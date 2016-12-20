Убийца российского посла Карлова работал в охране посольства РФ

Турецкий полицейский Мевлют Мерт Алтынташ, застреливший российского посла Андрея Карлова, принимал участие в охране здания российской дипломатической миссии во время недавних антироссийских митингов из-за ситуации в сирийском городе Алеппо, сообщает телеканал NTV.
По данным телеканала, преступник выстрелил в посла РФ 11 раз, дипломат получил восемь ранений и скончался. Кроме него были ранены еще три посетителя фотовыставки, россиян среди них нет.
По данным полиции, 22-летний Алтынташ был уроженцем города Соке. Он окончил полицейскую академию в Измире и последние 2,5 года работал в управлении спецназа полиции в Анкаре. Известно, что в день убийства он взял отпуск и забронировал номер в отеле. Гостиница, которую выбрал преступник, находится недалеко от центра современного искусства в Анкаре. По словам очевидцев, убийца вошел в помещение, где проводилась выставка, в деловом костюме с галстуком и был принят за охранника посла. В результате полицейской операции Мевлют Мерт Алтынташ был убит. Полиция склоняется к версии, что убийца мог быть связан с террористической организацией "Джебхат ан-Нусра" (запрещена в РФ).
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стоик655 написал 21.12.2016 10:05
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Баранов, рассмотри версию - турок, который убил русского дипломата, был переодетым Луговым или замаскированной Чапман?
Зная гнилую суть галерных - поверят?
Батлеру написал 21.12.2016 02:04
Левон Казарян написал 21.12.2016 01:58
на самом деле все что мы знаем - это картинка из телевизора и немного текста в сети. может ничего и не было, на самом деле.
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Увы, похоже, было.
........... написал 21.12.2016 01:52
все еще хуже написал 21.12.2016 00:03
Колямеркушкинворсамарский написал 20.12.2016 23:42
Вон Араб написал 20.12.2016 23:40
Джоанн Батлер,Оклахома написал 20.12.2016 21:29
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Турция не арабская страна, и русских турки за людей не считают.
umen написал 20.12.2016 21:19
Левон Казарян написал 20.12.2016 18:21
Зачем его убили...
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Есть подтверждения, что убили?
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И что это за оружие, из которого он выпустил 11 пуль в жертв? Оставалось ли еще сколько-то пуль?
Левон Казарян написал 20.12.2016 18:15
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На самом деле он был связан с турецкой полицией.
Джон Браун написал 20.12.2016 17:46
Джон Браун написал 20.12.2016 17:32
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Склоняются к версии?Выяснить подробнее можно было. Зачем его убили тупые ушлепки?Зассали живым его брать?Рассказать много чего нехоршего мог?
стоик658 написал 20.12.2016 17:17
Баранов, рассмотри версию - турок, который убил русского дипломата, был переодетым Луговым или замаскированной Чапман?
Зная гнилую суть галерных - поверят?
Кто написал 20.12.2016 16:33