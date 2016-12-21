"Яблоко" разоблачает абсурдные закупки Общественной палаты

Центр антикоррупционной политики партии «ЯБЛОКО» (ЦАП) выявил новые нарушения антимонопольного законодательства Общественной палатой РФ и случаи получения контрактов непрофильными организациями с недостаточной квалификацией. Об этом заявил руководитель центра, член Федерального политического комитета Сергей Митрохин.

Всего на госзакупки палата за 2016 год потратила более 701 млн рублей.

В открытых базах данных ЦАП обнаружил информацию о 383 контрактах Федерального казенного предприятия «Аппарат Общественной палаты России» на сумму 4,8 млрд руб.

В конкурсе на обучение гражданских активистов и работников социально ориентированных НКО победило ООО «Настроение». Основной вид его деятельности — парикмахерские услуги и салоны красоты. Организация должна получить за просвещение активистов 13,5 млн рублей. В борьбе за тендер «парикмахерам» удалось обойти АНО «Клуб любителей КВН «Скворечник» и индивидуального предпринимателя Вячеслава Крота.

«Настроение» победило и в другом конкурсе. Согласно техническому заданию закупки, было необходимо организовать двухдневные гражданские форумы в Грозном, Вологде, Волгограде. «Парикмахеры» получили 18,6 млн рублей, обогнав «могильщиков» в лице ИП Сергея Касаткина, который является победителем 5 контрактов на содержание мест захоронений в Талдомском районе Московской области.

Специалист по ритуальным услугам снижать начальную стоимость не стал, поэтому лишился выгодного контракта. Ранее Касаткин также участвовал с ООО «Настроение» в сходной закупке, но проиграл, не представив конкурентоспособного предложения.

На подготовку мероприятий по международной деятельности палата потратит 25,8 млн рублей. В этом случае тендер получает ООО «Арт-Так», директор которого бывший председатель Молодежной палаты Дмитровского района Москвы Кристина Иовова.

На счету у общественной активистки 4 госконтракта с Общественной палатой и с Росмолодежью на 61,7 млн рублей, в том числе тендер на проведение исследований по «совершенствованию общественных отношений с использованием высокоточных нестатических методов интеллектуального анализа данных». Единственный конкурент в этой закупке — Российский государственный социальный университет — предложил цену на 2,8 млн меньше, но комиссия Общественной палаты единогласно предпочла фирму «Арт-Так».

В двух конкурсах (общая сумма 37,2 млн руб) на подготовку мероприятий по общественному контролю и семинаров для НКО побеждает АНО «Центр развития социально значимых проектов». Согласно справке «Контур-фокус», основной вид деятельности фирмы — «предоставление социальных услуг престарелым и инвалидам».

Не обошлось в истории с закупками Общественной палаты и без «Единой России». Проведением мероприятий по развитию институтов гражданского общества за 24,7 млн занимается НП «Центр общественных технологий». Его руководитель Андрей Потеряхин также является исполнительным директором «Фонда законодательных предположений». Учредители Фонда: член Генерального совета партии «Единая Россия» и председатель Комитета Госудумы по законодательству Павел Крашенинников и бывший Председатель Счётной палаты России Сергей Степашин. В 2016 году Фонд проводил экспертизу проектов нормативных правовых актов для Общественной палаты на сумму 17,5 млн рублей. Таким образом, фонд председателя комитета по законодательству Госдумы занимается независимой экспертизой законопроектов для Общественной палаты.

А вот за закупку на подготовку издательских проектов боролись Наталья Ковалева и Наталья Ковалева. Нет, это не опечатка. В первом случае Наталья как гендиректор представляла фирму ООО «Печатай-просто», во втором случае выступала как индивидуальный предприниматель (ИНН совпадает).

В результате, фирма «Печатай-просто» получила госконтракт при минимальном снижении. Сергей Митрохин уже направил заявление в ФАС России о возбуждении дела против Натальи Ковалевой и её организации.

«Мы знаем, что Общественная Палата создавалась с целью вытеснения реального гражданского общества имитационным. Тот состав ОП, который был сформирован 2 года назад, окончательно превратил ее в придаток Администрации Президента. Превратившись в чисто чиновничью структуру, ОП занялась самым любимым делом чиновников – распилом бюджетных средств через механизм госзаказа», - считает Сергей Митрохин.

«Руководство Общественной палаты заняло принципиальную позицию не замечать проблем при организации закупок. Например, одна из задач палаты – независимая экспертиза законопроектов. Однако эту работу делают не эксперты со стороны гражданского общества и даже не ведущие вузы, а фонд председателя комитета Госдумы по законодательству. О какой независимости экспертизы можно говорить в таком случае?», — прокомментировал итоги расследования юрист ЦАПа Алексей Чумаков.

«По сути ОП стала обыкновенной кормушкой, каких сегодня в России тысячи. По этим кормушкам распиханы огромные суммы денег, про которые Медведев не так давно сказал, что их нет. Но они есть, надо только прикрыть все эти кормушки и достать из них деньги», — констатирует Сергей Митрохин.

В качестве первого шага он предлагает освободить от должности секретаря Общественной палаты России Александра Бречалова, допустившего кризис в проведении государственных закупок. Следующим шагом, по мнению Митрохина, должно стать закрытие ОП в 2017 году - по истечении очередного срока ее работы. Для распределения госзаказа и грантов на деятельность НКО и субъектов гражданского общества должна быть создана независимая комиссия, состоящая из представителей наиболее авторитетных общественных организаций.

Ранее ЦАП опубликовал информацию о признаках согласованных действий в закупках Общественной палаты и Федерального агентства по делам молодёжи, а также информацию о том, что швейная мастерская и рекламное агентство, связанное с похоронным бюро, выступили участниками на тендер по докладу о состоянии гражданского общества России. 14 декабря Общественная палата одобрила проект этого доклада.