Дядя Сэм "подогнал" Сбройным Силам самые дешёвые беспилотники

На Украине остались недовольны полученными от США беспилотниками Raven RQ-11B Analog стоимостью в миллионы долларов, сообщает Reuters. Военные сочли их неэффективными. Военный советник Натан Хазин заявил, что, «будь его воля, он бы вернул беспилотники». «С самого начала решение купить их для использования в конфликте было неверным»,— сообщил господин Хазин.
В командовании ВС Украины признали, что данные беспилотники являются незащищенными от перехвата и глушения современными средствами радиоэлектронной борьбы противника.
Также Хазин подчеркнул, что уязвимости этих беспилотников позволяют врагу вычислить украинские военные позиции. Кроме того, у данных летальных аппаратов короткий срок работы от батареи и они не могут выполнять свою основную задачу — разведку артиллерийских позиций противника.
В июле США передали Украине современные беспилотники RQ-11B Analog Raven Systems общей стоимостью более $12 млн.
Ранее Сенат вслед за Палатой представителей Конгресса США большинством голосов одобрил бюджет на нужды национальной обороны на 2017 год. В рамках бюджета помощь Украине будет увеличена до $350 млн.
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Гость из РБ. написал 22.12.2016 16:39
Лунь-син написал 22.12.2016 14:52
придурку из Запорожья написал 22.12.2016 14:30
хохляцкой Бандере пускают
кровавые сопли под Дебальцево,
перемалывают Киевское быдло на фарш для котлет кровавому
Пастору,чтобы не спрашивали
кто деньги украл.Дима,ты был
идиотом,оным и остаешься!
Дмитрий г...Запорожье написал 22.12.2016 13:22
анти написал 22.12.2016 12:35
У этих игрушек моторчик от резинки "пионер" работает.
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Резинка называлась или "венгерка", если круглый профиль, или "лапша", если прямоугольный. Венгерка по качеству лучше. Лапша же быстро рвалась и надолго ее не хватало. А выбросить было жаль. Она же тоже денег стоила. Бандер-лохам, очевидно, впарили лапшу за все ихние деньги.
доктор жЫдоведоФФДальССкий!!! написал 22.12.2016 11:40
Хохлы крутят сначала против часовой, заводят, а потом отпускают
и этот лiтак полетiв у небеса вуйкОкраiны