В Кремле посчитали вредным участие Навального в президентских выборах

В Кремле при подготовке выборам президента исходят из того, что в них не будет участвовать глава Фонда борьбы с коррупцией Навальный, сообщает телеканал «Дождь» со ссылкой на источники близкие к администрации президента. По их словам, вопрос о допуске оппозиционера некоторое время назад обсуждался, но сейчас такой сценарий признан вредным.

«Было мнение, что участие Навального может повысить явку на президентских выборах. Но расчеты показывают, что явка повысится на несколько процентов, а вся интрига сведется к вопросу, получит ли он 5% или 10%. Конечно, он создаст шум и выплеснет много негатива, но пользы от этого не будет», - пояснил изданию один из источников.

Теперь в Кремле ищут другие способы повышения явки, например, с помощью проведения в день выборов референдумов в регионах по актуальным для них вопросам, утверждают источники в президентской администрации.

Собеседники издания отмечают, что в Кремле заявление Навального об участии в выборах президента расценивают как попытку сыграть на опережение перед тем, как суд лишит его права избираться. Три источника телеканала, близких к Кремлю, говорят, что ожидают именно такой исход дела.