Число жертв "Боярышника" достигло 60 человек

Число погибших от отравления парфюмерным концентратом "Боярышник" в Иркутске возросло до 60, передает РИА новости со ссылкой на представителя областного Минздрава.
«По данным на 13.00 местного времени (8.00 мск), в стационаре находится 40 человек на лечении, пятеро — выписаны, погибших — 60», - сообщили в министерстве.
Напомним, массовое отравление суррогатным алкоголем произошло в микрорайоне Ново-Ленино Иркутска. Пострадавшие в возрасте 25-50 лет стали поступать в медучреждения с вечера 17 декабря. По предварительным данным, все они употребляли спиртосодержащую жидкость - парфюмерное косметическое средство "Концентрат для ванн "Боярышник". По данным минздрава региона, отравление вызвал метиловый спирт или метанол, который содержался в концентрате, хотя на упаковке в составе значился этиловый спирт.
В связи с массовой гибелью людей возбуждено уголовное дело по ст. 238 УК РФ. Известно, что в рамках уголовного дела задержаны одиннадцать человек.
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Наркопроктолог написал 21.12.2016 20:29
просто написал 21.12.2016 16:29
это банда путина травит людей метанолом- хреноводу написал 21.12.2016 15:10
"Кроме того, президентом поручено ужесточить правила производства и оборота спиртосодержащей продукции "с объемной долей этилового спирта свыше 25%, включая введение лицензирования указанных видов деятельности".
Также Путин поручил ужесточить правила розничной торговли содержащими этиловый спирт лекарственными препаратами для медицинского и ветеринарного применения и ввести обязательную маркировку спиртосодержащей продукции, производимой и реализуемой на территории РФ"."
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спиртом занимается виолончелист ротенберг, для сына которого путин уже придумывал налог прямо ему в карман.
в чем разница? только в том что тут для большей убедительности что это не произвол оборзевшей еврейской мафии у власти просто убили 60 чел отравив метанолом. и теперь запоют "для вашей безопасности спиртосодержащее пойло покупайте только у ротенберга, там марочка с акцизом еще".
это банда путина травит людей метанолом- хреноводу написал 21.12.2016 14:55
Хреновод Р.Ф. написал 21.12.2016 14:32
это банда путина травит людей метанолом написал 21.12.2016 14:30
это банда путина травит людей метанолом написал 21.12.2016 14:24
это банда путина травит людей метанолом написал 21.12.2016 14:11
стоик656 написал 21.12.2016 10:32
Зюганчик поцелует мумию Ленина и поклянется добить тех, кого не успели добить Троцкие, Дзержинские, Гайдары и Чубайсы?
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Сионист Порошенко на Украине пытается сделать тоже самое уже с 2014 года?