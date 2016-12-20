Путин распорядился отметить 100 лет Октября - оргкомитетом

В связи с исполняющимся в 2017 году 100-летием революции 1917 года в России Владимир Путин подписал распоряжение о подготовке и проведении мероприятий, посвящённых этой дате.
1. Рекомендовать Ассоциации «Российское историческое общество» образовать организационный комитет по подготовке и проведению мероприятий, посвящённых 100-летию революции 1917 года в России.
2. Рекомендовать организационному комитету, названному в пункте 1 настоящего распоряжения, в месячный срок со дня его образования разработать и утвердить план подготовки и проведения мероприятий, посвящённых 100-летию революции 1917 года в России.
3. Минкультуры России осуществлять организационно-техническое обеспечение деятельности организационного комитета, названного в пункте 1 настоящего распоряжения.
4. Рекомендовать органам государственной власти субъектов Российской Федерации, органам местного самоуправления, общественным объединениям, заинтересованным научным и образовательным организациям принять участие в подготовке и проведении мероприятий, посвящённых 100-летию революции 1917 года в России.
5. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его подписания.
От редакции: Поручить празднование 100-летия Великой октябрьской социалистической революции развешивателям досок Маннергейму и Колчаку - это сильный ход, конечно.
Однако в распоряжении нет слова "празднование" и даже слова "отмечать", только "мероприятия", "дата". Ну вроде нападения Гитлера на Советский союз 22 июня. Тоже ведь дата, и, помнится, сопровождалась мероприятиями.
Понятно, что слово "рекомендовать" в устах Путина звучит как приказ: колхоз дело добровольное, хочешь вступай, не хочешь - расстреляем...
Опять же образуется некий "оргкомитет", в который не известно еще кто войдет (хотя можно легко предстваить, кто - я бы Чубайсу поручил) - именно этому оргкомитету все местные и центральные власти будут оказывать содействие. А все, кто будет пытаться отметить, а то еще и не дай бог отпраздновать 100-летие Великого октября, окажутся, мягко говоря, нежелательными на этом "празднике жизни". Мне уже доводилось несколько лет назад проводить 7 ноября в кутузке - аккурат за несанкционированную попытку отметить. Не исключаю, что и 100-летие Октября закончится арестами, а по новым законам и сроками.
Зато по знаменами "Единой России", с портретами святого царя можно, будет, наверное, и отметить - крестным ходом, например... Я вот почему-то уверен, что депутат Поклонская с портретом Николая Романова куда-нибудь да заявится. А что? На шествие "Бессмертного полка" же заявилась...
Опять же в новых благоприобретенных российских регионах, в Крыму и Севастополе, не так дано власти праздновать 7 ноября "не рекомендовали". А теперь они же, надо понимать, с энтузиазмом примутся отмечать? Сомневаюсь как-то насчет энтузиазма.
Или Мединский, еще раньше чем на Украине начавший процесс декоммунизации с уничтожения возле кремля стелы в память революционных мыслителей и заменой ее на обелиск в честь династии Романовых, он что ли будет организовывать? Или те, кто переименовал Проспект Маркса в Охотный ряд, а площадь Свердлова в Театральную? Даже удивительно, что до Площади Революции руки не дошли, а то к столетию той самой революции символичненько б вышло.
И обязательно Жириновского ввести в оргкомитет - он как раз на днях предложил поменять кремлевские звезды обратно на имперских орлов, а до того все на мавзолей Ленина косился.
Ну и без представителей церкви как же? Без церкви никак.
Но главное блюдо в оркомитете, конечно, должен быть Зюганов. С его лимитами на революции (из диссертации слова не выкинешь). И КПРФ к юбилею переименовать в партию умеренного прогресса в рамках законности. И чтоб крестный ход и покаяние.
А завершить празднование Земским собором, на котором избрать царя и успокоиться еще лет на сто минимум. До полного разложения.
Анатолий Баранов, главный редактор ФОРУМа.мск
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Лонбо написал 22.12.2016 11:14
сердце России это Русский народ. написал 21.12.2016 22:04
А почему хватит? написал 21.12.2016 13:56
это все евреи написал 21.12.2016 13:30
Дальше остается только сама боеголовка, которую надо перенацелить уже сейчас на иСраиль, еврейсоюз, англожидов и сша.
Пусть получают то, что отправили на Россию 100 лет назад.
Нам чужого не надо, а свое мы не отдадим.
У России только один выход - это превентивное и сплошное уничтожение евреев, всех и любых. Своих евреев не бывает.
тупой еще тупее написал 21.12.2016 12:59
Дед написал 21.12.2016 12:57
Александр Загонов написал 21.12.2016 07:58
НОВЫЙ СОВОК - В ДЕЙСТВИИ! написал 21.12.2016 07:40
А чо, новый вошьдь и учитель что ли рылом не вышел? Ничо, привыкайте и облагодетельствуйте. Во имя овса и сена, и свиного уха... Алюминь!
дыр бул щыл написал 21.12.2016 00:20
Алло, Баранов! написал 21.12.2016 00:02
И, похоже, пукин будет "отмечать" только одну из них... Правда, он не хотел бы отмечать ни одну из революций, но пока это невозможно...
еврейского шабаша в России. написал 20.12.2016 23:41
Макс написал 20.12.2016 21:32
стоик659 написал 20.12.2016 21:31
Зюганчик поцелует мумию Ленина и поклянется добить тех, кого не успели добить Троцкие, Дзержинские, Гайдары и Чубайсы?
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Сионист Порошенко на Украине пытается сделать тоже самое уже с 2014 года?
Это что?! написал 20.12.2016 21:18
стоик659 написал 20.12.2016 21:04
Зюганчик поцелует мумию Ленина и поклянется добить тех, кого не успели добить Троцкие, Дзержинские, Гайдары и Чубайсы?
ваш ч-итатель написал 20.12.2016 20:57
Предполагаю, что либероиды будут словословить Буржуазную и "опускать" Октябрьскую.
вспоминая Маяковского написал 20.12.2016 20:47
oskotr написал 20.12.2016 20:47
ь написал 20.12.2016 20:21
А вот шестерить не надо.
Вы все в своемсзлововонии видны по полету как пресмыкающие перед людоедским режимом, либо
работающие на вахте за деньги, ведь продавать Родину Вам не впервой
Римлянин, древний написал 20.12.2016 19:28