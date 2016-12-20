В немецком Висбадене неизвестный открыл стрельбу по людям, есть жертвы

Один человек погиб, еще двое получили ранения в результате стрельбы в центре немецкого города Висбаден. Как сообщает Berliner Morgenpost со ссылкой на местную полицию, вооруженный преступник вошел в один из магазинов в центре города и открыл огонь по посетителям. По предварительным данным погибла одна из сотрудниц магазина, ранения получили ее муж и племянник. Стрелявшему удалось скрыться с места преступления. В настоящее время полиция ведет его поиски. Мотивы преступника пока неизвестны. По одной из версий полиции, речь идет о попытке вооруженного ограбления.

Напомним, накануне 23-летний мигрант пакистанского происхождения за рулем грузовика протаранил толпу людей на ярмарке в Берлине. По последним данным, погибли 12 человек. Еще 48 были госпитализированы.