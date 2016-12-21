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Московский листок

ВЦИОМ: 70% россиян устраивает экономическая ситуация в стране

Опубликовано 21.12.2016 в разделе комментариев 8

ВЦИОМ: 70% россиян устраивает экономическая ситуация в стране

70% россиян положительно оценивают состояние экономики страны положительно, сообщает ВЦИОМ, отмечая, что в декабре этот показатель обновил годовой максимум. По данным социологов, 14% наших сограждан оценивают экономическую ситуацию как хорошую, 56% - среднюю. При этом доля тех, кто считает состояние экономики плохим и очень плохим, сократилась до 28%.

В целом индекс оценки экономического положения страны вырос до 42 пунктов, обновив годовой максимум. С начала года превосходство позитивных оценок над негативными выросло более чем вдвое.

При этом социологи отмечают, что уровень оценки собственного материального положения россиян практически не изменился. Так 61% наших сограждан заявили о среднем достатке, 22% считают, что ситуация в целом плохая. Только 16% респондентов оценивают материальное положение как хорошее.

Кроме того, 40% россиян полностью согласились с тем, что «дела в стране идут в правильном направлении», 39% отчасти согласны, отчасти не согласны с выбранным курсом, 17% - абсолютно с этим не согласны.

Опрос проводился 10-11 декабря среди 1600 человек в 130 населенных пунктах 46 регионов страны.

Отметим, что согласно мониторингу ситуации в стране, проводимого Институтом социального анализа и прогнозирования (ИНСАП) РАНХиГС при Президенте РФ, реальные располагаемые доходы населения РФ в январе-октябре текущего года уменьшились на 5,3% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, а реальный размер назначенных пенсий снизился на 3,6%. В целом за два кризисных года реально располагаемые денежные доходы населения упали на 12,3%, реальные зарплаты - на 8,7%, пенсии - на 7%. Coглacнo иccлeдoвaнию, уровень бедности россиян в третьем квартале текущего года составил 12,8%, что превышает уровень аналогичного периода 2015 года. В целом за январь-сентябрь уровень бедности оказался выше показателей за аналогичный период в 2012-2014 годах, но ниже уровня прошлого года – 13,9% против 14,1%.

 



Рейтинг:   2.09,  Голосов: 11
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Всего комментариев к статье: 8
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Re: Рудольф
без названия написал 22.12.2016 15:58
70% - это уровень страха в стране. Так надо понимать эту цифирь
Кто же честно признается агентам в штатском или по телефону?
Лучше перебдеть, чем недобдеть.
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(без названия)
Рудольф написал 22.12.2016 01:18

ТО, что устраивает ВЦИОМ, устраивает и россиян
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(без названия)
Терпик написал 21.12.2016 21:33
Особенно устраивает пенсионеров с пенсией в 10 - 12 тыс. руб. Из которых половина уходит на ЖКХ.54
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опрос на КМ
chvv написал 21.12.2016 21:25
По их данным 71% признало, что их уровень жизни снизился
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когда слышу "ВЦИОМ"
Правдолюбченко написал 21.12.2016 21:03
или там "левада", сразу вспоминается анекдот про старого еврея, жалующегося на импотенцию. Вам же 70, восклицает, уролог. Ну и что, а Рабиновичу 75 и он говорит, что доводит любовницу до оргазма.
Что же Вам мешает говорить!? - недоумевает уролог еще больше.
Вот и этим, вышеперечисленным что мешает говорить?!
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(без названия)
стоик659 написал 21.12.2016 20:46
Опрос проводился на Рублевке?
Или в Израиле?
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ВЦИОМ и другие
Обывтель написал 21.12.2016 20:00
Вряд ли нужно тут мозги заливать, -- можно же тут писать понятно, а так то 1600 граждан и гражданочек устраивает...
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(без названия)
Фома Неверующий написал 21.12.2016 18:17
There are three kinds of lies: lies, damned lies, and statistics
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