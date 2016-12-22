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Московский листок

Домашний арест для Дода, реальный на два года - для Кунгурова...

Опубликовано 22.12.2016 в разделе комментариев 6

фемида классоваяненависть русгидро
Домашний арест для Дода, реальный на два года - для Кунгурова...

Басманный суд Москвы в среду, 21 декабря, постановил перевести бывшего главу компании "Русгидро" Евгения Дода из СИЗО под домашний арест. Об изменении меры пресечения обвиняемому перед судом ходатайствовало следствие. По словам следователя, которые приводит "Интерфакс", Дод добровольно и полностью возместил ущерб "Русгидро", поэтому мера пресечения может быть изменена. Между тем следователь высказался против двухчасовых прогулок, о которых просил обвиняемый.

Евгений Дод был задержан в июне 2016 года. По версии следствия, он начислил самому себе премию в размере 353,21 миллиона рублей, неправомерно завысив ее размер не менее чем на 73,2 миллиона рублей. Эти деньги Дод вернул компании в августе. Следователи полагают, что Дод действовал вместе с сообщниками. Фигурантам дела было предъявлено обвинение в крупном мошенничестве, позднее их действия переквалифицировали на статью "Растрата". Своей вины Дод не признает. Чтобы увеличить бонусы, Дод и Финкель не отразили в финансовой отчетности за 2013 год бумажные убытки на 12,4 млрд рублей от обесценивания 84,39% акций РАО "Энергетические системы Востока", 29,8% "Якутскэнерго" и 1,04% "Дальневосточной энергетической компании". 

Тем самым компания якобы ввела в заблуждение акционеров. При этом в 2013-2014 годах претензий к компании по размеру вознаграждений не было. Опрошенные "РБК" знакомые Дода и высокопоставленные чиновники затруднились пояснить, почему претензии к топ-менеджеру возникли спустя 2,5 года после выплаты вознаграждения и почти год после увольнения из компании.

- Ну вот, - смеётся редактор ФОРУМа.мск Д.Чёрный, - чётко проявлены в очередной раз симпатии буржуазной Фемиды, как и в случае с Евтушенковым, у которого требовалось всего лишь мягко "отжать" Башнефть в пользу Сечина, так и здесь, домашний арест, государство не сильно карает за мошенничество, гораздо сильнее - за революционную подпольную деятельность, или даже просто за свободомыслие, выражаемое в Сети, как в случае товарища Кунгурова, которому дали два года просто за постики в ЖЖ, поэтому Фемида силовигархов и узников Болотной отпускает нехотя, и новые дела на них заводит, а мошенники-миллионеры, из воды делающие состояния, они государству нефтекрадов и газососов - не враги, а скорее коллеги...

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Всего комментариев к статье: 6
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Кто они?
Вопрошающий написал 22.12.2016 17:45
Если учесть это, https://www.youtube.com/watch?v=0Qe0penroWw , то получается что не легитимная власть, по не легитимным законам, которые она навязывает, не легитимно судит и репрессирует одного и не легитимно, мягко поддавливает другого, своего? А как с исполнителями, судьями, следаками, судебными приставами и т.д., исполняющими так называемые законы принятые не легитимной властью и приносящими ущерб и страдания гражданам и стране? Это ОПГ ставшая аппаратом принуждения?
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Стрелков трусливая и пропутинская ФСБшная сволочь
Нехохлопидар.ж.идоукроп написал 22.12.2016 17:29
Самый близкий соратник Стрелкова недавно в переписке со мною заявил следующее " мы не видим смысла бороться с ( путинской) властью, пока она сама не поумнеет". Так что забудь те о Стрелкове предателе и трусе! Все его саое близкое окружение такие же трусы или идиоты.
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Вот, интересно!
Изя Соловейчик написал 22.12.2016 16:05
Сколько стоит ''под домашний арест''? Или ставка зависит от размера украденного? Опять же, кто определяет, и как?
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(без названия)
Александр Загонов написал 22.12.2016 15:46
"а мошенники-миллионеры, из воды делающие состояния, они государству нефтекрадов и газососов - не враги, а скорее коллеги..." - товарищ Черный, где Ваше классовое сознание - они не враги государству, они его хозяева (государство - это механизм защиты интересов правящего класса).
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(без названия)
фыва-23 написал 22.12.2016 13:38
Статья Кунгурова "Кого на самом деле бомбят путинские соколы"
http://kungurov.livejournal.com/183697.html
Теперь определение терроризма ст. 205 УК
"1. Совершение взрыва, поджога или иных действий, устрашающих население и создающих опасность гибели человека, причинения значительного имущественного ущерба либо наступления иных тяжких последствий, в целях дестабилизации деятельности органов власти или международных организаций либо воздействия на принятие ими решений, а также угроза совершения указанных действий в тех же целях"
Ну и где в статье Кунгурова оправдание всего этого?
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(без названия)
Вся Россия написал 22.12.2016 12:46
Всех сажать не будут, да и не смогут. Репрессии идут точечно к некоторым избранным одиночкам. Нужно объединяться, например вокруг Стрелкова.
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