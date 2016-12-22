Число жертв "Боярышника" растет непрерывно

Пресс-секретарь регионального Минздрава Татьяна Шкурская рассказала, что от отравления ядовитым средством «Боярышник» в Иркутске погиб 71 человек. «Общее число пострадавших — 117. За ночь поступил еще один человек. На лечении в стационаре находятся 36», - уточнила Шкурская.
- Возникает вопрос, а было ли отравление одномоментным, - комментирует ситуацию главный редактор ФОРУМа.мск Анатолий Баранов. - Ведь растет число не только погибших из числа поступивших в стационар, но и количество выявленных пострадавших вообще. А не продолжает ли отравленный алкоголь поступать в продажу, и не обязательно в виде настойки боярышника?
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Рейтинг: 2.00, Голосов: 8
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Гость. написал 22.12.2016 18:45
Кто она такая??? написал 22.12.2016 18:08
стоик650 написал 22.12.2016 16:49
Поклонская уже осмелилась определить Лениных, Троцких, Кагановичей, Сталиных и Гитлеров как ИЗВЕРГОВ?
Осмелилась в условиях продолжающегося геноцида славян Сионизмом и не успела добавить Гайдаров и Чубайсов?
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Поклонской - УВАЖЕНИЕ и Спасибо от Русских людей.
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Поклонская плюнула бы в харю Зюганчику - и люди выбрали бы ее следующим президентом России?
натали написал 22.12.2016 16:46
Вся Россия написал 22.12.2016 14:57
Путин, правда, забыл добавить, что его любимый народ не только мрет как мухи, но и живет так же.
главный по тарелочкам написал 22.12.2016 14:00
Послекдние 20 лет все дебилы мира собираются в маскваабаде.Поклонская не исключения.Умных к умным,дебилов в маскваабад.
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Я все думаю, отчего это Украину в Европу не берут? Теперь понятно. Там не нужны скачущие дебилы. Африкано-азиатских девать некуда. Умные европейцы столько дебилов-хохлов не прокормят.
Дмитрий г...Запорожье написал 22.12.2016 13:42
Дмитрий г..Запорожье написал 22.12.2016 13:26
анти написал 22.12.2016 12:44
"А не продолжает ли отравленный алкоголь поступать в продажу?"
Продолжает! написал 22.12.2016 12:07
ЛЮБОЙ алкоголь - отрава.
Точно так же, как коммунизьм
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В твоих руках и словах отравой становится все. Потому что в голове у тебя гав-но. В этом твоя цель, метода, результат. Но гав-но в голове только у тебя, больше ни у кого. В коммунизм с таким набором тебя не возьмут, останешся работать на своего дядю-фюрера.
Вся Россия написал 22.12.2016 12:35
Продолжает! написал 22.12.2016 12:07
Точно так же, как коммунизьм.
Не злоупотребляйте, товарищ Баранов, а то это... того!
Кирдык приходит незаметно.