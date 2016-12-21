Вчера состоялись похороны ЗИЛа

ЗИЛ выпустил последний в своей истории грузовик. Последним грузовиком, выпущенным на заводе, стал ЗИЛ-43276Т. Его собрали в прессово-сварочном корпусе предприятия, грузовик был продан трамвайному парку Казани. Примечательно, что завод был открыт в 1916 году, то есть умер в свой столетний юбилей...
ЗИЛ был целым городом внутри Москвы, со своими улицами, транспортом, жилыми кварталами, больницами - со своей историей, конечно. По большому счету, убийство такого завода - это преступление без срока давности.
И ведь убийство было преднамеренным, и готовилось давно, очень давно. Когда-то, еще когда я работал пресс-секретарем Моссовета, то есть году так в 1992-м, мне попался на глаза документ - план по ликвидации в Москве промышленных предприятий, и там терриория ЗИЛа, полностью закрашенная черным. В то время на заводе работали еще десятки тысяч человек, выпускалось огромное количество грузовиков и "ничего не предвещало"... Материалы попали в печать, вызвали дикий скандал, меня пытались обвинить чуть не в государственной измене, но потом успокоились. И общество тоже успокоилось. А завод уже начали убивать. И вот - закончили...
Может, Москва не место для крупного промышленного производства? Но тогда чем будут заниматься 12 миллионов москвичей - продавать друг другу презервативы и выпивку? Такой огромный город без соответствующего по масштабам производства обречен на вымирание, он не нужен.
Или может кто-то придумал перевести производство грузовиков куда-то в дальнюю промзону, а рабочих возить туда из комфортабельных жиых кварталов скоростными поездами? Так нет, нигде ничего не возникло. И кто будет жить к огромном жилом массиве на месте завода? Насеение страны сокращается, в Москве уже давно отрицательный баланс смертей и рождений - не может же вся Россия переехать в Москву, в которой к тому же теперь нет производства...
По стране колесят грузивики всех возможных фирм и марок. Практически все они не подходят для нашего климата и особенно для наших чудовищных дорог. Но мы продолжаем кормить и содержать иностранных производителей за счет своего необьятного рынка, а свое производство - вот уже убили. А ведь было, и неплохое.
У нас что, в стране больше ничего никогда не будет?
Но если будет, то грузовики как важнейшая составная часть экономического механизма, как основа транспортных перевозок должны же быть!
Почему же большевики понимали, что страна такого размера просто не может развиваться без собственного транспорта - и открывали один за другим автомобильные гиганты, а нынешние такие умные - и не понимают? Закрывают один за другим заводы, построенные не ими! В одной Москве ведь закрыли два автозавода, АзЛК и ЗИЛ. Не нужны что ли недорогие и неприхотливые отечественные грузовики?
Выходит, что не нужны. Зачем индейцам собственные автомобили?
Анатолий Баранов
|
|
-+--++----++--+- написал 22.12.2016 18:22
.
Решение было принято в связи с расследованием дела против экс-президента Украины В.Януковича, которого следствие обвиняет в обращении за помощью к россии для участия ее вооруженных сил в украинском конфликте.
.
Как заявил на суде следователь, Янукович "неконституционным способом самоустранился" от выполнения обязанностей президента страны, после чего "обратился с письменным заявлением к президенту РФ, с просьбой использовать вооруженные силы этой страны на территории Украины".
.
Это обращение было дважды подтверждено в ООН представителем РФ, где он продемонстрировал присутствующим членам Совета фотокопию соответствующего обращения.
.
Именно этот документ украинские следователи и хотят найти в администрации российского президента в Москве по адресу Ильинка, 23 (там расположена приемная президента РФ).
.
Обращение Януковича необходимо следствию для почерковедческой экспертизы, которая должна установить, является ли его автором сам экс-президент. Вопрос о проведении обысков должен быть решен в течение 30 дней. российская сторона пока ситуацию не прокомментировала.
.
