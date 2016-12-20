Реальные доходы россиян упали на 12% за два года

Реальные располагаемые доходы россиян с октября 2014 года по октябрь 2016 года снизились на 12,3%, сообщает ТАСС со ссылкой на доклад Института социального анализа и прогнозирования при РАНХиГС при президенте РФ.

Авторы исследования отмечают, что за два года реальная заработная плата наших сограждан сократилась на 8,7%, а реальный размер назначенных пенсий снизился на 7,0%. При этом в январе-октябре 2016 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года падение реальных располагаемых доходов составило 5,3%, реального размера назначенных пенсий - 3,6%.

При этом во втором и третьем кварталах 2016 года впервые прекратилось падение реальной заработной платы, которая устойчиво снижалась с четвертого квартала 2014 г. по первый квартал 2016 года. Таким образом, в январе-октябре 2016 г. реальная заработная плата увеличилась на 0,5% по сравнению с аналогичным периодом 2015 года.

Составители доклада приходят к выводу, что продолжительное падение реальных доходов населения привело к повышению уровня бедности. Хотя уровень бедности в январе-сентябре 2016 года составил 13,9%, снизившись на 0,2 п.п. по сравнению с аналогичным периодом 2015 года, данный показатель остается выше уровня, наблюдавшегося в аналогичные периоды 2012-2014 гг.