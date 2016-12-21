Кунгурова посадили за призывы к неосуществимым действиям!

В Тюменском областном суде вынесли приговор блогеру Алексею Кунгурову, обвиненному в оправдании терроризма (часть 1 статьи 205 УК РФ). Приговор обвинительный, наказание – два года колонии-поселения, процесс по его делу был закрытым.
В оправдании терроризма Алексея обвинила ФСБ за пост в ЖЖ. В публикации он критиковал действия российской армии в Сирии. По мнению чекистов, таким образом он оправдывал Исламское государство (совершенно запрещенное на территории РФ).
Экспертизу поста Кунгурова проводил доцент кафедры журналистики Тюменского госуниверситета Владимир Лысов: “Таким образом, проанализировав текст блогера с никнеймом «kungurov», можно констатировать, что в его словесных оборотах присутствуют призывы к расколу в обществе, к конкретным, иными словами, к революционным действиям определённого характера, к дестабилизации общественно-политической жизни страны». Также он выявил у блогера «словосочетания тенденциозные, агрессивно настроенные, недвусмысленно призывающие к насильственным действиям в отношении к Президенту России»…»
- Вообще в цивилизованной стране, в 21-м веке сажать за слова - это ничем не оправданное проявление варварства, - полагает главный редактор ФОРУМа.мск Анатолий Баранов. - Тем более то, в чем обвиняют Кунгурова, просто смехотворно. Ему инкриминируют революционные призывы? Но только что, буквально вчера Путин подписал распоряжение об отмечании 100-летия революции! Может сначала Путина проверим на экстремизм? Его-то действия по определению более значимы и масштабны, чем посты блогера. Что до насильственных действий по отношению к президенту со стороны Кунгурова - это уже анекдот какой-то, причем оскорбительный прежде всего для ФСО, которая призвана охранять президента. А насчет ИГИЛ - у нас же в стране нет этой организации! Она запрещена, значит ее нет по определению. Война с ней идет далеко, в Сирии. Причем Россия не находится ни с кем в состоянии войны, а российские военные присутствуют там на не известных нам, простым гражданам основаниях. Война никому не объявлена, а действия войск в мирное время у нас составляют гостайну по недавнему указу Путина. То есть мы об этом ничего не знаем по определению, и Кунгуров тоже не знает, не может знать. Не имеет права. Но вот высказывать оценку тому, что он видит по телевизору - имеет право! Любую оценку, поскольку пленум Верховного суда РФ разрешил гражданам иметь свое мнение и выражать его. За это не предусмотрено ответственности. Может ли гражданину РФ не нравиться война в Сирии? Может! Ведь мы же не воюем в Сирии, значит, изменой государству это не является. Но значит ли это, что осуждая одну сторону, ты неизбежно оправдываешь другую? Нет разумеется! Бывает, что "обе стороны хуже". Опять же, может ли ИГИЛ, даже запрещенная в РФ, сделать что-нибудь хорошее? Даже случайно, по ошибке, но сделать хорошо? Очевидно, что может. Дать кому-нибудь воды, спасти раненого, поделиться лепешкой? Но разве отметить это - преступление? Тем более, что никакого вреда нашему государству это ИГИЛ причинить не может - ведь оно же запрещено, его у нас нет! Или есть? Но тогда вопросы уже к ФСБ - почему запрещенная в России организация все еще существует? А если ИГИЛ у нас нет, то хоть обхвались в ее адрес, а вреда никакого не будет - некому вредить... И получается, что Кунгурова посадили за призывы к неосуществимым действиям! Насчет чего тоже есть разьяснение Верховного суда, что угрозы или призывы должны быть реализуемы, иначе состава преступления не возникает. Допустим, призыв опустить кому-нибудь на голову луну с неба никак не может быть реализуемым, и за такой призыв нельзя привлечь к отвественности.
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Гера написал 22.12.2016 10:09
кремль им даже платит написал 22.12.2016 09:49
Колянн написал 22.12.2016 07:19
9803209878 написал 22.12.2016 01:34
Это главное ! ГЛАВНАЯ МЫСЛЬ !
