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Московский листок

Убийца российского посла Карлова работал в охране посольства РФ

Опубликовано 20.12.2016 в разделе комментариев 15

Убийца российского посла Карлова работал в охране посольства РФ

Турецкий полицейский Мевлют Мерт Алтынташ, застреливший российского посла Андрея Карлова, принимал участие в охране здания российской дипломатической миссии во время недавних антироссийских митингов из-за ситуации в сирийском городе Алеппо, сообщает телеканал NTV.

По данным телеканала, преступник выстрелил в посла РФ 11 раз, дипломат получил восемь ранений и скончался. Кроме него были ранены еще три посетителя фотовыставки, россиян среди них нет.

По данным полиции, 22-летний Алтынташ был уроженцем города Соке. Он окончил полицейскую академию в Измире и последние 2,5 года работал в управлении спецназа полиции в Анкаре. Известно, что в день убийства он взял отпуск и забронировал номер в отеле. Гостиница, которую выбрал преступник, находится недалеко от центра современного искусства в Анкаре. По словам очевидцев, убийца вошел в помещение, где проводилась выставка, в деловом костюме с галстуком и был принят за охранника посла. В результате полицейской операции Мевлют Мерт Алтынташ был убит. Полиция склоняется к версии, что убийца мог быть связан с террористической организацией "Джебхат ан-Нусра" (запрещена в РФ).

 

 



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Всего комментариев к статье: 15
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(без названия)
стоик655 написал 21.12.2016 10:05
Случилась беда - отравили людей суррогатом - и галерные первым делом начали оправдывать себя - придумали "теракт" Боярышником?
.
Баранов, рассмотри версию - турок, который убил русского дипломата, был переодетым Луговым или замаскированной Чапман?
Зная гнилую суть галерных - поверят?
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Re: Ополчение пишется с букой "Ж", русский посол пишется без "П"......:)
Батлеру написал 21.12.2016 02:04
В турции нет арабов? Может,и мусульман нет?
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(без названия)
Левон Казарян написал 21.12.2016 01:58
........... написал 21.12.2016 01:52
на самом деле все что мы знаем - это картинка из телевизора и немного текста в сети. может ничего и не было, на самом деле.
- - - - - - -
Увы, похоже, было.
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(без названия)
........... написал 21.12.2016 01:52
на самом деле все что мы знаем - это картинка из телевизора и немного текста в сети. может ничего и не было, на самом деле.
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(без названия)
все еще хуже написал 21.12.2016 00:03
Почему не пишут кто виновен в гибели людей в Алеппо?
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(без названия)
Колямеркушкинворсамарский написал 20.12.2016 23:42
А почему не пишут кто виноват в гибели людей в Иркутске?
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Re: стоику658
Вон Араб написал 20.12.2016 23:40
Куем тебе по лбу, а не версию. Поди, проспись. И не жри стекломой и боярышник в таких количествах.
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Ополчение пишется с букой "Ж", русский посол пишется без "П"......:)
Джоанн Батлер,Оклахома написал 20.12.2016 21:29
Карлов,еврей,так им замочить еврея не грех,русских послов надо назначать в арабские страны.
-------------
Турция не арабская страна, и русских турки за людей не считают.
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ритуальное убийство
umen написал 20.12.2016 21:19
ну, теперь послов будут охранять чвк. группа вагнера. президент на собрании к дню чк потребовал усилить охрану консульских представительств. земля под посольствами как известно является собственностью государства которого флаг представляет, т.е blak woter по- российски. было чк, огпу, нквд, мгб, кгб, фск, фсб, теперь частная военная армия. все товарищи, вот и завоевания к 100-летию великой октябрьской.
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(без названия)
Левон Казарян написал 20.12.2016 18:21
Джон Браун написал 20.12.2016 17:32
Зачем его убили...
- - - - - - -
Есть подтверждения, что убили?
.
И что это за оружие, из которого он выпустил 11 пуль в жертв? Оставалось ли еще сколько-то пуль?
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(без названия)
Левон Казарян написал 20.12.2016 18:15
"Полиция склоняется к версии, что убийца мог быть связан с террористической организацией "Джебхат ан-Нусра""
- - - - - - -
На самом деле он был связан с турецкой полицией.
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(без названия)
Джон Браун написал 20.12.2016 17:46
Интересно что мог напеть на допросах этот слетевший с катушек турецкий мусорок, что его так оперативно замочили коллеги?
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Re:
Джон Браун написал 20.12.2016 17:32
Полиция склоняется к версии, что убийца мог быть связан с террористической организацией "Джебхат ан-Нусра"
-------------------------
Склоняются к версии?Выяснить подробнее можно было. Зачем его убили тупые ушлепки?Зассали живым его брать?Рассказать много чего нехоршего мог?
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(без названия)
стоик658 написал 20.12.2016 17:17
Случилась беда - отравили людей суррогатом - и галерные первым делом начали оправдывать себя - придумали "теракт"?
Баранов, рассмотри версию - турок, который убил русского дипломата, был переодетым Луговым или замаскированной Чапман?
Зная гнилую суть галерных - поверят?
Ответить
А
Кто написал 20.12.2016 16:33
Карлов,еврей,так им замочить еврея не грех,русских послов надо назначать в арабские страны.
Ответить
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