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Московский листок

Палёная водка продолжает убивать дорогих россиян почти как при Ельцине

Опубликовано 22.12.2016 в разделе комментариев 11

кризис алкоголь иркутск
Палёная водка продолжает убивать дорогих россиян почти как при Ельцине

Зафиксирован первый случай смертельного отравления контрафактной водкой в Иркутске, где с 17 декабря от употребления спиртосодержащей жидкостью погибли более 60 человек, сообщила на городском заседании КЧС начальник департамента здравоохранения города Наталья Тарабан. "Бригада скорой помощи констатировала факт смерти женщины на дому, родственники утверждают, что она употребляла водку марки "Белая береза". Это первый случай отравления водкой в Иркутске", - сказала она.

Она напомнила, что водка именно такой марки была обнаружена вместе с "Боярышником" в подпольном цехе в Иркутске, где также нашли канистры со спиртосодержащей продукцией, в которой был обнаружен метиловый спирт. По данным ГУ МВД по региону, в Иркутске также обнаружена водка "Царская охота", "Белая береза", "Финское серебро", "Пшеничная" с признаками поддельной.

Массовое отравление суррогатным алкоголем произошло в микрорайоне Ново-Ленино Иркутска. Пострадавшие в возрасте 25-50 лет стали поступать в медучреждения с вечера 17 декабря. По предварительным данным, все они употребляли спиртосодержащую жидкость - парфюмерное косметическое средство "Концентрат для ванн "Боярышник". Минздрав региона сообщил, что отравление вызвал метиловый спирт или метанол, который содержался в концентрате, хотя на упаковке в составе значился этиловый спирт.

В связи с массовой гибелью людей в понедельник режим ЧС был введен в Иркутске, а во вторник - в Иркутской области.

В рамках расследования уголовного дела о гибели людей после употребления спиртосодержащего средства задержаны 11 человек. Это предприниматели и сотрудники торговых точек.

По последним данным, от отравления суррогатным алкоголем в Иркутске погибли 63 человека, всего от отравления пострадали 109 человек.

От редакции: По сути все разговоры об "экономическом развитии" и об отдалении "лихих девяностых", а вместе с ними и сухого закона перестроечного (1980-х) теперь - разговоры ни о чём. Отчего народ травится, пьёт не предназначенную в качестве алкогольного питья лекарственную гадость? От нищеты, от той же самой нищеты, которую и Горби спровоцировал, а уж Ельцин - так вообще сверхдержаву за несколько лет обратил в племена полунищих воюющих меж собою островков экс-Союза... И Путин не изменил за почти 20 лет своего правления - ни-че-го! Это как же надо умудриться, имея нефть, газ, которые должно бы обратить на пользу собственного производства, в индустрию, в новый промышленный подъём - всё профукать и народ заставить пить то же, что и до реформ он пил и во время реформ? Надо быть Национальным Лидером, чо. Абсолютным либералом надо быть - и проводить всё ту же убийственную экономическую политику, что начиналась с гайдаровского шока...

Д.Ч.

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Всего комментариев к статье: 11
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(без названия)
ь написал 22.12.2016 18:37

Поклонская агентоска СБУ и США, внедренная
с помощью 5 колонны, сидящей российском правительстве
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(без названия)
фома написал 22.12.2016 16:58
А вы уверены что купив алкоголь за большие деньги и в шикарном магазине не отравитесь?я нет.как говорится имел случай быть.
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димо запор рожи-безъяйцевая гнилая хохлобыдломакака
димо запор рожи-сифилисное жыдобандеровское чмо написал 22.12.2016 14:39
димо запор рожи-кастратный хряк тупорылое макакообразное существо,помоеедная хохлобандероидная макака.
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Д.Ч.
Дмитрий г...Запорожье написал 22.12.2016 13:39
...Ельцин - так вообще сверхдержаву за несколько лет обратил в племена полунищих воюющих меж собою островков экс-Союза... И Путин не изменил за почти 20 лет своего правления - ни-че-го! Это как же надо умудриться, имея нефть, газ, которые должно бы обратить на пользу собственного производства, в индустрию, в новый промышленный подъем - все профукать и народ заставить пить то же, что и до реформ он пил и во время реформ?.... Ну хвала всевышнему до кацапья начало доходить то,что весь мир давно понял,а именно тот факт,что кацапорылые макаки,это такая нация тупорылых недочеловеков,которая проживает там,где раньше жили вполне себе "разумные человеки",которые собственно и создали одну из самых передовых экономик мира,выпускавшую 20% мирового ВВП при ничтожно малом % населения.
уже 40 лет назад Буран взлетал и садился в автоматическом режиме на собственной элементной базе.А теперь проект кацапомойка будет закрыт,а кацапский вопрос решен окончательно,ибо слишком дорого обходятся человечеству плюгавые карлики захватившие власть в стаде кацапорылых макак и страдающие манией величия.А так вообще остается добавить традиционное..пуля дура,борышник и "Белая береза"молодцы..
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(без названия)
Апостт написал 22.12.2016 12:43
Нищета в вопросе того,что пьют дешевые алкогольные суррогаты играет второстепенное значение.Все дело в тотальном беспределе.Как ни странно не только дешевым алкоголем травятся люди,но и вполне дорогими напитками с известными брендами,заказанными через интернет.Не будут же достаточно обеспеченные люди покупать антифриз специально для того,чтобы потом кинуть кони!Все идет от безнаказанности и полнейшего отсутствия контроля,коррумпированности власти и доверчивости и неразборчивости граждан
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в каждом кафе,ресторане ,даже самом дорогущем,травятся
потому что их владельцы-азермяне,армяне,грузиане написал 22.12.2016 11:18
а обслуживающий персонал-туберкулезно-гепатитные азиаты-ИГИЛбайтеры, продукты нижайшего качества(сколько телепередач было,где показано что полуфабрикаты ИГИЛбайтеры готовят из просрочки в подвалах,на кладбищах,в сортирах, а отправляют в рестораны ПушкинЪ и т.д.)
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(без названия)
La Terrible написал 22.12.2016 11:12
Только смертная казнь с полной конфискацией в пользу пострадавших решит проблему. Никакие акцизы, запреты, контроли и прочая лабуда не помогут.
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(без названия)
......... написал 22.12.2016 11:07
возможно дело еще и в том что производство технического питьевого спирта для россиян отдано чекистами на откуп кавказским "братушкам" вроде осетинов и является их дополнительным неофициальным источником дохода для поддержания тамошних условно пророссийских режимов.
то ест замешана большая политика.
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(без названия)
Санек написал 22.12.2016 10:59
Курить мы БУДЕМ! Но пить НЕ БРОСИМ!!!
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(без названия)
стойка написал 22.12.2016 10:24
Хватит полоскать Ельцина! Он был хотя бы был совестливый и единственный в истории России повинился и сам ушел от власти по давлением ЧК. Правил он меньше чем Путин, который отнюдь не ельценист, а Чекист-анти демократ!Пук нагадил уже в сто раз больше стране, чем Ельцин.
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(без названия)
стоик657 написал 22.12.2016 09:44
Сионизм готовится отметить 100-летие начала Геноцида славян?
Поклонская уже осмелилась определить Лениных, Троцких, Кагановичей, Сталиных и Гитлеров как ИЗВЕРГОВ?
Осмелилась в условиях продолжающегося геноцида славян Сионизмом и не успела добавить Гайдаров и Чубайсов?
.
Поклонской - УВАЖЕНИЕ и Спасибо от Русских людей.
.
Поклонская плюнула бы в харю Зюганчику - и люди выбрали бы ее следующим президентом России?
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