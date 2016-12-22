Володин дал понять, что кремль может не допустить к президентским выборам лидера рейтинга

Спикер Госдумы Вячеслав Володин считает, что «самый популярный человек в стране» будет баллотироваться на президентских выборах в 2018 году: «Вы его знаете и, думаю, тоже поддержите, потому что это человек, который своим трудом и своим служением стране доказал, что он многое может сделать для России, он ее любит, он делает все для нашей страны. И его признают во всем мире и поэтому надо все-таки думать в первую очередь о стране и понимать, что у нас есть такой кандидат и всем нам нужно его поддержать»,— цитирует ТАСС.
Называть конкретное имя Вячеслав Володин отказался: «Догадайтесь сами, кто у нас самый популярный человек в стране, кто самый уважаемый человек в мире».
И вот, значит, мы сели угадывать.
Вот наш опрос.
|За кого вы бы проголосовали на выборах президента в 2018 году?:
|За Путина (56)
|За кота Барсика (728)
|За Зюганова (80)
|За Жириновского (7)
|За Навального (190)
|За Явлинского (23)
Тут, конечно, и гадать нечего, кто у нас cамый популярный кандидат в президенты - кот Барсик, кто ж еще... На втором месте Навальный, но с отрывом от Барсика чуть не в 4 раза, то есть не конкурент. Дальше идет Зюганов, но тот не конкурент не то что Барсику, а и Навальному. Потом некто Путин, у которого голосов почти в 2 раза меньше, чем даже у Зюганова. Ну и все прочие.
Но вот ведь незадача - тот же Володин явно сказал, что Навальный не будет зарегистрирован кандидатом в президенты. По каким-то формальным причинам. А как же Барсик? Ведь народному кандидату отказать куда проще - он и не человек вовсе, и паспорта гражданина РФ у него нет. Точно прокатят Барсика, и выборы президента разом превратятся в полную бессмыслицу - лидера рейтинга не допустят.
Но кого имел в виду Володин? Неужели Зюганова? По всем признакам вроде подходит... Ну там давно трудится на благо России, во всем мире его знают, даже в ПАСЕ выступал однажды. Супротив Барсика, конечно, почти пустое место, рейтинг в 10 раз меньше, но против остальных - гигант, титан, матерый человечишко...
Ну не мог же Володин иметь в виду Путина, с его 58 голосами за... Еще бы про Явлинского подумали.
Хотя для противовеса коту Барсику, безальтернативному лидеру президентской гонки, нужно зарегистрировать и Навального. Иначе народ не придет просто - чего ходить, если и так все ясно, Барсик наш президент! Нужен такой популярный спойлер, необходим. Конечно, выиграть не сможет, но внимание к выборам привлечет. Особенно если обучится убедительно лаять. Коты на это очень нервно реагируют, будет что посмотреть на дебатах...
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оченьлюбопытный написал 22.12.2016 17:28
ВОЛОДИН ХУЖЕ СРАЛИНА написал 22.12.2016 17:18
Изя Соловейчик написал 22.12.2016 15:48
Дмитрий г...Запорожье написал 22.12.2016 14:00
Трамборбам написал 22.12.2016 10:56
ДолжОн быть егойный человекообразный аватар, - выразитель, тксть, Предначертаний.
И лучше б не один.
А есчо лучче - шоб и от Палкана, от Кеши, от Каа и т.д., вплоть до Макоронного Бога, - как там, не помню, но - до кучи.
...ну, накрайняк, ежели АП разговняеццо, - от Дитя Индиго ясельного возраста: пару раз по 6 - через 6 будет ооооооопыытнееййший Политик, ни чета нынишним, володин знает кому...
Дед написал 22.12.2016 10:27
Николай написал 22.12.2016 10:24
perplexed написал 22.12.2016 08:41
Не Барсик написал 22.12.2016 08:02
Терпик написал 22.12.2016 04:40
ГЕРХАРД написал 22.12.2016 02:13
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В ЭрЭфии играют в "выборы".Безграничная глупость.В эту игру-выиграть невозможно.
Вероятность выпадения комбинации в покере математически точно рассчитана.
В "выборах"-то же.Лох думает что он -"выбирает." пусть думает.
"В выборы"-выбор между единомышленниками,соратниками,артистами одной труппы,кандидатами одной бригады.Бригады правящей.
Как в наперстках- У каждого своя роль.
Каждый при своем интересе.
В эРэФии в выборы "верят" как в церкву сходить.Один к одному.
Помните того ушлепка,которому дали текст,"нупрямправдуматку",по ящику?Супротивпутина? Володинпротивнавального.Крамер против Крамера.
Барсикпротив.Из той же оперы.С вами играют.А вы с упоением дро-чите на-того,или против того.Они все с одного взвода.Сообщающиеся сосуды.
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Настолько дешево разводят,что винить в этой дешевке,надо не разводил.Дешевка оттого что вы -лохи.Никаких усилий.Большего не стоите.На х-й стараться,какую то комбинацию затевать.Это видимость,блеф.
Не ходите дети,в Африку гулять.