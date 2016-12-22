Совмин Крыма возглавит проверенный либерал-улюкаевец

Бывший заместитель министра экономического развития РФ Павел Королев назначен заместителем председателя Совета министров Крыма. Его кандидатуру, внесенную главой республики Сергеем Аксеновым, согласовали на своей сессии депутаты крымского парламента.
"Спасибо за возможность работать во вновь обретенном крае. Уверен, что наша совместная работа будет плодотворной и эффективной на пользу республике Крым", - сказал в ходе пленарного заседания Королев.
Ранее Аксенов отмечал, что работая в должности заместителя министра экономического развития РФ, Королев курировал Крым, и "у него большой опыт работы".
В крымском правительстве Королев будет курировать блок земельных и имущественных отношений и работу подразделения Росреестра в Крыму. Глава Крыма Сергей Аксенов является также председателем Совета министров республики.
Королев ранее занимал должность заместителя директора департамента имущественных отношений и реформирования Министерства транспорта РФ, вице-президента Фонда "Сколково", первого заместителя председателя правительства Свердловской области, заместителя министра экономического развития РФ. От своей должности в МЭР он был отстранен 19 декабря.
Отметим, что кадровая политика в Крыму - давно трагикомическая. Фонд борьбы с коррупцией обнаружил в сентябре на сайте госзакупок контракт на поставку заключенных в Крым. По условиям документа, осужденных должны отправить на строительство СИЗО в Симферополе. Хотя формально условия контракта не противоречат российскому законодательству, некоторых пользователей они привели в недоумение. Заказ сочли похожим на узаконенную торговлю рабами.
О необычном госконтракте сообщила на своей странице в Facebook юрист Фонда борьбы с коррупцией Екатерина Петрова. В сведениях о закупке в графе "Наименование товара" говорится: "рабочая сила из числа осужденных в количестве до 60 человек".
Сотрудница ФБК отметила рядом со скриншотом с сайта госзакупок, что "на самом деле все законно". Вместе с тем госзаказ на поставку заключенных вызвал у некоторых пользователей ассоциации с работорговлей. В свою очередь, глава фонда "Русь сидящая" Ольга Романова назвала контракт "объявлением мирного работорговца".
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Тот самый Артналет. написал 22.12.2016 18:55
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Походу,список российского Форбса пополнится еще одним миллиардером.
ГЕРХАРД написал 22.12.2016 17:52
Клара! Я х-уею.Называется подобострастно-высокопарно- фертикальвласти.Шест с нанизанными на него для сушки коровьими лепешками.
Даешь каждой республике Совминнн!.Сделано.Каждому совмину-10 министров!По числу отраслей,по новому- департаментов Не меньше.Сделано.Каждому министру-по 10 заместителей.Каждому заместителю-по 10 помощников.Каждому помощнику,как руководителю структурного звена- не менее 3 подчиненных.Водила,там персональный то се.
Совминн-совминнов! В Маскау.Логично.Сделано.
А хто плядь спрашивается,будет спрос держать с министрофф?Мать вашу?Логично. Президенты.Вашу мать.А президентам нужны замы?Ишшо как.Аппарат...
Фсе по новой.Пропускной режим.Таможни.Управы полиции,нацгазпромгвардии.Налоговики.
Государства-в государстве.
А кто нах,вас всех в рот,будет спрашивать с прэзидентов?Опять праильна.Прэзидэнт-прэзидэнтов/В лице правительства...Опять по-новой-вниз-фертикаль.А что бы прэзидэнты-не посмели Прэзидэнта всех прэзидэнтов- нах-й послать-Газпромгвардия.Которая Нац.Которая Рос.
А то панимаищь никакого порядку.
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Стоит ли не то что серьезно обсуждать,а вообще как-то внимание уделять на дрейф го-вна по кремлевской речке?
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Салтыков-наш так-сказать-Щедрин-Как один мужик(нефтегаз) умудрился генералов-миллиардерами сделать.Не шевеля руками пальцев.
Пальцами шевелили- до нас.До нашей эры.В СССР.