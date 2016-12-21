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Московский листок

США заявили о готовности передать Японии 4 тыс. гектаров на севере Окинавы

Опубликовано 21.12.2016 в разделе комментариев 2

США заявили о готовности передать Японии 4 тыс. гектаров на севере Окинавы

Вооружённые силы США заявили о готовности передать Японии часть территорий на севере острова Окинава, где расположены американские военные объекты. Как передает агентство Kyodo, речь идет о 4 тыс. га земли между деревнями Кунигами и Хигаси. Эти территории входят в состав так называемого северного тренировочного полигона общей площадью 7,8 тысячи гектаров.

"Сокращение тренировочного полигона на Окинаве не повлияет на нашу приверженность и способность работать с правительством Японии и силами самообороны", - заявил командующий контингентом США на Окинаве Лоуренс Николсон. По его словам, все необходимые для передачи процедуры уже завершены. Церемония передачи территории пройдет в два этапа - 21 декабря в Токио и 22 декабря в городе Наго.

Военачальник также отметил, что в будущем США продолжат политику возврата земель Японии, уважая желание жителей Окинавы сократить американское военное присутствие на островах.

Договор о возвращении этих территорий был подписан в 1996 году, реализация договоренностей была отложена на неопределенный срок в 2002 году. Согласно документу, Япония обязуется построить на этих территориях шесть вертолетных площадок для нужд ВС США, построены уже две.

 



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Всего комментариев к статье: 2
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На подобных условиях японцам можно передать и ''Северные Территории''
Хреновод Р.Ф. написал 21.12.2016 14:41
Пусть они там для России шесть космодромов построят.
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(без названия)
так написал 21.12.2016 12:36
и на курилах построят, когда кутин их передаст....
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