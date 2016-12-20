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Московский листок

Реальные доходы россиян упали на 12% за два года

Опубликовано 20.12.2016 в разделе комментариев 5

Реальные доходы россиян упали на 12% за два года

Реальные располагаемые доходы россиян с октября 2014 года по октябрь 2016 года снизились на 12,3%, сообщает ТАСС со ссылкой на доклад Института социального анализа и прогнозирования при РАНХиГС при президенте РФ.

Авторы исследования отмечают, что за два года реальная заработная плата наших сограждан сократилась на 8,7%, а реальный размер назначенных пенсий снизился на 7,0%. При этом в январе-октябре 2016 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года падение реальных располагаемых доходов составило 5,3%, реального размера назначенных пенсий - 3,6%.

При этом во втором и третьем кварталах 2016 года впервые прекратилось падение реальной заработной платы, которая устойчиво снижалась с четвертого квартала 2014 г. по первый квартал 2016 года. Таким образом, в январе-октябре 2016 г. реальная заработная плата увеличилась на 0,5% по сравнению с аналогичным периодом 2015 года.

Составители доклада приходят к выводу, что продолжительное падение реальных доходов населения привело к повышению уровня бедности. Хотя уровень бедности в январе-сентябре 2016 года составил 13,9%, снизившись на 0,2 п.п. по сравнению с аналогичным периодом 2015 года, данный показатель остается выше уровня, наблюдавшегося в аналогичные периоды 2012-2014 гг.

 



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Всего комментариев к статье: 5
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(без названия)
Несогласный Сергей написал 21.12.2016 06:55
Зато сладкая парочку усердно гребет (что и куда ясно ВСЕМ, кроме тех, кто выбрал вЕдРО и его предводителей)! Позор нынешней власти, мне не нужна такая власть!!!
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Re: Кто так куево
Инкогнито написал 21.12.2016 02:25
Кошерными была проведена блестящая спецперация по ограблению населения РОССИИ.Для этого сделали несколько операций прикрытия: крым,донбас,сирия...
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Кто так куево
Считал написал 21.12.2016 02:19
Рубль обесценился на 100%,это даже,если ничего не покупать в наших магазинах. Цены выросли на 100%,жкх,тарыфы,налоги,суперкредиты,ипотеки жидовские... По существу произошел ДЕФОЛТ,о котором по телевизору не сказали...
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(без названия)
стоик656 написал 20.12.2016 17:14
Михалков стал ЖРАТЬ на 12% меньше?
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Социальный расизм?
Становящийся пассионарием написал 20.12.2016 16:49
Что бы у них прибыло, надо что бы у нас убыло. Ликбез:https://www.youtube.com/watch?v=wUyN_GGUMaY
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