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Московский листок

Православного активиста Энтео задержали за провокацию на могиле Сталина

Опубликовано 21.12.2016 в разделе комментариев 35

Православного активиста Энтео задержали за провокацию на могиле Сталина

Правоохранительные органы задержали православного активиста и лидера движения «Божья воля» Дмитрия Цорионова, известного как Энтео, после акции у могилы Иосифа Сталина у Кремлевской стены.

"Меня задержала полиция за то, что я сказал правду о Сталине у его могилы", - написал Цорионов в своем микроблоге в Twitter. По его словам, он и его спутница пришли к Кремлевской стене после делегации КПРФ, возлагавшей цветы к могиле вождя в день его рождения. "Мы пришли туда, увидели всё это беснование, как люди крестятся, когда подходят к палачу. Швырнули цветы в сторону его лица и спокойно сказали «Гори в аду, людоед. Ты убивал моих родных, моих святых»», - заявил Энтео радиостанции «Говорит Москва».

После этого Цорионова и его соратницу стали избивать коммунисты, которые находились вокруг. Вскоре на месте появилась полиция и доставила их в УВД «Китай-город».

Сам активист, что его задержали без объяснения причин. «Мы стали свидетелями большого кощунства, когда к трупу человека, который уничтожил, репрессировал миллионы наших соотечественников тысячи людей пришли положить цветы палачу. Мы не могли пройти мимо. Человек уничтожил 90% духовенства Русской православной церкви, сделал очень много зла и нет подобной ему фигуры в истории. Его можно сравнить разве только с Гитлером», - заявил Энтео.

 



Рейтинг:   4.53,  Голосов: 17
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Всего комментариев к статье: 35
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Во имя РЕВОЛЮЦИИ!
Игорь написал 22.12.2016 04:43
День рождение Вождя прошел не зря. Очередной православнутый получил по ебалу ЗА РОДИНУ ЗА СТАЛИНА!
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Это такой же Энтео, как Гитлер - Обама
Кукс написал 22.12.2016 00:08
Шиза пробила морального уродца и решил он назваться Энтео. Зайца не видели, а вы не видели зайца ... ну и далее по тексту !
Шиза косит ряды православных, так же как и ИГИЛ - ряды мусульман. Способ борьбы - известен.
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(без названия)
La Terrible написал 21.12.2016 23:41
А на Борькину могилу швырнуть этот ган...дон не пробовал? Смелый козел против капусты.
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Re:
серж написал 21.12.2016 23:23
Наташка говорит, что ей Бог на душу положит.Пытается нос ветром поймать.. и приподняться на лифте, который для всех не работает, но для особенных может раз в год и вздернуться.
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(без названия)
стоик657 написал 21.12.2016 23:18
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(без названия)
стоик657 написал 21.12.2016 23:17
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Re: Re: Кстати для Стоика
Дополнение написал 21.12.2016 22:11
Все еще хуже, Жирик и его фракция проголосовали ЗА в полном составе. Оппозиция хренова.
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Re: Кстати для Стоика
О смелости написал 21.12.2016 21:45
Сегодня в Госдуме протащили закон о "Контингенте", суть тотальная слежка за учащимися. Так вот, Поклонская единственная проголосовала против. Папаша Зю и Жирик лишь уклонились от голосования, понимая, что им предлагают пакость. И это признанные вожди оппозиции!
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Комикам
доктор жЫдоведоФФДальССкий**** написал 21.12.2016 21:24
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Сага о настоящем сталенисте!
доктор жЫдоведоФФДальССкий-!! написал 21.12.2016 20:58
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(без названия)
стоик657 написал 21.12.2016 20:33
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(без названия)
стоик655 написал 21.12.2016 20:31
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Жидоведову////
Будет весело и страшно///// написал 21.12.2016 20:12
И все?Значицо так и запомним-у Жидоведа "ни Родины,ни флага" нетути.Так,базлает дядька в тырнете,постит всяку шнягу.Пиши ишо,читаю тебя-прям Зощенко!
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Re: жЫдоведоФФу
доктор жЫдоведоФФДальССкий!!. написал 21.12.2016 19:53
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не коммунисты а сталинисты
свобода слова 6забанен написал 21.12.2016 19:32
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Фашистскую хунту Путина под трибунал!
... Василий(4).... написал 21.12.2016 19:26
Чего в нашей стране делает эта иностранная жидо-фашистская секта, считающая себя некоммерческой организацией и не уплачивающая налогов?
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жЫдоведоФФу
Будет весело и страшно////// написал 21.12.2016 19:20
Не твоя забота старинушка-обосцусь аль нет,а вот в лужу ты перднул знатно-не сталинист я и не из хохлов.То,что у тебя в башке насрато это и без фекалоскопа ясно,но обратно-этож твоя проблема.Вот вопроска к тебе одна-та власть у тебя "гамно",энта тож "гамно".А что не гамно?Вот на что ты передергиваешь?Никак не уразумею.Отпишись-хоть посмеемси....
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Россия, родина моя..
zyx написал 21.12.2016 19:11
Жаль,что злоба и ненависть занимают в жизни много места, отнимая у людей время, здоровье и здравый смысл..
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Re: Царедрочеру дохтору ЖоповедовуДальссскому
kamerad написал 21.12.2016 18:37
Маловато, видно, стреляли врагов народа, если такой кулацко-белогвардейский высерыш, как ффдальсский, который из пзды на лыжах, появился на белый свет и дрочит на царя своего, батюшку. Столыпинского галстука тебе в новом году, царедрочер.
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Сталенодрочерам
доктор жЫдоведоФФДальССкий!! написал 21.12.2016 18:24
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