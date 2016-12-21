Минфин США ужесточил антироссийские санкции

Министерство Финансов США расширило санкционный список против России. В заявлении ведомства отмечается, что список расширен в связи с событиями, связанными «с конфликтом в Украине».

В частности, в санкционный список вошли семь физических лиц — Михаил Дедов, Михаил Клишин, Кирилл Ковальчук, Дмитрий Лебедев, Дмитрий Мансуров, Олег Минаев и Евгений Пригожин.

По мнению Минфина США, все эти люди занимают руководящие посты в российских учреждениях. Пригожин попал под ограничительные меры за «материальную поддержку... высокопоставленных должностных лиц РФ». Американские власти заявляют, что Пригожин имеет «широкие деловые связи» с Минобороны РФ; а связанная с ним компания «выполняет контракт на строительство военной базы близ границы РФ с Украиной».

Кроме того, в санкционный список вошли морские суда — нефтяные танкеры «Маршал Жуков» и «Сталинград». Среди компаний, попавших в обновленный санкционный список, — девять региональных подразделений компании «Новатек», компании «Крымские порты», «Крымская железная дорога», АО «Институт "Стройпроект"», компания «Трансфлот», заводы и коммерческие фирмы, расположенные в Санкт-Петербурге, Краснодарском крае и Ростовской области и другие.