-комсомыльского розлива. Не нравится?! За что боролись, на то и обосрались. В который уже раз? Не надоело второй век в обосраных штанах ходить?
А чо, новый вошьдь и учитель что ли рылом не вышел? Ничо, привыкайте и облагодетельствуйте. Во имя овса и сена, и свиного уха... Алюминь!
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Re: Алло, Баранов! Вапче-то, в 1917году было две революции...
дыр бул щыл написал 21.12.2016 00:20
Про первую из них пукин не знает, он думает, что Николашку большевики с трона согнали.
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Алло, Баранов! Вапче-то, в 1917году было две революции...
Алло, Баранов! написал 21.12.2016 00:02
Алло, Баранов! Вапче-то, в 1917году было две революции...
И, похоже, пукин будет "отмечать" только одну из них... Правда, он не хотел бы отмечать ни одну из революций, но пока это невозможно...
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Будут отмечать 100 лет
еврейского шабаша в России. написал 20.12.2016 23:41
Самое время народу повеселиться над евреями...
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(без названия)
Макс написал 20.12.2016 21:32
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(без названия)
стоик659 написал 20.12.2016 21:31
Сионизм будет отмечать 100-летие начала Геноцида Славян?
Зюганчик поцелует мумию Ленина и поклянется добить тех, кого не успели добить Троцкие, Дзержинские, Гайдары и Чубайсы?
.
Сионист Порошенко на Украине пытается сделать тоже самое уже с 2014 года?
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ReСионизм будет отмечать 100-летие начала Геноцида Славян?-Дебилу 659:
Это что?! написал 20.12.2016 21:18
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(без названия)
стоик659 написал 20.12.2016 21:04
Сионизм будет отмечать 100-летие начала Геноцида Славян?
Зюганчик поцелует мумию Ленина и поклянется добить тех, кого не успели добить Троцкие, Дзержинские, Гайдары и Чубайсы?
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автору статьи
ваш ч-итатель написал 20.12.2016 20:57
Невнимательны Вы, автор. В приводимом Вами тексте путинского распоряжения нет даже упоминания об Октябрьской революции. ( как Вы дали на сайте) Известно, что в 1917 г. в России было ДВЕ революции.
Предполагаю, что либероиды будут словословить Буржуазную и "опускать" Октябрьскую.
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Re: историк тот же
вспоминая Маяковского написал 20.12.2016 20:47
"Историк" так внедрился в историю, что перепутал даже даты. с "историками" это бывает. А поправлять их приходится товарищу Маузеру.
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(без названия)
oskotr написал 20.12.2016 20:47
Так Путин шизофреник пытается купировать обострение своего страха, в реале же в стране гнилое болото. Может дворцовый переворот почувствовал? В комменте А. Баранова ошибка, отметить 100 лет октября Путей, это не подобно празднованию 22 июня Гитлером. Это если бы Гитлер отмечал 9 мая 1945. Правда к тому времени Гитлер был копченый, а Путин румяный. Не иначе в кощея бессмертного метит, упыря всея Руси.
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(без названия)
ь написал 20.12.2016 20:21

А вот шестерить не надо.
Вы все в своемсзлововонии видны по полету как пресмыкающие перед людоедским режимом, либо
работающие на вахте за деньги, ведь продавать Родину Вам не впервой
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Оставим же дела, которые докажут, что мы жили...
Римлянин, древний написал 20.12.2016 19:28
Дела остались, остались свершения и победы, доставшиеся кровавой ценой. 100 лет Великой революции не вам, пигмеям, праздновать ! Да здравствует великий юбилей !
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