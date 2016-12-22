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Московский листок

Православным можно кощунствовать?

Опубликовано 22.12.2016 в разделе комментариев 31

путин сталин рф
Православным можно кощунствовать?

Православный активист и лидер движения «Божья воля» Дмитрий Энтео оштрафован за мелкое хулиганство после того, как бросил в бюст Иосифа Сталина на его могиле букет цветов. «С действиями полиции мы абсолютно не согласны, нам предъявили обвинения как мелкое хулиганство, сказали, что мы громко кричали и мешали людям. Взяли с нас штраф в размере 100 руб. и отпустили через 30 минут», — рассказал Энтео. По его словам, он «выражал свое мнение согласно Конституции России».

Я ничего не имею против того, чтобы за мелкое хулиганство мелкий православный хулиган отделался мелким наказанием. Однако Статья 20.1. КоАП РФ "Мелкое хулиганство" предполагает минимальное наказание в 500 рублей. Когда судья присуждает наказание ниже минимального, он что хочет этим сказать? Что он таким образом поддерживает мелкого хулигана, но не может вообще оставить его поступок без последствий? Вот мне интересно, может ли такое "наказание" отвратить мелкого хулигана от повторения подобных проступков? Мне кажется, это выглядит скорее как поощрение...

Заметим, Энтео совершал и другие проступки, которые отмечались в соответствии с КоАП РФ, но, в отличие от Ильдара Дадина, они не суммировались в недавно принятую статью Уголовного кодекса - вот как благоволит судебная система РФ к православным хулиганам.

Я опять же не требую наказывать Энтео и подобных ему "по всей строгости закона". Я лишь призываю к равной строгости этого закона по отношению ко всем, а не только к лицам, особо приближенным к Старой площади. 

К примеру, только что суд дал два с половиной года блогеру Кунгурову. За что? Многих ли оскорбил Кунгуров, унизил? Нет, его вина в том, что он выражал не те мысли, что позволительно выражать. Всего лишь выражал мысли. Как-будто специально под приговор Кунгурову ООН приняла заявление о свободе слова в интернете, но судам РФ Организация объединенных наций не указ.

Ну ладно. А вспомним-ка дело "Пусси райот", хоть оно и давнее, девушки давно отсидели и теперь далеко от России. А что они, собственно, сделали, что превышает санкцию той же самой статьи 20.1. КоАП РФ? На самом деле ничего, и если бы их оштрафовали или даже посадили на 15 суток, никто б про них сегодня и не вспоминал. У нас каждый, кто в оппозиции режиму, по многу раз "мелкий хулиган" - и мне тоже приходилось "размахивать руками" и "кричать что-то невнятное" по несуществующему адресу и во время, когда я никак не мог находиться в месте совершения правонарушения. Но суды такими пустяками не заморачиваются, выносят решения и все тут. 

Но вот ни разу не приходилось мне получать щтраф в 100 рублей, как Энтео. Хотя в кощунстве я точно не замечен. А вот публичное надругательство над могилой главы нашего государства, в святом для всякого русского месте - на Красной площади... Мне кажется, что "подвиг" господина Энтео явно недооценили.

