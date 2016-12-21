Москвич получил реальный срок за китайский брелок с камерой

Басманный суд столицы приговорил к четырем месяцам лишения свободы в колонии общего режима 38-летнего москвича Алексея Соколова за сувенирный брелок со встроенной видеокамерой, который он приобрел на сайте AliExpress.

«Сегодня судья Елена Ленская признала Алексея Соколова виновным в незаконном обороте спецсредств для негласного получения информации и назначила ему наказание в виде четырех месяцев лишения свободы», - цитирует РИА Новости пресс-секретаря суда Юнону Цареву.

Согласно материалам дела, Соколов купил брелок с видеокамерой два года назад и планировал использовать его как видеорегистратор на своём мотоцикле. Однако качество съёмки мужчину не устроило. Позже он попытался его продать за полторы тысячи рублей на сайте бесплатных объявлений "Авито", а первыми покупателями оказались оперативники. Мужчина был задержан следователями, ему предъявлено обвинение по ст. 138.1 УК РФ (незаконный оборот технических средств, предназначенных для негласного получения информации), которая предусматривает штраф до 200 тыс. руб., принудительные работы либо ограничение свободы до трех лет и лишение свободы до четырех лет.

Известно, что Соколов с женой воспитывает троих детей, младшему из которых шесть лет.