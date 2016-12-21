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Московский листок

Володин заявил, что Навальный не может выдвигаться в президенты по закону

Опубликовано 21.12.2016 в разделе комментариев 17

Володин заявил, что Навальный не может выдвигаться в президенты по закону

Спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что оппозиционер Алексей Навальный не сможет учувствовать в выборах президента РФ в 2018 году из-за законодательных ограничений.

«Тема, которой нет», - заявил спикер журналистам, выразив недоумение, почему вообще Навальный «об этом думает». «Пусть законы читает, он же юрист. Его намерение должно в первую очередь опираться на закон. Если закон ему позволяет, тогда можно о чем-то рассуждать. А когда закон не позволяет, зачем-людей-то вводить в заблуждение?», - цитирует Володина газета «Ведомости».

На замечание журналиста о том, что нового приговора Навальному по делу «Кировлеса» пока нет, спикер Госдумы ответил: «Я не готов трактовать в вашей трактовке. Потому что если закон у нас сегодня соблюдается, тогда надо исходить из этого. Тогда ему надо мечтать о другом, а не о выборах. А если мы начинаем это прикручивать к решениям, которые приняты где-то, и потом ссылать на эту норму - то можно многое обсуждать и договориться до не пойми, чего».

Ранее телеканал «Дождь» со ссылкой на источники в администрации президента сообщал, что в Кремле при подготовке выборам президента исходят из того, что в них не будет участвовать глава Фонда борьбы с коррупцией Навальный. По словам собеседников телеканала, вопрос о допуске оппозиционера некоторое время назад обсуждался, но сейчас такой сценарий признан вредным.

Собеседники издания отмечают, что в Кремле заявление Навального об участии в выборах президента расценивают как попытку сыграть на опережение перед тем, как суд лишит его права избираться. Три источника телеканала, близких к Кремлю, говорят, что ожидают именно такой исход дела.

Напомним, Алексей Навальный получил право избираться после того как президиум Верховного суда в ноябре отменил приговор по делу «Кировлеса». Оппозиционер также имеет условный срок по делу «Ив Роше», однако преступление средней тяжести не мешает выдвижению Навального в качестве кандидата на пост президента.

 



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Всего комментариев к статье: 17
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(без названия)
гаудуамус написал 22.12.2016 11:23
Кремлевские Гопники решили не допускать на выборы "не своих" людей!Это подтверждает. что в России установилась их воровская Диктатура!
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Маловато будет
адвокат написал 22.12.2016 10:25
Если честно подсчитать, сколько украла Путинская братва,то там никто не имеет права избираться,а только лишь сидеть на пожизненном!
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о выборах президента
просто чел написал 22.12.2016 07:18
не может быть кандидатом в президенты России "предводитель баранов", для него(Навального) это просто способ удержаться наверху белоленточной пены для того, чтобы еще раз срубить бабла с госдепа СГА
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бесплатная раскрутка перса?
Beobachter написал 22.12.2016 04:30
... нифига себе рекламка.. такой даже у борьки-пьяныги не было!
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вы будете смеяться
русский - это судьба и ничего не изменить написал 21.12.2016 23:58
Гражданин Володин очень похож на моих родичей. Но он то ли дурак то ли прости господи. Я то смог стать человеком а гражданинин володин не смог.
Ну чего Володин - пустой родич сочтемся. Ты гнилой а я правильный.
Поиграем на Русь. Тут мои сеструхи понты гнут. Ну я их успокою.
Я правильный родич. А гражданин Володин никакой.
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Re: Re:
Джукахэйнен написал 21.12.2016 23:46
А было бы забавно посмотреть на дебаты Путин-Навальный. Это конечно невозможно, ибо практически революция.
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Re:
User177 написал 21.12.2016 23:42
На этих "выборах" все равно победит Путин при любых раскладах, Навальный лишь придаст этому балагану видимость легитимности
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что и требовалось доказать
kerg написал 21.12.2016 23:29
спикер госдумы в очередной раз продемонстрировал незнание законов да и свою глупость. говорить без бумажки может только о величии путина
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Re: по понятиям
Себастиан Перейро, торговец черным деревом написал 21.12.2016 23:27
Выпей Боярышника - и все пройдет
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(без названия)
Терпик написал 21.12.2016 23:27
Пусть путлер выйдет на теледебаты с Лехой. Тогда и посмотрим. Так зассыт же чмырь плешивый.
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(без названия)
Виктор написал 21.12.2016 22:39
Это просто экстремизм какой-то со стороны представителей власти. Они с постоянным упорством внушает народу, что власть невозможно сменить выборным путем. Что это, если не завуалированный призыв к другим методам?
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(без названия)
фыва-23 написал 21.12.2016 22:37
Володин пусть не брешет: никаких законодательных ограничений для Навального нет. Фашисту Володину и его холуям надо открыть п.2 ст. 81 Конституции РФ:
"Президентом Российской Федерации может быть избран гражданин Российской Федерации не моложе 35 лет, постоянно проживающий в Российской Федерации не менее 10 лет."
Это исчерпывающий список ограничений, никаких других в Конституция нет. Никакой суд не может лишить его права избираться. А если ЦИКа попрет Конституцию, то надо массово бойкотировать такие "лжевыборы", чтобы давлением общественного мнения заставить ее исполнять основной закон.
-----------
Хотя вообще-то, Навальный - это как второй Ельцин.
В 2013 г. в ходе выборов на пост мэра Москвы А.Навальный утверждал, что раскатает "Е..ную Россию", а Собянин призывал муниципальных депутатов от "Е..ной России" пропустить его кандидатуру. И пропустили! Как же так? "Е..ная Россия" поддерживает того, кто якобы с ней борется. Как Ельцин в 1990 г. призывал, что будет бороться с "привилегиями номенклатуры", а эта самая номенклатура помогает ему стать председателем Верховного Совета РСФСР. Помогала и рекламировала того, кто якобы с ней борется.
-------------------
Это к тому, что нужно требовать исполнения Конституции вне зависимости от отношения к личности Навального.
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(без названия)
Случайный прохожий написал 21.12.2016 22:32
Ну что,товарищи пУтриоты,и теперь будете говорить,что Путин не боится Навального?Тов.Баранов,вы теперь наконец можете смело выдвигать истинного патриота,настоящего коммуниста.Вот только есть ли у вас такая кандидатура?А тов.Ихлов может предложить свою кандидатуру для участия в дебатах с президентом.Только кто слушать будет,тем боле что никаких дебатов и не будет.А без кандидатуры Навального не будет и выборов.А вы все можете выставлять жириновских-зюгановых,объявлять бойкоты,спасать республику и возрождать СССР.Можете ловить бабочек и вышивать крестиком.А Путин будет править так,как ему нравится.И виноваты в этом вы все-и левые коммунисты,и правы либералы,и национальны патриоты и патриотические интернационалисты.ВСЕ.Ибо выступая против единственного реального на сегодня соперника Путина,вы фактически сохраняете существующую несменяемую власть в лице этого самого Путина.
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а чем собственно говоря плох Навальный как президент?!
случайнозашел написал 21.12.2016 22:14
что в нем такого, что вся левизна как и власть так активно его обсирает? Может зависть популярности?
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(без названия)
............ написал 21.12.2016 22:10
закон что дышло.
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по понятиям
Фельдшер написал 21.12.2016 22:05
Какой закон! По понятиям идет Нахальный!
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походу вопрос с новым уголовным делом против навального
Анасзтаз написал 21.12.2016 22:03
в кремле уже решен.
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