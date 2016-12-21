Путин поручил ужесточить правила оборота спиртосодержащей продукцией и изменить акцизы на алкоголь

Президент России Владимир Путин поручил правительству подготовить и представить предложения, предусматривающие изменение действующих ставок акцизов на алкогольную и спиртосодержащую продукцию в целях снижения спроса на суррогаты алкоголя.
Доклад главе государства должен поступить до 31 марта, говорится в перечне поручений Путина, опубликованном пресс-службой Кремля.
Кроме того, президентом поручено ужесточить правила производства и оборота спиртосодержащей продукции "с объемной долей этилового спирта свыше 25%, включая введение лицензирования указанных видов деятельности".
Также Путин поручил ужесточить правила розничной торговли содержащими этиловый спирт лекарственными препаратами для медицинского и ветеринарного применения и ввести обязательную маркировку спиртосодержащей продукции, производимой и реализуемой на территории РФ".
Массовое отравление суррогатным алкоголем произошло в микрорайоне Ново-Ленино Иркутска. Пострадавшие в возрасте 25-50 лет стали поступать в медучреждения с вечера 17 декабря. По предварительным данным, все они употребляли спиртосодержащую жидкость - парфюмерное косметическое средство "Концентрат для ванн "Боярышник". По сообщению регионального Минздрава, отравление вызвал метиловый спирт или метанол, который содержался в концентрате, хотя на упаковке в составе значился этиловый спирт.
По последним данным, всего от отравления пострадало 107 человек, из них к настоящему времени скончалось 62.
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Не упомянул написал 21.12.2016 23:15
стоик650 написал 21.12.2016 20:20
Зюганчик поцелует мумию Ленина и поклянется добить тех, кого не успели добить Троцкие, Дзержинские, Гайдары и Чубайсы?
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Сионист Порошенко на Украине пытается сделать тоже самое уже с 2014 года?
И ДАЙТЕ написал 21.12.2016 17:12
хоть КАКОЕ-та
МЕРСТВО
а то
ИСЧАХНЕТЬ....
РАЗБАЛАВАЛИСЬ написал 21.12.2016 17:09
МЕЖ ТЕИМ как строями МАРЩИРОВАТИЬ и РОДИНУ-мать ее ЛЮБИТЬ
-вы ВОДКУ жрать???!!!-СПИТР курить???!!!!!
НЕТ ЧТОБЫ ходить --СТРОИМ
до
-ОБЕДА--сюды
-апасля
-ТУДЫ!!!
а то
ХОДЯТЬ КАК попало ТОЛПАМИ мишають
КУЛЬТУРНОМУ ДВИЖЕНИЮ
и написал 21.12.2016 16:28
Надо поднять акцизы до уровня, чтобы
алкоголь был доступен только для депуатов, нуворишей и Президента,
а народ пускай травится боярошником. Горбачевская борьба с алкоголизмом
в угоду водочным королям.
Виктор написал 21.12.2016 16:23
Гнать написал 21.12.2016 15:45
15426378 написал 21.12.2016 15:30
Ничему история не учит. Ведь проходили уже такое, еще при Горбачеве...
Сегодня разговаривал с охранником в Москве, так был крайне удивлен его зарплатой,
= 12000 руб...и это в Москве - городе пиар-величия. Людям присылают доп.платежки,
в конце года якобы за какой-то перерасчет...и бедные пенсионеры давятся в очередях
чтобы отбиться от жуликов из ЖКХ...
Ужас,во что превратили страну и народ!
Вся Россия написал 21.12.2016 15:26