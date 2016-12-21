Закончила ли Америка свою Вторую Мировую?

Либералы в РФ-ии очень любят поиздеваться над нашими парадами на 9 Мая. Дескать - вот, вата все никак не навоюется. "Нормальные" люди во "всем цивилизованном мире" (т.е., на Западе) давно уже позабыли все это, а мы мускулами бряцаем. Так ли это на самом деле? Думаю, что нет, Вторая Мировая для Запада не закончена. И вот как я пришел к этому.

Вот вам головоломка. Смотрите, гарвардский индекс сложности 5-и ведущих экономик мира на 2014 год. Фактически, распеделение технологического уровеня среди сильных мира сего.

1 JPN Japan 2,209021

2 DEU Germany 1,922099

...

10 GBR United Kingdom 1,481103

14 USA United States 1,356961

17 FRA France 1,291047

Понятно - кто лидер, да? При этом, все западные учебники экономики пишут, что чем выше технологии, тем, по идее выше добавленная стоимость, а значит - и производительность экономики. Лично я полагаю, что это чистая правда, все логично. Кроме индексов, есть еще Атлас сложности, можно скачать где-то на сайте MTI. Все индексы для всех стран сопровождаются картой представленности ВСЕХ известных науке на данный момент технологий в данной стране. Добавленная стоимость определяется глубиной передела. Если ты импортируешь изделие или комплектующую - ты кормишь того, кто делает данный передел. Если (в пределе) у тебя ВСЕ технологии и ВСЕ переделы ты делаешь сам, ты должен быть богаче. Корреляция в доходом должна быть очень хорошая*.

Теперь, посмотрим ВВП на нос, правда на 1990 г, но относительно-структурно между этими странами с тех пор мало что поменялось (округляю):

1. USA $18K

2. GER $14K

3. JPN $14K

4. FRA $14K

5. UK $13K

Уже немного другой порядок, правда? Но самое интересное еще впереди. Теперь посмотрим на ВВП не на нос НАСЕЛЕНИЯ, а на нос РАБОТНИКА.

1. USA $37

2. FRA $30

2. GER $29

3. UK $26

4. JPN $20

Теперь и вовсе интересно! Для тех, кто не заметил: Япония, будучи на невероятной технологической высоте, заметно опережая даже США, находится на посредственном месте по душевому доходу и на последнем месте по выработке на работника. Это при их-то дисциплине! Заметим, что американские запредельные $37K - наверно, можно списать на ренту от печатания доллара, поэтому насчет американской выработки я особо не переживаю. А вот распределение других участников клуба, в самом деле, вызывает вопросы.

Мои коллеги в российском Hewlett Packard, приезжавшие из командировок во Францию, восхищались французами так: "это не американцы! они работают не напрягаясь, как будто жизнь - это праздник!" Нормально, да? Французы играючи делают 30 на нос, а японцы живут в фирме как в секте, пашут как проклятые и делают только 20. У французов еще и отпуск месяца два. И их технологический уровень почти в 2 раза ниже японского. Интересно девки пляшут!

Чуть менее ярко выражено, но такой же эффект наблюдается для ФРГ. Будучи 2-й экономикой мира по технологической сложности, по выработке на работника она уступает даже Франции, находящейся дне технологического рейтинга. Для сравнения, уже у Белоруссии индекс сложности в диапазоне 0.8-1, т.е. 1,3 - не такой уж космический уровень для мира. А выработка на нос - вторая после Америки.

У меня вопрос - это КАК надо понимать?

На самом деле я хочу попутно сделать один комментарий. Я могу сразу сказать, что США и должны иметь ниже технологический уровень чем Япония, как это ни удивительно. США - единственная самодостаточная страна в мире (после самоубийства СССР), а в самодостаточной экономике не может быть все самое современное ИНАЧЕ она вообще не будет устойчивой. Япония - витрина империализма, сборочный цех, как была БССР в Союзе. И она очень уязвима потому что слишком зависит не только от экспорта, но и от импорта многих комплектующих.

