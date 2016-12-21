Православного активиста Энтео задержали за провокацию на могиле Сталина

Правоохранительные органы задержали православного активиста и лидера движения «Божья воля» Дмитрия Цорионова, известного как Энтео, после акции у могилы Иосифа Сталина у Кремлевской стены.

"Меня задержала полиция за то, что я сказал правду о Сталине у его могилы", - написал Цорионов в своем микроблоге в Twitter. По его словам, он и его спутница пришли к Кремлевской стене после делегации КПРФ, возлагавшей цветы к могиле вождя в день его рождения. "Мы пришли туда, увидели всё это беснование, как люди крестятся, когда подходят к палачу. Швырнули цветы в сторону его лица и спокойно сказали «Гори в аду, людоед. Ты убивал моих родных, моих святых»», - заявил Энтео радиостанции «Говорит Москва».

После этого Цорионова и его соратницу стали избивать коммунисты, которые находились вокруг. Вскоре на месте появилась полиция и доставила их в УВД «Китай-город».

Сам активист, что его задержали без объяснения причин. «Мы стали свидетелями большого кощунства, когда к трупу человека, который уничтожил, репрессировал миллионы наших соотечественников тысячи людей пришли положить цветы палачу. Мы не могли пройти мимо. Человек уничтожил 90% духовенства Русской православной церкви, сделал очень много зла и нет подобной ему фигуры в истории. Его можно сравнить разве только с Гитлером», - заявил Энтео.