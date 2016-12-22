Домашний арест для Дода, реальный на два года - для Кунгурова...

Басманный суд Москвы в среду, 21 декабря, постановил перевести бывшего главу компании "Русгидро" Евгения Дода из СИЗО под домашний арест. Об изменении меры пресечения обвиняемому перед судом ходатайствовало следствие. По словам следователя, которые приводит "Интерфакс", Дод добровольно и полностью возместил ущерб "Русгидро", поэтому мера пресечения может быть изменена. Между тем следователь высказался против двухчасовых прогулок, о которых просил обвиняемый.

Евгений Дод был задержан в июне 2016 года. По версии следствия, он начислил самому себе премию в размере 353,21 миллиона рублей, неправомерно завысив ее размер не менее чем на 73,2 миллиона рублей. Эти деньги Дод вернул компании в августе. Следователи полагают, что Дод действовал вместе с сообщниками. Фигурантам дела было предъявлено обвинение в крупном мошенничестве, позднее их действия переквалифицировали на статью "Растрата". Своей вины Дод не признает. Чтобы увеличить бонусы, Дод и Финкель не отразили в финансовой отчетности за 2013 год бумажные убытки на 12,4 млрд рублей от обесценивания 84,39% акций РАО "Энергетические системы Востока", 29,8% "Якутскэнерго" и 1,04% "Дальневосточной энергетической компании".

Тем самым компания якобы ввела в заблуждение акционеров. При этом в 2013-2014 годах претензий к компании по размеру вознаграждений не было. Опрошенные "РБК" знакомые Дода и высокопоставленные чиновники затруднились пояснить, почему претензии к топ-менеджеру возникли спустя 2,5 года после выплаты вознаграждения и почти год после увольнения из компании.

- Ну вот, - смеётся редактор ФОРУМа.мск Д.Чёрный, - чётко проявлены в очередной раз симпатии буржуазной Фемиды, как и в случае с Евтушенковым, у которого требовалось всего лишь мягко "отжать" Башнефть в пользу Сечина, так и здесь, домашний арест, государство не сильно карает за мошенничество, гораздо сильнее - за революционную подпольную деятельность, или даже просто за свободомыслие, выражаемое в Сети, как в случае товарища Кунгурова, которому дали два года просто за постики в ЖЖ, поэтому Фемида силовигархов и узников Болотной отпускает нехотя, и новые дела на них заводит, а мошенники-миллионеры, из воды делающие состояния, они государству нефтекрадов и газососов - не враги, а скорее коллеги...

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