Закончила ли Америка свою Вторую Мировую?

Либералы в РФ-ии очень любят поиздеваться над нашими парадами на 9 Мая. Дескать - вот, вата все никак не навоюется. "Нормальные" люди во "всем цивилизованном мире" (т.е., на Западе) давно уже позабыли все это, а мы мускулами бряцаем. Так ли это на самом деле? Думаю, что нет, Вторая Мировая для Запада не закончена. И вот как я пришел к этому.
Вот вам головоломка. Смотрите, гарвардский индекс сложности 5-и ведущих экономик мира на 2014 год. Фактически, распеделение технологического уровеня среди сильных мира сего.
1 JPN Japan 2,209021
2 DEU Germany 1,922099
...
10 GBR United Kingdom 1,481103
14 USA United States 1,356961
17 FRA France 1,291047
Понятно - кто лидер, да? При этом, все западные учебники экономики пишут, что чем выше технологии, тем, по идее выше добавленная стоимость, а значит - и производительность экономики. Лично я полагаю, что это чистая правда, все логично. Кроме индексов, есть еще Атлас сложности, можно скачать где-то на сайте MTI. Все индексы для всех стран сопровождаются картой представленности ВСЕХ известных науке на данный момент технологий в данной стране. Добавленная стоимость определяется глубиной передела. Если ты импортируешь изделие или комплектующую - ты кормишь того, кто делает данный передел. Если (в пределе) у тебя ВСЕ технологии и ВСЕ переделы ты делаешь сам, ты должен быть богаче. Корреляция в доходом должна быть очень хорошая*.
Теперь, посмотрим ВВП на нос, правда на 1990 г, но относительно-структурно между этими странами с тех пор мало что поменялось (округляю):
1. USA $18K
2. GER $14K
3. JPN $14K
4. FRA $14K
5. UK $13K
Уже немного другой порядок, правда? Но самое интересное еще впереди. Теперь посмотрим на ВВП не на нос НАСЕЛЕНИЯ, а на нос РАБОТНИКА.
1. USA $37
2. FRA $30
2. GER $29
3. UK $26
4. JPN $20
Теперь и вовсе интересно! Для тех, кто не заметил: Япония, будучи на невероятной технологической высоте, заметно опережая даже США, находится на посредственном месте по душевому доходу и на последнем месте по выработке на работника. Это при их-то дисциплине! Заметим, что американские запредельные $37K - наверно, можно списать на ренту от печатания доллара, поэтому насчет американской выработки я особо не переживаю. А вот распределение других участников клуба, в самом деле, вызывает вопросы.
Мои коллеги в российском Hewlett Packard, приезжавшие из командировок во Францию, восхищались французами так: "это не американцы! они работают не напрягаясь, как будто жизнь - это праздник!" Нормально, да? Французы играючи делают 30 на нос, а японцы живут в фирме как в секте, пашут как проклятые и делают только 20. У французов еще и отпуск месяца два. И их технологический уровень почти в 2 раза ниже японского. Интересно девки пляшут!
Чуть менее ярко выражено, но такой же эффект наблюдается для ФРГ. Будучи 2-й экономикой мира по технологической сложности, по выработке на работника она уступает даже Франции, находящейся дне технологического рейтинга. Для сравнения, уже у Белоруссии индекс сложности в диапазоне 0.8-1, т.е. 1,3 - не такой уж космический уровень для мира. А выработка на нос - вторая после Америки.
У меня вопрос - это КАК надо понимать?
На самом деле я хочу попутно сделать один комментарий. Я могу сразу сказать, что США и должны иметь ниже технологический уровень чем Япония, как это ни удивительно. США - единственная самодостаточная страна в мире (после самоубийства СССР), а в самодостаточной экономике не может быть все самое современное ИНАЧЕ она вообще не будет устойчивой. Япония - витрина империализма, сборочный цех, как была БССР в Союзе. И она очень уязвима потому что слишком зависит не только от экспорта, но и от импорта многих комплектующих.
Это принципиальный момент - независимая держава внешне выглядит как раз МЕНЕЕ модерново, чем зависимый от нее вассал. СССР был хозяином в СЭВ и ОВД, но старых укладов в нем было больше, чем, скажем, в ГДР, ВНР и ЧССР. Держава владеет КОМБИНАЦИЕЙ ресурсов, включая "староукладные", которые и делают ее державой. Вассалы потому и есть настолько модерновые, что им деваться некуда. У бедной девушки должна быть безупречная прическа.
