Донских шахтеров не пустили на встречу с депутатами в Москву

Шахтеров компании «Кингкоул» из Гуково Ростовской области, которые уже полтора года не могут добиться выплаты задолженности по заработной плате, не пустили на встречу с депутатами Госдумы в Москву, запланированную на 20 декабря.
По словам организатора поездки, шахтера-ветерана Валерия Дьяконова, автобусы, которые шахтеры заказали для поездки в столицу вскладчину и заплатили за них 170 тысяч рублей так за ними и не приехали. Более того, группа ожидающих выезда горняков оказалась в плотном окружении полицейских и казачьих дружинников. Доехать до Москвы альтернативными способами у шахтеров также не получилось.
«Простояв на улице полгода в пикете, шахтеры поняли, что власть и не собиралась защищать их и помогать в получении задолженности, – говорит Валерий Дьяконов. – Поэтому было решено отправиться в столицу. Однако все было не так просто. В течение нескольких дней, вплоть до самой отправки автобусов, полицейские до поздней ночи объезжали дома пикетчиков, пытаясь заставить их отказаться от поездки. Пугая тем, что в Москве их посадят, оштрафуют, показывая при этом собственную безграмотность. Для встречи с депутатами Госдумы не нужно никакое согласование, но людям потрепали нервы, некоторым даже пришлось вызывать скорую помощь», - цитирует «НГ» Дьяконова.
Ранее сообщалось, что рабочие четырех шахт компании «Кингкоул» в Ростовской области требуют от властей полной и единовременной выплаты задолженности по заработной плате в размере более 300 млн руб., а также выдачи пайкового угля за три года.
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крестьянин написал 21.12.2016 10:06
а зачем ШАХТЁРЫ? написал 21.12.2016 05:05
-ВОТ НОВОСТЬ!!!
вот вот написал 21.12.2016 00:02
Нроду написал 20.12.2016 23:50
Трампец написал 20.12.2016 23:46
Санек написал 20.12.2016 23:02
вопрос ребром написал 20.12.2016 22:32
Внук ветерана написал 20.12.2016 22:31
анатоль написал 20.12.2016 22:24
старик написал 20.12.2016 21:25
Только диктатура пролетариата прекратит эти безобразия!
старик написал 20.12.2016 21:19
БаВ написал 20.12.2016 19:33
верный путинец написал 20.12.2016 19:18
купленные госдепом для раскачивания России!
куда только Антимайдан смотрит? Где Кадыров, где Задостанов?
древками от лопат по тупым бошкам этих "труженников"
фома написал 20.12.2016 19:02
Этовозмутительно написал 20.12.2016 18:50
У этих горняков вообще совесть есть?
Ленин Вова написал 20.12.2016 18:19
географ написал 20.12.2016 17:49
стоик659 написал 20.12.2016 17:26
А вы про зарплаты, которые может ушли на авантюру в Сирии?
kamerad написал 20.12.2016 17:20
о чем тут говорить? написал 20.12.2016 17:05