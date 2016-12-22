Палёная водка продолжает убивать дорогих россиян почти как при Ельцине

Зафиксирован первый случай смертельного отравления контрафактной водкой в Иркутске, где с 17 декабря от употребления спиртосодержащей жидкостью погибли более 60 человек, сообщила на городском заседании КЧС начальник департамента здравоохранения города Наталья Тарабан. "Бригада скорой помощи констатировала факт смерти женщины на дому, родственники утверждают, что она употребляла водку марки "Белая береза". Это первый случай отравления водкой в Иркутске", - сказала она.

Она напомнила, что водка именно такой марки была обнаружена вместе с "Боярышником" в подпольном цехе в Иркутске, где также нашли канистры со спиртосодержащей продукцией, в которой был обнаружен метиловый спирт. По данным ГУ МВД по региону, в Иркутске также обнаружена водка "Царская охота", "Белая береза", "Финское серебро", "Пшеничная" с признаками поддельной.

Массовое отравление суррогатным алкоголем произошло в микрорайоне Ново-Ленино Иркутска. Пострадавшие в возрасте 25-50 лет стали поступать в медучреждения с вечера 17 декабря. По предварительным данным, все они употребляли спиртосодержащую жидкость - парфюмерное косметическое средство "Концентрат для ванн "Боярышник". Минздрав региона сообщил, что отравление вызвал метиловый спирт или метанол, который содержался в концентрате, хотя на упаковке в составе значился этиловый спирт.

В связи с массовой гибелью людей в понедельник режим ЧС был введен в Иркутске, а во вторник - в Иркутской области.

В рамках расследования уголовного дела о гибели людей после употребления спиртосодержащего средства задержаны 11 человек. Это предприниматели и сотрудники торговых точек.

По последним данным, от отравления суррогатным алкоголем в Иркутске погибли 63 человека, всего от отравления пострадали 109 человек.

От редакции: По сути все разговоры об "экономическом развитии" и об отдалении "лихих девяностых", а вместе с ними и сухого закона перестроечного (1980-х) теперь - разговоры ни о чём. Отчего народ травится, пьёт не предназначенную в качестве алкогольного питья лекарственную гадость? От нищеты, от той же самой нищеты, которую и Горби спровоцировал, а уж Ельцин - так вообще сверхдержаву за несколько лет обратил в племена полунищих воюющих меж собою островков экс-Союза... И Путин не изменил за почти 20 лет своего правления - ни-че-го! Это как же надо умудриться, имея нефть, газ, которые должно бы обратить на пользу собственного производства, в индустрию, в новый промышленный подъём - всё профукать и народ заставить пить то же, что и до реформ он пил и во время реформ? Надо быть Национальным Лидером, чо. Абсолютным либералом надо быть - и проводить всё ту же убийственную экономическую политику, что начиналась с гайдаровского шока...

Д.Ч.

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