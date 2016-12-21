Песков: "Путин абсолютный либерал"

Президент России Владимир Путин по своей натуре «абсолютный либерал», заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков в интервью телеканалу «Мир». По его словам, зарубежные недруги и оппозиция внутри страны считают Путина консерватором, «которому чуждо слово «свобода». «Но Путин абсолютный либерал по своей натуре. И гораздо больший либерал, нежели назывные либералы, которые именуют себя «оппозицией». Он абсолютно либерален в своих экономических подходах, социальной политике и так далее», - отметил пресс-секретарь.

Песков также сообщил, что Владимир Путин будет отмечать Новый год «традиционно с родными, близкими, друзьями». При этом он выразил уверенность, что глава государства будет смотреть свое обращение по телевизору. «Я уверен, что будет, конечно», — сказал он.

В интервью пресс-секретарь президента также заявил, что РФ постепенно отказывается от нефтегазовой экономики и развивает другие сферы. «Постепенно меняется структура нашей экономики. Медленно, но сокращается доля доходов от продажи нефтегазового сектора. Она сокращается. А доля промышленных доходов, от промпроизводста, от высоких технологий, она постепенно растет. То есть мы слезаем с «нефтяной иглы», - сказал Песков.