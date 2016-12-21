Володин заявил, что Навальный не может выдвигаться в президенты по закону

Спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что оппозиционер Алексей Навальный не сможет учувствовать в выборах президента РФ в 2018 году из-за законодательных ограничений.
«Тема, которой нет», - заявил спикер журналистам, выразив недоумение, почему вообще Навальный «об этом думает». «Пусть законы читает, он же юрист. Его намерение должно в первую очередь опираться на закон. Если закон ему позволяет, тогда можно о чем-то рассуждать. А когда закон не позволяет, зачем-людей-то вводить в заблуждение?», - цитирует Володина газета «Ведомости».
На замечание журналиста о том, что нового приговора Навальному по делу «Кировлеса» пока нет, спикер Госдумы ответил: «Я не готов трактовать в вашей трактовке. Потому что если закон у нас сегодня соблюдается, тогда надо исходить из этого. Тогда ему надо мечтать о другом, а не о выборах. А если мы начинаем это прикручивать к решениям, которые приняты где-то, и потом ссылать на эту норму - то можно многое обсуждать и договориться до не пойми, чего».
Ранее телеканал «Дождь» со ссылкой на источники в администрации президента сообщал, что в Кремле при подготовке выборам президента исходят из того, что в них не будет участвовать глава Фонда борьбы с коррупцией Навальный. По словам собеседников телеканала, вопрос о допуске оппозиционера некоторое время назад обсуждался, но сейчас такой сценарий признан вредным.
Собеседники издания отмечают, что в Кремле заявление Навального об участии в выборах президента расценивают как попытку сыграть на опережение перед тем, как суд лишит его права избираться. Три источника телеканала, близких к Кремлю, говорят, что ожидают именно такой исход дела.
Напомним, Алексей Навальный получил право избираться после того как президиум Верховного суда в ноябре отменил приговор по делу «Кировлеса». Оппозиционер также имеет условный срок по делу «Ив Роше», однако преступление средней тяжести не мешает выдвижению Навального в качестве кандидата на пост президента.
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гаудуамус написал 22.12.2016 11:23
адвокат написал 22.12.2016 10:25
просто чел написал 22.12.2016 07:18
Beobachter написал 22.12.2016 04:30
русский - это судьба и ничего не изменить написал 21.12.2016 23:58
Ну чего Володин - пустой родич сочтемся. Ты гнилой а я правильный.
Поиграем на Русь. Тут мои сеструхи понты гнут. Ну я их успокою.
Я правильный родич. А гражданин Володин никакой.
Джукахэйнен написал 21.12.2016 23:46
User177 написал 21.12.2016 23:42
kerg написал 21.12.2016 23:29
Себастиан Перейро, торговец черным деревом написал 21.12.2016 23:27
Терпик написал 21.12.2016 23:27
Виктор написал 21.12.2016 22:39
фыва-23 написал 21.12.2016 22:37
"Президентом Российской Федерации может быть избран гражданин Российской Федерации не моложе 35 лет, постоянно проживающий в Российской Федерации не менее 10 лет."
Это исчерпывающий список ограничений, никаких других в Конституция нет. Никакой суд не может лишить его права избираться. А если ЦИКа попрет Конституцию, то надо массово бойкотировать такие "лжевыборы", чтобы давлением общественного мнения заставить ее исполнять основной закон.
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Хотя вообще-то, Навальный - это как второй Ельцин.
В 2013 г. в ходе выборов на пост мэра Москвы А.Навальный утверждал, что раскатает "Е..ную Россию", а Собянин призывал муниципальных депутатов от "Е..ной России" пропустить его кандидатуру. И пропустили! Как же так? "Е..ная Россия" поддерживает того, кто якобы с ней борется. Как Ельцин в 1990 г. призывал, что будет бороться с "привилегиями номенклатуры", а эта самая номенклатура помогает ему стать председателем Верховного Совета РСФСР. Помогала и рекламировала того, кто якобы с ней борется.
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Это к тому, что нужно требовать исполнения Конституции вне зависимости от отношения к личности Навального.
Случайный прохожий написал 21.12.2016 22:32
случайнозашел написал 21.12.2016 22:14
............ написал 21.12.2016 22:10
Фельдшер написал 21.12.2016 22:05
Анасзтаз написал 21.12.2016 22:03