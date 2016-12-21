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Московский листок

Минфин США ужесточил антироссийские санкции

Опубликовано 21.12.2016 в разделе комментариев 5

Минфин США ужесточил антироссийские санкции

 

Министерство Финансов США расширило санкционный список против России. В заявлении ведомства отмечается, что список расширен в связи с событиями, связанными «с конфликтом в Украине».

 

В частности, в санкционный список вошли семь физических лиц — Михаил Дедов, Михаил Клишин, Кирилл Ковальчук, Дмитрий Лебедев, Дмитрий Мансуров, Олег Минаев и Евгений Пригожин.

 

По мнению Минфина США, все эти люди занимают руководящие посты в российских учреждениях. Пригожин попал под ограничительные меры за «материальную поддержку... высокопоставленных должностных лиц РФ». Американские власти заявляют, что Пригожин имеет «широкие деловые связи» с Минобороны РФ; а связанная с ним компания «выполняет контракт на строительство военной базы близ границы РФ с Украиной».

 

Кроме того, в санкционный список вошли морские суда — нефтяные танкеры «Маршал Жуков» и «Сталинград». Среди компаний, попавших в обновленный санкционный список, — девять региональных подразделений компании «Новатек», компании «Крымские порты», «Крымская железная дорога», АО «Институт "Стройпроект"», компания «Трансфлот», заводы и коммерческие фирмы, расположенные в Санкт-Петербурге, Краснодарском крае и Ростовской области и другие.

 

 

 



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Всего комментариев к статье: 5
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(без названия)
Левон Казарян написал 21.12.2016 12:12
Что за санкции против плавсредств?
.
В США возобладало магическое мышление, и техника, использованная в действиях, которые им не нравятся, стала для Вашингтона неприкасаемой, "харамом"?
.
Как насчет санкций против самолетов и автомобилей?
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(без названия)
Левон Казарян написал 21.12.2016 11:59
"...в санкционный список вошли морские суда &#8212; нефтяные танкеры "Маршал Жуков" и "Сталинград""
- - - - - - -
Это неприкрытая попытка пересмотра итогов Второй мировой войны.
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Вот и славно!
ТРАМПАМПАМ... написал 21.12.2016 07:34
Скажем НЕТ баракам с обманами!
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(без названия)
!!!TOJTOOPJT BOG !& написал 21.12.2016 01:33
"стоик655 написал 21.12.2016 01:07
Интенсивность отправки русских на убой в Сирию возрастет в разы?
Надо же санкции замаливать? "
-Таки тебя забреют мины вытаптывать... Или из Хайфы призыва нет? То таки да-аа?
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(без названия)
стоик655 написал 21.12.2016 01:07
Интенсивность отправки русских на убой в Сирию возрастет в разы?
Надо же санкции замаливать?
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