Православным можно кощунствовать?

Православный активист и лидер движения «Божья воля» Дмитрий Энтео оштрафован за мелкое хулиганство после того, как бросил в бюст Иосифа Сталина на его могиле букет цветов. «С действиями полиции мы абсолютно не согласны, нам предъявили обвинения как мелкое хулиганство, сказали, что мы громко кричали и мешали людям. Взяли с нас штраф в размере 100 руб. и отпустили через 30 минут», — рассказал Энтео. По его словам, он «выражал свое мнение согласно Конституции России».

Я ничего не имею против того, чтобы за мелкое хулиганство мелкий православный хулиган отделался мелким наказанием. Однако Статья 20.1. КоАП РФ "Мелкое хулиганство" предполагает минимальное наказание в 500 рублей. Когда судья присуждает наказание ниже минимального, он что хочет этим сказать? Что он таким образом поддерживает мелкого хулигана, но не может вообще оставить его поступок без последствий? Вот мне интересно, может ли такое "наказание" отвратить мелкого хулигана от повторения подобных проступков? Мне кажется, это выглядит скорее как поощрение...

Заметим, Энтео совершал и другие проступки, которые отмечались в соответствии с КоАП РФ, но, в отличие от Ильдара Дадина, они не суммировались в недавно принятую статью Уголовного кодекса - вот как благоволит судебная система РФ к православным хулиганам.

Я опять же не требую наказывать Энтео и подобных ему "по всей строгости закона". Я лишь призываю к равной строгости этого закона по отношению ко всем, а не только к лицам, особо приближенным к Старой площади.

К примеру, только что суд дал два с половиной года блогеру Кунгурову. За что? Многих ли оскорбил Кунгуров, унизил? Нет, его вина в том, что он выражал не те мысли, что позволительно выражать. Всего лишь выражал мысли. Как-будто специально под приговор Кунгурову ООН приняла заявление о свободе слова в интернете, но судам РФ Организация объединенных наций не указ.

Ну ладно. А вспомним-ка дело "Пусси райот", хоть оно и давнее, девушки давно отсидели и теперь далеко от России. А что они, собственно, сделали, что превышает санкцию той же самой статьи 20.1. КоАП РФ? На самом деле ничего, и если бы их оштрафовали или даже посадили на 15 суток, никто б про них сегодня и не вспоминал. У нас каждый, кто в оппозиции режиму, по многу раз "мелкий хулиган" - и мне тоже приходилось "размахивать руками" и "кричать что-то невнятное" по несуществующему адресу и во время, когда я никак не мог находиться в месте совершения правонарушения. Но суды такими пустяками не заморачиваются, выносят решения и все тут.

Но вот ни разу не приходилось мне получать щтраф в 100 рублей, как Энтео. Хотя в кощунстве я точно не замечен. А вот публичное надругательство над могилой главы нашего государства, в святом для всякого русского месте - на Красной площади... Мне кажется, что "подвиг" господина Энтео явно недооценили.

Анатолий Баранов

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