МВД России составило рейтинг самых угоняемых автомобилей в РФ

Министерство внутренних дел России опубликовало список самых угоняемых в стране автомобилей за последние шесть месяцев. Как передает "Дейли-Мотор", всего за первое полугодие было похищено больше 20 тысяч автомобилей, а угнано почти 14 тысяч. По сравнению с прошлым годом, число угнанных и похищенных машин снизилось на 19%.

Самой популярной среди российских автоугонщиков оказалась продукция отечественного автопрома. На долю АвтоВАЗа за 6 месяцев этого года пришлось более 5 тысяч 142 угнанных машин. Второе место по этому показателю занимает компания Toyota – 2 тысяч 609 угнанных автомобилей.

Что касается конкретных моделей, то лидером по числу угонов является Hyundai Solaris. На долю этой модели пришлось более 845 угнанных автомобилей. Отмечается, что южнокорейский бюджетник пользуется популярностью у угонщиков как за счет общей популярности модели, так и за счет легкости взлома штатной охранной системы.

Второе место по количеству угнанных машин в РФ занимает уже не выпускающийся ВАЗ-2106 – 676 угонов. Тройку лидеров замыкает Kia Rio c 647 угонами за последние полгода.

В топ-5 входят также Toyota Camry (569 угонов) и Toyota Corolla (521). С шестого по 10-е место в списке самых угоняемых автомобилей страны расположились следующие модели: Ford Focus (511), Toyota Land Cruiser (499), Renault Logan (298), Mazda3 (293), а также Toyota RAV4 (237).