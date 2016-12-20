В Кремле посчитали вредным участие Навального в президентских выборах

В Кремле при подготовке выборам президента исходят из того, что в них не будет участвовать глава Фонда борьбы с коррупцией Навальный, сообщает телеканал «Дождь» со ссылкой на источники близкие к администрации президента. По их словам, вопрос о допуске оппозиционера некоторое время назад обсуждался, но сейчас такой сценарий признан вредным.
«Было мнение, что участие Навального может повысить явку на президентских выборах. Но расчеты показывают, что явка повысится на несколько процентов, а вся интрига сведется к вопросу, получит ли он 5% или 10%. Конечно, он создаст шум и выплеснет много негатива, но пользы от этого не будет», - пояснил изданию один из источников.
Теперь в Кремле ищут другие способы повышения явки, например, с помощью проведения в день выборов референдумов в регионах по актуальным для них вопросам, утверждают источники в президентской администрации.
Собеседники издания отмечают, что в Кремле заявление Навального об участии в выборах президента расценивают как попытку сыграть на опережение перед тем, как суд лишит его права избираться. Три источника телеканала, близких к Кремлю, говорят, что ожидают именно такой исход дела.
|
|
это явка с повинной и с вещами написал 21.12.2016 09:20
России нужна Русская Народная Власть,думающая о собственном народе,-о любой старушке в,допустим,Рязанской области:как она живет,хватает ли ей денюшек,газ проведен?,туалет теплый?пенсия нормальная?врач ее проведал?коза у нее накормлена?внуки у нее учатся?школу их в селе отремонтировали?родители имеют высоооплачиваемую работу в селе?летом сьездили они всей семьей и с бабушкой в Таиланд,покупаться?а бабушка пару раз в год любит ездить на Гоа с подружками сельскими! плещутся в море и вспоминают рощи рязанских берез!читают стихи Сергея Есенина ?хорошо на Гоа,а дома лучше!
Beobachter написал 21.12.2016 08:02
.. рашка развалится как совок!
Несогласный Сергей написал 21.12.2016 06:50
........... написал 21.12.2016 01:46
!TOJTOPJT BOG !& написал 21.12.2016 01:40
чо искать-то. 200гр "боярышника" каждому пришедшему - и все. Радужные повеселятся, несчастые слободку освободят "
- Давай подумаем! Нормальные люди не пьют. Даже не сильно ненормальные - пить всякие жидкости, для питья не рассчитанные - таки не будут! А совсем ненормальных можно и не жалеть - все-равно долго они не протянут даже без метилового спирта - замерзнут, так помрут...
!!!TOJTOPJT BOG !& написал 21.12.2016 01:35
И я бы пришел написал 20.12.2016 23:48
Вся Россия написал 20.12.2016 23:35
........... написал 20.12.2016 21:59
угугу написал 20.12.2016 20:09
Случайный прохожий написал 20.12.2016 17:02
............ написал 20.12.2016 15:39
Хруст написал 20.12.2016 15:04