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Московский листок

Москвич получил реальный срок за китайский брелок с камерой

Опубликовано 21.12.2016 в разделе комментариев 16

Москвич получил реальный срок за китайский брелок с камерой

Басманный суд столицы приговорил к четырем месяцам лишения свободы в колонии общего режима 38-летнего москвича Алексея Соколова за сувенирный брелок со встроенной видеокамерой, который он приобрел на сайте AliExpress.

«Сегодня судья Елена Ленская признала Алексея Соколова виновным в незаконном обороте спецсредств для негласного получения информации и назначила ему наказание в виде четырех месяцев лишения свободы», - цитирует РИА Новости пресс-секретаря суда Юнону Цареву.

Согласно материалам дела, Соколов купил брелок с видеокамерой два года назад и планировал использовать его как видеорегистратор на своём мотоцикле. Однако качество съёмки мужчину не устроило. Позже он попытался его продать за полторы тысячи рублей на сайте бесплатных объявлений "Авито", а первыми покупателями оказались оперативники. Мужчина был задержан следователями, ему предъявлено обвинение по ст. 138.1 УК РФ (незаконный оборот технических средств, предназначенных для негласного получения информации), которая предусматривает штраф до 200 тыс. руб., принудительные работы либо ограничение свободы до трех лет и лишение свободы до четырех лет.

Известно, что Соколов с женой воспитывает троих детей, младшему из которых шесть лет.

 



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Всего комментариев к статье: 16
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Re: Re:
sertag написал 22.12.2016 16:14
Никаких дорог от этих выблядков не надо! Народ построит их сам, без захребетников. Они даже до лопату держать не смогут. Опять же есть опасность возрождения тварей.
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Re:
Szanya написал 22.12.2016 12:50
Готов поспорить, что когда пружина революции распрямится в виде бунта, все вот эти накопленные посадки за брелки, мешок картошки, буханку хлеба, преступления мысли приведут к тому, что мусоров, прокуроров и гебню будут как елочные игрушки вешать
-------------
Поспорить, не-а, зачем, готов подтвердить, только вот будут эти самые винтики системы выть потом, что мы-то тут причем, нас за что, всего-то только исполнители, про план по посадкам вспомнят.. Впрочем, у власти трудящихся тоже будет план по строительству автодорог в условиях вечной мерзлоты и его надо как-то реализовать.
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Нашу Родину с-подниза снимать...
Иприт Удушев написал 22.12.2016 00:25
Какой запрет в УК есть на минимальный размер фотокамеры? И что б.ля ваще значит этот принцип паковать за "предназначенное"? Завтра будет так. Купил гожик перочинный. Выследили оперативники: ага, говорят, "предназначил"! Какое, мол, нам дело, что ты им на кремлевской стене слово из трех букв тайком не нацарапал? Ведь в принципе мог же? На тебе трешечку-шестерочку. И детей твоих, "и старуху-мать, чтоб молчала, б.лять" (Галич). "Мыслепреступлениям - нет!" (по Оруэллу). В общем, снова "в нашем лагере "свободы - от пуза"(Солженицын).
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звериная русофобия
крепчает написал 22.12.2016 00:21
с каждым днем.
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Re: террор во времена сталина
гость н написал 22.12.2016 00:17
Фанаты сталина так стонут по временам сталина, что путинская свора не может им отказать. Тем более, что террор против народа легко вести. И сам путин одобряет сталина, как "эффективного менеджера".
Какие либералы? Они плоть от плоти советской партийной школы.
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(без названия)
La Terrible написал 21.12.2016 23:34
Ау-у, либеральные гниды, вы еще хотите поговорить о "произволе" и "терроре" во времена Сталина? Или все-таки оглянетесь, наконец, вокруг?
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Re: Re:"... будут как елочные игрушки вешать"
тупой еще тупее написал 21.12.2016 21:12
Ох уж эти душевные русские красавицы березы. Думаю стерпят терпеливицы наши.
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(без названия)
стоик658 написал 21.12.2016 20:36
Сердюкову за воровство присвоили звание Герой?
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Re:"... будут как елочные игрушки вешать"
Санек написал 21.12.2016 20:27
Ну, тут я несогласный. Елочные игрушки обычно аккуратно вешают. А этих будут как попало, главное чтоб ногами долго не дрыгали. Но также радостно и улыбаясь.
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(без названия)
Левон Казарян написал 21.12.2016 18:48
Трампец написал 21.12.2016 17:07
...сладили с простым мужиком который воспитывает троих детей.
- - - - - - -
Склонность к многодетности является отягчающим обстоятельством в Глобальном Концлагере.
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(без названия)
kirilis написал 21.12.2016 18:48
Какие герои, молодцы, шпиона ущучили, всем по медальке.
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Регистраторы
Иваны Рассеяны написал 21.12.2016 18:25
А тогда получается и видеорегистраторы тоже нельзя, а в телефонах тоже камеры имеются, все в помойку! А то вдруг...
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(без названия)
Спикеры написал 21.12.2016 17:08
Обратите внимание, что тех, кто воруют миллиарды, тех кто отдает морские шельфы и территории не привлекают!
Обратите так же внимание, что когда кремлядь за бабло налогоптальщиков вывозит своих выб-лядков за рубеж для учебы в престижных вузах - то это трактуется как право на передвижение, а когда обычным людям гадят используя госаппарат - то это типа борются с шпионами.
Это ведь все тоже зачтется в дни восстания. И при этом бежать то всем этим приспешникам кремлядей будет некуда.
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(без названия)
Трампец написал 21.12.2016 17:07
Я в шоке, снова и снова убеждаюсь что живем в полицейском государстве. Прерогатива государства запугать гражданина, унизить его, обобрать, завести уголовное дело, посадить по надуманным обвинениям. Почему олигархов не трогаете? У них целая армия в охране со спецсредствами и настоящими стволами, сладили с простым мужиком который воспитывает троих детей.
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(без названия)
Спикеры написал 21.12.2016 17:05
Готов поспорить, что когда пружина революции распрямится в виде бунта, все вот эти накопленные посадки за брелки, мешок картошки, буханку хлеба, преступления мысли приведут к тому, что мусоров, прокуроров и гебню будут как елочные игрушки вешать
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Правильно!
Тот самый Артналет. написал 21.12.2016 16:59
А если бы он с этим брелком зашел к чиновнику?
к ментам?
К доктору?
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