Но это только комментарий, а не объяснение изложенного парадокса. Потому что СССР и жил беднее, чем Венгрия, Чехословакия и ГДР. Почему Япония и ФРГ делают такую относительно малую выработку, владея всеми технологиями?
Так вот я вижу единственное разумное объяснение данному феномену. Речь, скорей всего, идет о том, что Япония и ФРГ до сих пор рассматриваются Америкой (и ее союзниками по ВМВ - Великобританией и Францией) как побежденные страны, которые должны выплачивать репарации победителям. Собственно, они и есть до сих оккупированные страны. По результатам Ялтинской и Потсдамской конференций Советскому Союзу полагались репарации размером в $11 млрд с ОБЕИХ Германий. США картинно отказались от этих выплат. Советскому Союзу выплачивала одна ГДР. Сначала заводы просто свинчивались до основания и вывозились в СССР. Это воспринималось населением Восточной Германии крайне негативно, и тогда Ульбрихт предложил более разумную модель: в ГДР создавались так называемые САО - Советские Акционерные Общества (всего их было 200) - и уже их продукция отправлялась в СССР. Всего до 1956 г СССР, как оценивает российский дипломат, историк и писатель Николай Платошкин, получил от ГДР продукции примерно на $7 млрд, после чего было решено прекратить эту практику.
Я думаю, что в отношении экспортной продукции Японии и ФРГ - очень высокотехнологичной и качественной, это электроника и машиностроительное оборудование - вполне сознательно действует дискриминационная ценовая политика (это даже не обязательно должно выражаться в таможенных тарифах; чтобы не светиться на весь мир, нашли другие механизмы), представляющая собой ни что иное, как РЕПАРАЦИИ побежденных - победителям. Помимо прямого выноса стоимости из оккупированных стран, речь может идти об эффективном механизме контроля над внешней политикой так называемых "партнеров".
Эта версия мне нравится еще и тем, что она же сразу, в качестве бесплатного приложения, объясняет не только отличия Японии и ФРГ от Великобритании, США и Франции, но и их различия между собой. Я уже указал выше, что в отношении ФРГ эффект выглядит менее выраженно, чем в отношении Японии. И понятно почему. В разгром Германии значительно бОльший вклад, чем в победу над Японией, оказал Советский Союз. По крайне мере, в западной версии истории. С точки зрения затрат и планирования - так и было: океанская война США и Японии была куда как более масштабным мероприятям, чем разгром сухопутной Квантунской Армии. Все это прекрасно знают во всем мире: Германию разбил Сталин, а не Монтгомери и Эйзенхауэр. Соответственно, западные немцы с самого начала выставили этот факт в общем торге с Америкой относительно формата своей послевоенной жизни. Американцы согласились.
И Франция, пострадавшая больше Англии от немцев, тоже не молчала. Нам тоже пусть отстегивают! Немцы и отстегивают. А французы по отпускам катаются. ДО СИХ ПОР. А русские оккупанты ничего с Венгрии (прямой союзник Гитлера) и Чехословакии (ВПК, сопоставимый с германским, работал на Гитлера) не брали. Знай себе только по Красной площади раз в год сапогами гремят. Вот ваньки были, ваньки и есть. Всем должны и во всем виноватые.
* На самом деле я ЗНАЮ, что эта корреляция размытая, и как раз Япония и ФРГ - ярчайший пример. Но эта размытость противоречит очевидной экономике.
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свобода слова 6забанен написал 22.12.2016 19:10
Аркадий написал 22.12.2016 18:48
Вот я и получил комплимент - люблю Маркса.
Да есть эксплуатация, не не в смысле, который вкладывал в это Маркс. Есть финансовый капитализм - эксплуатация всего общества. Есть и политическая эксплуатация, например, Хилари, в частности, и демократы, вообще.
Есть всякое...
Например, знаю случай, когда человек на совещании предложил "штучку", которая принесла фирме несколько миллионов долларов. Про это даже написали в "Экономисте". Автора кто-то похвалил, и все.Потом поставили в очередь на увольнение.
Что до формации - есть такая, только многое в стадии формирвания, т.к. прошло мало лет.
Вовсе не Маркс придумал эксплуатацию: что было при рабовладении, при феолализме? Стыдно марксисту не понимать, что Маркс писал о специфической эксплуатации свободных людей при капитализме, с помощью христианской формулы:"Кто не работает, тот не ест". Совсем не случайно эта формула "работала" и в государственнрм капитализме СССР.
В нынешнем западном мире этого нет. Есть другое: "Кто не работает, имеет все для современного существования человека. Кто работает - живет комфортно".
Вам бы к России - там старое, и более жестокое.
Вы совсем не патриот России?
