Пачка сигарет в России подорожает до 220 рублей в 2017 году

В 2017 году пачка сигарет в России может подорожать до 220 рублей, сообщает газета "Известия" со ссылкой на письмо замминистра МВД Аркадия Гостева председателю комитета Совета Федерации по бюджету и финансовым рынкам Сергею Рябухину.

"В настоящее время минимальная ставка акциза составляет 1680 рублей за тысячу сигарет, планируется ее увеличение до 2123 рублей. Таким образом, цена может составить около 220 рублей за пачку ... В России около 60% курильщиков выбирают недорогие сигареты эконом-сегмента, в связи с чем альтернативой становится нелегальная табачная продукция, что напрямую отражается на криминализации рынка", - говорится в письме.

В документе отмечается, что значительный рост акцизов может спровоцировать увеличение потока нелегальной продукции из стран Таможенного союза, где сигареты стоят на 30% дешевле. В настоящее время в РФ средняя цена пачки сигарет составляет 90 рублей, в Казахстане - 52 рубля, в Киргизии - 37 рублей.