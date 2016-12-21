Число жертв "Боярышника" достигло 60 человек

Число погибших от отравления парфюмерным концентратом "Боярышник" в Иркутске возросло до 60, передает РИА новости со ссылкой на представителя областного Минздрава.

«По данным на 13.00 местного времени (8.00 мск), в стационаре находится 40 человек на лечении, пятеро — выписаны, погибших — 60», - сообщили в министерстве.

Напомним, массовое отравление суррогатным алкоголем произошло в микрорайоне Ново-Ленино Иркутска. Пострадавшие в возрасте 25-50 лет стали поступать в медучреждения с вечера 17 декабря. По предварительным данным, все они употребляли спиртосодержащую жидкость - парфюмерное косметическое средство "Концентрат для ванн "Боярышник". По данным минздрава региона, отравление вызвал метиловый спирт или метанол, который содержался в концентрате, хотя на упаковке в составе значился этиловый спирт.

В связи с массовой гибелью людей возбуждено уголовное дело по ст. 238 УК РФ. Известно, что в рамках уголовного дела задержаны одиннадцать человек.