Совмин Крыма возглавит проверенный либерал-улюкаевец

Бывший заместитель министра экономического развития РФ Павел Королев назначен заместителем председателя Совета министров Крыма. Его кандидатуру, внесенную главой республики Сергеем Аксеновым, согласовали на своей сессии депутаты крымского парламента.

"Спасибо за возможность работать во вновь обретенном крае. Уверен, что наша совместная работа будет плодотворной и эффективной на пользу республике Крым", - сказал в ходе пленарного заседания Королев.

Ранее Аксенов отмечал, что работая в должности заместителя министра экономического развития РФ, Королев курировал Крым, и "у него большой опыт работы".

В крымском правительстве Королев будет курировать блок земельных и имущественных отношений и работу подразделения Росреестра в Крыму. Глава Крыма Сергей Аксенов является также председателем Совета министров республики.

Королев ранее занимал должность заместителя директора департамента имущественных отношений и реформирования Министерства транспорта РФ, вице-президента Фонда "Сколково", первого заместителя председателя правительства Свердловской области, заместителя министра экономического развития РФ. От своей должности в МЭР он был отстранен 19 декабря.

Отметим, что кадровая политика в Крыму - давно трагикомическая. Фонд борьбы с коррупцией обнаружил в сентябре на сайте госзакупок контракт на поставку заключенных в Крым. По условиям документа, осужденных должны отправить на строительство СИЗО в Симферополе. Хотя формально условия контракта не противоречат российскому законодательству, некоторых пользователей они привели в недоумение. Заказ сочли похожим на узаконенную торговлю рабами.

О необычном госконтракте сообщила на своей странице в Facebook юрист Фонда борьбы с коррупцией Екатерина Петрова. В сведениях о закупке в графе "Наименование товара" говорится: "рабочая сила из числа осужденных в количестве до 60 человек".

Сотрудница ФБК отметила рядом со скриншотом с сайта госзакупок, что "на самом деле все законно". Вместе с тем госзаказ на поставку заключенных вызвал у некоторых пользователей ассоциации с работорговлей. В свою очередь, глава фонда "Русь сидящая" Ольга Романова назвала контракт "объявлением мирного работорговца".

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