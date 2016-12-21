Убийца российского посла охранял президента Турции Эрдогана

Полицейский Мевлют Мерт Алтынташ, застреливший российского посла Андрея Карлова, около восьми раз обеспечивал безопасность президента Турции Реджепа Эрдогана с момента попытки государственного переворота в июле 2016 года, сообщает турецкая газета Hurriyet. По данным издания, 15 июля во время попытки переворота в Турции Алтынташ не нес службу, уйдя на больничный. Таким образом, не известно, чем он занимался во время путча.

В свою очередь сайт Kurdistan insider опубликовал фотографию, на которой президент Турции Реджеп Эрдоган вручает награды полицейским, среди которых был 22-летний Мевлют Мерт Алтынташ. Сайт утверждает, что фотография была сделана за два дня до убийства российского посла, а сам террорист на момент преступления являлся действующим сотрудником полиции.

Ранее телеканал NTV сообщал, что Мевлют Мерт Алтынташ принимал участие в охране здания российской дипломатической миссии во время недавних антироссийских митингов из-за ситуации в сирийском городе Алеппо.

По данным полиции, Алтынташ был уроженцем города Соке. Он окончил полицейскую академию в Измире и последние 2,5 года работал в управлении спецназа полиции в Анкаре. Известно, что в день убийства он взял отпуск и забронировал номер в отеле. Гостиница, которую выбрал преступник, находится недалеко от центра современного искусства в Анкаре. По словам очевидцев, убийца вошел в помещение, где проводилась выставка, в деловом костюме с галстуком и был принят за охранника посла. Террорист выстрелил в посла РФ 11 раз, дипломат получил восемь ранений и скончался. Кроме него были ранены еще три посетителя фотовыставки. В результате полицейской операции Мевлют Мерт Алтынташ был убит.

Как передает иракский телеканал Al Sumaria, ответственность за убийство российского дипломата взяла на себя сирийская вооруженная коалиция "Джейш аль-Фатх" (включает боевиков из запрещенной в России группировки "Джебхат ан-Нусра"). Коалиция считается объединением вооруженной оппозиции, в основном действующим в сирийской провинции Идлиб. В соответствии с заявлением, распространенным боевиками, полицейский Мевлют Мерт Алтынташ, убивший Карлова, был членом террористической организации.