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Московский листок

Теракт "Боярышник": число погибших обогнало доллар

Опубликовано 22.12.2016 в разделе комментариев 55

Теракт "Боярышник": число погибших обогнало доллар

Патриотическая общественность радуется, что доллар опустился ниже 61 рубля, а в Иркутске умер 61-й человек от отравления метиловым спиртом. Сегодня уже ясно, что речь весьма вероятно идет именно не о разгильдяйстве, а о преднамеренном отравлении. Тем более, что есть данные, что метиловый спирт попал не только в популярную у "синяков" настойку, но и в водку, и даже в ликер "Баккарди". Осталось только квалифицировать это по мотивам - теракт или что-то иное.

Мотивы не известны, никто не взял на себя ответственность. Но особенность российских терактов, начиная со взрывов домов в Москве и Волгодонске именно в том, что они нередко происходят без требований и без автографа исполнителя, по принципу "догадайся, мол, сама". 

Кстати, почему только в России? Посла Карлова убили в Анкаре тоже вполне анонимно. Убийца - полицейский, сотрудник спецподразделения. Его принадлежность к каким-то экстремистским организациям вполне предполагаемая.

Зато оба теракта уже вызвали реакцию первых лиц государства. Эрдоган лично оправдывался за то, что террориста застрелили, а не взяли живым - вполне неуклюже, кстати, что-то про бомбу, которой и взяться было неоткуда... Путин тоже бормотал что-то про акцизы...

Какие нахрен акцизы, когда погиб уже 61 человек и еще 40 находятся в больнице? Это вместо поздравления с Днем чекиста, к которому явно было приурочено это массовое отравление?

Конечно в первую очередь думается об исламском терроризме - правоверный мусульманин не станет употрелять спиртного, а если окажется, что среди погибших есть и мусульмане, то вполне можно говорить о наказании за грех. Хотя и не обязательно террористы были исламские.

У здания генконсульства России в Одессе прошла акция по жертвам массового отравления в Иркутске, четверо активистов выставили на импровизированный столик флаконы с этикетками настойки боярышника, зажгли церковные свечи и развернули плакаты с надписью "50 метиловцев" и "Не забудем". Личности организаторов известны - это местный свадебный оператор и гей-активист Глеб Жаворонков, активистка "Самообороны Майдана" и экс-помощница Марии Гайдар — Виктория Сибирь, а также экс-депутат Одесского горсовета Александра Остапенко.

В чем тут предмет национальной гордости малороссов? Ну только если это успешный "удар возмездия"... В противном случае непонятно - в ноябре массовое отравление суррогатным алкоголем произошло в Харьковской области: из-за употребления метилового спирта погибло 57 человек. В России в связи с этим каких-либо акций не проводилось.

Если же вернуться к началу - по своим последствиям, как числу пострадавших, так и воздействию на общество - это был однозначно теракт. И ответственность за него уже взяли те силы, после всплытия которых на вершину власти и популярности люди и стали массово травиться алкогольными суррогатами, помоечной едой и некачественными лекарствами. И ответственные за это даже не думают скрываться. Их списки публикует не Интерпол, а Форбс.

А.Б.

PS. Пока готовился материал, пришло сообщение еще об одном погибшем. Теперь умерло 62 человека...



