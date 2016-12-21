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Московский листок

Пассажир на рельсах устроил коллапс на фиолетовой ветке метро

Опубликовано 21.12.2016 в разделе комментариев 1

Пассажир на рельсах устроил коллапс на фиолетовой ветке метро

Мужчина погиб при падении на рельсы на станции «Выхино» Таганско-Краснопресненской линии столичного метро. "В 07.27 на рельсы упал мужчина. По предварительным данным, он погиб. Движение поездов на участке от Выхино до Текстильщиков временно приостановлено", - цитирует РИА Новости источник в экстренных службах города.

В результате инцидента были закрыты станции «Выхино», «Кузьминки» и «Рязанский проспект». Движение было приостановлено от «Жулебино» до «Текстильщиков». Поезда не ходили больше часа. На платформах скопилось большое количество людей. Пассажирам рекомендовали воспользоваться наземным транспортом.

К настоящему моменту движение поездов на станциях Таганско-Краснопресненской линии восстановлено.

 



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Всего комментариев к статье: 1
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собянин таки
упал написал 21.12.2016 12:27
на рельсы?
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