Дядя Сэм "подогнал" Сбройным Силам самые дешёвые беспилотники

На Украине остались недовольны полученными от США беспилотниками Raven RQ-11B Analog стоимостью в миллионы долларов, сообщает Reuters. Военные сочли их неэффективными. Военный советник Натан Хазин заявил, что, «будь его воля, он бы вернул беспилотники». «С самого начала решение купить их для использования в конфликте было неверным»,— сообщил господин Хазин.

В командовании ВС Украины признали, что данные беспилотники являются незащищенными от перехвата и глушения современными средствами радиоэлектронной борьбы противника.

Также Хазин подчеркнул, что уязвимости этих беспилотников позволяют врагу вычислить украинские военные позиции. Кроме того, у данных летальных аппаратов короткий срок работы от батареи и они не могут выполнять свою основную задачу — разведку артиллерийских позиций противника.

В июле США передали Украине современные беспилотники RQ-11B Analog Raven Systems общей стоимостью более $12 млн.

Ранее Сенат вслед за Палатой представителей Конгресса США большинством голосов одобрил бюджет на нужды национальной обороны на 2017 год. В рамках бюджета помощь Украине будет увеличена до $350 млн.

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