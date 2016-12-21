Песков: "Путин абсолютный либерал"

Президент России Владимир Путин по своей натуре «абсолютный либерал», заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков в интервью телеканалу «Мир». По его словам, зарубежные недруги и оппозиция внутри страны считают Путина консерватором, «которому чуждо слово «свобода». «Но Путин абсолютный либерал по своей натуре. И гораздо больший либерал, нежели назывные либералы, которые именуют себя «оппозицией». Он абсолютно либерален в своих экономических подходах, социальной политике и так далее», - отметил пресс-секретарь.
Песков также сообщил, что Владимир Путин будет отмечать Новый год «традиционно с родными, близкими, друзьями». При этом он выразил уверенность, что глава государства будет смотреть свое обращение по телевизору. «Я уверен, что будет, конечно», — сказал он.
В интервью пресс-секретарь президента также заявил, что РФ постепенно отказывается от нефтегазовой экономики и развивает другие сферы. «Постепенно меняется структура нашей экономики. Медленно, но сокращается доля доходов от продажи нефтегазового сектора. Она сокращается. А доля промышленных доходов, от промпроизводста, от высоких технологий, она постепенно растет. То есть мы слезаем с «нефтяной иглы», - сказал Песков.
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Кранты написал 22.12.2016 10:18
Один из народа написал 22.12.2016 10:04
Криво ухмыляющийся написал 22.12.2016 08:06
Вопрошающий написал 22.12.2016 07:59
Бью! написал 22.12.2016 06:54
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В РФ восстановлен (с некоторыми изъятиями) банальный брежневский совок в его позднем варианте. Ибо на что еще может быть способна щекистско-комсомыльская мpaзь
Не тупое быдло, не раб написал 22.12.2016 06:42
сомневался ? написал 22.12.2016 06:39
лингвист написал 22.12.2016 06:15
1. Ляпнул невпопад.
2. Преднамеренно.
Лично я склоняюсь ко второй и полностью соглашаюсь в данном случае с товарищем Песковым: АБСОЛЮТНО ПОЛНЫЙ!!!
!!!!DABGG TOT- TOTHNO!& написал 22.12.2016 01:35
!!!!DABGG TOT TOTHNO!& написал 22.12.2016 01:32
Рудольф написал 22.12.2016 01:23
Новое слово в либерализме
перещеголял написал 22.12.2016 00:30
По тупости своих даунских монологов.
стоик658 написал 21.12.2016 23:22
Даже Айфончик не так глуп, когда молчит?
не понял написал 21.12.2016 23:19
тупой еще тупее написал 21.12.2016 21:29
прох написал 21.12.2016 21:15
дайте мне по телику человеческое или я сожру вас написал 21.12.2016 21:13
Редакция форума мля - обязана показать Пескова - фото и биографию. Вот песков мля проститут ухлестывает за внучкой буденова, вот прошелыга песков мля еще чего прихлестывает.
Жил был господин Гоголь. Великая русская культура - двигатель.
То Жуковског выдвинет то Пушкина То Лермонтова то Чехова то я как раб должен на пустом месте за всех классиков отдуваться.
Господин Гоголь всех обул со своими душами. Был у господина Гоголя Хлестаков - приятный во всех отношениях. Хрен с ними с хохлами. Не отдам господина Гоголя хохлам. Господин Хлестаков
от Гоголя выше гражданина Пескова - дешевого щеголя кремлядей.
АБВГ написал 21.12.2016 21:11
личное мнение написал 21.12.2016 21:02
стоик659 написал 21.12.2016 20:48
Даже Айфончик меньше.... когда молчит?