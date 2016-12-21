Россия исчезла из списка главных угроз нацбезопасности США

Администрация избранного президента США Дональда Трампа не включила Россию в список главных угроз национальной безопасности страны, сообщает журнал Foreign Policy со ссылкой на документ Пентагона. Аналитическая записка была составлена в соответствии с рейтингом приоритетных направлений политики новой администрации в области безопасности.
По данным издания, в числе приоритетов оборонной политики США всего четыре пункта – разработка стратегии борьбы с ИГ, усиление ВС США и снятие бюджетных ограничений на их модернизацию, создание комплексного подхода по обеспечению безопасности в киберпространстве, а также повышение эффективности работы Пентагона.
В администрации избранного президента изданию сообщили, что этот документ нельзя считать исчерпывающим, так как он еще будет дополняться.
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КОЗЫРЬ (козырной) написал 21.12.2016 16:14
Сенькиной шапке написал 21.12.2016 13:46
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Вы пропустили самый главный пункт: МОЧИТЬ В СОРТИРЕ (ну, или на набережной)
по Сеньке шапка написал 21.12.2016 13:02
Удел и уровень России вошкаться с Украиной, гадить в Сирии, качать из недр и надувать щеки.