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Московский листок

Так Россия социальное государство или "карманное"?

Опубликовано 20.12.2016 автором в разделе комментариев 15

украина газ электроэнергия
Так Россия социальное государство или "карманное"?

Севастопольский департамент городского хозяйства утвердил тарифы для населения на газ и свет на 2017 год.  

В соответствии с приказами, цена природного газа для населения с 1 января составит 3,46 рубля за кубометр при условии, что объём потребления не превышает 3500 кубометров в год, и 7,65 рубля за кубометр при превышении указанного лимита.

С августа 2016 года стоимость кубометра газа в Севастополе составляет 3,254 рубля при использовании до 6000 кубометров в год и 7,649 рубля при превышении лимита.

Но только что появилась информация, что строительство газопровода «Кубань — Крым» завершено. Минтопэнерго РФ сообщило, что Крым могут подключить к газотранспортной системе материковой части России в декабре, поставки газа начинаются уже в текущий осенне-зимний период. 

Газопровод протяжённостью 400 километров соединил материковую часть РФ с Крымским полуостровом, то есть Крым получает российский газ и не зависит от поставок с Украины. Ради чего строили газопровод? Ну разумеется ради того, что собственный газ выгодней использовать, чем покупной.

Но почему тогда цена на газ в Крыму не снизилась, а наоборот, выросла? Ведь не логично же - строили газопровод, чтобы Крым мог бесперебойно получать свой, недорогой газ, а в результате подняли цену для населения.

Однако вот и логика - в таблице цен на газ в городах России.

Таблица: цена за газ в России (на 30 марта 2016г)

ГородЦена за 1 куб газа
Москва4,98-6,16 руб./м.куб
Санкт-Петербург5,635 руб./м.куб
Новосибирск5,29 руб./м.куб
Екатеринбург4,193-4,39 руб./м.куб
Нижний Новгород4,59-5,08 руб./м.куб
Казань5,16 руб./м.куб
Красноярск4,12-4,95 руб./м.куб
Омск5,63-7,29 руб./м.куб
Пермь4,26-5,13 руб./м.куб
Уфа5,94-6,37 руб./м.куб

Как видим, цена на газ в российских городах заметно выше, чем "социальная" цена в Севастополе даже после повышения.

И возникает неприятный вопрос, почему на Украине, которая не имеет достаточных запасов собственного газа и вынуждена закупать его за границей, цены на газ для населения так заметно ниже, чем в России, которая использует собственный газ? Мы же понимаем, откуда низкие цены в Крыму и Севастополе - это переходный период, за время которого цены с украинского уровня должны перейти на российский.

Понятно, почему на Украине нельзя поднять цену на газ для населения повыше - у людей нет денег, им больше платить не по силам.

Но почему в России можно задирать цену на газ, на минуточку являющийся общенародным достоянием?

Статья 7 Конституции РФ гласит: 

"1. Российская Федерация - социальное государство, политика которого направлена на создание условий, обеспечивающих достойную жизнь и свободное развитие человека. 

2. В Российской Федерации охраняются труд и здоровье людей, устанавливается гарантированный минимальный размер оплаты труда, обеспечивается государственная поддержка семьи, материнства, отцовства и детства, инвалидов и пожилых граждан, развивается система социальных служб, устанавливаются государственные пенсии, пособия и иные гарантии социальной защиты".

Что такое социальное государство? Это государство, которое берет на себя часть расходов граждан. А тут мы что видим? Не слишком-то социальное украинское государство дает гражданам скидку на дорого достающийся государству газ, а российское государство за счет граждан пополняет карман государственной монополии, добывающей общенародный газ из российских недр - так ведь получается?

Вот Туркмения - социальное государство, там газ для граждан беспатно. Украина социальное государство, поскольку обеспечивает для граждан низкие цены на газ. А Россия что-то не очень...

Или вот тарифы на электроэнергию в Севастополе разделяются по категориям потребителей и зонам суток. Одноставочный тариф для населения, один из наиболее распространённых в городе, с 1 января по 30 июня составит 2,42 рубля за кВтч при потреблении до 150 кВтч в месяц, 2,96 рубля при потреблении от 150 до 600 кВтч и 5,40 рубля при потреблении более 600 кВтч в месяц. С 1 июля по 31 декабря эти цифры вырастут до 2,94 рубля, 3,46 рубля и 5,72 рубля соответственно. 