анатолий1 написал 22.12.2016 17:42
ugrumov написал 22.12.2016 16:30
вЕК написал 22.12.2016 16:28
Понятно, что эта бесприбыльность экономики России создавалась намеренно МВФ и Чубайсами, для уничтожения МТБ построения коммунизма. В создании этой бесприбыльности приняли участие наши экономисты, просто выдающиеся в своей безмозглости.
Но очень мощное участие в уничтожении экономики России приняли и организованные коммунисты, организовавшие борьбу с предпринимателями, как с капиталистами. В то время как капитализм погиб оконяательно еще в 1976 г., после отмены золотопаритетности денег.
Понятно, что раз капитализм погиб, то появился коммунистический способ производства, требующий построения коммунизма. А для этого нужна МТБ. Но нашим коммунистам не до построения коммунизма, они с увлечением борются с несуществующим капитализмом. Какое-то, как говорит Ю. И. Мухин, пошло засилье дебилизма.
Евгений Волобуев
... Василий(4).... написал 22.12.2016 14:55
====
Ну это - конечно... Если гидроусилитель солидолом нашприцевать...
Дмитрий г...Запорожье написал 22.12.2016 14:29
Романоф написал 22.12.2016 14:14
Сергей написал 22.12.2016 14:12
... Василий(4).... написал 22.12.2016 12:52
Alex написал 22.12.2016 11:57
22t написал 22.12.2016 11:20
и автомат Калашникова написал 22.12.2016 11:12
Central Scrutinizer написал 22.12.2016 03:42
-- Все 12 миллионов послушаются Медведева и откроют успешный бизнес. И будут бороться с "приступным камунизьмом", заставлявшим строить, клепать и зубрить сопромат.
владимир написал 22.12.2016 00:20
али как? написал 22.12.2016 00:17
.
БТР-60П
Тип двигателя:
спаренные рядные
6-цилиндровые карбюраторные жидкостного охлаждения ГАЗ-40П
Мощность двигателя, л. с.
2 × 90
.
Автомобиль ЗИЛ-130 изначально комплектовался 8-цилиндровым двигателем мощностью 148 лошадиных сил.
drug67 написал 21.12.2016 23:15
Gorddshjl написал 21.12.2016 21:32
Как говорится не пахали не сеяли, а все разворовали и разрушили!
Русский Ваня прохлопал у себя под носом крючконосых воров!
стоик658 написал 21.12.2016 20:51
-+--++----++--+- написал 21.12.2016 20:48
.
Как сообщает сайт "Кавказский узел", 19 декабря около 150 гуковских шахтеров, требующих выплат долгов по зарплате, собрались возле офиса компании "Кингкоул" с намерением поехать в Москву на встречу с депутатом В.Рашкиным от КПРФ. Однако собравшихся окружили полицаи, которые обвинили горняков в проведении несанкционированного митинга и намерении провести такую же акцию в Москве. Затем к шахтерам вышел мэр Гуково, который пообещал, что в ближайшее время долги будут погашены, однако шахтеры выразили главе города недоверие.
.
После этого депутат Госдуры Рашкин сообщил в Твиттере, что город Гуково оцеплен полицией.
.
Напомним, минувшим летом власти роспедерации также применили репрессии к фермерам Краснодарского края, которые пытались добиться справедливости.
.
наверно я все таки гений написал 21.12.2016 19:56
Как говорил еврей Гена Хазанов - в каждом городе должна быть своя достопримечательность. Некоторые понты гонят что в москве должно быть много достопримечательностей.
А вот шиш вам. Не будет в Москве достопримечательностей. Я даже больше скажу - я просто ничего не скажу а мосвка мля будет все просирать.
Когда я ходил по люядм - мне иногда рассказывали как устранять конкурентов. С москвой все просто - ей просто не надо мешать. кремль и москва сами на себя срут и сами себя просирают и устраняют из жизни.
Зачем господа с форума мешают кремлядям умирать. Да умирайте пропашие жопы.
Кстати гена еврей хазанов заканчивает свое выступление кладбищем. Все к одному жопы вы пропащие.