Рейтинг:   4.81,  Голосов: 37
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Всего комментариев к статье: 55
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Тот самый Артналет. написал 22.12.2016 18:52
Министерство иностранных дел России прокомментировало публикацию послом Украины в Финляндии Андреем Олефировым &#171;веселых картинок&#187; про гибель людей в Иркутске от &#171;Боярышника&#187;. В связи с этим российское внешнеполитическое ведомство потребовало объяснений от дипломатических служб Украины.
Просьбу пояснить действия посла МИД России опубликовал в социальной сети Facebook.
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Министерство иностранных дел Белоруссии вызвало советника-посланника посольства России в Минске Вадима Гусева для выражения протеста из-за высказываний директора Российского института стратегических исследований Леонида Решетникова в адрес страны.
================================================================
Ответьте,где Дипломаты,а где мидевочки в соцсетях?
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Форум.мск оправдывает мировой терроризм
Дениска написал 22.12.2016 18:45
Многие слышали про то, что небезызвестного блогера с псевдонимом &#171;кунгуров&#187; упекли за решетку на 2 года. Причина &#8211; оправдание терроризма, статья 205 часть 1 УК РФ. Но за предателя Родины сразу &#171;вписались&#187; ангажированные СМИ типа &#171;Форум.мск&#187;. Как же это, наших бьют! https://gazetaogazetah.ru/530.html
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Кто создал людей?
Приз ма написал 22.12.2016 18:42
Те кто создал людей,
сообщили, что это их неудачный эксперимент.
Вот они пусть и отвечают за человеческую глупость.
...
Наше правительство за людей не отвечает.
Но те кто потравил выпивох, должен получить по полной.
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Не
Понял написал 22.12.2016 18:36
Кошерные тоже траванулись,или обман?
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(без названия)
ее написал 22.12.2016 18:21
оххреневаю с Дебильных комментариев! в рашке полно дебилов и рулят ими такие же?
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Re: Умение предвидеть - способность умных людей
М/ф написал 22.12.2016 17:54
Хороший мультфильм получится по этому комменту
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(без названия)
Морзе написал 22.12.2016 17:48
"Мотивы не известны, никто не взял на себя ответственность."
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(без названия)
стоик655 написал 22.12.2016 16:52
Сионизм готовится отметить 100-летие начала Геноцида славян?
Поклонская уже осмелилась определить Лениных, Троцких, Кагановичей, Сталиных и Гитлеров как ИЗВЕРГОВ?
Осмелилась в условиях продолжающегося геноцида славян Сионизмом и не успела добавить Гайдаров и Чубайсов?
.
Поклонской - УВАЖЕНИЕ и Спасибо от Русских людей.
.
Поклонская плюнула бы в харю Зюганчику - и люди выбрали бы ее следующим президентом России?
Ответить
(без названия)
7)))) написал 22.12.2016 16:23
СССР наклепал более 300 атомных подводных лодок, имел 100,000 танков, 50,000 атомных зарядов и 4миллионную армию, в комплекте с пустыми полками магазинов, нишетой и тотальным дефицитом, воровством и коррупцией
СССР проиграл экономическое соревнование и холодную войну, обделался и развалился.
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А где же "отважные" службы безопасности?
гость опять написал 22.12.2016 15:40
А зачем нам всякие фсб, мвд и прочие? Ловят население за брелки и блоги, а как массовое отравление населения, так они в кусты.
И как от отравления помогут акцизы? Наоборот, чем выше акцизы, тем сильнее отравление.
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(без названия)
итак написал 22.12.2016 14:59
а кто ублюдкам-одесситам соболезновал?!---пупка запретил росавиации прервать сообщение с аджиками---------азерам-убийцам, метиловый спирт запустившим в продажу НИЧЕГО НЕ БУДЕТ!!----слава пуйлу!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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Re: Тощнит от твящика
хоть вообще не включай написал 22.12.2016 14:15
НЕ ВКЛЮЧАЙ!
(надо бы Шевчуку новую песню написать...)
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Даешь
Рюмошные! написал 22.12.2016 14:08
В каждую Рюмошную - Иконостас и Городового
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без названия
Дмитрий г...Запорожье написал 22.12.2016 13:53
Я долго был связан с производством поэтому согласен с "рЫдактором".Просто так метиловый спирт на предприятие попасть не может,и те кто плесканули оный в боярышник хорошо понимали что делают и к чему это приведет.Это не говоря о том,что оный стоит дороже этилового и просто так не отпускается.Да и достать оный не просто.Или как вариант этикетки переклеить,что тоже просто так не делается.
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Долой фашистскую хунту Путина-Порошенко!!!
Лис написал 22.12.2016 13:50
Долой диктатуру богатых тварей при которой молодое поколение специально травят наркотой и алкоголем!!!
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Re: Дмитрий г...Запорожье
без названия написал 22.12.2016 13:35
Пока в стране продается водка "Путинка" за 200 лишним руб. политика диких цен на водку будет продолжаться
"Боярышник" - это наш ответ Путину. Иногда, к сожалению, со смертельным исходом
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(без названия)
В.И.Ж. написал 22.12.2016 13:25
В дорогой алкоголь тоже можно добавлять метиловый спирт, правда же?
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рЫдактору
Дмитрий г...Запорожье написал 22.12.2016 13:20
Ну добавить кроме традиционного..пуля дура,боярышник молодец..нечего.
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(без названия)
Пантера написал 22.12.2016 12:56
Повышение б.. акцизов на водку это также один из элементов геноцида народа.
Вот какая ***** додумалась,что если бутылка водки будет стоить не менее 200 руб, то пить будут меньше?А более качественная водка(например,упомянутая мной Талка)стоит уже все 320-350.И это очень дорого для среднего россиянина ,а для бедного просто не по карману.Потому он делаети выбор в пользу более дешевых средств..
Алкоголизм,пьянство это СОЦИАЛЬНАЯ болезнь и бороться с ней путлеровскими методами запретов или повышения цен - это преступление!
Потому да,лично Путин виноват в смертях этих бедных погибших в Иркутске.Как известно,в РФ уже установлена неофициально монархия.Потому да, "царь" за все в ответе.
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к доктору говноедоФекальССого !
скотовед написал 22.12.2016 12:18
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