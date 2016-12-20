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Московский листок

Донских шахтеров не пустили на встречу с депутатами в Москву

Опубликовано 20.12.2016 в разделе комментариев 20

Донских шахтеров не пустили на встречу с депутатами в Москву

Шахтеров компании «Кингкоул» из Гуково Ростовской области, которые уже полтора года не могут добиться выплаты задолженности по заработной плате, не пустили на встречу с депутатами Госдумы в Москву, запланированную на 20 декабря.

По словам организатора поездки, шахтера-ветерана Валерия Дьяконова, автобусы, которые шахтеры заказали для поездки в столицу вскладчину и заплатили за них 170 тысяч рублей так за ними и не приехали. Более того, группа ожидающих выезда горняков оказалась в плотном окружении полицейских и казачьих дружинников. Доехать до Москвы альтернативными способами у шахтеров также не получилось.

«Простояв на улице полгода в пикете, шахтеры поняли, что власть и не собиралась защищать их и помогать в получении задолженности, – говорит Валерий Дьяконов. – Поэтому было решено отправиться в столицу. Однако все было не так просто. В течение нескольких дней, вплоть до самой отправки автобусов, полицейские до поздней ночи объезжали дома пикетчиков, пытаясь заставить их отказаться от поездки. Пугая тем, что в Москве их посадят, оштрафуют, показывая при этом собственную безграмотность. Для встречи с депутатами Госдумы не нужно никакое согласование, но людям потрепали нервы, некоторым даже пришлось вызывать скорую помощь», - цитирует «НГ» Дьяконова.

Ранее сообщалось, что рабочие четырех шахт компании «Кингкоул» в Ростовской области требуют от властей полной и единовременной выплаты задолженности по заработной плате в размере более 300 млн руб., а также выдачи пайкового угля за три года.

 



Рейтинг:   4.67,  Голосов: 12
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Всего комментариев к статье: 20
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(без названия)
крестьянин написал 21.12.2016 10:06
Интересно,где партия рабочих и крестьян с их неутомимым борцом за счастье народное господином Зюгановым,особенно те кто имеет иммунитет и всевозможные блага,
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(без названия)
а зачем ШАХТЁРЫ? написал 21.12.2016 05:05
у Ксении Собчак нодилось!!!
-ВОТ НОВОСТЬ!!!
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(без названия)
вот вот написал 21.12.2016 00:02
обвинят во всем бандеровцев и сформируют из недовольных шахтеров батальон, который бросят на Светлодарскую дугу. И кипящие праведным гневом шахтеры пойдут расстреливать виновных в их бедах украинцев
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(без названия)
Нроду написал 20.12.2016 23:50
Все кто против Путина, тот нанят Госдепом. У Госдепа деньги кончились, поэтому рейтинг у нашего всего резко подскочил до 90%.
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(без названия)
Трампец написал 20.12.2016 23:46
Операция "Боярышник" будет проводиться среди шахтеров?
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(без названия)
Санек написал 20.12.2016 23:02
Это не шахтеры. Это просто mуdачьЕ какое-то, клоуны. Еще и тупые как пробки. Через полгода поняли, что на них забили. Нехер им ваще платить. Не выпускать из шахты и иногда супчик жиденький на веревочке опускать, если хорошо работать будут. Бунтовать вздумали. Зарплату им не платят. Сказано завтра, значит завтра.
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(без названия)
вопрос ребром написал 20.12.2016 22:32
Где Нацгвардия??
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(без названия)
Внук ветерана написал 20.12.2016 22:31
Шахтеры пускай розовые очки снимут и вспомнят где живут. Какие могут быть недовольные когда рейтинг нашего всего 90%, это не Брежнев у которого было всего нечего и который расстреливал воров и жуликов. Так что пускай шахтеры знают свое место, поезд ушел, СССР не возродить да и ворье будет в России держаться за власть до последнего, еще не до нуля обворовали Россию. И рейтинг у ворья всегда будет под 90%, потому что холуи воровские его на Рублевке проводят.
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(без названия)
анатоль написал 20.12.2016 22:24
пора давно понять,что власть капитала,а на народ давно положили-депутаты не народные и президент тоже
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Re:
старик написал 20.12.2016 21:25
Там тоже правит капитал, так что ничего не наладится!
Только диктатура пролетариата прекратит эти безобразия!
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(без названия)
старик написал 20.12.2016 21:19
Шахтерам надо вспомнить слова Ленина, что без организации рабочий класс ничто, что и доказывает вам существующий режим!
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Хорошо
БаВ написал 20.12.2016 19:33
Для осознания окружающей действительности это очень хорошо.Три года ждут, значит этого мало, ждите еще.
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(без названия)
верный путинец написал 20.12.2016 19:18
Там Украина рядом, очевидно что эти шахтеры - недобитые хохлы
купленные госдепом для раскачивания России!
куда только Антимайдан смотрит? Где Кадыров, где Задостанов?
древками от лопат по тупым бошкам этих "труженников"
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(без названия)
фома написал 20.12.2016 19:02
а при чем тут государство?дума?шахты все частные с хозяев пускай и просят/требуют/могут еще трампу письмо написать или к гундяеву помолиться сходить т.е. для лохов есть варианты
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Вон еще даже Крым недокормлен, а эти нахалы требуют зарплату
Этовозмутительно написал 20.12.2016 18:50
А еще ДНР, ЛНР, ПМР, Сирия, Осетия, Абхазия...
У этих горняков вообще совесть есть?
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Ленин Вова написал 20.12.2016 18:19
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(без названия)
географ написал 20.12.2016 17:49
Рядом с Гуково - ЛНР. Пусть берут автоматы и присоединяют Гуково к цвятущей Новроссии
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(без названия)
стоик659 написал 20.12.2016 17:26
Людей травят суррогатным Боярышником и до сих пор виноватых нет?
А вы про зарплаты, которые может ушли на авантюру в Сирии?
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(без названия)
kamerad написал 20.12.2016 17:20
Аукнулись "господам шахтерам" те, 1989-1990 гг. забастовки. Шахтеры хотели всего, но в итоге, все потеряли- зарплаты, бесплатные санатории и профилактории, бесплатное жилье и лечение. Четверть века прошло, и пора уже привыкнуть, что сейчас рыночные отношения и никто никому ничего не обязан. В том числе, и Московские депутаты. Надейтесь ребята, сами на себя.
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(без названия)
о чем тут говорить? написал 20.12.2016 17:05
Надо присоединять Гуково к ЛНР тогда все наладится
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