Сейчас и по 31 декабря 2016 года севастопольцы платят 1,75 рубля за кВтч при потреблении до 150 кВтч в месяц, 2,21 рубля при потреблении от 150 до 800 кВтч и по 5,40 при потреблении свыше 800 кВтч в месяц.

Существует вот такой рейтинг цен на электроэнергию в РФ: самая дешевая электроэнергия в Иркутской области и составит она 0,97 рублей за кВт*ч.
А самая дорогая в Чукотском автономном округе - 7,9 рублей за кВт*ч.

РегионУровеньТариф
Иркутская область 0,97
Республика Крым 1,74
Город Севастополь 1,75
Республика Хакасия 1,84
Красноярский край 2,26
Республика Дагестан 2,34
Новосибирская область 2,42
Чеченская Республика 2,46
Тюменская область 2,58
Ханты-Мансийский автономный округ - Югра 2,58
Ямало-Ненецкий автономный округ 2,58
Мурманская область 2,62
Оренбургская область 2,68
Республика Башкортостан 2,74
Забайкальский край 2,76
Челябинская область 2,92
Чувашская Республика 2,98
Кемеровская область 3,04
Томская область 3,1
Пензенская область 3,13
Республика Карелия 3,15
Республика Тыва 3,15
Саратовская область 3,19
Республика Ингушетия 3,25
Республика Мордовия 3,25
Брянская область 3,27
Липецкая область 3,3
Ярославская область 3,3
Нижегородская область 3,32
Приморский край 3,37
Республика Марий Эл 3,38
Амурская область 3,4
Воронежская область 3,4
Ульяновская область 3,42
Республика Татарстан 3,43
Удмуртская Республика 3,44
Кабардино-Балкарская Республика 3,47
Смоленская область 3,49
Орловская область 3,5
Кировская область 3,51
Тамбовская область 3,51
Свердловская область 3,54
Курская область 3,56
Омская область 3,56
Ростовская область 3,6
Белгородская область 3,62
Пермский край 3,62
Еврейская автономная область 3,62
Самарская область 3,67
Карачаево-Черкесская Республика 3,7
Алтайский край 3,7
Ленинградская область 3,7
Республика Северная Осетия-Алания 3,77
Калининградская область 3,79
Курганская область 3,82
Волгоградская область 3,86
Тульская область 3,87
Ивановская область 3,89
Сахалинская область 3,94
Новгородская область 3,97
Псковская область 3,98
Костромская область 4,02
Рязанская область 4,03
Владимирская область 4,05
Вологодская область 4,05
Хабаровский край 4,11
Тверская область 4,11
Санкт-Петербург 4,12
Республика Калмыкия 4,14
Ставропольский край 4,16
Калужская область 4,23
Республика Коми 4,26
Республика Адыгея 4,28
Краснодарский край 4,28
Астраханская область 4,34
Республика Бурятия 4,36
Архангельская область 4,41
Ненецкий автономный округ 4,62
Республика Алтай 4,63
Московская область 4,81
Москва 5,38
Республика Саха (Якутия) 5,47
Камчатский край 6,689
Магаданская область 6,93
Чукотский автономный округ 7,9

Забавно даже, что в Ростовской области, которая поставляет электроэнергию в Крым с Волгодонской АЭС, тарифы на нее в 2 раза выше. Это экономика такая?

Почему на Чукотке электроэнергия дорога, можно понять. Но почему в Москве и Московской области цены одни из самых высоких? Причем Москва сама производит электроэнергию, а Подмосковье нет, но цена там заметно ниже.

Конечно с разрушением Единой энергосистемы формирование цен на электроэнергию стало носить весьма причудливый характер, но почему, например, строительство в Крыму двух тепловых эектростанций, то есть собственной генерации, приведет только к повышению цен на электроэнергию для населения?

У меня нет ответа, хотя, конечно, понятно, что на конце логической цепочки все равно находится чей-то карман.

Но тогда давайте уж вносить поправку в основной закон, чтобы РФ была не "социальным", а "карманным" государством...



