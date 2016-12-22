Взрыв в метро "Коломенская" сняли на видео

На видеорегистратор проезжающей машины попал момент взрыва в вестибюле метро "Коломенская".
Официальная версия - на станции метро «Коломенская» произошел взрыв газового баллона во время проведения ремонтных работ. По данным Следственного комитета РФ по Москве, пострадали шесть человек.
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Интересно написал 22.12.2016 18:58
Дима городской сумасшедший написал 22.12.2016 17:37
............. написал 22.12.2016 17:29
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не обязательно. может статься он даже не украинец а ольгинский провокатор.
МЫ ВАС МРАЗЗЕЙ - БУДЕМ НА КУСКИ РВАТЬ написал 22.12.2016 17:08
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ВАМ ТВАРИ - ПОЛЮБОМУ СМЕРТЬ. УБИВАЛ-УБИВАЮ- И БУДУ УБИВАТЬ - ВАС ГИТЛЕРОВСКИЕ ОККУПАНТЫ - СМЕРТЬ ВРАГАМ.
йцук написал 22.12.2016 15:43
"1. Совершение взрыва, поджога или иных действий, устрашающих население и создающих опасность гибели человека, причинения значительного имущественного ущерба либо наступления иных тяжких последствий, в целях дестабилизации деятельности органов власти или международных организаций либо воздействия на принятие ими решений..."
Украинские нацисты убивают мирных жителей Донбасса и наносят имущественный ущерб с политическими требованиями сдаться. Это как раз подпадает под определение терроризма.
А ст. 205.2 УК "1. Публичные призывы к осуществлению террористической деятельности или публичное оправдание терроризма".
Это как раз то чем вы занимаетесь. Так что готовьте сухари.
доктор написал 22.12.2016 15:02
Дмитрий г...Запорожье написал 22.12.2016 14:05
йцук написал 22.12.2016 13:59
Дмитрий г...Запорожье написал 22.12.2016 13:24