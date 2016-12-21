Кто владеет информацией,
владеет миром
Рейтинг
все лучшие новости >>
English
  
Кольцо оппозиции
    
Форум
Главная
Политический расклад
Экономическая реальность
Жизнь регионов
Общество и его культура
Силовые структуры
Особенности внешней политики
Компрометирующие материалы
Московский листок

Пачка сигарет в России подорожает до 220 рублей в 2017 году

Опубликовано 21.12.2016 в разделе комментариев 5

Пачка сигарет в России подорожает до 220 рублей в 2017 году

В 2017 году пачка сигарет в России может подорожать до 220 рублей, сообщает газета "Известия" со ссылкой на письмо замминистра МВД Аркадия Гостева председателю комитета Совета Федерации по бюджету и финансовым рынкам Сергею Рябухину.

"В настоящее время минимальная ставка акциза составляет 1680 рублей за тысячу сигарет, планируется ее увеличение до 2123 рублей. Таким образом, цена может составить около 220 рублей за пачку ... В России около 60% курильщиков выбирают недорогие сигареты эконом-сегмента, в связи с чем альтернативой становится нелегальная табачная продукция, что напрямую отражается на криминализации рынка", - говорится в письме.

В документе отмечается, что значительный рост акцизов может спровоцировать увеличение потока нелегальной продукции из стран Таможенного союза, где сигареты стоят на 30% дешевле. В настоящее время в РФ средняя цена пачки сигарет составляет 90 рублей, в Казахстане - 52 рубля, в Киргизии - 37 рублей.

 



Рейтинг:   3.67,  Голосов: 3
Поделиться
Всего комментариев к статье: 5
Комментарии не премодерируются и их можно оставлять анонимно
Как
То написал 21.12.2016 15:50
Не по мужски,красный конец в рот совать...
Ответить
курить не брошу
тупой еще тупее написал 21.12.2016 15:22
Ну и на здоровье. Если я курю по три пачки в день. И не собираюсь бросать. Ибо "сигарета сигарета я люблю тебя за это. Ты одна об этом знаешь и меня ты понимаешь". Это из песенки. Тут куряки пустили скупую мужскую слезу а курящие женщины как всегда этих мужиков покрестили ослами и пожаловались что носить стало нечего и еще и повысится тариф на жкх. А во всем виновен мужик. А принцы на белоногих лошадях с ворованными мильярдами не достались. Ну не плачьте. Следовательно вынуждены будут делиться деффективные мены. И не бычками. Начнется всенародная экспроприация табака. Проще мужику получается отнять чем горбится на пиндосов за окурок с барского слюнявого воровского рта
Ответить
(без названия)
Петрович написал 21.12.2016 12:32
Третий год махру сажаю, а сигареты стали такой отравой что и нынешние цены для такого дерьма запредельно высоки.
Кто то говорит, чего типа власть менять, эти уже нажрались, а новые придут активней бывших воровать будут.
Не срастается, ежели человек вор - без разницы сколько он на посту.
Активно воровать будет всегда.
ЗЫ:
Интересно, РПЦ до сих пор главный поставщик этого дерьма.
Или перепродали кому пизнес?
Вот тоже ненасытные.
Ответить
(без названия)
Будет весело и страшно///// написал 21.12.2016 11:29
Лихо!Сам бросил 7лет назад,но мужиков жаль.При зарплате тысяч в 15 особо не распокупаешься по две сотни за пачку.Власти молодцы!Пилят сук на котором сидят со-скоростью электровеника!
Ответить
(без названия)
Унылый написал 21.12.2016 11:13
Значит курить нормальные сигареты будут только "топменеджеребцы".
Остальным останется крутить "козьи ножки".
Ответить
Написать комментарий
Ваше имя:
Заголовок:
Комментарий:
Введите число, указанное на картинке:

Опрос
  • Считаете ли вы себя православным?:
Результаты
Интернет-ТВ
Взрыв в метро "Коломенская" сняли на видео
Взрыв в метро "Коломенская" сняли на видео
22.12.2016
Прерванный эфир с Игорем Стрелковым по Южным Курилам
Прерванный эфир с Игорем Стрелковым по Южным Курил...
21.12.2016
<< прислать видео
все видео >>
Новости
Сбежавшая за женихом в Сирию Варвара Караулова получила 4,5 года колонии (0)
Евгений Джугашвили устал отвоёвывать честное имя Сталина, он скончался (0)
Щедрая Россия заплатит стране которой нет $125 млн по долгу СССР (19)
Взрыв в метро "Коломенская" сняли на видео (9)
Число жертв "Боярышника" растет непрерывно (11)
Совмин Крыма возглавит проверенный либерал-улюкаевец (2)
Дядя Сэм "подогнал" Сбройным Силам самые дешёвые беспилотники (6)
Сирийские исламисты ничего не имеют общего с убийством посла РФ в Турции (2)
Домашний арест для Дода, реальный на два года - для Кунгурова... (6)
Палёная водка продолжает убивать дорогих россиян почти как при Ельцине (11)
Анонсы
<< добавить анонс
последние анонсы >>
Добавить свой материал
Наша блогосфера
Максим Калашников Максим Калашников: Юные зомби правительства
Максим Калашников Максим Калашников: Юные зомби правительства \В. Жуковский, М. Калашников, А. Ежевский\
Дарья Митина Дарья Митина: Made in
Максим Калашников Максим Калашников: Моя передача на радио "Комсомолки" выйдет на следующей неделе не в понедельник
Ольга Гуленок Ольга Гуленок: Как же всем запудрили мозги...
Все записи >>
Авторы
Баранов Анатолий Гельман Моисей
Гранатова Анна Гречанинов Владимир
Ихлов Евгений Калашников Максим
Майсурян Александр Митина Дарья
Морозова Наталья Московченко Николай
Нагорный Александр Пионтковский Андрей
Саматов Сергей Эйдман Игорь
Чёрный Дмитрий

              
© 1998-2016 ФОРУМ.мск (наши зеркала: forum-msk.org forum-msk.com.ua forummsk.info)
о нас | наша кнопка | реклама на сайте | связаться с нами | email: forum-msk@yandex.ru
      читайте нас также: pda | twitter | rss