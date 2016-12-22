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Московский листок

Аванмарт премия 2016: министру - задница с ушами, учёному - скульптура ангела

Опубликовано 22.12.2016 автором Виктор Аванмарт в разделе комментариев 4

Аванмарт премия 2016: министру - задница с ушами, учёному - скульптура ангела

Если не обращать внимание на постоянное Трамп-памп-пам, то 2016 год прошёл под знаком 250 –летия Н.М.Карамзина. Фигура в истории и культуре нашей страны действительно заметная и достойная. Памятник Карамзину в Ульяновске – под стать персонажу: величественная, какие не встретишь в нашей провинции. Ульяновск считает себя родиной историографа России...

Впрочем, у этой версии в канун юбилея появились весьма активные оппоненты. Оренбургские исследователи откопали достаточное количество документов, на основании которых доказывают, что сыночек Коля в семье Карамзиных появился в оренбургском поместье его отца, куда он часто наведывался на охоту. Ульяновские историки и краеведы не думают сдаваться и утверждают, что он родился если не в Симбирске, то в Симбирской губернии, ибо сам Карамзин называет Симбирск своей родиной… Копья ломаются до сих пор… И та и другая сторона и не думают отступать, всем нужна слава великого земляка. На месте, где стоял дом Карамзиных в Ульяновске – ныне пусто. На месте имения – крапива в человеческий рост. Ульяновские чиновники постарались избавить психо-неврологическую больницу (построенную на средства сына) имени Н.М.Карамзина, и присвоить имя почётного земляка аэропорту. Правда, это имя аэропорт «Баратаевка» носит только на местном уровне…

К чему это всё? Если Н.М. Карамзина некоторые называли даже «лжеисториком», обвиняя в ненависти к русским и раболепного преклонения перед Европой, то новоиспечённый доктор исторических наук, министр культуры РФ В.Р. Мединский, решил исправить это дело и прямо заявил, что «абсолютный стандарт истинности» создаёт «взвешивание на весах национальных интересов России». Вот такое ноу-хау от министра культуры: не истина, а интерес должен стать мерилом науки! Однако, это не всё, «косяков» в докторской диссертации министра культуры не счесть.

Так что же истина? То, что мне хорошо, а соседу хрен с ним? Вот это культурно-исторический подход! Недаром многие академики подписали петицию о лишении господина Мединского звания доктора исторических наук. Не знаю, чем дело кончится, может, академики и разберутся в этом деле... Со своей стороны хотелось наградить министра Мединского Владимира Ростиславовича антипремией за 2016 год: ушастой задницей. Как говорится, «всё что могу»…

Н.М. Карамзин оставил в наследство не только тома «Истории государства Российского», множество литературных произведений, но и самый «ершистый» знак в русском алфавите – букву «Ё». Во всяком случае, так считалось до недавнего времени. В Ульяновске поставили даже памятник: в красном граните многократно увеличенная «первопечатная» буква «ё» из альманаха "Аониды", с 166 страницы под редакцией Н.М.Карамзина оттиска 1797 года. Тем не менее, откопалась книга, выпущенная на два года раньше, где уже напечатана эта самая буква! Надо бы поставить памятник букве «Ё» в с. Троицкое Сызранского района Самарской области, на родине баснописца И.Дмитриева!

Лауреатом Аван-премии за 2016 год и обладателем эксклюзивной скульптуры становится – Пчелов Евгений Владимирович, тот самый, кто «откопал» в архивах истинно первопечатную «Ё». В слове «всё».

Вот, пожалуй, и всё.



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Всего комментариев к статье: 4
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Ё
мае написал 22.12.2016 14:39
шо за хуйнЁ!
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выше высшего
марсик написал 22.12.2016 13:25
Оно ядрен батон, понятно, что всяк кулик о своем болоте должен думать прежде всего....Но, таки Ты, существо, пойми не надо путать науку и политику. Це все разное...
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ученому - скульптура ангела
тема не раскрыта написал 22.12.2016 12:54
несерьезно
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(без названия)
!!!!DABGG TOT- TOTHNO!& написал 22.12.2016 01:38
"министр культуры РФ В.Р. Мединский, решил исправить это дело и прямо заявил, что &#171;абсолютный стандарт истинности&#187; создает &#171;взвешивание на весах национальных интересов России"
- Таки это не мединский придумал! Таки амеры (да и еуро-пейцы) давно руководствуются философией прагматизма - "Истинно то, что нам выгодно!" Писака, который писал эту статейку - просто безграмотный... То таки Я, Высшее существо вам говорю... То таки да...
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