Минфин США ужесточил антироссийские санкции

Министерство Финансов США расширило санкционный список против России. В заявлении ведомства отмечается, что список расширен в связи с событиями, связанными «с конфликтом в Украине».
В частности, в санкционный список вошли семь физических лиц — Михаил Дедов, Михаил Клишин, Кирилл Ковальчук, Дмитрий Лебедев, Дмитрий Мансуров, Олег Минаев и Евгений Пригожин.
По мнению Минфина США, все эти люди занимают руководящие посты в российских учреждениях. Пригожин попал под ограничительные меры за «материальную поддержку... высокопоставленных должностных лиц РФ». Американские власти заявляют, что Пригожин имеет «широкие деловые связи» с Минобороны РФ; а связанная с ним компания «выполняет контракт на строительство военной базы близ границы РФ с Украиной».
Кроме того, в санкционный список вошли морские суда — нефтяные танкеры «Маршал Жуков» и «Сталинград». Среди компаний, попавших в обновленный санкционный список, — девять региональных подразделений компании «Новатек», компании «Крымские порты», «Крымская железная дорога», АО «Институт "Стройпроект"», компания «Трансфлот», заводы и коммерческие фирмы, расположенные в Санкт-Петербурге, Краснодарском крае и Ростовской области и другие.
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Левон Казарян написал 21.12.2016 12:12
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В США возобладало магическое мышление, и техника, использованная в действиях, которые им не нравятся, стала для Вашингтона неприкасаемой, "харамом"?
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Как насчет санкций против самолетов и автомобилей?
Левон Казарян написал 21.12.2016 11:59
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Это неприкрытая попытка пересмотра итогов Второй мировой войны.
ТРАМПАМПАМ... написал 21.12.2016 07:34
!!!TOJTOOPJT BOG !& написал 21.12.2016 01:33
Интенсивность отправки русских на убой в Сирию возрастет в разы?
Надо же санкции замаливать? "
-Таки тебя забреют мины вытаптывать... Или из Хайфы призыва нет? То таки да-аа?
стоик655 написал 21.12.2016 01:07
Надо же санкции замаливать?