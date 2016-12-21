"Навальный нашел у мэра Нижнего Новгорода две квартиры в Майами за $2 миллиона"

Мэр Нижнего Новгорода Иван Карнилин владеет двумя квартирами в Майами стоимостью около 130 миллионов рублей, утверждает в своем блоге глава Фонда борьбы с коррупцией Алексей Навальный.

По словам оппозиционера, две элитные квартиры площадью 130 кв.м. и 159 кв.м. Карнилин приобрел в 2013-2014 годах. Недвижимость оформлена на дочь и жену мэра и отсутствует в декларации мэра.

"Нигде нет никакой информации о том, что Альбина Карнилина является бизнесвумен или госслужащим с огромным официальным доходом. Зато ее муж работает депутатом Городской Думы Нижнего Новгорода уже 22 года, а сейчас стал мэром. Его официальный доход за 2015 год составляет 4.7 млн рублей", - утверждает Навальный.

По его словам, общая стоимость этих апартаментов составляет почти два миллиона долларов или 130 миллионов рублей. «Огромная сумма, в Нижнем Новгороде можно купить около 60 хороших однокомнатных квартир на эти деньги», - пишет оппозиционер. Кроме того, согласно реестру города Майами cемья Карнилиных заплатила в бюджет США одних только налогов на недвижимость за 2014-2016 год около $76,000 или почти 5 млн рублей.

При этом навальный отмечает, что в самом Нижнем Новгороде дела идут совсем нехорошо. «Город является одним из самых бедных миллионников. 64% населения являются малоимущими. То есть более чем половине населения денег хватает только на предметы первой необходимости. За чертой бедности с доходом менее 9000 рублей — каждый десятый нижегородец. В прошлом году перед Новым годом в Нижнем перестал ходить общественный транспорт. Не было денег на топливо для автобусов, а электричество для троллейбусов и трамваев отключили за неуплату. В этом году чиновники надеются на малоснежную зиму, поскольку в бюджете не хватает денег на уборку улиц», - пишет Навальный.