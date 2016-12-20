Убийца российского посла Карлова работал в охране посольства РФ

Турецкий полицейский Мевлют Мерт Алтынташ, застреливший российского посла Андрея Карлова, принимал участие в охране здания российской дипломатической миссии во время недавних антироссийских митингов из-за ситуации в сирийском городе Алеппо, сообщает телеканал NTV.

По данным телеканала, преступник выстрелил в посла РФ 11 раз, дипломат получил восемь ранений и скончался. Кроме него были ранены еще три посетителя фотовыставки, россиян среди них нет.

По данным полиции, 22-летний Алтынташ был уроженцем города Соке. Он окончил полицейскую академию в Измире и последние 2,5 года работал в управлении спецназа полиции в Анкаре. Известно, что в день убийства он взял отпуск и забронировал номер в отеле. Гостиница, которую выбрал преступник, находится недалеко от центра современного искусства в Анкаре. По словам очевидцев, убийца вошел в помещение, где проводилась выставка, в деловом костюме с галстуком и был принят за охранника посла. В результате полицейской операции Мевлют Мерт Алтынташ был убит. Полиция склоняется к версии, что убийца мог быть связан с террористической организацией "Джебхат ан-Нусра" (запрещена в РФ).