свобода слова 6забанен написал 22.12.2016 09:48
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Никакой новой формации нет, вы это выдумываете, чтобы не применять Маркса для анализа эксплуатации.
Аркадий написал 22.12.2016 05:44
Все-таки даю ссылку: http://kapital-rus.ru/articles/article/geoekonomika_novogo_industrialnogo_landshafta_mira_amerika_os
Статья называется: "Геоэкономика нового индустриального ландшафта мира: Америка осваивает передовые отрасли" 13 Декабря 2016
Я ничего не раскручиваю. У меня одна задача - научить, чем и занимаюсь в рунете уже много лет. Периодически банят. Все - СПС, "Яблоко", "Новая газета" и далее. Здесь тоже банили.
Пишу, примерно, одинаковое. Есть и положительные реации,но в России все хуже и хуже. И все точно по моим прогнозам. Не от моего ума, от понимания системы.
Вы мне показались, но, вроде, ошибся.
Оставьте Маркса - он хороший, но не в наше время. Не работает, потому что ныне новая формация.
Т.е. я более последовательный марксист, чем Вы и все другие оппоненты.
От любой теории надо брать то,что соответствует времени.
Вообще, я считаю себя балансистом, т.е. придерживаюсь того, что от каждой системы и каждой идеологии можно использовать лучшее, заодно увидеть ошибки и , то, как с ними боролись. Приходилось...
Например, я считаю, что Конституция РФ в редакции 1992 года - очень полезный опыт для мира. Там есть все три ветви власти, но есть и нечто, вроде коммунны: Съезд народных депутатов, который избирается на непартийной основе и представляет срез населения страны.Октябрь 1993 юыл борьбой со Съездом, как идеологией препятствующей капитализму и фашизму. Это было понятно и тогда.
Партии устарели, проюрократизировались.
Уровень образования людей повысился. Элита уже не нужна, поэтому ее и нет нигде, есть только карьеристы. Съезд и референдумы - нечто продвинуое. Но надо искать слабые места. Они есть всюду, в том числе, и в предприятиях в собственности работнков. И в самоуправлении городов. Нужны сдержки и противовесы.
Что до будущего - не надо торопиться с прогнозами, кое-что надо оставить и тем, кто будет после нас. Вот Маркс поторопиля с "коммунизмом" - получился СССР и смешное.
свобода слова 6забанен написал 21.12.2016 21:08
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Ваш сайт занимается раскручиванием темы "инвестиций", поэтому понятно, что вы будете доказывать, что инвестиции крайне полезны, что без них никуда. Занимайте деньги (а инвестиции это занимание денег под процент) - и будет вам счастье! Переоснащайтесь оборудованием, и у вас все попрет вверх...
Это ваши лозунги.
Но есть исторический опыт многих стран, который показывает, к чему приводит индустриализация, оснащение оборудованием.
Это крайне тяжелая для экономики процедура, которая сгубила не одну страну. Вот СССР, например.
А статей всяких для маркетинга инвестиций написать можно много.
Кстати, вы подменяете тему. Вы пишете: "как соотносятся суммы произведенного с уровнем развития предприятий (т.е. и оснащенностью"
Но в статье Куракина шла речь не о "суммах произведенного", а об уровне жизни, которые следует за оснащенностью.
Об этом и я писал.
Понятно, что "суммы произведенного" могут быть огромными: назначай высокие цены на продукцию, и получатся большие суммы произведенного. Но вопрос в том, сколько % в этих огромных суммах будет приходиться на зарплаты работников, с какой интенсивностью они будут вынуждены трудиться, чтобы их получить: как во франции или как в Японии? На эти вопросы, судя по вашим словам, в той статье я не найду ответа. Кстати, и ссылку на статью давать надо, как ее иначе можно найти? Найди то, не знаю что? Впрочем, я ее читать не буду по уже поясненным причинам.
Аркадий написал 21.12.2016 19:59
К сожалению, Вы неправы. Прочитайте ту статью, про которую я написал ниже. Там приведены данные о том, как соотносятся суммы произведенного с уровнем развития предприятий (т.е. и оснащенностью, в том числе, и роботами).
Думаю, Вам будет интересно.
Аркадий написал 21.12.2016 19:54
Очень слабо и неправильно.
Читать надо, потом писать. И не ссылаться на 1990 год: в 1990 году РСФСР была экономически (на душу) на уровне США 50-х (120% среднего душевог ВВП в СССР). Сейчас ВВП России в сравнимых долларах ниже, чем в РСФСР в 1990 году, в 2,5 раза (1,1 триллиона современных долларов).Это хуже, чем было в США на дне Великой депрессии.
