Пассажир на рельсах устроил коллапс на фиолетовой ветке метро

Мужчина погиб при падении на рельсы на станции «Выхино» Таганско-Краснопресненской линии столичного метро. "В 07.27 на рельсы упал мужчина. По предварительным данным, он погиб. Движение поездов на участке от Выхино до Текстильщиков временно приостановлено", - цитирует РИА Новости источник в экстренных службах города.

В результате инцидента были закрыты станции «Выхино», «Кузьминки» и «Рязанский проспект». Движение было приостановлено от «Жулебино» до «Текстильщиков». Поезда не ходили больше часа. На платформах скопилось большое количество людей. Пассажирам рекомендовали воспользоваться наземным транспортом.

К настоящему моменту движение поездов на станциях Таганско-Краснопресненской линии восстановлено.