Число жертв "Боярышника" растет непрерывно

Пресс-секретарь регионального Минздрава Татьяна Шкурская рассказала, что от отравления ядовитым средством «Боярышник» в Иркутске погиб 71 человек. «Общее число пострадавших — 117. За ночь поступил еще один человек. На лечении в стационаре находятся 36», - уточнила Шкурская.

- Возникает вопрос, а было ли отравление одномоментным, - комментирует ситуацию главный редактор ФОРУМа.мск Анатолий Баранов. - Ведь растет число не только погибших из числа поступивших в стационар, но и количество выявленных пострадавших вообще. А не продолжает ли отравленный алкоголь поступать в продажу, и не обязательно в виде настойки боярышника?