Так Россия социальное государство или "карманное"?

Севастопольский департамент городского хозяйства утвердил тарифы для населения на газ и свет на 2017 год.

В соответствии с приказами, цена природного газа для населения с 1 января составит 3,46 рубля за кубометр при условии, что объём потребления не превышает 3500 кубометров в год, и 7,65 рубля за кубометр при превышении указанного лимита.

С августа 2016 года стоимость кубометра газа в Севастополе составляет 3,254 рубля при использовании до 6000 кубометров в год и 7,649 рубля при превышении лимита.

Но только что появилась информация, что строительство газопровода «Кубань — Крым» завершено. Минтопэнерго РФ сообщило, что Крым могут подключить к газотранспортной системе материковой части России в декабре, поставки газа начинаются уже в текущий осенне-зимний период.

Газопровод протяжённостью 400 километров соединил материковую часть РФ с Крымским полуостровом, то есть Крым получает российский газ и не зависит от поставок с Украины. Ради чего строили газопровод? Ну разумеется ради того, что собственный газ выгодней использовать, чем покупной.

Но почему тогда цена на газ в Крыму не снизилась, а наоборот, выросла? Ведь не логично же - строили газопровод, чтобы Крым мог бесперебойно получать свой, недорогой газ, а в результате подняли цену для населения.

Однако вот и логика - в таблице цен на газ в городах России.

Таблица: цена за газ в России (на 30 марта 2016г) Город Цена за 1 куб газа Москва 4,98-6,16 руб./м.куб Санкт-Петербург 5,635 руб./м.куб Новосибирск 5,29 руб./м.куб Екатеринбург 4,193-4,39 руб./м.куб Нижний Новгород 4,59-5,08 руб./м.куб Казань 5,16 руб./м.куб Красноярск 4,12-4,95 руб./м.куб Омск 5,63-7,29 руб./м.куб Пермь 4,26-5,13 руб./м.куб Уфа 5,94-6,37 руб./м.куб

Как видим, цена на газ в российских городах заметно выше, чем "социальная" цена в Севастополе даже после повышения.

И возникает неприятный вопрос, почему на Украине, которая не имеет достаточных запасов собственного газа и вынуждена закупать его за границей, цены на газ для населения так заметно ниже, чем в России, которая использует собственный газ? Мы же понимаем, откуда низкие цены в Крыму и Севастополе - это переходный период, за время которого цены с украинского уровня должны перейти на российский.

Понятно, почему на Украине нельзя поднять цену на газ для населения повыше - у людей нет денег, им больше платить не по силам.

Но почему в России можно задирать цену на газ, на минуточку являющийся общенародным достоянием?

Статья 7 Конституции РФ гласит:

"1. Российская Федерация - социальное государство, политика которого направлена на создание условий, обеспечивающих достойную жизнь и свободное развитие человека.

2. В Российской Федерации охраняются труд и здоровье людей, устанавливается гарантированный минимальный размер оплаты труда, обеспечивается государственная поддержка семьи, материнства, отцовства и детства, инвалидов и пожилых граждан, развивается система социальных служб, устанавливаются государственные пенсии, пособия и иные гарантии социальной защиты".

Что такое социальное государство? Это государство, которое берет на себя часть расходов граждан. А тут мы что видим? Не слишком-то социальное украинское государство дает гражданам скидку на дорого достающийся государству газ, а российское государство за счет граждан пополняет карман государственной монополии, добывающей общенародный газ из российских недр - так ведь получается?

Вот Туркмения - социальное государство, там газ для граждан беспатно. Украина социальное государство, поскольку обеспечивает для граждан низкие цены на газ. А Россия что-то не очень...

Или вот тарифы на электроэнергию в Севастополе разделяются по категориям потребителей и зонам суток. Одноставочный тариф для населения, один из наиболее распространённых в городе, с 1 января по 30 июня составит 2,42 рубля за кВтч при потреблении до 150 кВтч в месяц, 2,96 рубля при потреблении от 150 до 600 кВтч и 5,40 рубля при потреблении более 600 кВтч в месяц. С 1 июля по 31 декабря эти цифры вырастут до 2,94 рубля, 3,46 рубля и 5,72 рубля соответственно.

Сейчас и по 31 декабря 2016 года севастопольцы платят 1,75 рубля за кВтч при потреблении до 150 кВтч в месяц, 2,21 рубля при потреблении от 150 до 800 кВтч и по 5,40 при потреблении свыше 800 кВтч в месяц.

Существует вот такой рейтинг цен на электроэнергию в РФ: самая дешевая электроэнергия в Иркутской области и составит она 0,97 рублей за кВт*ч.

А самая дорогая в Чукотском автономном округе - 7,9 рублей за кВт*ч.





Забавно даже, что в Ростовской области, которая поставляет электроэнергию в Крым с Волгодонской АЭС, тарифы на нее в 2 раза выше. Это экономика такая?

Почему на Чукотке электроэнергия дорога, можно понять. Но почему в Москве и Московской области цены одни из самых высоких? Причем Москва сама производит электроэнергию, а Подмосковье нет, но цена там заметно ниже.

Конечно с разрушением Единой энергосистемы формирование цен на электроэнергию стало носить весьма причудливый характер, но почему, например, строительство в Крыму двух тепловых эектростанций, то есть собственной генерации, приведет только к повышению цен на электроэнергию для населения?

У меня нет ответа, хотя, конечно, понятно, что на конце логической цепочки все равно находится чей-то карман.

Но тогда давайте уж вносить поправку в основной закон, чтобы РФ была не "социальным", а "карманным" государством...