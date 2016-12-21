Кунгурова посадили за призывы к неосуществимым действиям!

В Тюменском областном суде вынесли приговор блогеру Алексею Кунгурову, обвиненному в оправдании терроризма (часть 1 статьи 205 УК РФ). Приговор обвинительный, наказание – два года колонии-поселения, процесс по его делу был закрытым.

В оправдании терроризма Алексея обвинила ФСБ за пост в ЖЖ. В публикации он критиковал действия российской армии в Сирии. По мнению чекистов, таким образом он оправдывал Исламское государство (совершенно запрещенное на территории РФ).

Экспертизу поста Кунгурова проводил доцент кафедры журналистики Тюменского госуниверситета Владимир Лысов: “Таким образом, проанализировав текст блогера с никнеймом «kungurov», можно констатировать, что в его словесных оборотах присутствуют призывы к расколу в обществе, к конкретным, иными словами, к революционным действиям определённого характера, к дестабилизации общественно-политической жизни страны». Также он выявил у блогера «словосочетания тенденциозные, агрессивно настроенные, недвусмысленно призывающие к насильственным действиям в отношении к Президенту России»…»

- Вообще в цивилизованной стране, в 21-м веке сажать за слова - это ничем не оправданное проявление варварства, - полагает главный редактор ФОРУМа.мск Анатолий Баранов. - Тем более то, в чем обвиняют Кунгурова, просто смехотворно. Ему инкриминируют революционные призывы? Но только что, буквально вчера Путин подписал распоряжение об отмечании 100-летия революции! Может сначала Путина проверим на экстремизм? Его-то действия по определению более значимы и масштабны, чем посты блогера. Что до насильственных действий по отношению к президенту со стороны Кунгурова - это уже анекдот какой-то, причем оскорбительный прежде всего для ФСО, которая призвана охранять президента. А насчет ИГИЛ - у нас же в стране нет этой организации! Она запрещена, значит ее нет по определению. Война с ней идет далеко, в Сирии. Причем Россия не находится ни с кем в состоянии войны, а российские военные присутствуют там на не известных нам, простым гражданам основаниях. Война никому не объявлена, а действия войск в мирное время у нас составляют гостайну по недавнему указу Путина. То есть мы об этом ничего не знаем по определению, и Кунгуров тоже не знает, не может знать. Не имеет права. Но вот высказывать оценку тому, что он видит по телевизору - имеет право! Любую оценку, поскольку пленум Верховного суда РФ разрешил гражданам иметь свое мнение и выражать его. За это не предусмотрено ответственности. Может ли гражданину РФ не нравиться война в Сирии? Может! Ведь мы же не воюем в Сирии, значит, изменой государству это не является. Но значит ли это, что осуждая одну сторону, ты неизбежно оправдываешь другую? Нет разумеется! Бывает, что "обе стороны хуже". Опять же, может ли ИГИЛ, даже запрещенная в РФ, сделать что-нибудь хорошее? Даже случайно, по ошибке, но сделать хорошо? Очевидно, что может. Дать кому-нибудь воды, спасти раненого, поделиться лепешкой? Но разве отметить это - преступление? Тем более, что никакого вреда нашему государству это ИГИЛ причинить не может - ведь оно же запрещено, его у нас нет! Или есть? Но тогда вопросы уже к ФСБ - почему запрещенная в России организация все еще существует? А если ИГИЛ у нас нет, то хоть обхвались в ее адрес, а вреда никакого не будет - некому вредить... И получается, что Кунгурова посадили за призывы к неосуществимым действиям! Насчет чего тоже есть разьяснение Верховного суда, что угрозы или призывы должны быть реализуемы, иначе состава преступления не возникает. Допустим, призыв опустить кому-нибудь на голову луну с неба никак не может быть реализуемым, и за такой призыв нельзя привлечь к отвественности.