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Всего комментариев к статье: 15
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(без названия)
Котя написал 22.12.2016 10:32
Конечно "Карманное"! РФ - доходное место для банды Путиноидов, не более! Капиталы и дети у них за границей. Правда их там сейчас начинают брать за ж..у. Если мы сдохнем от дебильного управления страной, они будут не против!
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(без названия)
Привет из МОСКВЫ написал 21.12.2016 03:31
А откуда таблица с тарифами на эл. энергию? В Москве разные тарифы - с электроплитой квартира или с газом (дневной, ночной, пик), а автор в полемическом угаре взял максимальный из всех. ТУФТА
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Re:
!!!TOJTOOPJTBOG !!!&&& написал 21.12.2016 01:05
"Но почему тогда цена на газ в Крыму не снизилась, а наоборот, выросла?"
- Таки ответ совсем простой! За постройку таки газопровода платить нужно? То таки да-аа? вот потребители газа и вынуждены платить. Реально они будут платить за свою незваисимость от прихотей укрофашистов...
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(без названия)
Левон Казарян написал 20.12.2016 23:33
"Но почему тогда цена на газ в Крыму не снизилась, а наоборот, выросла?"
- - - - - - -
Потому, что концептуально нет предпринимательских инвестиций. То есть, поставщик газа не рассматривается в качестве предпринимателя, который вкладывает свои деньги в расчете на будущие продажи по (примерно) установившимся на рынке ценам. А считается, что потребитель обязан оплатить создание производственных мощностей, путем включения их стоимости в цену продукта. Скажем: "повысим цену на электроэнергию, чтобы построить электростанцию и обеспечить стабильность энергоснабжения".
.
Это допустимая схема. Однако из нее не делается логического вывода. А именно, раз потребитель оплачивает создание мощностей, чтобы в будущем получать продукт, то он выступает инвестором и является его собственником. Что может быть оформлено, например, в виде акций.
.
Вот над чем нужно поработать потребителям и адвокатам: требовать собственность.
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Re: Так Россия государство или "карман"?
Россия не государство, а страна. написал 20.12.2016 23:19
На территории России евреи совершили переворот и создали еврейское государство РФ. Со своим перзидентом, министрами, олигархами, судьями и гвардии-полицаями. У евреев в России нет своего народа, а сами евреи не народ и не нация. Поэтому перзидент не может никого закидать шапками. Единственно на что перзидент может расчитывать, так это на бараньи папахи кавказоидов и тюбютейки басмачей.
РФ не Россия.
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Re: Странные вы вопросы задаете, т. Баранов, ведь, четко и двусмысленно сказано:
Szanya написал 20.12.2016 23:09
Так все-таки четко или двусмысленно, Вы уж разберитесь, зачем союз И ставить, там никак не просматриваются однородные члены..
Статья 7 Конституции РФ гласит:
1. Российская Федерация - социальное государство, политика которого направлена на создание условий ...
Это понимается следующим образом, что в Российской Федерации не должны приниматься законы ухудшающие социальные блага граждан, а в случае подписания подобных законов Гарант должен подвергнуться процедуре импичмента, иначе какой он гарант, если способствует нарушению Основного Закона. Хотя там и без того преступлений более чем достаточно, что импичмент это так, и не наказание совсем, а так детская простуда..
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вопрос
недоразумение написал 20.12.2016 19:57
"Вот Туркмения - социальное государство, там газ для граждан бесплатно."- может населению великого сырьевого придатка , лучше тогда под власть товарища с братского востока ,мелкого сырьевого придатка - туркменбаши ,свои лыжи направлять .. из под пяты вертикали ненасытных собчакистов , с их безграничными потребностями ,в бесконечной прибыли ,для себя и своих бесчисленных партнеров со всего света?
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(без названия)
фома написал 20.12.2016 19:07
какой-то вы не патриот.вопросы какие-то задаете не патриотичные
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РФ - единственная страна в мире, в которой тарифы на газ выросли в 10 раз за 10 лет.
Ты не смог заплатить Миллеру за газ? Тебе конец! написал 20.12.2016 18:59
За 10 лет цена кубометра газа в РФ выросла в 10 раз!!!!!
В 2006 куб газа стоил 45 копеек, сейчас 4,5 - 5 рублей!
.
НАЗОВИТЕ МНЕ ХОТЬ ОДНУ СТРАНУ В МИРЕ, В КОТОРОЙ ЦЕНА НА СВОЙ ГАЗ ВЫРОСЛА В 10 РАЗ! Нет таких стран в мире, кроме РФ.
.
Поэтому, когда я вижу наглую рекламу жуликов-кровососов из "ГазпрЁма" про "национальное достояние" - хочется просто плеваться. Какие же там зажратые мерзавцы. Эти мюллеры и прочие сечины-алекперовы ни хера ничего не создали. Они просто эксплуатируют народные недра! Газ и нефть, которые по конституции принадлежат народу, нам впаривают по диким ценам.
Нас грабят и мы молчим!
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Странные вы вопросы задаете, т. Баранов, ведь, четко и двусмысленно сказано:
СтарпЁр написал 20.12.2016 18:35
Статья 7 Конституции РФ гласит:
1. Российская Федерация - социальное государство, политика которого направлена на создание условий ...
*
С одной стороны в этих строчках есть утверждение, что Россия - уже социальное государство, а с другой стороны, вроде как Россия пока им не является, потому как еще только пытается создать условия, при которых она могла бы считаться социальным государством.
Ежели государство является социальным, то в своей Конституции так бы и записали: " Российская Федерация - социальное государство, создавшее условия ... "
*
Так что ...
***
Ответить
Даешь, единство во всем значимом!
Свет написал 20.12.2016 18:26
В Тверской обл. тариф на газ для населения подняли уже с декабря м-ца, правда очень скромно, на 0,7%. В области работает ГРЭС и АЭС, но тариф на э/э выше, чем в большинстве регионов, и тем более, не имеющих электростанций. Объясняли большой протяженностью электролиний, и малым потреблением электроэнергии в самом регионе. И, это при том, что энергосистема в РФ, при всех нюансах, все таки пока еще едина.
У нас, в конце 90-х когда котельную перевели с мазута на газ, тариф на отопление нисколько не снизили. А это самая большая статья в платежах за ЖКУ. При этом, в 10 км от нас, в Госкомплексе "Русь" этот тариф аж в два раза ниже. Подобное, и с тарифами на ГВС и ХВС. В местах, расположенных невдалеке от электростанций, тариф на отопление и ГВС, в разы ниже, чем в других местах. Такая вот, логически необъяснимая "рыночная" арифметика, так же направленная на разделение подвластного (а, не как в Конституции указано) и социально зависимого народа.
Тарифы на все ЖКУ в стране должны быть едины для их потребителей, в не зависимости от региона! А, вот с содержанием жилья, здесь могут быть различия, в зависимости, от хотелок, опять же самих потребителей.
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газометру
фантомас написал 20.12.2016 18:08
Вот статистика с евростата http://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/images/2/29/Electricity_and_gas_prices%2C_second_half_of_year%2C_2013%E2%80%9315_%28EUR_per_kWh%29_YB16.png
Даже в среднем по Европе газ 4.88 за куб. А в Молдове аж 2.05. Там же цены на электроэнергию.
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(без названия)
а в это время в Украине написал 20.12.2016 17:22

