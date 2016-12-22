Володин дал понять, что кремль может не допустить к президентским выборам лидера рейтинга

Спикер Госдумы Вячеслав Володин считает, что «самый популярный человек в стране» будет баллотироваться на президентских выборах в 2018 году: «Вы его знаете и, думаю, тоже поддержите, потому что это человек, который своим трудом и своим служением стране доказал, что он многое может сделать для России, он ее любит, он делает все для нашей страны. И его признают во всем мире и поэтому надо все-таки думать в первую очередь о стране и понимать, что у нас есть такой кандидат и всем нам нужно его поддержать»,— цитирует ТАСС.

Называть конкретное имя Вячеслав Володин отказался: «Догадайтесь сами, кто у нас самый популярный человек в стране, кто самый уважаемый человек в мире».

И вот, значит, мы сели угадывать.

Вот наш опрос.

За кого вы бы проголосовали на выборах президента в 2018 году?: За Путина (56) За кота Барсика (728) За Зюганова (80) За Жириновского (7) За Навального (190) За Явлинского (23)

Тут, конечно, и гадать нечего, кто у нас cамый популярный кандидат в президенты - кот Барсик, кто ж еще... На втором месте Навальный, но с отрывом от Барсика чуть не в 4 раза, то есть не конкурент. Дальше идет Зюганов, но тот не конкурент не то что Барсику, а и Навальному. Потом некто Путин, у которого голосов почти в 2 раза меньше, чем даже у Зюганова. Ну и все прочие.

Но вот ведь незадача - тот же Володин явно сказал, что Навальный не будет зарегистрирован кандидатом в президенты. По каким-то формальным причинам. А как же Барсик? Ведь народному кандидату отказать куда проще - он и не человек вовсе, и паспорта гражданина РФ у него нет. Точно прокатят Барсика, и выборы президента разом превратятся в полную бессмыслицу - лидера рейтинга не допустят.

Но кого имел в виду Володин? Неужели Зюганова? По всем признакам вроде подходит... Ну там давно трудится на благо России, во всем мире его знают, даже в ПАСЕ выступал однажды. Супротив Барсика, конечно, почти пустое место, рейтинг в 10 раз меньше, но против остальных - гигант, титан, матерый человечишко...

Ну не мог же Володин иметь в виду Путина, с его 58 голосами за... Еще бы про Явлинского подумали.

Хотя для противовеса коту Барсику, безальтернативному лидеру президентской гонки, нужно зарегистрировать и Навального. Иначе народ не придет просто - чего ходить, если и так все ясно, Барсик наш президент! Нужен такой популярный спойлер, необходим. Конечно, выиграть не сможет, но внимание к выборам привлечет. Особенно если обучится убедительно лаять. Коты на это очень нервно реагируют, будет что посмотреть на дебатах...