Анатолий Баранов

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Всего комментариев к статье: 31
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(без названия)
FRANCISKO. написал 22.12.2016 18:47
Что касается Сталина,то тут ситуация спорная.С одной стороны,да он устроил гонения на Церковь,разрушил Храм Христа Спасителя и все прочее.Но с другой стороны именно Сталин в годы войны повернулся лицом к Церкви.Именно Сталин разрешил открыто праздновать Пасху,открыл Троиде-Сергиеву лавру,вернул мощи Сергия Радонежского,открыл Московскую духовную академию.Не случайно послевоенные времена называют''сталинской оттепелью''Что же касается Энтео,так он православный человек который живет в ПРАВОСЛАВНОЙ стране и никакой КоАП для него не указ,ибо для него главнее всего Закон Божий который выше всех КоАПов и конституций вместе взятых.
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(без названия)
стоик658 написал 22.12.2016 18:31
Сионизм готовится отметить 100-летие начала Геноцида славян?
Поклонская уже осмелилась определить Лениных, Троцких, Кагановичей, Сталиных и Гитлеров как ИЗВЕРГОВ?
Осмелилась в условиях продолжающегося геноцида славян Сионизмом и не успела добавить Гайдаров и Чубайсов?
.
Поклонской - УВАЖЕНИЕ и Спасибо от Русских людей.
.
Поклонская плюнула бы в харю Зюганчику - и люди выбрали бы ее следующим президентом России?
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(без названия)
дыр бул щыл написал 22.12.2016 17:52
Поскольку попы и прочие носители ПГМ частенько верещат, что "камунизьм - тожерелигия", то и судить Цориошку надо бы по его любимой статье - за оскорбление чувств верующих.
А дура эта, цориошкина подруга Есипинко, недавно совсем вышла из психушки. Похоже, понравилось.
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Re: Re: Re: Re: Re: /А вот публичны.... нашего государства/ Сцидору
доктор жЫдоведоФФДальССкий-!""" написал 22.12.2016 17:42
Сцидор, а твой дедушко янкель не из чыкыстов, не...
Ах - он у тебя на скрЫпочке "стучал" на похоронах и свадьбах.
ВсЁ = вопроССов не имею!
("делал", "делаешь" = идивохУй, следователь хУев...
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Re: Re: Re: Re: /А вот публичны.... нашего государства/ Сцидору
Сидор написал 22.12.2016 16:59
2 доктор жЫдоведоФФДальССкий-!,
----------------------------------------------------------
Ну это все понятно, разговоры, а СДЕЛАЛ или ДЕЛАЕШЬ то ты что?
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Что характерно...
Тов. Тамсямский написал 22.12.2016 16:58
Христианство вообще очень странная штука... И Энтео, и Поклонская, и Никита Михалков (я говорю только о самых известных личностях "здесь и сейчас") называют себя христианами, т. е поклонниками распятого Иисуса Христа... А за что распятого, кстати? Если бы Христос действительно учил тому, чему учат все современные церкви (краткий исторический курьез с "теологией освобождения" не в счет), так по всем расчетам еврейский Синедрион ему, а не Иуде должен был выплатить 30 серебренников, а Понтий Пилат назначить на должность главного шута в своем дворце...
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(без названия)
Алексей Казаков написал 22.12.2016 15:56
Я ничего не имею против того, чтобы за мелкое хулиганство мелкий православный хулиган отделался мелким наказанием.
==================================
...тут совершенно другая проблема обнаруживается. И она - вопиет! А именно: православный батюшка, с систематическим тео-логическим образованием - Иосиф Сталин - подвергся (посмертно)нападению "православного активиста" !!! ...Ну, ни бред?!
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Сатанинская оргия
Кузма написал 22.12.2016 15:50
Кощунство то,что отморозки с вывернутыми мозгами пришли поклоняться трупу кровавого убийцы, похороненного не на кладбище (или за его оградой), а на площади в центре города.
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Re: Re: Йося жЫдошвалЬ и члены секты= " свидетелей сталЕна".
доктор!!жЫдоведоФФДальССкий2*./.. написал 22.12.2016 15:31
===доктор жЫдоведоФФДальССкий.!! написал 22.12.2016 14:28===____________________________ это пост не мой, фальшак.
.
автЫрю поста: "А чего ты, вдруг = "не узнаю"?
Завсегда против = и комиков-сталЕнистов и сегодняшних жЫдолибералов.
Однояйцовые братья = близнецы,- урождЁнные от партии комуноболЬшавиков, но в разное время.
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Re: Re: Re: Re: /А вот публичны.... нашего государства/ Сцидору
Жидоведу написал 22.12.2016 14:45
Зачем поносом растекаешься перед Лисами-Васьками Глистами,
Сидорами-Дрочерами и другой швалью!Все нормальные люди знают,что этому уепку Сралину надо кол забить на могилу,а не цветочки разбрасывать!
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Re: Русским
= Русскую власть! написал 22.12.2016 14:33
И все?
А КАК С НАРОДОМ?!
С НАРОДОМ РУССКИМ?!
ЧТО С НИМ ТОГДА ПРОИСХОДИЛО?!
+++
Ты сам ответил - ЕМУ РЕЗАЛИ ЯЙЦА. А ОН - "ВЫТЕРПИТ ВСЕ". И СЕЙЧАС ТАК ЖЕ. ВЕДЬ "РУССКИЕ МЫ!"...
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Re: Йося жЫдошвалЬ и члены секты= " свидетелей сталЕна".
доктор жЫдоведоФФДальССкий.!! написал 22.12.2016 14:28
Жыдоведовъ, ты ли это? Не узнаю