НКРЭКУ снижает в Украине цены на электроэнергию
20 декабря 201615:53305
Национальная комиссия, осуществляющая регулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) с 1 января 2017 года снизит оптово-рыночную цену (ОРЦ) электроэнергии на 10% (на 149,06 грн) &#8211; с 1490,63 грн/МВт-ч до 1341,57 грн/МВт-ч (без НДС).
Кроме того, согласно решению регулятора, с 1 апреля ОРЦ будет снижена еще на 5,8% (на 77,81 грн/МВт-ч) по сравнению с первым кварталом 2017 года &#8211; до 1263,76 грн/МВт-ч. Этот уровень ОРЦ планируется удерживать на протяжении II-IV кварталов 2017 года.
Таким образом, в целом НКРЭКУ запланировала на 2017 год снижение ОРЦ на 15,2%
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(без названия)
газометр написал 20.12.2016 16:22
И возникает неприятный вопрос, почему на Украине, которая не имеет достаточных запасов собственного газа и вынуждена закупать его за границей, цены на газ для населения так заметно ниже, чем в России....
.......Понятно, почему на Украине нельзя поднять цену на газ для населения повыше - у людей нет денег, им больше платить не по силам.
*************************
Глупости написаны. С такими кривыми исходниками можна наделать только кривых выводов.
В Украине цена на газ едина для всех потребителей. И составляет без малого 7 гр. Х2.5 = 17.5 рублей. А автор чего начеркал?
И людям в Украине нельзя поднимать цену не потому что у них больше денег нет. Это российский подход к ценообразованию , а потому что украинцы платят ту цену , которую стоит газ после закупки и транспортировке до потребителя.
Призываю автора получше изучать тему , которую освещает.
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(без названия)
Вася Пупкин ыыууе написал 20.12.2016 16:16
Единой России - единые цены на электроэнергию и газ.
Рабочему классу - всю власть!
Ворам - тюрьмы!
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