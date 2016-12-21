Москвич получил реальный срок за китайский брелок с камерой

Басманный суд столицы приговорил к четырем месяцам лишения свободы в колонии общего режима 38-летнего москвича Алексея Соколова за сувенирный брелок со встроенной видеокамерой, который он приобрел на сайте AliExpress.
«Сегодня судья Елена Ленская признала Алексея Соколова виновным в незаконном обороте спецсредств для негласного получения информации и назначила ему наказание в виде четырех месяцев лишения свободы», - цитирует РИА Новости пресс-секретаря суда Юнону Цареву.
Согласно материалам дела, Соколов купил брелок с видеокамерой два года назад и планировал использовать его как видеорегистратор на своём мотоцикле. Однако качество съёмки мужчину не устроило. Позже он попытался его продать за полторы тысячи рублей на сайте бесплатных объявлений "Авито", а первыми покупателями оказались оперативники. Мужчина был задержан следователями, ему предъявлено обвинение по ст. 138.1 УК РФ (незаконный оборот технических средств, предназначенных для негласного получения информации), которая предусматривает штраф до 200 тыс. руб., принудительные работы либо ограничение свободы до трех лет и лишение свободы до четырех лет.
Известно, что Соколов с женой воспитывает троих детей, младшему из которых шесть лет.
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sertag написал 22.12.2016 16:14
Szanya написал 22.12.2016 12:50
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Поспорить, не-а, зачем, готов подтвердить, только вот будут эти самые винтики системы выть потом, что мы-то тут причем, нас за что, всего-то только исполнители, про план по посадкам вспомнят.. Впрочем, у власти трудящихся тоже будет план по строительству автодорог в условиях вечной мерзлоты и его надо как-то реализовать.
Иприт Удушев написал 22.12.2016 00:25
крепчает написал 22.12.2016 00:21
гость н написал 22.12.2016 00:17
Какие либералы? Они плоть от плоти советской партийной школы.
La Terrible написал 21.12.2016 23:34
тупой еще тупее написал 21.12.2016 21:12
стоик658 написал 21.12.2016 20:36
Санек написал 21.12.2016 20:27
Левон Казарян написал 21.12.2016 18:48
...сладили с простым мужиком который воспитывает троих детей.
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Склонность к многодетности является отягчающим обстоятельством в Глобальном Концлагере.
kirilis написал 21.12.2016 18:48
Иваны Рассеяны написал 21.12.2016 18:25
Спикеры написал 21.12.2016 17:08
Обратите так же внимание, что когда кремлядь за бабло налогоптальщиков вывозит своих выб-лядков за рубеж для учебы в престижных вузах - то это трактуется как право на передвижение, а когда обычным людям гадят используя госаппарат - то это типа борются с шпионами.
Это ведь все тоже зачтется в дни восстания. И при этом бежать то всем этим приспешникам кремлядей будет некуда.
Трампец написал 21.12.2016 17:07
Спикеры написал 21.12.2016 17:05
Тот самый Артналет. написал 21.12.2016 16:59
к ментам?
К доктору?