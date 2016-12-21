Кто владеет информацией,
владеет миром
Рейтинг
все лучшие новости >>
English
  
Кольцо оппозиции
    
Форум
Главная
Политический расклад
Экономическая реальность
Жизнь регионов
Общество и его культура
Силовые структуры
Особенности внешней политики
Компрометирующие материалы
Московский листок

Госдума одобрила "закон садистов"

Опубликовано 21.12.2016 в разделе комментариев 1

Госдума одобрила "закон садистов"

Госдума приняла в третьем, окончательном чтении, законопроект, регламентирующий применение физической силы и спецсредств по отношению к заключенным. За документ, который в СМИ окрестили как «закон садистов», проголосовали 330 депутатов.

Как передает RNS, ранее в законопроекте было прописано, что сотрудники Федеральной службы исполнения наказаний могут использовать электрошокеры и дубинки против осужденных за любое нарушение режима содержания. Из окончательной редакции документа эту норму убрали.

В законопроекте также появилось положение, согласно которому незаконные приказы и распоряжения о применении силы выполнению не подлежат. Сотрудник уголовно-исполнительной системы не будет нести ответственности за физический вред заключенным только в случае, если применение силы было признано правомерным.

Кроме того, сотруднику ФСИН запрещается открыто носить спецсредства на территории исправительного учреждения.

При применении силы, спецсредств или оружия сотрудники тюрем и колоний должны будут по возможности использовать носимые видеорегистраторы или иные средства аудиовизуальной фиксации.

Согласно поправкам, непосредственно спецсредства могут применяться для пресечения неповиновения или противодействия со стороны осужденных и лиц, заключенных под стражу, только в случаях, когда они связаны с угрозой насилия, опасного для жизни и здоровья сотрудников. Вводятся ограничения на применение электрошокера.

Сотруднику ФСИН запрещается применение огнестрельного оружия при значительном скоплении людей, если в результате его применения могут пострадать случайные лица.

 



Рейтинг:   5.00,  Голосов: 4
Поделиться
Всего комментариев к статье: 1
Комментарии не премодерируются и их можно оставлять анонимно
(без названия)
Виктор написал 21.12.2016 13:25
Седьмой созыв ничем не отличается от шестого, бешеный принтер-2.
Ответить
Написать комментарий
Ваше имя:
Заголовок:
Комментарий:
Введите число, указанное на картинке:

Опрос
  • Считаете ли вы себя православным?:
Результаты
Интернет-ТВ
Взрыв в метро "Коломенская" сняли на видео
Взрыв в метро "Коломенская" сняли на видео
22.12.2016
Прерванный эфир с Игорем Стрелковым по Южным Курилам
Прерванный эфир с Игорем Стрелковым по Южным Курил...
21.12.2016
<< прислать видео
все видео >>
Новости
Евгений Джугашвили устал отвоёвывать честное имя Сталина, он скончался (0)
Щедрая Россия заплатит стране которой нет $125 млн по долгу СССР (19)
Взрыв в метро "Коломенская" сняли на видео (9)
Число жертв "Боярышника" растет непрерывно (11)
Совмин Крыма возглавит проверенный либерал-улюкаевец (2)
Дядя Сэм "подогнал" Сбройным Силам самые дешёвые беспилотники (6)
Сирийские исламисты ничего не имеют общего с убийством посла РФ в Турции (2)
Домашний арест для Дода, реальный на два года - для Кунгурова... (6)
Палёная водка продолжает убивать дорогих россиян почти как при Ельцине (11)
Православным можно кощунствовать? (31)
Анонсы
<< добавить анонс
последние анонсы >>
Добавить свой материал
Наша блогосфера
Максим Калашников Максим Калашников: Юные зомби правительства
Максим Калашников Максим Калашников: Юные зомби правительства \В. Жуковский, М. Калашников, А. Ежевский\
Дарья Митина Дарья Митина: Made in
Максим Калашников Максим Калашников: Моя передача на радио "Комсомолки" выйдет на следующей неделе не в понедельник
Ольга Гуленок Ольга Гуленок: Как же всем запудрили мозги...
Все записи >>
Авторы
Баранов Анатолий Гельман Моисей
Гранатова Анна Гречанинов Владимир
Ихлов Евгений Калашников Максим
Майсурян Александр Митина Дарья
Морозова Наталья Московченко Николай
Нагорный Александр Пионтковский Андрей
Саматов Сергей Эйдман Игорь
Чёрный Дмитрий

              
© 1998-2016 ФОРУМ.мск (наши зеркала: forum-msk.org forum-msk.com.ua forummsk.info)
о нас | наша кнопка | реклама на сайте | связаться с нами | email: forum-msk@yandex.ru
      читайте нас также: pda | twitter | rss