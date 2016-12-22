Сирийские исламисты ничего не имеют общего с убийством посла РФ в Турции

Коалиция сирийских оппозиционных группировок "Джейш аль-Фатх" опровергла свою причастность к убийству чрезвычайного и полномочного посла РФ в Турции Андрея Карлова. Заявление о ее ответственности за этот теракт, распространенное накануне в интернете, руководство боевиков назвало "сфабрикованным".

Об этом сообщила накануне SITE Intelligence Group, которая занимается мониторингом деятельности джихадистских организаций в интернете. Официальный представитель коалиции Хусам аль-Шафии написал в своем аккаунте в Twitter, что распространенное в Сети заявление было поддельным и "дилетантским", отмечает Daily Sabah.

Еще до появления его комментария пользователи социальных сетей успели обратить внимание на некоторые нестыковки в опубликованном документе, отмечает издание. Один их них указал, что в опубликованном от имени "Джейш аль-Фатх" заявлении использован другой шрифт - не тот, которым коалиция пользуется в своих официальных аккаунтах. Кроме того, месяц публикации заявления был указан буквами, а не цифрами.

Накануне арабские СМИ распространили заявление от имени "Джейш аль-Фатх", в котором коалиция берет на себя ответственность за убийство российского посла. В опубликованном документе говорилось, что атака была "первой местью за женщин, детей и стариков Алеппо и кровь мусульман во всех уголках Земли".

"Джейш аль-Фатх" ("Армия завоевания") - это коалиция боевых фракций, которые противостоят правительству Сирии в гражданской войне. В частности, в нее входит запрещенная в России террористическая организация "Джебхат ан-Нусра", которая с июля 2016 года переименована в "Джебхат Фатах аш-Шам".

Между тем "Московский комсомолец" напоминает, что "Армия завоевания" возникла в марте 2015 года. За прошедшее время ее бойцам удалось взять под контроль сирийскую провинцию Идлиб, а также город Алеппо, из которого боевиков недавно удалось выбить.

При этом известно, согласно показаниям свидетелей и видеозаписи, что убийца посла во время нападения кричал: "Это вам за Алеппо", "Мы умираем там, ты умрешь здесь", "Аллах акбар!"

"Независимая газета" пишет, что "Исламское государство" (ИГ, ИГИЛ, запрещенная в РФ террористическая организация) распространяет "расстрельные списки" российских дипмиссий за рубежом. "Когда Россия начинала военные действия против ИГ, мы, американцы и европейцы, ставили также задачу уничтожить вместе с ИГ "Джебхат ан-Нусру" и других террористов. Это совместное решение было закреплено в резолюции Совета Безопасности ООН. Появившиеся год спустя после этого сканы игиловских "расстрельных списков" российских посольств, как и убийство в Анкаре нашего посла, - явления, к которым рано или поздно надо было приготовиться", - объяснил изданию российский арабист Вячеслав Матузов.

В то же время эксперт отметил, что "посольства РФ должны работать в режиме правил повышенной безопасности". "У нас есть богатейший опыт по сохранению безопасности нашего дипломатического состава. Наши дипломаты в свое время проходили гражданскую войну в Ливане, Афганистане, Ираке, Сирии. Думаю, что угрозы ИГ нашим дипломатам - это еще и реакция на то, что после убийства Карлова МИД России вплотную занялся охраной своих работников", - полагает Матузов. Обзор материалов по тему публикует сайт "Заголовки".

Андрей Карлов был застрелен 19 декабря во время выступления на открытии в Анкаре фотовыставки "Россия от Калининграда до Камчатки глазами путешественника". По сообщению турецких властей, нападение совершил прошедший на выставку по документам полицейского 22-летний Мевлют Мерт Алтынташ, ранее служивший полицейским в спецподразделении полиции Анкары, но в момент атаки бывший не при исполнении.

Нападавший был сразу ликвидирован местными силами безопасности. В результате действий преступника были ранены три человека.

В МИД РФ квалифицировали произошедшее как теракт. Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело по статье "Акт международного терроризма".

Редактор ФОРУМа.мск Дмитрий Чёрный размышляет:

- Тут вот товарищи планируют некую гастроль для рок-коммуны в Турцию... И конечно же не из страха, или же, напротив, из отчаянной отваги-самопожертвования, а просто из понимания политической ситуации мы поехать туда готовы, чтобы внести хоть каплю адекватности. Но если вдруг выпрыгнет такой маньяк и нам, к войне в Сирии никакого отношения не имеющим, всадит по пуле, нас что - тоже похоронят под триколорами и со словами "считайте их путинистами"? Не-нет, нам важно донести СВОЮ позицию, не имеющую ничего общего ни с путинской, ни с эрдогановско-середнячковой, ни с исламистской. По сути Турция всего лишь за год-полтора из-за войны по соседству перестала быть той Турцией, которую я искренне любил, но это же не повод самоустраняться из межднуародного политикума? Есть и там замечательные рок-коммунисты ("Груп Ёрум"), помимо вот таких маньяков, ассоциирующих себя с "гибнущими там", - и вот им-то очень нужна международная поддержка, солидарность с ними, потому что даже их репетиционные базы навещают такие вот неадекватные реакционеры - причём ведь тоже из госструктур, как и этот полицай. Уж, казалось бы, чем музыка может прогневать "гибнущих там"? Увы, под властью Эрдогана исламизм расплодился и усилился примерно так же, как и под властью Каддафи - в любой момент он выйдет из-под контроля и уже не военные заговорщики, а собственные вчерашние телохранители объявят халифат и сведут на нет достижения европеизации, которые всё же имелись и у Эрдогана до определённого момента. Пока "Великолепный век" не застил глаза тамошним обывателям и "турецкий миръ" не вмешался в международные отношения. Им там трудно - с одной стороны героическая армия Турции безжалостно отбрасывает исламистов от границ, с другой - госчиновники и члены правящей семейки имеют тайные связи с теми, кого армия подавляет... Доиграются - причём прежний мятеж, подавленный только благодаря глупой поддержке ФБ и РФ вообще, покажется правящему в Турции клану-классу школьным утренником.