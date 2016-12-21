Володин заявил, что Навальный не может выдвигаться в президенты по закону

Спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что оппозиционер Алексей Навальный не сможет учувствовать в выборах президента РФ в 2018 году из-за законодательных ограничений.

«Тема, которой нет», - заявил спикер журналистам, выразив недоумение, почему вообще Навальный «об этом думает». «Пусть законы читает, он же юрист. Его намерение должно в первую очередь опираться на закон. Если закон ему позволяет, тогда можно о чем-то рассуждать. А когда закон не позволяет, зачем-людей-то вводить в заблуждение?», - цитирует Володина газета «Ведомости».

На замечание журналиста о том, что нового приговора Навальному по делу «Кировлеса» пока нет, спикер Госдумы ответил: «Я не готов трактовать в вашей трактовке. Потому что если закон у нас сегодня соблюдается, тогда надо исходить из этого. Тогда ему надо мечтать о другом, а не о выборах. А если мы начинаем это прикручивать к решениям, которые приняты где-то, и потом ссылать на эту норму - то можно многое обсуждать и договориться до не пойми, чего».

Ранее телеканал «Дождь» со ссылкой на источники в администрации президента сообщал, что в Кремле при подготовке выборам президента исходят из того, что в них не будет участвовать глава Фонда борьбы с коррупцией Навальный. По словам собеседников телеканала, вопрос о допуске оппозиционера некоторое время назад обсуждался, но сейчас такой сценарий признан вредным.

Собеседники издания отмечают, что в Кремле заявление Навального об участии в выборах президента расценивают как попытку сыграть на опережение перед тем, как суд лишит его права избираться. Три источника телеканала, близких к Кремлю, говорят, что ожидают именно такой исход дела.

Напомним, Алексей Навальный получил право избираться после того как президиум Верховного суда в ноябре отменил приговор по делу «Кировлеса». Оппозиционер также имеет условный срок по делу «Ив Роше», однако преступление средней тяжести не мешает выдвижению Навального в качестве кандидата на пост президента.