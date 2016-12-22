Теракт "Боярышник": число погибших обогнало доллар

Патриотическая общественность радуется, что доллар опустился ниже 61 рубля, а в Иркутске умер 61-й человек от отравления метиловым спиртом. Сегодня уже ясно, что речь весьма вероятно идет именно не о разгильдяйстве, а о преднамеренном отравлении. Тем более, что есть данные, что метиловый спирт попал не только в популярную у "синяков" настойку, но и в водку, и даже в ликер "Баккарди". Осталось только квалифицировать это по мотивам - теракт или что-то иное.
Мотивы не известны, никто не взял на себя ответственность. Но особенность российских терактов, начиная со взрывов домов в Москве и Волгодонске именно в том, что они нередко происходят без требований и без автографа исполнителя, по принципу "догадайся, мол, сама".
Кстати, почему только в России? Посла Карлова убили в Анкаре тоже вполне анонимно. Убийца - полицейский, сотрудник спецподразделения. Его принадлежность к каким-то экстремистским организациям вполне предполагаемая.
Зато оба теракта уже вызвали реакцию первых лиц государства. Эрдоган лично оправдывался за то, что террориста застрелили, а не взяли живым - вполне неуклюже, кстати, что-то про бомбу, которой и взяться было неоткуда... Путин тоже бормотал что-то про акцизы...
Какие нахрен акцизы, когда погиб уже 61 человек и еще 40 находятся в больнице? Это вместо поздравления с Днем чекиста, к которому явно было приурочено это массовое отравление?
Конечно в первую очередь думается об исламском терроризме - правоверный мусульманин не станет употрелять спиртного, а если окажется, что среди погибших есть и мусульмане, то вполне можно говорить о наказании за грех. Хотя и не обязательно террористы были исламские.
У здания генконсульства России в Одессе прошла акция по жертвам массового отравления в Иркутске, четверо активистов выставили на импровизированный столик флаконы с этикетками настойки боярышника, зажгли церковные свечи и развернули плакаты с надписью "50 метиловцев" и "Не забудем". Личности организаторов известны - это местный свадебный оператор и гей-активист Глеб Жаворонков, активистка "Самообороны Майдана" и экс-помощница Марии Гайдар — Виктория Сибирь, а также экс-депутат Одесского горсовета Александра Остапенко.
В чем тут предмет национальной гордости малороссов? Ну только если это успешный "удар возмездия"... В противном случае непонятно - в ноябре массовое отравление суррогатным алкоголем произошло в Харьковской области: из-за употребления метилового спирта погибло 57 человек. В России в связи с этим каких-либо акций не проводилось.
Если же вернуться к началу - по своим последствиям, как числу пострадавших, так и воздействию на общество - это был однозначно теракт. И ответственность за него уже взяли те силы, после всплытия которых на вершину власти и популярности люди и стали массово травиться алкогольными суррогатами, помоечной едой и некачественными лекарствами. И ответственные за это даже не думают скрываться. Их списки публикует не Интерпол, а Форбс.
А.Б.
PS. Пока готовился материал, пришло сообщение еще об одном погибшем. Теперь умерло 62 человека...
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Тот самый Артналет. написал 22.12.2016 18:52
Просьбу пояснить действия посла МИД России опубликовал в социальной сети Facebook.
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Министерство иностранных дел Белоруссии вызвало советника-посланника посольства России в Минске Вадима Гусева для выражения протеста из-за высказываний директора Российского института стратегических исследований Леонида Решетникова в адрес страны.
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Ответьте,где Дипломаты,а где мидевочки в соцсетях?
Дениска написал 22.12.2016 18:45
Приз ма написал 22.12.2016 18:42
сообщили, что это их неудачный эксперимент.
Вот они пусть и отвечают за человеческую глупость.
...
Наше правительство за людей не отвечает.
Но те кто потравил выпивох, должен получить по полной.
Понял написал 22.12.2016 18:36
ее написал 22.12.2016 18:21
М/ф написал 22.12.2016 17:54
Морзе написал 22.12.2016 17:48
стоик655 написал 22.12.2016 16:52
Поклонская уже осмелилась определить Лениных, Троцких, Кагановичей, Сталиных и Гитлеров как ИЗВЕРГОВ?
Осмелилась в условиях продолжающегося геноцида славян Сионизмом и не успела добавить Гайдаров и Чубайсов?
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Поклонской - УВАЖЕНИЕ и Спасибо от Русских людей.
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Поклонская плюнула бы в харю Зюганчику - и люди выбрали бы ее следующим президентом России?
7)))) написал 22.12.2016 16:23
СССР проиграл экономическое соревнование и холодную войну, обделался и развалился.
гость опять написал 22.12.2016 15:40
И как от отравления помогут акцизы? Наоборот, чем выше акцизы, тем сильнее отравление.
итак написал 22.12.2016 14:59
хоть вообще не включай написал 22.12.2016 14:15
(надо бы Шевчуку новую песню написать...)
Рюмошные! написал 22.12.2016 14:08
Дмитрий г...Запорожье написал 22.12.2016 13:53
Лис написал 22.12.2016 13:50
без названия написал 22.12.2016 13:35
"Боярышник" - это наш ответ Путину. Иногда, к сожалению, со смертельным исходом
В.И.Ж. написал 22.12.2016 13:25
Дмитрий г...Запорожье написал 22.12.2016 13:20
Пантера написал 22.12.2016 12:56
Вот какая ***** додумалась,что если бутылка водки будет стоить не менее 200 руб, то пить будут меньше?А более качественная водка(например,упомянутая мной Талка)стоит уже все 320-350.И это очень дорого для среднего россиянина ,а для бедного просто не по карману.Потому он делаети выбор в пользу более дешевых средств..
Алкоголизм,пьянство это СОЦИАЛЬНАЯ болезнь и бороться с ней путлеровскими методами запретов или повышения цен - это преступление!
Потому да,лично Путин виноват в смертях этих бедных погибших в Иркутске.Как известно,в РФ уже установлена неофициально монархия.Потому да, "царь" за все в ответе.
скотовед написал 22.12.2016 12:18