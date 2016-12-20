Так Россия социальное государство или "карманное"?

Севастопольский департамент городского хозяйства утвердил тарифы для населения на газ и свет на 2017 год.
В соответствии с приказами, цена природного газа для населения с 1 января составит 3,46 рубля за кубометр при условии, что объём потребления не превышает 3500 кубометров в год, и 7,65 рубля за кубометр при превышении указанного лимита.
С августа 2016 года стоимость кубометра газа в Севастополе составляет 3,254 рубля при использовании до 6000 кубометров в год и 7,649 рубля при превышении лимита.
Но только что появилась информация, что строительство газопровода «Кубань — Крым» завершено. Минтопэнерго РФ сообщило, что Крым могут подключить к газотранспортной системе материковой части России в декабре, поставки газа начинаются уже в текущий осенне-зимний период.
Газопровод протяжённостью 400 километров соединил материковую часть РФ с Крымским полуостровом, то есть Крым получает российский газ и не зависит от поставок с Украины. Ради чего строили газопровод? Ну разумеется ради того, что собственный газ выгодней использовать, чем покупной.
Но почему тогда цена на газ в Крыму не снизилась, а наоборот, выросла? Ведь не логично же - строили газопровод, чтобы Крым мог бесперебойно получать свой, недорогой газ, а в результате подняли цену для населения.
Однако вот и логика - в таблице цен на газ в городах России.
Таблица: цена за газ в России (на 30 марта 2016г)
|Город
|Цена за 1 куб газа
|Москва
|4,98-6,16 руб./м.куб
|Санкт-Петербург
|5,635 руб./м.куб
|Новосибирск
|5,29 руб./м.куб
|Екатеринбург
|4,193-4,39 руб./м.куб
|Нижний Новгород
|4,59-5,08 руб./м.куб
|Казань
|5,16 руб./м.куб
|Красноярск
|4,12-4,95 руб./м.куб
|Омск
|5,63-7,29 руб./м.куб
|Пермь
|4,26-5,13 руб./м.куб
|Уфа
|5,94-6,37 руб./м.куб
Как видим, цена на газ в российских городах заметно выше, чем "социальная" цена в Севастополе даже после повышения.
И возникает неприятный вопрос, почему на Украине, которая не имеет достаточных запасов собственного газа и вынуждена закупать его за границей, цены на газ для населения так заметно ниже, чем в России, которая использует собственный газ? Мы же понимаем, откуда низкие цены в Крыму и Севастополе - это переходный период, за время которого цены с украинского уровня должны перейти на российский.
Понятно, почему на Украине нельзя поднять цену на газ для населения повыше - у людей нет денег, им больше платить не по силам.
Но почему в России можно задирать цену на газ, на минуточку являющийся общенародным достоянием?
Статья 7 Конституции РФ гласит:
"1. Российская Федерация - социальное государство, политика которого направлена на создание условий, обеспечивающих достойную жизнь и свободное развитие человека.
2. В Российской Федерации охраняются труд и здоровье людей, устанавливается гарантированный минимальный размер оплаты труда, обеспечивается государственная поддержка семьи, материнства, отцовства и детства, инвалидов и пожилых граждан, развивается система социальных служб, устанавливаются государственные пенсии, пособия и иные гарантии социальной защиты".
Что такое социальное государство? Это государство, которое берет на себя часть расходов граждан. А тут мы что видим? Не слишком-то социальное украинское государство дает гражданам скидку на дорого достающийся государству газ, а российское государство за счет граждан пополняет карман государственной монополии, добывающей общенародный газ из российских недр - так ведь получается?
Вот Туркмения - социальное государство, там газ для граждан беспатно. Украина социальное государство, поскольку обеспечивает для граждан низкие цены на газ. А Россия что-то не очень...
