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Московский листок

Взрыв в метро "Коломенская" сняли на видео

Опубликовано 22.12.2016 в разделе комментариев 9

На видеорегистратор проезжающей машины попал момент взрыва в вестибюле метро "Коломенская".

Официальная версия - на станции метро «Коломенская» произошел взрыв газового баллона во время проведения ремонтных работ. По данным Следственного комитета РФ по Москве, пострадали шесть человек.



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Всего комментариев к статье: 9
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Re:
Интересно написал 22.12.2016 18:58
Дмитрий,ты жид,скажи честно?
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Re: Re: Re: Дмитрий г...Запорожье
Дима городской сумасшедший написал 22.12.2016 17:37
роется в помойках, бегает,кричит.Страшный старый импотент,живет со старенькой мамой,инвалид детства,недержание мочи,штаны всегда мокрые,страшно воняет.Хвалится,что он гражданин израиля.
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(без названия)
............. написал 22.12.2016 17:29
Шизик это.
.
не обязательно. может статься он даже не украинец а ольгинский провокатор.
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слышь мраззь - засунь свои фашистские закончики - в ЖЖОППУ - ТВАРЬ ГИТЛЕРОВСКАЯ
МЫ ВАС МРАЗЗЕЙ - БУДЕМ НА КУСКИ РВАТЬ написал 22.12.2016 17:08
ЗАЖИВО. ВКЛЮЧАЯ ВАШИХ САМОК И ЗМЕЁНЫШЕЙ - ТВАРЬ ЗАЛУПУТИНСКАЯ. КОЖУ БУДЕМ ЗАЖИВО СДИРАТЬ - МРАЗЗОТНАЯ ГНИДА - ТЫ ХУЖЕ ГИТЛЕРА - КТО ЭТИ ЗАКОРНЬЧИКИ ПРИНИМАЛ? ТВАРЮГА! СКОРЕЙ БЫ ВОЙНА - МЫ ВАС МИЛЛИОНАМИ БУДЕМ УБИВАТЬ! ВАШИХ САМОК БУДЕМ НА ФАРШ А ЗМЕЁНЫШЕЙ - НА ФЛАГШТОКИ - ВЫ ТВАРИ ЗАЛУПУТИНСКИЕ - БУДЕТЕ СВОЁ ГОВНО ЖРАТЬ - ПЕРЕД СМЕРТЬЮ.
.
ВАМ ТВАРИ - ПОЛЮБОМУ СМЕРТЬ. УБИВАЛ-УБИВАЮ- И БУДУ УБИВАТЬ - ВАС ГИТЛЕРОВСКИЕ ОККУПАНТЫ - СМЕРТЬ ВРАГАМ.
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Re: Дмитрий г...Запорожье
йцук написал 22.12.2016 15:43
Ст. 205 УК Террористический акт
"1. Совершение взрыва, поджога или иных действий, устрашающих население и создающих опасность гибели человека, причинения значительного имущественного ущерба либо наступления иных тяжких последствий, в целях дестабилизации деятельности органов власти или международных организаций либо воздействия на принятие ими решений..."
Украинские нацисты убивают мирных жителей Донбасса и наносят имущественный ущерб с политическими требованиями сдаться. Это как раз подпадает под определение терроризма.
А ст. 205.2 УК "1. Публичные призывы к осуществлению террористической деятельности или публичное оправдание терроризма".
Это как раз то чем вы занимаетесь. Так что готовьте сухари.
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Re: Re: Дмитрий г...Запорожье
доктор написал 22.12.2016 15:02
Шизик это. Обыкновенный псих, ненавидящий всех и ближних и дальних. Такой будет искать врагов где угодно, прикрывая свою неполноценность.
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йцук
Дмитрий г...Запорожье написал 22.12.2016 14:05
Ну почему же оправданием?Кацапье начало против Украины захватническую войну,а для уничтожения врага,коей является кацапорылая нечисть, все средства хороши.Уничтожения кацапья в любом месте и любыми средствами приближает победу над кацапорылыми агрессорами,точно так же как уничтожение экономика кацапомойки.Как там у классиков..враг моего врага,мой друг..
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Re: Дмитрий г...Запорожье
йцук написал 22.12.2016 13:59
Оправданием терроризма занимаетесь. Укронацики все такое зверье.
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(без названия)
Дмитрий г...Запорожье написал 22.12.2016 13:24
Хорошее дополнение к бояышнику.
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