Даже при очень скромном росте ВВП в 3% годовых, Россия ныне могла бы иметь ВВП примерно 6 триллионов долларов.
Вот о чем надо писать в России: "Что делать?", "Кто виноват?"
В kapital-rus.ru есть подробная статья, где детально характеризуется уровень современного развития во многих странах, с таблицами, графиками, выводами.
Если Вы не чмо марксистское, а человек разумный, найдите статью, прочитайте, можете даже описать свои впечатления.
Что до французов, то там работают весьма спокойно. Американцы просто поражаются.
Андреев+ написал 21.12.2016 16:06
8 Ирландия 65806
11 США 56084
15 Швеция 48199
16 Австралия 47644
17 Австрия 46986
18 Германия 46974
Великобритания 41499
26 Франция 41476
28 Япония 38148
48 Россия 25965
113 Украина 7987
Барак Обмана написал 21.12.2016 16:06
Дмитрий г...Запорожье написал 21.12.2016 14:45
свобода слова 6забанен написал 21.12.2016 13:16
Поэтому не удивительно, что в странах, где постоянно озабочены приобретением самого нового оборудования и модернизацией, работники пашут как негры и столько же имеют в вознаграждение. Япония - такая страна. Поэтому там и ниже суммы переменного капитала в виде зарплат. Большая часть капиталов вкладывается в оборудование, технологии, материалы - в постоянный капитал.
В Франции люди умнее, поэтому у них нет столько нового, но выше уровень жизни.
В конечном счете такие решения - куда направлять капиталы - зависят от ума людей, от влияния лоббистов и др.
Можно привести пример СССР сталинского периода. Занимались кап. строительством предприятий, модернизацией - и посадили страну не то что на низкий уровень доходов работников, а на карточную систему.
Portret написал 21.12.2016 13:00
Это истинная физиономия американского жида сиониста!
победобесие написал 21.12.2016 12:57
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Само наличие этой статейки ясно показывает кто закончил, а кто нет. Победобесие в четвертом поколении.
Ну с СШП все ясно. А Россия то как вписывается во все эти странные рассуждения автора?
Крикун написал 21.12.2016 12:56
http://vitanar.narod.ru/Noim/pismo2.htm
Крикун написал 21.12.2016 12:50
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Например, европейская часть России вместе с Уралом более развита, так как там исторически все виды промышленности развивались. А вот Сибирь освоена недавно. Ибо всего 200 лет назад Сибирь была подвергнута ядерным бомбардировкам. Между прочим, и Шанхай тоже разбомбили. Китайцы - это мутанты. Их еще 200 лет назад еще не было.
*
Поэтому в Сибири только рубят лес, добывают газ, нефть. И постепенно осваивают территорию. Лет так через 200 Сибирь станет достаточно развитой, чтобы превратиться в фабрику или завод России, если к этому времени Россия еще будет существовать.
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А вот Германия или Япония в техническом плане очень развиты и как развитые капиталистические страны по закону, открытому Розой Люксембург, они нуждаются в колониях или иностранных рынках сбыта, в качестве которых может выступать те же Россия или США, создавая впечатление, что Россия или США являются колонией Японии или Германии. Но вся фишка в том, что без рынков сбыта в России или США ни Япония, ни Германия существовать не могут. Что и показал Путин, введя запрет на ввоз сельхозпродукции из ЕС, Японии или Турции.
*
Что касается Франции, то эта страна, где энергию получают в АЭС, что освобождает многих людей от необходимого для выработки энергии труда. Поэтому и отдыхают французы больше других. Хотя в один прекрасный момент это для них может выйти боком, как это произошло на Украине, где тоже много АЭС. Но у французов осталось много рынков сбыта в бывших колониях, а вот Украина сама себе сделала харакири, отказавшись от рынка в России.
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Рынок сбыта для любой капиталистической страны - это самое святое. Без рынка сбыта не одно капиталистическое государство существовать не может. Поэтому США и ЕС в последние годы начали самую настоящую войну, чтобы вытеснить Россию со своих рынков сбыта. То им Газпром не нравится, то цены на нефть роняют, то запрещают работать на своих территориях нашим компаниям и т.д. Но посмотрите, как рушится ЕС всего лишь от того, что Путин запретил из ЕС ввоз в Россию сельхозпродукции. А что будет, если Россия начнет государственный бойкот всех товаров из ЕС и США? Кердык капитализму или мировая война.
фыва-23 написал 21.12.2016 12:42
И об афере "холокоста" позабыли? И о дани по ней в пользу Израиля?