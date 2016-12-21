Православного активиста Энтео задержали за провокацию на могиле Сталина

Правоохранительные органы задержали православного активиста и лидера движения «Божья воля» Дмитрия Цорионова, известного как Энтео, после акции у могилы Иосифа Сталина у Кремлевской стены.
"Меня задержала полиция за то, что я сказал правду о Сталине у его могилы", - написал Цорионов в своем микроблоге в Twitter. По его словам, он и его спутница пришли к Кремлевской стене после делегации КПРФ, возлагавшей цветы к могиле вождя в день его рождения. "Мы пришли туда, увидели всё это беснование, как люди крестятся, когда подходят к палачу. Швырнули цветы в сторону его лица и спокойно сказали «Гори в аду, людоед. Ты убивал моих родных, моих святых»», - заявил Энтео радиостанции «Говорит Москва».
После этого Цорионова и его соратницу стали избивать коммунисты, которые находились вокруг. Вскоре на месте появилась полиция и доставила их в УВД «Китай-город».
Сам активист, что его задержали без объяснения причин. «Мы стали свидетелями большого кощунства, когда к трупу человека, который уничтожил, репрессировал миллионы наших соотечественников тысячи людей пришли положить цветы палачу. Мы не могли пройти мимо. Человек уничтожил 90% духовенства Русской православной церкви, сделал очень много зла и нет подобной ему фигуры в истории. Его можно сравнить разве только с Гитлером», - заявил Энтео.
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Игорь написал 22.12.2016 04:43
Кукс написал 22.12.2016 00:08
Шиза косит ряды православных, так же как и ИГИЛ - ряды мусульман. Способ борьбы - известен.
La Terrible написал 21.12.2016 23:41
серж написал 21.12.2016 23:23
стоик657 написал 21.12.2016 23:18
стоик657 написал 21.12.2016 23:17
Дополнение написал 21.12.2016 22:11
О смелости написал 21.12.2016 21:45
доктор жЫдоведоФФДальССкий**** написал 21.12.2016 21:24
доктор жЫдоведоФФДальССкий-!! написал 21.12.2016 20:58
стоик657 написал 21.12.2016 20:33
стоик655 написал 21.12.2016 20:31
Будет весело и страшно///// написал 21.12.2016 20:12
доктор жЫдоведоФФДальССкий!!. написал 21.12.2016 19:53
свобода слова 6забанен написал 21.12.2016 19:32
... Василий(4).... написал 21.12.2016 19:26
Будет весело и страшно////// написал 21.12.2016 19:20
zyx написал 21.12.2016 19:11
kamerad написал 21.12.2016 18:37
доктор жЫдоведоФФДальССкий!! написал 21.12.2016 18:24