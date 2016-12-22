Теракт "Боярышник": число погибших обогнало доллар

Патриотическая общественность радуется, что доллар опустился ниже 61 рубля, а в Иркутске умер 61-й человек от отравления метиловым спиртом. Сегодня уже ясно, что речь весьма вероятно идет именно не о разгильдяйстве, а о преднамеренном отравлении. Тем более, что есть данные, что метиловый спирт попал не только в популярную у "синяков" настойку, но и в водку, и даже в ликер "Баккарди". Осталось только квалифицировать это по мотивам - теракт или что-то иное.

Мотивы не известны, никто не взял на себя ответственность. Но особенность российских терактов, начиная со взрывов домов в Москве и Волгодонске именно в том, что они нередко происходят без требований и без автографа исполнителя, по принципу "догадайся, мол, сама".

Кстати, почему только в России? Посла Карлова убили в Анкаре тоже вполне анонимно. Убийца - полицейский, сотрудник спецподразделения. Его принадлежность к каким-то экстремистским организациям вполне предполагаемая.

Зато оба теракта уже вызвали реакцию первых лиц государства. Эрдоган лично оправдывался за то, что террориста застрелили, а не взяли живым - вполне неуклюже, кстати, что-то про бомбу, которой и взяться было неоткуда... Путин тоже бормотал что-то про акцизы...

Какие нахрен акцизы, когда погиб уже 61 человек и еще 40 находятся в больнице? Это вместо поздравления с Днем чекиста, к которому явно было приурочено это массовое отравление?

Конечно в первую очередь думается об исламском терроризме - правоверный мусульманин не станет употрелять спиртного, а если окажется, что среди погибших есть и мусульмане, то вполне можно говорить о наказании за грех. Хотя и не обязательно террористы были исламские.

У здания генконсульства России в Одессе прошла акция по жертвам массового отравления в Иркутске, четверо активистов выставили на импровизированный столик флаконы с этикетками настойки боярышника, зажгли церковные свечи и развернули плакаты с надписью "50 метиловцев" и "Не забудем". Личности организаторов известны - это местный свадебный оператор и гей-активист Глеб Жаворонков, активистка "Самообороны Майдана" и экс-помощница Марии Гайдар — Виктория Сибирь, а также экс-депутат Одесского горсовета Александра Остапенко.

В чем тут предмет национальной гордости малороссов? Ну только если это успешный "удар возмездия"... В противном случае непонятно - в ноябре массовое отравление суррогатным алкоголем произошло в Харьковской области: из-за употребления метилового спирта погибло 57 человек. В России в связи с этим каких-либо акций не проводилось.

Если же вернуться к началу - по своим последствиям, как числу пострадавших, так и воздействию на общество - это был однозначно теракт. И ответственность за него уже взяли те силы, после всплытия которых на вершину власти и популярности люди и стали массово травиться алкогольными суррогатами, помоечной едой и некачественными лекарствами. И ответственные за это даже не думают скрываться. Их списки публикует не Интерпол, а Форбс.

А.Б.

PS. Пока готовился материал, пришло сообщение еще об одном погибшем. Теперь умерло 62 человека...