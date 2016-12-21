Кто владеет информацией,
владеет миром
Рейтинг
все лучшие новости >>
English
  
Кольцо оппозиции
    
Форум
Главная
Политический расклад
Экономическая реальность
Жизнь регионов
Общество и его культура
Силовые структуры
Особенности внешней политики
Компрометирующие материалы
Московский листок

Путин поручил ужесточить правила оборота спиртосодержащей продукцией и изменить акцизы на алкоголь

Опубликовано 21.12.2016 в разделе комментариев 9

Путин поручил ужесточить правила оборота спиртосодержащей продукцией и изменить акцизы на алкоголь

Президент России Владимир Путин поручил правительству подготовить и представить предложения, предусматривающие изменение действующих ставок акцизов на алкогольную и спиртосодержащую продукцию в целях снижения спроса на суррогаты алкоголя.

Доклад главе государства должен поступить до 31 марта, говорится в перечне поручений Путина, опубликованном пресс-службой Кремля.

Кроме того, президентом поручено ужесточить правила производства и оборота спиртосодержащей продукции "с объемной долей этилового спирта свыше 25%, включая введение лицензирования указанных видов деятельности".

Также Путин поручил ужесточить правила розничной торговли содержащими этиловый спирт лекарственными препаратами для медицинского и ветеринарного применения и ввести обязательную маркировку спиртосодержащей продукции, производимой и реализуемой на территории РФ".

Массовое отравление суррогатным алкоголем произошло в микрорайоне Ново-Ленино Иркутска. Пострадавшие в возрасте 25-50 лет стали поступать в медучреждения с вечера 17 декабря. По предварительным данным, все они употребляли спиртосодержащую жидкость - парфюмерное косметическое средство "Концентрат для ванн "Боярышник". По сообщению регионального Минздрава, отравление вызвал метиловый спирт или метанол, который содержался в концентрате, хотя на упаковке в составе значился этиловый спирт.

По последним данным, всего от отравления пострадало 107 человек, из них к настоящему времени скончалось 62.

 



Рейтинг:   5.00,  Голосов: 2
Поделиться
Всего комментариев к статье: 9
Комментарии не премодерируются и их можно оставлять анонимно
Re:
Не упомянул написал 21.12.2016 23:15
Кремлевских кошерных
Ответить
(без названия)
стоик650 написал 21.12.2016 20:20
Сионизм будет отмечать в 2017 году 100-летие начала Геноцида Славян?
Зюганчик поцелует мумию Ленина и поклянется добить тех, кого не успели добить Троцкие, Дзержинские, Гайдары и Чубайсы?
.
Сионист Порошенко на Украине пытается сделать тоже самое уже с 2014 года?
Ответить
(без названия)
И ДАЙТЕ написал 21.12.2016 17:12
БАРАНОВУ
хоть КАКОЕ-та
МЕРСТВО
а то
ИСЧАХНЕТЬ....
Ответить
(без названия)
РАЗБАЛАВАЛИСЬ написал 21.12.2016 17:09
*****!!!
МЕЖ ТЕИМ как строями МАРЩИРОВАТИЬ и РОДИНУ-мать ее ЛЮБИТЬ
-вы ВОДКУ жрать???!!!-СПИТР курить???!!!!!
НЕТ ЧТОБЫ ходить --СТРОИМ
до
-ОБЕДА--сюды
-апасля
-ТУДЫ!!!
а то
ХОДЯТЬ КАК попало ТОЛПАМИ мишають
КУЛЬТУРНОМУ ДВИЖЕНИЮ
Ответить
(без названия)
и написал 21.12.2016 16:28

Надо поднять акцизы до уровня, чтобы
алкоголь был доступен только для депуатов, нуворишей и Президента,
а народ пускай травится боярошником. Горбачевская борьба с алкоголизмом
в угоду водочным королям.
Ответить
(без названия)
Виктор написал 21.12.2016 16:23
Да, и на беде оказывается можно деньги делать.
Ответить
Будем
Гнать написал 21.12.2016 15:45
Самогон,с килограмма сахара,литр 50 градусной,не дорого.
Ответить
Щ людях,бытие,жуликах
15426378 написал 21.12.2016 15:30
Идиоты "заботливые" о людях, дайте людям работу и нормальную зарплату,...и ВСЁ...
Ничему история не учит. Ведь проходили уже такое, еще при Горбачеве...
Сегодня разговаривал с охранником в Москве, так был крайне удивлен его зарплатой,
= 12000 руб...и это в Москве - городе пиар-величия. Людям присылают доп.платежки,
в конце года якобы за какой-то перерасчет...и бедные пенсионеры давятся в очередях
чтобы отбиться от жуликов из ЖКХ...
Ужас,во что превратили страну и народ!
Ответить
(без названия)
Вся Россия написал 21.12.2016 15:26
Путин, к тебе вопрос, траур будет по погибшим людям или ты не считаешь что жертв достаточно что бы объявлять его. И почему звучат данные по погибшим только в Иркутске, у нас в Самаре тоже много отравилось. Почему данные не озвучиваются по другим городам?
Ответить
Написать комментарий
Ваше имя:
Заголовок:
Комментарий:
Введите число, указанное на картинке:

Опрос
  • Считаете ли вы себя православным?:
Результаты
Интернет-ТВ
Взрыв в метро "Коломенская" сняли на видео
Взрыв в метро "Коломенская" сняли на видео
22.12.2016
Прерванный эфир с Игорем Стрелковым по Южным Курилам
Прерванный эфир с Игорем Стрелковым по Южным Курил...
21.12.2016
<< прислать видео
все видео >>
Новости
Сбежавшая за женихом в Сирию Варвара Караулова получила 4,5 года колонии (0)
Евгений Джугашвили устал отвоёвывать честное имя Сталина, он скончался (0)
Щедрая Россия заплатит стране которой нет $125 млн по долгу СССР (19)
Взрыв в метро "Коломенская" сняли на видео (9)
Число жертв "Боярышника" растет непрерывно (11)
Совмин Крыма возглавит проверенный либерал-улюкаевец (2)
Дядя Сэм "подогнал" Сбройным Силам самые дешёвые беспилотники (6)
Сирийские исламисты ничего не имеют общего с убийством посла РФ в Турции (2)
Домашний арест для Дода, реальный на два года - для Кунгурова... (6)
Палёная водка продолжает убивать дорогих россиян почти как при Ельцине (11)
Анонсы
<< добавить анонс
последние анонсы >>
Добавить свой материал
Наша блогосфера
Максим Калашников Максим Калашников: Юные зомби правительства
Максим Калашников Максим Калашников: Юные зомби правительства \В. Жуковский, М. Калашников, А. Ежевский\
Дарья Митина Дарья Митина: Made in
Максим Калашников Максим Калашников: Моя передача на радио "Комсомолки" выйдет на следующей неделе не в понедельник
Ольга Гуленок Ольга Гуленок: Как же всем запудрили мозги...
Все записи >>
Авторы
Баранов Анатолий Гельман Моисей
Гранатова Анна Гречанинов Владимир
Ихлов Евгений Калашников Максим
Майсурян Александр Митина Дарья
Морозова Наталья Московченко Николай
Нагорный Александр Пионтковский Андрей
Саматов Сергей Эйдман Игорь
Чёрный Дмитрий

              
© 1998-2016 ФОРУМ.мск (наши зеркала: forum-msk.org forum-msk.com.ua forummsk.info)
о нас | наша кнопка | реклама на сайте | связаться с нами | email: forum-msk@yandex.ru
      читайте нас также: pda | twitter | rss