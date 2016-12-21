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Московский листок

Убийца российского посла охранял президента Турции Эрдогана

Опубликовано 21.12.2016 в разделе комментариев 9

Убийца российского посла охранял президента Турции Эрдогана

Полицейский Мевлют Мерт Алтынташ, застреливший российского посла Андрея Карлова, около восьми раз обеспечивал безопасность президента Турции Реджепа Эрдогана с момента попытки государственного переворота в июле 2016 года, сообщает турецкая газета Hurriyet. По данным издания, 15 июля во время попытки переворота в Турции Алтынташ не нес службу, уйдя на больничный. Таким образом, не известно, чем он занимался во время путча.

В свою очередь сайт Kurdistan insider опубликовал фотографию, на которой президент Турции Реджеп Эрдоган вручает награды полицейским, среди которых был 22-летний Мевлют Мерт Алтынташ. Сайт утверждает, что фотография была сделана за два дня до убийства российского посла, а сам террорист на момент преступления являлся действующим сотрудником полиции.

Ранее телеканал NTV сообщал, что Мевлют Мерт Алтынташ принимал участие в охране здания российской дипломатической миссии во время недавних антироссийских митингов из-за ситуации в сирийском городе Алеппо.

По данным полиции, Алтынташ был уроженцем города Соке. Он окончил полицейскую академию в Измире и последние 2,5 года работал в управлении спецназа полиции в Анкаре. Известно, что в день убийства он взял отпуск и забронировал номер в отеле. Гостиница, которую выбрал преступник, находится недалеко от центра современного искусства в Анкаре. По словам очевидцев, убийца вошел в помещение, где проводилась выставка, в деловом костюме с галстуком и был принят за охранника посла. Террорист выстрелил в посла РФ 11 раз, дипломат получил восемь ранений и скончался. Кроме него были ранены еще три посетителя фотовыставки. В результате полицейской операции Мевлют Мерт Алтынташ был убит.

Как передает иракский телеканал Al Sumaria, ответственность за убийство российского дипломата взяла на себя сирийская вооруженная коалиция "Джейш аль-Фатх" (включает боевиков из запрещенной в России группировки "Джебхат ан-Нусра"). Коалиция считается объединением вооруженной оппозиции, в основном действующим в сирийской провинции Идлиб. В соответствии с заявлением, распространенным боевиками, полицейский Мевлют Мерт Алтынташ, убивший Карлова, был членом террористической организации.

 



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Всего комментариев к статье: 9
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(без названия)
напомню написал 22.12.2016 00:27
посла казнили в наказание за убийство женщин и детей российскими карателями в Сирии
может пора прекратить бомбить школы и больницы?
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(без названия)
стоик658 написал 21.12.2016 20:40
Самец утрется как всегда?
Айфончик будет целовать песок, куда пописял Эрдоган?
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Re: "... убийство российского дипломата..."
Владимир Алексеевич написал 21.12.2016 20:23
С началом войны на Ближнем Востоке был открыт ящик Пандоры.
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(без названия)
Торгун написал 21.12.2016 19:19
Это расплата за авантюры слабоумных путиноидов!
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(без названия)
Левон Казарян написал 21.12.2016 19:09
"...убийца вошел в помещение, где проводилась выставка, в деловом костюме с галстуком и был принят за охранника посла."
- - - - - - -
Разве охранники помещения выставки были наказаны за это?
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(без названия)
Левон Казарян написал 21.12.2016 19:05
"фотографию, на которой президент Турции Реджеп Эрдоган вручает награды полицейским, среди которых был 22-летний Мевлют Мерт Алтынташ. Сайт утверждает, что фотография была сделана за два дня до убийства российского посла"
- - - - - - -
Эрдоган подосланного им убийцу поощрил авансом, так как не мог сделать этого после публично совершенного злодеяния.
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(без названия)
Гуталинов написал 21.12.2016 18:28
Какая судьба ждет село Алтынташ в Башкирии?
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"Убийца российского посла..."
Владимир Алексеевич написал 21.12.2016 17:44
Спецслужбы обязаны обеспечить безопасность посла, но если этого им не удалось сделать по какой-то причине, то убивать террориста не желательно, так как выяснить без него впоследствии конкретных заказчиков теракта будет сложнее. Убили и концы в воду.
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(без названия)
Колямеркушкинворсамарский написал 21.12.2016 17:31
Когда Захарова скажет что партнеры погорячились мочканув посла и на этом инцидент исчерпан.
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