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Московский листок

Число жертв "Боярышника" достигло 60 человек

Опубликовано 21.12.2016 в разделе комментариев 9

Число жертв "Боярышника" достигло 60 человек

Число погибших от отравления парфюмерным концентратом "Боярышник" в Иркутске возросло до 60, передает РИА новости со ссылкой на представителя областного Минздрава.

«По данным на 13.00 местного времени (8.00 мск), в стационаре находится 40 человек на лечении, пятеро — выписаны, погибших — 60», - сообщили в министерстве.

Напомним, массовое отравление суррогатным алкоголем произошло в микрорайоне Ново-Ленино Иркутска. Пострадавшие в возрасте 25-50 лет стали поступать в медучреждения с вечера 17 декабря. По предварительным данным, все они употребляли спиртосодержащую жидкость - парфюмерное косметическое средство "Концентрат для ванн "Боярышник". По данным минздрава региона, отравление вызвал метиловый спирт или метанол, который содержался в концентрате, хотя на упаковке в составе значился этиловый спирт.

В связи с массовой гибелью людей возбуждено уголовное дело по ст. 238 УК РФ. Известно, что в рамках уголовного дела задержаны одиннадцать человек.

 



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Всего комментариев к статье: 9
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Да что вы все в один голос завыли: ''отравили, отравили''? Никто им в щи не подмешивал, внутривенно
Наркопроктолог написал 21.12.2016 20:29
не вводил. Сами нажрались. Туда им, всем алкашам, и дорога. Генофонд русской нации чище будет (подверженность к алкоголизму - это от чухонцев).
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они
просто написал 21.12.2016 16:29
Решили побольше избавиться от бедняков.
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уже ушки путлера и шоблы торчат
это банда путина травит людей метанолом- хреноводу написал 21.12.2016 15:10
Путин поручил ужесточить правила оборота спиртосодержащей продукцией и изменить акцизы на алкоголь http://forum-msk.org/material/news/12617545.html
"Кроме того, президентом поручено ужесточить правила производства и оборота спиртосодержащей продукции "с объемной долей этилового спирта свыше 25%, включая введение лицензирования указанных видов деятельности".
Также Путин поручил ужесточить правила розничной торговли содержащими этиловый спирт лекарственными препаратами для медицинского и ветеринарного применения и ввести обязательную маркировку спиртосодержащей продукции, производимой и реализуемой на территории РФ"."
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спиртом занимается виолончелист ротенберг, для сына которого путин уже придумывал налог прямо ему в карман.
в чем разница? только в том что тут для большей убедительности что это не произвол оборзевшей еврейской мафии у власти просто убили 60 чел отравив метанолом. и теперь запоют "для вашей безопасности спиртосодержащее пойло покупайте только у ротенберга, там марочка с акцизом еще".
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это типичный стиль банды путина, сами травим, сами "расследуем"
это банда путина травит людей метанолом- хреноводу написал 21.12.2016 14:55
в 1999г было сами взрываем, сами "расследуем". Однотипная жидо- чекистская схема уже с 1999г.
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Маразм крепчает! Скоро начнут возбуждать уголовные дела из-за отравленния ''некачественным''
Хреновод Р.Ф. написал 21.12.2016 14:32
денатуратом? А то и дихлорэтаном... ''Концентрат для ванн'' - это ни разу не продукт питания, и даже не ''энергетический напиток''. А абсолютно чистый этанол выделить невозможно; В нем всегда в том или ином количестве присутствуют и метиловый, и бутиловый, и др. спирты. А уж ПДК зависит от назначения.
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сайт высказывал предположение "вдруг это теракт"
это банда путина травит людей метанолом написал 21.12.2016 14:30
только если бы это был теракт ИГ они бы взяли на себя ответственность мол это скажем за алеппо. Тут все в точности похоже на взрывы домов чекистами в 1999 г.
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просто смотрите за ловкими руками путинской банды
это банда путина травит людей метанолом написал 21.12.2016 14:24
счас они продавят некий "закон" и т.п. и просто наблюдайте- в интересах какого из кошельков путина это- младшего/старшего ротенберга или абрамовича
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просто смотрите кому выгодно и кто еще до этого массового убийства запел об акцизах
это банда путина травит людей метанолом написал 21.12.2016 14:11
банде путина такое не впервой, еще в 1999г жидо- чекистская банда уже взрывала людей типа "чеченские террористы", а в рязани ловили московских чекистов, и патрушев жопой вертел.
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(без названия)
стоик656 написал 21.12.2016 10:32
Сионизм будет отмечать в 2017 году 100-летие начала Геноцида Славян?
Зюганчик поцелует мумию Ленина и поклянется добить тех, кого не успели добить Троцкие, Дзержинские, Гайдары и Чубайсы?
.
Сионист Порошенко на Украине пытается сделать тоже самое уже с 2014 года?
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