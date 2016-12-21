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Московский листок

Песков: "Путин абсолютный либерал"

Опубликовано 21.12.2016 в разделе комментариев 29

Песков: "Путин абсолютный либерал"

Президент России Владимир Путин по своей натуре «абсолютный либерал», заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков в интервью телеканалу «Мир». По его словам, зарубежные недруги и оппозиция внутри страны считают Путина консерватором, «которому чуждо слово «свобода». «Но Путин абсолютный либерал по своей натуре. И гораздо больший либерал, нежели назывные либералы, которые именуют себя «оппозицией». Он абсолютно либерален в своих экономических подходах, социальной политике и так далее», - отметил пресс-секретарь.

Песков также сообщил, что Владимир Путин будет отмечать Новый год «традиционно с родными, близкими, друзьями». При этом он выразил уверенность, что глава государства будет смотреть свое обращение по телевизору. «Я уверен, что будет, конечно», — сказал он.

В интервью пресс-секретарь президента также заявил, что РФ постепенно отказывается от нефтегазовой экономики и развивает другие сферы. «Постепенно меняется структура нашей экономики. Медленно, но сокращается доля доходов от продажи нефтегазового сектора. Она сокращается. А доля промышленных доходов, от промпроизводста, от высоких технологий, она постепенно растет. То есть мы слезаем с «нефтяной иглы», - сказал Песков.

 



Рейтинг:   4.38,  Голосов: 32
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Всего комментариев к статье: 29
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(без названия)
Кранты написал 22.12.2016 10:18
Че вы тут спорите? Банальный Уголовник из ГБ у власти, устраивающий спектакль и надевающий маски "либерала", "сталиниста"," патриота","защитника народа", "православного Царя","антиимпериалиста"( ха-ха!) чтобы пудрить мозги населению в и сохранять бандитскую власть! В сущности это форма фашизма!
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Бью! написал 22.12.2016 06:54
Один из народа написал 22.12.2016 10:04
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Ау, народ?!!!
Криво ухмыляющийся написал 22.12.2016 08:06
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На что мы готовы?
Вопрошающий написал 22.12.2016 07:59
Эта, как получается ( https://www.youtube.com/watch?v=0Qe0penroWw) , не легитимная, узурпированная чиновниками а это и есть государство и власть через Адм. ресурс, то есть чиновников, власть издает не легитимные законы например пакет Яровой и другие в т.ч. грабительские ввиде поборов и налогов, тот же Платон и потом сама их, через узурпаторов чиновников их исполняет судит по беспределу, как с ИГПР ЗОВ и многими другими, отбирает имущество и жилье (https://www.youtube.com/watch?v=W5DNGXQYzp4&feature=youtu.be), раздает акватории и территории и делает многое другое ? А не они ли сами получаются лицами совершающими преступления от руководителей организаторов до исполнителей? Так это государство или вооруженное ОПГ? А каков результат их властвования (https://www.youtube.com/watch?v=wG-0TC65ems)? Мне не нужно такое государство, мне не нужны такие чиновники!!! Добровольно узурпированную власть не отдадут, не для этого узурпировали и законы принимали что бы давить, репрессировать и осуществлять террор? А на что я готов и другие, что бы изменить ситуацию?
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Re: Пора бить в набат?
Бью! написал 22.12.2016 06:54
"...в РФ установлен завуалированный, с некоторыми изъятиями режим фашистско-Гитлеровского толка."
___________________
В РФ восстановлен (с некоторыми изъятиями) банальный брежневский совок в его позднем варианте. Ибо на что еще может быть способна щекистско-комсомыльская мpaзь
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Пора бить в набат?
Не тупое быдло, не раб написал 22.12.2016 06:42
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а кто
сомневался ? написал 22.12.2016 06:39
вылитый либераль ельцинского призыва гайдаро-чубайсовского разлива.
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Особенности произношения
лингвист написал 22.12.2016 06:15
В современном русском языке понятие "АБСОЛЮТНЫЙ ЛИБЕРАЛ" абсолютно аналогично понятию "ПОЛНЫЙ MУДAK". Интересно, каким местом думал товарищ Песков, произнося такое. Версий может быть только две:
1. Ляпнул невпопад.
2. Преднамеренно.
Лично я склоняюсь ко второй и полностью соглашаюсь в данном случае с товарищем Песковым: АБСОЛЮТНО ПОЛНЫЙ!!!
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Re: Re:
!!!!DABGG TOT- TOTHNO!& написал 22.12.2016 01:35
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Re:
!!!!DABGG TOT TOTHNO!& написал 22.12.2016 01:32
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(без названия)
Рудольф написал 22.12.2016 01:23

Новое слово в либерализме
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Песков
перещеголял написал 22.12.2016 00:30
Петросяна.
По тупости своих даунских монологов.
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(без названия)
стоик658 написал 21.12.2016 23:22
Почему Песков выглядит таким ТУПЫМ?
Даже Айфончик не так глуп, когда молчит?
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(без названия)
не понял написал 21.12.2016 23:19
ботксный Путин - в добавок ко всему еще и либераст?
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Re: вот слухал аж тыщу раз
тупой еще тупее написал 21.12.2016 21:29
Путин первый коммунист. А диман комса школьная. Как и елжан фадеев наверное беспартийный коммунист. Их таких много сказал намедни елжан прыг на либеральный диван.
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(без названия)
прох написал 21.12.2016 21:15
самый либерально - гуманистический диктатор Вовка Мугабе
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здравстввуй жопа песков новый год
дайте мне по телику человеческое или я сожру вас написал 21.12.2016 21:13
Кто верит обезьянам гомикам педикам проженным шлюхам - тот верит и пескову жопек мля.
Редакция форума мля - обязана показать Пескова - фото и биографию. Вот песков мля проститут ухлестывает за внучкой буденова, вот прошелыга песков мля еще чего прихлестывает.
Жил был господин Гоголь. Великая русская культура - двигатель.
То Жуковског выдвинет то Пушкина То Лермонтова то Чехова то я как раб должен на пустом месте за всех классиков отдуваться.
Господин Гоголь всех обул со своими душами. Был у господина Гоголя Хлестаков - приятный во всех отношениях. Хрен с ними с хохлами. Не отдам господина Гоголя хохлам. Господин Хлестаков
от Гоголя выше гражданина Пескова - дешевого щеголя кремлядей.
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(без названия)
АБВГ написал 21.12.2016 21:11
Ну вот и проговорился.
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Re:
личное мнение написал 21.12.2016 21:02
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(без названия)
стоик659 написал 21.12.2016 20:48
Почему Песков выглядит таким ТУПЫМ?
Даже Айфончик меньше.... когда молчит?
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