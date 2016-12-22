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Московский листок

Володин дал понять, что кремль может не допустить к президентским выборам лидера рейтинга

Опубликовано 22.12.2016 автором в разделе комментариев 11

суд путин навальный приговор барсик
Володин дал понять, что кремль может не допустить к президентским выборам лидера рейтинга

Спикер Госдумы Вячеслав Володин считает, что «самый популярный человек в стране» будет баллотироваться на президентских выборах в 2018 году: «Вы его знаете и, думаю, тоже поддержите, потому что это человек, который своим трудом и своим служением стране доказал, что он многое может сделать для России, он ее любит, он делает все для нашей страны. И его признают во всем мире и поэтому надо все-таки думать в первую очередь о стране и понимать, что у нас есть такой кандидат и всем нам нужно его поддержать»,— цитирует ТАСС. 

Называть конкретное имя Вячеслав Володин отказался: «Догадайтесь сами, кто у нас самый популярный человек в стране, кто самый уважаемый человек в мире».

И вот, значит, мы сели угадывать.

Вот наш опрос.

За кого вы бы проголосовали на выборах президента в 2018 году?:
 
За Путина (56)
 
За кота Барсика (728)
 
За Зюганова (80)
 
За Жириновского (7)
 
За Навального (190)
 
За Явлинского (23)

Тут, конечно, и гадать нечего, кто у нас cамый популярный кандидат в президенты - кот Барсик, кто ж еще... На втором месте Навальный, но с отрывом от Барсика чуть не в 4 раза, то есть не конкурент. Дальше идет Зюганов, но тот не конкурент не то что Барсику, а и Навальному. Потом некто Путин, у которого голосов почти в 2 раза меньше, чем даже у Зюганова. Ну и все прочие.

Но вот ведь незадача - тот же Володин явно сказал, что Навальный не будет зарегистрирован кандидатом в президенты. По каким-то формальным причинам. А как же Барсик? Ведь народному кандидату отказать куда проще - он и не человек вовсе, и паспорта гражданина РФ у него нет. Точно прокатят Барсика, и выборы президента разом превратятся в полную бессмыслицу - лидера рейтинга не допустят.

Но кого имел в виду Володин? Неужели Зюганова? По всем признакам вроде подходит... Ну там давно трудится на благо России, во всем мире его знают, даже в ПАСЕ выступал однажды. Супротив Барсика, конечно, почти пустое место, рейтинг в 10 раз меньше, но против остальных - гигант, титан, матерый человечишко...

Ну не мог же Володин иметь в виду Путина, с его 58 голосами за... Еще бы про Явлинского подумали.

Хотя для противовеса коту Барсику, безальтернативному лидеру президентской гонки, нужно зарегистрировать и Навального. Иначе народ не придет просто - чего ходить, если и так все ясно, Барсик наш президент! Нужен такой популярный спойлер, необходим. Конечно, выиграть не сможет, но внимание к выборам привлечет. Особенно если обучится убедительно лаять. Коты на это очень нервно реагируют, будет что посмотреть на дебатах...



Рейтинг:   5.00,  Голосов: 41
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Всего комментариев к статье: 11
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(без названия)
оченьлюбопытный написал 22.12.2016 17:28
Тов.Баранов,все продолжаем юродствовать?!
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ВОБЛОДИН ХУЖЕ ГИТЛЕРА
ВОЛОДИН ХУЖЕ СРАЛИНА написал 22.12.2016 17:18
ВОЛОДИН ХУЖЕ ЛЕНИНА - СМЕРТЬ ПОГАНОЙ МРАЗЗОТНОЙ ТВАРИ. ВСЕМ КТО СЛУЖИТ УПЫРЮ.
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Если в очко балуется, то - может!
Изя Соловейчик написал 22.12.2016 15:48
Такой холуй с рожей деревенского хабела(или хабла) не может быть спикером Законодательного органа, четвертым лицом в государстве.
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(без названия)
Дмитрий г...Запорожье написал 22.12.2016 14:00
А вот бывший партнер Володина по работе в Саратовской думе Мальцев уверен,что никаих выборов не будет потому,что менее чем через год оный Мальцев будет совершать государственный переворот.Уже запаслись пивом с орешками и с нетерпением ждем развития событий.Я поставил на гражданскую войну в кацапомойки,развал оной и окончательное решение кацапского вопроса.Надеюсь не проиграть.Вы кстати АКС приобрели,как я советовал?Если нет,то поспешите.
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(без названия)
Трамборбам написал 22.12.2016 10:56
Сам по себе Барсик тоже не пройдет по формальному признаку.
ДолжОн быть егойный человекообразный аватар, - выразитель, тксть, Предначертаний.
И лучше б не один.
А есчо лучче - шоб и от Палкана, от Кеши, от Каа и т.д., вплоть до Макоронного Бога, - как там, не помню, но - до кучи.
...ну, накрайняк, ежели АП разговняеццо, - от Дитя Индиго ясельного возраста: пару раз по 6 - через 6 будет ооооооопыытнееййший Политик, ни чета нынишним, володин знает кому...
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(без названия)
Дед написал 22.12.2016 10:27
Поздняя "Брежневщина", идем по печальному пути СССР!
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выбираем барсика
Николай написал 22.12.2016 10:24
Выбираем Барсика.Хуже не будет.
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(без названия)
perplexed написал 22.12.2016 08:41
может стоит поступить как хохлы. Нарегестрировать всяких вейдеров.
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А Госдура на что?
Не Барсик написал 22.12.2016 08:02
Пусть примут закон перед выбросами о переименовании Пу в Барсика. Всего делов-то.
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(без названия)
Терпик написал 22.12.2016 04:40
Такой холуй с рожей деревенского хабела(или хабла) не может быть спикером Законодательного органа, четвертым лицом в государстве.
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(без названия)
ГЕРХАРД написал 22.12.2016 02:13
Вся наша жизнь...игррра.В Омерике играют на бирже.Лотереи.В мире есть-Ипподромы.Бильярд.Покер.Бридж.Бои.Шахматы.
...
В ЭрЭфии играют в "выборы".Безграничная глупость.В эту игру-выиграть невозможно.
Вероятность выпадения комбинации в покере математически точно рассчитана.
В "выборах"-то же.Лох думает что он -"выбирает." пусть думает.
"В выборы"-выбор между единомышленниками,соратниками,артистами одной труппы,кандидатами одной бригады.Бригады правящей.
Как в наперстках- У каждого своя роль.
Каждый при своем интересе.
В эРэФии в выборы "верят" как в церкву сходить.Один к одному.
Помните того ушлепка,которому дали текст,"нупрямправдуматку",по ящику?Супротивпутина? Володинпротивнавального.Крамер против Крамера.
Барсикпротив.Из той же оперы.С вами играют.А вы с упоением дро-чите на-того,или против того.Они все с одного взвода.Сообщающиеся сосуды.
.
Настолько дешево разводят,что винить в этой дешевке,надо не разводил.Дешевка оттого что вы -лохи.Никаких усилий.Большего не стоите.На х-й стараться,какую то комбинацию затевать.Это видимость,блеф.
Не ходите дети,в Африку гулять.
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