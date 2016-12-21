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Московский листок

МВД России составило рейтинг самых угоняемых автомобилей в РФ

Опубликовано 21.12.2016 в разделе комментариев 1

МВД России составило рейтинг самых угоняемых автомобилей в РФ

Министерство внутренних дел России опубликовало список самых угоняемых в стране автомобилей за последние шесть месяцев. Как передает "Дейли-Мотор", всего за первое полугодие было похищено больше 20 тысяч автомобилей, а угнано почти 14 тысяч. По сравнению с прошлым годом, число угнанных и похищенных машин снизилось на 19%.

Самой популярной среди российских автоугонщиков оказалась продукция отечественного автопрома. На долю АвтоВАЗа за 6 месяцев этого года пришлось более 5 тысяч 142 угнанных машин. Второе место по этому показателю занимает компания Toyota – 2 тысяч 609 угнанных автомобилей.

Что касается конкретных моделей, то лидером по числу угонов является Hyundai Solaris. На долю этой модели пришлось более 845 угнанных автомобилей. Отмечается, что южнокорейский бюджетник пользуется популярностью у угонщиков как за счет общей популярности модели, так и за счет легкости взлома штатной охранной системы.

Второе место по количеству угнанных машин в РФ занимает уже не выпускающийся ВАЗ-2106 – 676 угонов. Тройку лидеров замыкает Kia Rio c 647 угонами за последние полгода.

В топ-5 входят также Toyota Camry (569 угонов) и Toyota Corolla (521). С шестого по 10-е место в списке самых угоняемых автомобилей страны расположились следующие модели: Ford Focus (511), Toyota Land Cruiser (499), Renault Logan (298), Mazda3 (293), а также Toyota RAV4 (237).

 



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Всего комментариев к статье: 1
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и их вагоновожатые----
МВД РФ написал 21.12.2016 16:55
один из зам.министра МВД--Зубов И.Н...вор --кррумпированная Личина--ужэ второй приход в МВД РФ--был в 2001 году и быстро сбежал и 10 лет терся по частным бизьнесам--пока его по незнанию пригласили --в МВД... --как тока узнал что министром МВД стал ,Б.Грызлов--которому поручили очистить МВД --от засевшей там Дряни --воров и коррупированных проходимцев --КАК зам.Министра МВД Зубов.И.Н....в 2000 году Зубов--присвоил на $1.5 мильена баксов --жэнское белье конфискат и сдал на рынок в продажу--в личный карман..ЕГО СЫН ТАКОЙ ЖЭ ПРОХВОСТ--для сына зам.мистра МВД Зубов И.Н.--отжал --бизнес --Нефтрейдэра..ранее сын был наркоман и вор --вдруг стал Нефтетрейдер..СВОЮ УЧЕБУ --ЗУБОВ и.н,--НАЧИНАЛ В ОМСКЕ--САМ С МОЦКВЫ...Когда проходимца --Зубова И.Н.--выгонят с МВД и посадят в Воркуту- в Зону..
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