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Московский листок

В Кремле посчитали вредным участие Навального в президентских выборах

Опубликовано 20.12.2016 в разделе комментариев 13

В Кремле посчитали вредным участие Навального в президентских выборах

В Кремле при подготовке выборам президента исходят из того, что в них не будет участвовать глава Фонда борьбы с коррупцией Навальный, сообщает телеканал «Дождь» со ссылкой на источники близкие к администрации президента. По их словам, вопрос о допуске оппозиционера некоторое время назад обсуждался, но сейчас такой сценарий признан вредным.

«Было мнение, что участие Навального может повысить явку на президентских выборах. Но расчеты показывают, что явка повысится на несколько процентов, а вся интрига сведется к вопросу, получит ли он 5% или 10%. Конечно, он создаст шум и выплеснет много негатива, но пользы от этого не будет», - пояснил изданию один из источников.

Теперь в Кремле ищут другие способы повышения явки, например, с помощью проведения в день выборов референдумов в регионах по актуальным для них вопросам, утверждают источники в президентской администрации.

Собеседники издания отмечают, что в Кремле заявление Навального об участии в выборах президента расценивают как попытку сыграть на опережение перед тем, как суд лишит его права избираться. Три источника телеканала, близких к Кремлю, говорят, что ожидают именно такой исход дела.

 



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Всего комментариев к статье: 13
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Re: в Кремле ищут другие способы повышения явки
это явка с повинной и с вещами написал 21.12.2016 09:20
Иначе этот ужас будет продолжатся.
России нужна Русская Народная Власть,думающая о собственном народе,-о любой старушке в,допустим,Рязанской области:как она живет,хватает ли ей денюшек,газ проведен?,туалет теплый?пенсия нормальная?врач ее проведал?коза у нее накормлена?внуки у нее учатся?школу их в селе отремонтировали?родители имеют высоооплачиваемую работу в селе?летом сьездили они всей семьей и с бабушкой в Таиланд,покупаться?а бабушка пару раз в год любит ездить на Гоа с подружками сельскими! плещутся в море и вспоминают рощи рязанских берез!читают стихи Сергея Есенина ?хорошо на Гоа,а дома лучше!
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рашка выбрала путь совка...такая же командная административка...
Beobachter написал 21.12.2016 08:02

.. рашка развалится как совок!
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(без названия)
Несогласный Сергей написал 21.12.2016 06:50
Для страны НЕ БУДЕТ пользы если опять выберут "доблестную "сладкую парочку"! Во всех, остальных случаях - БУДЕТ ТОЛЬКО ЛУЧШЕ (чем сейчас)! Позор нынешней власти, мне не нужна такая власть!!!
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(без названия)
........... написал 21.12.2016 01:46
рожа у Обамы противная то таки да, тьфу. но все же он лучше всех вместе взятых жукановых, лажановских, нахальных и даже сами_знаете_кого в придачу.
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Re: в Кремле ищут другие способы повышения явки
!TOJTOPJT BOG !& написал 21.12.2016 01:40
"Хруст написал 20.12.2016 15:04
чо искать-то. 200гр "боярышника" каждому пришедшему - и все. Радужные повеселятся, несчастые слободку освободят "
- Давай подумаем! Нормальные люди не пьют. Даже не сильно ненормальные - пить всякие жидкости, для питья не рассчитанные - таки не будут! А совсем ненормальных можно и не жалеть - все-равно долго они не протянут даже без метилового спирта - замерзнут, так помрут...
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Re: Re: ............
!!!TOJTOPJT BOG !& написал 21.12.2016 01:35
А кому этот "борец с коррупцией" от америсатна таки вообще нужен? Да и рожа у него противная... То таки да...
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Re: ............
И я бы пришел написал 20.12.2016 23:48
пос.рать тебе на голову
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(без названия)
Вся Россия написал 20.12.2016 23:35
Эта новость для лохов рассчитана? Путин какой захочет себе результат на выборах, такой и нарисует, независимо будет в них участвовать Навальный или нет. Тоже самое и с явкой.
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(без названия)
........... написал 20.12.2016 21:59
однако если учесть что нами правят крысы то в президентах должен быть кот.
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Re:
угугу написал 20.12.2016 20:09
никого не боится
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(без названия)
Случайный прохожий написал 20.12.2016 17:02
Ну что,товарищи коммунисты,может теперь поймете кого боится Путин?
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(без названия)
............ написал 20.12.2016 15:39
участие Б.Обамы могло бы повысить явку. я бы точно пришел.
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в Кремле ищут другие способы повышения явки
Хруст написал 20.12.2016 15:04
чо искать-то. 200гр "боярышника" каждому пришедшему - и все. Радужные повеселятся, несчастые слободку освободят
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