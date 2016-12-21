Пачка сигарет в России подорожает до 220 рублей в 2017 году

В 2017 году пачка сигарет в России может подорожать до 220 рублей, сообщает газета "Известия" со ссылкой на письмо замминистра МВД Аркадия Гостева председателю комитета Совета Федерации по бюджету и финансовым рынкам Сергею Рябухину.
"В настоящее время минимальная ставка акциза составляет 1680 рублей за тысячу сигарет, планируется ее увеличение до 2123 рублей. Таким образом, цена может составить около 220 рублей за пачку ... В России около 60% курильщиков выбирают недорогие сигареты эконом-сегмента, в связи с чем альтернативой становится нелегальная табачная продукция, что напрямую отражается на криминализации рынка", - говорится в письме.
В документе отмечается, что значительный рост акцизов может спровоцировать увеличение потока нелегальной продукции из стран Таможенного союза, где сигареты стоят на 30% дешевле. В настоящее время в РФ средняя цена пачки сигарет составляет 90 рублей, в Казахстане - 52 рубля, в Киргизии - 37 рублей.
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То написал 21.12.2016 15:50
тупой еще тупее написал 21.12.2016 15:22
Петрович написал 21.12.2016 12:32
Кто то говорит, чего типа власть менять, эти уже нажрались, а новые придут активней бывших воровать будут.
Не срастается, ежели человек вор - без разницы сколько он на посту.
Активно воровать будет всегда.
ЗЫ:
Интересно, РПЦ до сих пор главный поставщик этого дерьма.
Или перепродали кому пизнес?
Вот тоже ненасытные.
Будет весело и страшно///// написал 21.12.2016 11:29
Унылый написал 21.12.2016 11:13
Остальным останется крутить "козьи ножки".