Куда смотрят менты (ДА они и сами такие из народа как не смешно ) когда ходят вокруг народа
Они что не слышат что говорят люди ?
Можно уже к каждой очереди в магазине рынке торговом центре В очереди за коммунальные и другие услуги Всех сажать Всех без разбору Потому как говорят совершенно открыто ОБО ВСЕМ ЧТО ТВОРИТСЯ !!!!
Можно подгонять черные воронки и загонять народ целыми городами в тюрьму
И это правда !
Митя написал 22.12.2016 00:05
В чем тут урок брежневской эпохи? Когда-то тов. Сталин говорил своим соратникам: «Нам без теории – смерть». Как в воду глядел: смерть и оказалась. Дело даже не столько в теории, сколько в идеологии, в цели, во вдохновляющей идее. Разумеется, необходимо было объективное, научное знание о нашем обществе. Его не просто не было, но даже никто и не озаботился, чтобы оно появилось. И было это при тысячах обществоведов, всяких Академиях общественных наук при ЦК КПСС и зональных комсомольских школах.
Куда написал 21.12.2016 23:49
https://my-hit.org/film/191664/
здесь я умный а вы нет написал 21.12.2016 21:43
Лакей кремлядей - сказитель мля кремлядей - сказанул что мочи этого другого сказителя.
Жилы на меня плюют - ты подонок, муськи-казанцы срут - ты ***** тварь - ты шайтан.
Накушавшись гавна от жилов и мусек-казанцев-татар - могу предсказаит - господин оказался сьедобным. Обезьяны жрали граждананиа и говорили - жестковат. Я даже юольше скажу - у господина автора ютуба - в голове каша. А у кремлядей и их сектретуток судей в голве гавно.
Поговорим о моей выгоде. Я то знаю пути выхода из кризиса а кремляди не знают.
Кремсляди - кремляди - встаньте ко мне лицом - вам заграница в жопу выпорет. А если ко мне лицом встанете - туфли мои целовать придется.
Выбирайте мля кремляди.
Дед Еремей написал 21.12.2016 21:36
Пепел Клааса Пятнайцатого Класса
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А если немецкий народ образца 1933-1945 фашист, то готовы ли вы отвечать как германский народ вместе со всеми? Неважно где и чем. В Москве или в Гааге, санкцими, репарациями и контрибуциями.
Дед Еремей написал 21.12.2016 21:28
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А если я напишу гаранту "Чтоб ты здох" будет ли это считаться призывом или подготовкой к теракту? Ведь папуасы и индейцы посчитали бы такое колдовством против их вождя и обязательно пошли бы войной на того, безусловно вражеского шамана, кто такое произнес.
непримеримый .... написал 21.12.2016 20:15
примерения между КРАСНЫМИ и БЕЛЫМИ ( которые дожили из далекого 1917 года ) - в соответствии с этим желательно примерить несогласных пролетариев с согласными ворами-жуликами ( прихватизаторами-эксплуататарами ).
рогин написал 21.12.2016 18:56
Вся Россия написал 21.12.2016 17:25
Вадим написал 21.12.2016 17:13
За проявленные смелость и мужество Вам благодарность перед строем.
Все остальные дарагиеДАУНрасеяне так и не смогли рискнуть заставить себя подняться выше уровня их собирательно образа в фильме "Морозко". Помните там чмо в армяке только и знало, что мямлило:
"Молчу... молчу". Это их вонючий дух.
Поэтому всех трусов, не рискнувших задаться вопросом: а гражданин ли он (она) этой самой Эрфе
вне очереди убирать сортиры. И штоб языком все вылизали. как здесь рашкино дерьмо с наслаждением лижите.
тупой еще тупее написал 21.12.2016 15:59
тупой еще тупее написал 21.12.2016 15:49
это плохой спектакль написал 21.12.2016 14:49
Вспоминается один из спектаклей юмористов. Вполне возможно даже это выступления еврея Жванецкого. пригласили юмориста комунситы жирдяи в баню. Юморист что-то сказал и еще кто-то что-то сказал. Важный комунист посмотрел на них обоих и сказал глядя на юмориста - тебе верю а ему нет.