Или вот тарифы на электроэнергию в Севастополе разделяются по категориям потребителей и зонам суток. Одноставочный тариф для населения, один из наиболее распространённых в городе, с 1 января по 30 июня составит 2,42 рубля за кВтч при потреблении до 150 кВтч в месяц, 2,96 рубля при потреблении от 150 до 600 кВтч и 5,40 рубля при потреблении более 600 кВтч в месяц. С 1 июля по 31 декабря эти цифры вырастут до 2,94 рубля, 3,46 рубля и 5,72 рубля соответственно.
Сейчас и по 31 декабря 2016 года севастопольцы платят 1,75 рубля за кВтч при потреблении до 150 кВтч в месяц, 2,21 рубля при потреблении от 150 до 800 кВтч и по 5,40 при потреблении свыше 800 кВтч в месяц.
Существует вот такой рейтинг цен на электроэнергию в РФ: самая дешевая электроэнергия в Иркутской области и составит она 0,97 рублей за кВт*ч.
А самая дорогая в Чукотском автономном округе - 7,9 рублей за кВт*ч.
Забавно даже, что в Ростовской области, которая поставляет электроэнергию в Крым с Волгодонской АЭС, тарифы на нее в 2 раза выше. Это экономика такая?
Почему на Чукотке электроэнергия дорога, можно понять. Но почему в Москве и Московской области цены одни из самых высоких? Причем Москва сама производит электроэнергию, а Подмосковье нет, но цена там заметно ниже.
Конечно с разрушением Единой энергосистемы формирование цен на электроэнергию стало носить весьма причудливый характер, но почему, например, строительство в Крыму двух тепловых эектростанций, то есть собственной генерации, приведет только к повышению цен на электроэнергию для населения?
У меня нет ответа, хотя, конечно, понятно, что на конце логической цепочки все равно находится чей-то карман.
Но тогда давайте уж вносить поправку в основной закон, чтобы РФ была не "социальным", а "карманным" государством...
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Котя написал 22.12.2016 10:32
Привет из МОСКВЫ написал 21.12.2016 03:31
!!!TOJTOOPJTBOG !!!&&& написал 21.12.2016 01:05
- Таки ответ совсем простой! За постройку таки газопровода платить нужно? То таки да-аа? вот потребители газа и вынуждены платить. Реально они будут платить за свою незваисимость от прихотей укрофашистов...
Левон Казарян написал 20.12.2016 23:33
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Потому, что концептуально нет предпринимательских инвестиций. То есть, поставщик газа не рассматривается в качестве предпринимателя, который вкладывает свои деньги в расчете на будущие продажи по (примерно) установившимся на рынке ценам. А считается, что потребитель обязан оплатить создание производственных мощностей, путем включения их стоимости в цену продукта. Скажем: "повысим цену на электроэнергию, чтобы построить электростанцию и обеспечить стабильность энергоснабжения".
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Это допустимая схема. Однако из нее не делается логического вывода. А именно, раз потребитель оплачивает создание мощностей, чтобы в будущем получать продукт, то он выступает инвестором и является его собственником. Что может быть оформлено, например, в виде акций.
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Вот над чем нужно поработать потребителям и адвокатам: требовать собственность.
Россия не государство, а страна. написал 20.12.2016 23:19
РФ не Россия.
Szanya написал 20.12.2016 23:09
Статья 7 Конституции РФ гласит:
1. Российская Федерация - социальное государство, политика которого направлена на создание условий ...
Это понимается следующим образом, что в Российской Федерации не должны приниматься законы ухудшающие социальные блага граждан, а в случае подписания подобных законов Гарант должен подвергнуться процедуре импичмента, иначе какой он гарант, если способствует нарушению Основного Закона. Хотя там и без того преступлений более чем достаточно, что импичмент это так, и не наказание совсем, а так детская простуда..
недоразумение написал 20.12.2016 19:57
фома написал 20.12.2016 19:07
Ты не смог заплатить Миллеру за газ? Тебе конец! написал 20.12.2016 18:59
В 2006 куб газа стоил 45 копеек, сейчас 4,5 - 5 рублей!
