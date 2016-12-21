Суд отпустил экс-главу "РусГидро" Дода домой

Басманный суд Москвы освободил экс-главу "РусГидро" Евгения Дода, обвиняемого в растрате 73,2 миллиона рублей из СИЗО под домашний арест, передает РАПСИ. Таким образом, суд удовлетворил заявленное следствием ходатайство об изменении меры пресечения обвиняемому на домашний срок на срок до 21 февраля 2017 года. Дод был освобожден из-под стражи в зале суда.

На заседании следователь заявил, что экс-глава "Русгидро" к настоящему времени добровольно вернул завышенную часть выплаченной премии в размере 198 миллонов рублей, тем самым полностью возместив ущерб, причиненный РАО "Русгидро".

Кроме того, суд заменил меру пресечения бывшему главному бухгалтеру «РусГидро» Дмитрию Финкелю. По словам его адвоката, он направлен под арест на два месяца.

Напомним, уголовное дело против Дода и Финкеля было возбуждено 22 июня. Сначала им предъявили обвинение в мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ), но позже квалификация действий была изменена на крупную растрату. По данным следствия, Дод начислил самому себе с помощью главбуха Дмитрия Финкеля премию по итогам работы за 2013 год в размере 353,21 млн руб., неправомерно завысив размер вознаграждения не менее чем на 73,2 млн руб. Примечательно, что в 2013 году компании "РусГидро" был причинен многомиллиардный ущерб в связи с аварией на Загорской ГАЭС-2, которая обрушилась на стадии строительства незадолго до планируемого запуска в работу.

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