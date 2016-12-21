Путин поручил ужесточить правила оборота спиртосодержащей продукцией и изменить акцизы на алкоголь

Президент России Владимир Путин поручил правительству подготовить и представить предложения, предусматривающие изменение действующих ставок акцизов на алкогольную и спиртосодержащую продукцию в целях снижения спроса на суррогаты алкоголя.

Доклад главе государства должен поступить до 31 марта, говорится в перечне поручений Путина, опубликованном пресс-службой Кремля.

Кроме того, президентом поручено ужесточить правила производства и оборота спиртосодержащей продукции "с объемной долей этилового спирта свыше 25%, включая введение лицензирования указанных видов деятельности".

Также Путин поручил ужесточить правила розничной торговли содержащими этиловый спирт лекарственными препаратами для медицинского и ветеринарного применения и ввести обязательную маркировку спиртосодержащей продукции, производимой и реализуемой на территории РФ".

Массовое отравление суррогатным алкоголем произошло в микрорайоне Ново-Ленино Иркутска. Пострадавшие в возрасте 25-50 лет стали поступать в медучреждения с вечера 17 декабря. По предварительным данным, все они употребляли спиртосодержащую жидкость - парфюмерное косметическое средство "Концентрат для ванн "Боярышник". По сообщению регионального Минздрава, отравление вызвал метиловый спирт или метанол, который содержался в концентрате, хотя на упаковке в составе значился этиловый спирт.

По последним данным, всего от отравления пострадало 107 человек, из них к настоящему времени скончалось 62.