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НАЗОВИТЕ МНЕ ХОТЬ ОДНУ СТРАНУ В МИРЕ, В КОТОРОЙ ЦЕНА НА СВОЙ ГАЗ ВЫРОСЛА В 10 РАЗ! Нет таких стран в мире, кроме РФ.
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Поэтому, когда я вижу наглую рекламу жуликов-кровососов из "ГазпрЁма" про "национальное достояние" - хочется просто плеваться. Какие же там зажратые мерзавцы. Эти мюллеры и прочие сечины-алекперовы ни хера ничего не создали. Они просто эксплуатируют народные недра! Газ и нефть, которые по конституции принадлежат народу, нам впаривают по диким ценам.
Нас грабят и мы молчим!
СтарпЁр написал 20.12.2016 18:35
1. Российская Федерация - социальное государство, политика которого направлена на создание условий ...
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С одной стороны в этих строчках есть утверждение, что Россия - уже социальное государство, а с другой стороны, вроде как Россия пока им не является, потому как еще только пытается создать условия, при которых она могла бы считаться социальным государством.
Ежели государство является социальным, то в своей Конституции так бы и записали: " Российская Федерация - социальное государство, создавшее условия ... "
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Так что ...
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Свет написал 20.12.2016 18:26
У нас, в конце 90-х когда котельную перевели с мазута на газ, тариф на отопление нисколько не снизили. А это самая большая статья в платежах за ЖКУ. При этом, в 10 км от нас, в Госкомплексе "Русь" этот тариф аж в два раза ниже. Подобное, и с тарифами на ГВС и ХВС. В местах, расположенных невдалеке от электростанций, тариф на отопление и ГВС, в разы ниже, чем в других местах. Такая вот, логически необъяснимая "рыночная" арифметика, так же направленная на разделение подвластного (а, не как в Конституции указано) и социально зависимого народа.
Тарифы на все ЖКУ в стране должны быть едины для их потребителей, в не зависимости от региона! А, вот с содержанием жилья, здесь могут быть различия, в зависимости, от хотелок, опять же самих потребителей.
фантомас написал 20.12.2016 18:08
Даже в среднем по Европе газ 4.88 за куб. А в Молдове аж 2.05. Там же цены на электроэнергию.
а в это время в Украине написал 20.12.2016 17:22
НКРЭКУ снижает в Украине цены на электроэнергию
20 декабря 201615:53305
Национальная комиссия, осуществляющая регулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) с 1 января 2017 года снизит оптово-рыночную цену (ОРЦ) электроэнергии на 10% (на 149,06 грн) – с 1490,63 грн/МВт-ч до 1341,57 грн/МВт-ч (без НДС).
Кроме того, согласно решению регулятора, с 1 апреля ОРЦ будет снижена еще на 5,8% (на 77,81 грн/МВт-ч) по сравнению с первым кварталом 2017 года – до 1263,76 грн/МВт-ч. Этот уровень ОРЦ планируется удерживать на протяжении II-IV кварталов 2017 года.
Таким образом, в целом НКРЭКУ запланировала на 2017 год снижение ОРЦ на 15,2%
газометр написал 20.12.2016 16:22
.......Понятно, почему на Украине нельзя поднять цену на газ для населения повыше - у людей нет денег, им больше платить не по силам.
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Глупости написаны. С такими кривыми исходниками можна наделать только кривых выводов.
В Украине цена на газ едина для всех потребителей. И составляет без малого 7 гр. Х2.5 = 17.5 рублей. А автор чего начеркал?
И людям в Украине нельзя поднимать цену не потому что у них больше денег нет. Это российский подход к ценообразованию , а потому что украинцы платят ту цену , которую стоит газ после закупки и транспортировке до потребителя.
Призываю автора получше изучать тему , которую освещает.
Вася Пупкин ыыууе написал 20.12.2016 16:16
Рабочему классу - всю власть!
Ворам - тюрьмы!