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Re: Re: Re: /А вот публичны.... нашего государства/ Сцидору
доктор жЫдоведоФФДальССкий-!, написал 22.12.2016 14:28
=" Что ты сам сделал, конкретно, для исправления ситуации?"=_____________Сцидор.
.
"Конкретно"?
По крайней мере не славлю сегодняшнюю говнОвласть,
и не славлю упырей и вурдалаков Русских людей в прежней власти.
Что тогда, что сейчас =говнО!
Русским = Русскую власть!
Только так!
Согласен?
А что у сталЕнистов?
Одни стенания и поминания вошЬдя.
Сегодня они, правда, забыли ещЁ молитву о сталене в каментах тиснуть.
Ну, ту, в которой всегда говорят:
"А ещЁ сталЕн построил фабрики и заводы, гидроэлектростанций, добывали чугуна и стали на душу твою мать, алюминия, гагаринкосмосленин - УРА!!!" и прочая, прочая, заДрочия...
.
Я всегда и постоянно у таких, очумелых, комиков спрашиваю:
- И все ?
-А КАК С НАРОДОМ ?!
-С НАРОДОМ РУССКИМ ?!
-ЧТО С НИМ ТОГДА ПРОИСХОДИЛО ?!
.
Молчат.
Тупо молчат.
.
Вытаращат свои бестолковые зенки и молчат, непонимающе хлопая моргалами.
Для этого нужно было положить в могилы миллионы Русских душ?!
Для люминия и космосленинсталена?!
Бля, да вы просто опеЗдолы хуевы!!!
Для ВАС, мудосталЕнистов = люди это средство,
а чугунина, сталь, люмень = это цель!
Вот это даааааааааааааааа...
Комиковские ВЫ болваны, с прошитой башкой от жЫдошвилли.
СталЕнисты = безмозглое, лживое, аморальное и позорное стадо жыдокомиковских роботОдолбоЙопов.
Ну,... не может нормальный человек любить убийцу 60-ти миллионов СВОИХ, Русских!
НЕ М-О-Ж-Е-Т!
Это уже не человек .
Это полный ублюдок.
Хотя,... на самом деле это не просто ублюдок, а ублюдок и с очень больной психикой .
Думаю, что со временем психиатрическое исследование данных идиотов ждет, видимо, своего "доктора Климова".
Так-как ситуация схожа с "Стокгольмским синдром",
это с одной стороны, и с другой = разного рода садо-мазо-факизм ,
когда люди испытывают удовольствие от полученных сталЕнских же пиздюлин.
С последним случаем все ясно = просто онанируя в муках кончают на сталЕна.
Стокгольмский синдром это посложнее, это ситуация, когда захваченные террористами заложники вдруг проникаются к своим поработителям симпатией.
Клиника !( хотя и разная
Но!
Речь, по большому счету, идет об одном и том же = сталЕнисты кончают от удовольствия , когда их тыкали сапогом в морду все те же террористы.
Это и есть = наиболее типичная и общая "клиника" сталениста.
Что?
Опять не в жилу?
А?
Ответить
РПЦ-это краденый хлеб!!!
Лис написал 22.12.2016 13:53
Долой жополизов анти-народной власти!!!
Ответить
(без названия)
стоик650 написал 22.12.2016 13:31
Сионизм готовится отметить 100-летие начала Геноцида славян?
Поклонская уже осмелилась определить Лениных, Троцких, Кагановичей, Сталиных и Гитлеров как ИЗВЕРГОВ?
Осмелилась в условиях продолжающегося геноцида славян Сионизмом и не успела добавить Гайдаров и Чубайсов?
.
Поклонской - УВАЖЕНИЕ и Спасибо от Русских людей.
.
Поклонская плюнула бы в харю Зюганчику - и люди выбрали бы ее следующим президентом России?
Ответить
Re: Re: /А вот публичное надругательство над могилой главы нашего государства/
Сидор написал 22.12.2016 13:23
2 доктор жЫдоведоФФДальССкийЁ
-----------------------------------------------------------------
Ну хорошо, мысль твою понял, русские произошли не от обезьяны, а от коровы и т.д.
Но ты сам не очень похож на удовлетворенного этой властью и вообще ситуацией в нашей государстве.
Что ты сам сделал, конкретно, для исправления ситуации?
Или достаточно того, что ты знаешь, что все кругом не правы, а ты весь в белом?
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Re: на сколько мне известно = "вожди", это только у дикОрей и туземцев
ноут написал 22.12.2016 13:22
Так это как раз про тебя, инетный дикОрь и туземец!
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(без названия)
Кузьма написал 22.12.2016 13:19
Для таких уродов как этот "энтео", соленые розги - лучшее лекарство.
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Re: /А вот публичное надругательство над могилой главы нашего государства/
доктор жЫдоведоФФДальССкийЁ написал 22.12.2016 12:06
да-да , я тоже на это обратил внимание.
однако камунякам правда, что = кость в горле.
они всегда врали и врут.
врали так азартно, что даже сами себя перелюнули.
вспомните великую фИльмУ - "Падение Берлина" 1949г.
легендарную киноэпопею о событиях Великой Отечественной войны, вышедшую на экраны во времена расцвета культа личности Сталина
где сама их вошЬдь = йЁсик жЫдошвиля,- СХОДИТ С ТРАПА САМОЛЁТА НА ФОНЕ РАЗРУШЕННОГО РЕЙХСТАГА И ЕМУ ОРУТ ТОЛПЫ ОЧЮМЕЛЫХ КОМИКОВ!!!
( а сами = кадры водружения флага над рейхстагом снимали постановочно через месяц после боев
(или "беседу" королева/гагарена во время полЁта = через полгода после"посадки"..
и вообще, почему вошЬдь ?
на сколько мне известно = "вожди", это только у дикОрей и туземцев
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/А вот публичное надругательство над могилой главы нашего государства/
свобода слова 6забанен написал 22.12.2016 11:50
/А вот публичное надругательство над могилой главы нашего государства/
.
Какое имеется в виду ваше государство?
То, что вы разрушили решениями Пленума 1989 года? Или нынешнее РФ?
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