Вспоминается еще рим. Были там цезари. Один цезарь любил выступать актером в публичных спектаклях и требовал чтобы зрители ему хлопали. Типа он хороший актер.
Глядя на дегенератов в кремле - тошнит - блевать хочет. Я как мимо блевотины на улице иду - запах такой что самому блевать хочется. Вот и кремляди поблевали и господин кунгуров по моде кремлядей тоже заразился от кремлядей.
Кремляди безперспективны - там нет ни одного нормального человека. Вот вам очередное доказательство - господин кунгуров и жопы в суде.
Семен Семеныч написал 21.12.2016 14:36
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А что, русский народ кто-то еще и спрашивать станет? Вот был гей Ежов во главе ЧК и русский народ был счастлив, Сталина за это сутками прославлял. Так что русский народ - он народ правильный и кого Партия назначит президентом или министром обороны - того русский народ и будет хотеть. Ну вот вы думаете, что еврей президентом РФ может быть, а негр - нет и русский народ, радующийся президенту-еврею, будет президенту-негру не рад?
Доктор фекалогических наук Азер. написал 21.12.2016 14:34
Когда Сракин включился в ближневосточный террор - т. н. ИГИЛ после многомесячного полусонного состояния предпринял три акции, направив в трех направлениях отряды по 120 рыл в каждом. В захвате Пальмиры уже участвовало около 5 000 "бойцов". По-видимому, "антитеррористические" дела Путина изрядно оживили этот самый игил. Но и это не все; Путин и его наемники предприняли все усилия для спасения все тех же "террористов", но уже в Алеппо. Для последних организовали коридор типа того, который некогда был организован для Басаева, но уже без заложников.
Т. е. Путин занимается террором, а этот клоун (Кунгуров) сел за Путина. Христианско-иудейская цивилизация; "иудеи" грешат, а "христиане" отдуваются. Однако этажом повыше то же самое повторяется, но на другом уровне.
Вот цитата
"Обозреватель New York Daily News Герш Кунтцман заявил, что убийство российского посла в Турции Андрея Карлова было "возмездием за преступления Владимира Путина". Он отметил, что не "льет слезы" по российскому послу и удивлен, что убийство не произошло еще несколько месяцев назад", сообщают Рамблер/новости со ссылкой на New York Daily News.
По его словам, Карлов был "воплощением" политики, в рамках которой "сбрасывались бомбы, убивающие детей", "истребители разрушали целый город" (Вот за такое высказывание Кунгуров и сел). Кунтцман отметил, что теперь "правосудие свершилось". Далее: https://news.rambler.ru/video/35647417/?
utm_content=news&utm_medium=read_more&utm_source=copylink
Понятно, что у "россии" нет и не может быть никаких "геополитических" интересов кроме постоянного наращивания поборов внутри страны; от имени МВД сообщили, что в следующем году пачка сигарет будет стоить 200 руб. Начальство обязывает. Но вот подобные высказывания со стороны самого "начальства" уже свидетельствуют, что где-то и сам Путин и К. рассматриваются как .. все те же самые "христиане". Делай террор, а если чего не так - окажешься в Гааге.
Война всех против всех..
Впрочем, руССачкам пох...
СВИНИНКИ ДАВАЙ!!!!!
"Комментарий" Баранова как раз и есть выражение последней идеи..
Семен Семеныч написал 21.12.2016 14:28
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Так то конечно так, но все же обещая кому-нибудь Луной по башке - старайтесь не упоминать фамилий, кончающихся на "-ин". Ну например "путин" или "сечин" - в этом контексте упоминать не рекомендуется, иначе суд сделает вид, что он не в курсе постановления коллегии Верховного.
Семен Семеныч написал 21.12.2016 14:22
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Аполитично, панимаешь, рассуждаете, Анатолий Юрьевич! Ведь в Сирии наемники Вагнера воюют с пиндосами, ведь так? Зомбоскоп сутками ссыт в уши зрителям, что войну в Сирии развязали америкосы, чтоб тем самым России навредить, а значит весь народ, как один, обязан ее поддерживать всеми силами замученной гербадоном души!!!