Это принципиальный момент - независимая держава внешне выглядит как раз МЕНЕЕ модерново, чем зависимый от нее вассал. СССР был хозяином в СЭВ и ОВД, но старых укладов в нем было больше, чем, скажем, в ГДР, ВНР и ЧССР. Держава владеет КОМБИНАЦИЕЙ ресурсов, включая "староукладные", которые и делают ее державой. Вассалы потому и есть настолько модерновые, что им деваться некуда. У бедной девушки должна быть безупречная прическа.

Но это только комментарий, а не объяснение изложенного парадокса. Потому что СССР и жил беднее, чем Венгрия, Чехословакия и ГДР. Почему Япония и ФРГ делают такую относительно малую выработку, владея всеми технологиями?

Так вот я вижу единственное разумное объяснение данному феномену. Речь, скорей всего, идет о том, что Япония и ФРГ до сих пор рассматриваются Америкой (и ее союзниками по ВМВ - Великобританией и Францией) как побежденные страны, которые должны выплачивать репарации победителям. Собственно, они и есть до сих оккупированные страны. По результатам Ялтинской и Потсдамской конференций Советскому Союзу полагались репарации размером в $11 млрд с ОБЕИХ Германий. США картинно отказались от этих выплат. Советскому Союзу выплачивала одна ГДР. Сначала заводы просто свинчивались до основания и вывозились в СССР. Это воспринималось населением Восточной Германии крайне негативно, и тогда Ульбрихт предложил более разумную модель: в ГДР создавались так называемые САО - Советские Акционерные Общества (всего их было 200) - и уже их продукция отправлялась в СССР. Всего до 1956 г СССР, как оценивает российский дипломат, историк и писатель Николай Платошкин, получил от ГДР продукции примерно на $7 млрд, после чего было решено прекратить эту практику.

Я думаю, что в отношении экспортной продукции Японии и ФРГ - очень высокотехнологичной и качественной, это электроника и машиностроительное оборудование - вполне сознательно действует дискриминационная ценовая политика (это даже не обязательно должно выражаться в таможенных тарифах; чтобы не светиться на весь мир, нашли другие механизмы), представляющая собой ни что иное, как РЕПАРАЦИИ побежденных - победителям. Помимо прямого выноса стоимости из оккупированных стран, речь может идти об эффективном механизме контроля над внешней политикой так называемых "партнеров".

Эта версия мне нравится еще и тем, что она же сразу, в качестве бесплатного приложения, объясняет не только отличия Японии и ФРГ от Великобритании, США и Франции, но и их различия между собой. Я уже указал выше, что в отношении ФРГ эффект выглядит менее выраженно, чем в отношении Японии. И понятно почему. В разгром Германии значительно бОльший вклад, чем в победу над Японией, оказал Советский Союз. По крайне мере, в западной версии истории. С точки зрения затрат и планирования - так и было: океанская война США и Японии была куда как более масштабным мероприятям, чем разгром сухопутной Квантунской Армии. Все это прекрасно знают во всем мире: Германию разбил Сталин, а не Монтгомери и Эйзенхауэр. Соответственно, западные немцы с самого начала выставили этот факт в общем торге с Америкой относительно формата своей послевоенной жизни. Американцы согласились.

И Франция, пострадавшая больше Англии от немцев, тоже не молчала. Нам тоже пусть отстегивают! Немцы и отстегивают. А французы по отпускам катаются. ДО СИХ ПОР. А русские оккупанты ничего с Венгрии (прямой союзник Гитлера) и Чехословакии (ВПК, сопоставимый с германским, работал на Гитлера) не брали. Знай себе только по Красной площади раз в год сапогами гремят. Вот ваньки были, ваньки и есть. Всем должны и во всем виноватые.

* На самом деле я ЗНАЮ, что эта корреляция размытая, и как раз Япония и ФРГ - ярчайший пример. Но эта размытость противоречит очевидной экономике.