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Московский листок

Дядя Сэм "подогнал" Сбройным Силам самые дешёвые беспилотники

Опубликовано 22.12.2016 в разделе комментариев 6

украина сша позор ато
Дядя Сэм "подогнал" Сбройным Силам самые дешёвые беспилотники

На Украине остались недовольны полученными от США беспилотниками Raven RQ-11B Analog стоимостью в миллионы долларов, сообщает Reuters. Военные сочли их неэффективными. Военный советник Натан Хазин заявил, что, «будь его воля, он бы вернул беспилотники». «С самого начала решение купить их для использования в конфликте было неверным»,— сообщил господин Хазин.

В командовании ВС Украины признали, что данные беспилотники являются незащищенными от перехвата и глушения современными средствами радиоэлектронной борьбы противника.

Также Хазин подчеркнул, что уязвимости этих беспилотников позволяют врагу вычислить украинские военные позиции. Кроме того, у данных летальных аппаратов короткий срок работы от батареи и они не могут выполнять свою основную задачу — разведку артиллерийских позиций противника.

В июле США передали Украине современные беспилотники RQ-11B Analog Raven Systems общей стоимостью более $12 млн.

Ранее Сенат вслед за Палатой представителей Конгресса США большинством голосов одобрил бюджет на нужды национальной обороны на 2017 год. В рамках бюджета помощь Украине будет увеличена до $350 млн.

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Всего комментариев к статье: 6
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Re:
Гость из РБ. написал 22.12.2016 16:39
А че модернизировать-то?!!Резинку от трусов больше сделать,чтобы дальность полета увеличить!?Только на это хохложопая ***** и способна.Вам все страны отстой подганяют,бабки списывая.Год назад бритты подогнали три бронемашины,так вы и тут обосрались;две разбили при перегоне,да еще водитель погиб.Хули говорить,смотрю новости из руины как бесплатный цирк!
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Что сказал Стрелков?
Лунь-син написал 22.12.2016 14:52
Даже если на каждом столбу от Донецка до Киева повесить по бандеровцу, то и тогда Донецкая и Луганская республики не войдут в состав Украины. Слишком велика ненависть к хохляцким уродам.
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Re:
придурку из Запорожья написал 22.12.2016 14:30
Пока все происходит наооборот,
хохляцкой Бандере пускают
кровавые сопли под Дебальцево,
перемалывают Киевское быдло на фарш для котлет кровавому
Пастору,чтобы не спрашивали
кто деньги украл.Дима,ты был
идиотом,оным и остаешься!
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(без названия)
Дмитрий г...Запорожье написал 22.12.2016 13:22
В Украину запрещено поставлять летальное оружие(официально)соответсвенно передали средства разведки.То,что оные не прошли испытание в боевой обстановке только повод для их дальнейшем модернизации.Вообще для уничтожения кацапорлой м.рази все средства хороши.
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Re: какл = туп ! какл = глуп! какл просто = дуб!( как итог цэвелезацыи племени свЕноводов
анти написал 22.12.2016 12:35
р жЫдоведоФФДальССкий!!! написал 22.12.2016 11:40
У этих игрушек моторчик от резинки "пионер" работает.
----------
Резинка называлась или "венгерка", если круглый профиль, или "лапша", если прямоугольный. Венгерка по качеству лучше. Лапша же быстро рвалась и надолго ее не хватало. А выбросить было жаль. Она же тоже денег стоила. Бандер-лохам, очевидно, впарили лапшу за все ихние деньги.
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какл = туп ! какл = глуп! какл просто = дуб!( как итог цэвелезацыи племени свЕноводов
доктор жЫдоведоФФДальССкий!!! написал 22.12.2016 11:40
У этих игрушек моторчик от резинки "пионер" работает.
Хохлы крутят сначала против часовой, заводят, а потом отпускают
и этот лiтак полетiв у небеса вуйкОкраiны
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