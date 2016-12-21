Вчера состоялись похороны ЗИЛа

ЗИЛ выпустил последний в своей истории грузовик. Последним грузовиком, выпущенным на заводе, стал ЗИЛ-43276Т. Его собрали в прессово-сварочном корпусе предприятия, грузовик был продан трамвайному парку Казани. Примечательно, что завод был открыт в 1916 году, то есть умер в свой столетний юбилей...

ЗИЛ был целым городом внутри Москвы, со своими улицами, транспортом, жилыми кварталами, больницами - со своей историей, конечно. По большому счету, убийство такого завода - это преступление без срока давности.

И ведь убийство было преднамеренным, и готовилось давно, очень давно. Когда-то, еще когда я работал пресс-секретарем Моссовета, то есть году так в 1992-м, мне попался на глаза документ - план по ликвидации в Москве промышленных предприятий, и там терриория ЗИЛа, полностью закрашенная черным. В то время на заводе работали еще десятки тысяч человек, выпускалось огромное количество грузовиков и "ничего не предвещало"... Материалы попали в печать, вызвали дикий скандал, меня пытались обвинить чуть не в государственной измене, но потом успокоились. И общество тоже успокоилось. А завод уже начали убивать. И вот - закончили...

Может, Москва не место для крупного промышленного производства? Но тогда чем будут заниматься 12 миллионов москвичей - продавать друг другу презервативы и выпивку? Такой огромный город без соответствующего по масштабам производства обречен на вымирание, он не нужен.

Или может кто-то придумал перевести производство грузовиков куда-то в дальнюю промзону, а рабочих возить туда из комфортабельных жиых кварталов скоростными поездами? Так нет, нигде ничего не возникло. И кто будет жить к огромном жилом массиве на месте завода? Насеение страны сокращается, в Москве уже давно отрицательный баланс смертей и рождений - не может же вся Россия переехать в Москву, в которой к тому же теперь нет производства...

По стране колесят грузивики всех возможных фирм и марок. Практически все они не подходят для нашего климата и особенно для наших чудовищных дорог. Но мы продолжаем кормить и содержать иностранных производителей за счет своего необьятного рынка, а свое производство - вот уже убили. А ведь было, и неплохое.

У нас что, в стране больше ничего никогда не будет?

Но если будет, то грузовики как важнейшая составная часть экономического механизма, как основа транспортных перевозок должны же быть!

Почему же большевики понимали, что страна такого размера просто не может развиваться без собственного транспорта - и открывали один за другим автомобильные гиганты, а нынешние такие умные - и не понимают? Закрывают один за другим заводы, построенные не ими! В одной Москве ведь закрыли два автозавода, АзЛК и ЗИЛ. Не нужны что ли недорогие и неприхотливые отечественные грузовики?

Выходит, что не нужны. Зачем индейцам собственные автомобили?

Анатолий Баранов