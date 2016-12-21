Госдума одобрила "закон садистов"

Госдума приняла в третьем, окончательном чтении, законопроект, регламентирующий применение физической силы и спецсредств по отношению к заключенным. За документ, который в СМИ окрестили как «закон садистов», проголосовали 330 депутатов.

Как передает RNS, ранее в законопроекте было прописано, что сотрудники Федеральной службы исполнения наказаний могут использовать электрошокеры и дубинки против осужденных за любое нарушение режима содержания. Из окончательной редакции документа эту норму убрали.

В законопроекте также появилось положение, согласно которому незаконные приказы и распоряжения о применении силы выполнению не подлежат. Сотрудник уголовно-исполнительной системы не будет нести ответственности за физический вред заключенным только в случае, если применение силы было признано правомерным.

Кроме того, сотруднику ФСИН запрещается открыто носить спецсредства на территории исправительного учреждения.

При применении силы, спецсредств или оружия сотрудники тюрем и колоний должны будут по возможности использовать носимые видеорегистраторы или иные средства аудиовизуальной фиксации.

Согласно поправкам, непосредственно спецсредства могут применяться для пресечения неповиновения или противодействия со стороны осужденных и лиц, заключенных под стражу, только в случаях, когда они связаны с угрозой насилия, опасного для жизни и здоровья сотрудников. Вводятся ограничения на применение электрошокера.

Сотруднику ФСИН запрещается применение огнестрельного оружия при значительном скоплении людей, если в результате его применения могут пострадать случайные лица.