Донских шахтеров не пустили на встречу с депутатами в Москву

Шахтеров компании «Кингкоул» из Гуково Ростовской области, которые уже полтора года не могут добиться выплаты задолженности по заработной плате, не пустили на встречу с депутатами Госдумы в Москву, запланированную на 20 декабря.

По словам организатора поездки, шахтера-ветерана Валерия Дьяконова, автобусы, которые шахтеры заказали для поездки в столицу вскладчину и заплатили за них 170 тысяч рублей так за ними и не приехали. Более того, группа ожидающих выезда горняков оказалась в плотном окружении полицейских и казачьих дружинников. Доехать до Москвы альтернативными способами у шахтеров также не получилось.

«Простояв на улице полгода в пикете, шахтеры поняли, что власть и не собиралась защищать их и помогать в получении задолженности, – говорит Валерий Дьяконов. – Поэтому было решено отправиться в столицу. Однако все было не так просто. В течение нескольких дней, вплоть до самой отправки автобусов, полицейские до поздней ночи объезжали дома пикетчиков, пытаясь заставить их отказаться от поездки. Пугая тем, что в Москве их посадят, оштрафуют, показывая при этом собственную безграмотность. Для встречи с депутатами Госдумы не нужно никакое согласование, но людям потрепали нервы, некоторым даже пришлось вызывать скорую помощь», - цитирует «НГ» Дьяконова.

Ранее сообщалось, что рабочие четырех шахт компании «Кингкоул» в Ростовской области требуют от властей полной и единовременной выплаты задолженности по заработной плате в размере более 300 млн руб., а также выдачи пайкового угля за три года.