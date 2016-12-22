Кто владеет информацией,
владеет миром
Рейтинг
все лучшие новости >>
English
  
Кольцо оппозиции
    
Форум
Главная
Политический расклад
Экономическая реальность
Жизнь регионов
Общество и его культура
Силовые структуры
Особенности внешней политики
Компрометирующие материалы
Московский листок

Щедрая Россия заплатит стране которой нет $125 млн по долгу СССР

Опубликовано 22.12.2016 в разделе комментариев 19

ссср югославия долги
Щедрая Россия заплатит стране которой нет $125 млн по долгу СССР

Правительство одобрило проект соглашения о выплате $125 млн по долгам СССР перед Социалистической Федеративной Республикой Югославия, говорится в распоряжении, опубликованном на портале правовой информации.

Как следует из документа, долг Советского Союза перед Югославией составляет 200 миллионов клиринговых долларов. Его пересчитают из расчёта 0,625 доллара за один клиринговый доллар. Таким образом Россия должна вернуть 125 миллионов долларов.

Из этой суммы 58% получит Босния и Герцеговина, 29% - Сербская Республика. Кроме того, 10% суммы будет направлено на нужды органов власти Боснии и Герцеговины и еще 3% -самоуправляемому округу Брчко.

Деньги будут перечислены разовым платежом в течение 45 дней после вступления в силу межправительственного соглашения.

Отметим, что за постсоветский период щедрая Россия направо и налево списывала огромные суммы миллиардных кредитов для разных стран.

1996 год. Россия списала $3,5 млрд из $5 млрд долга Анголы.

Июнь 1999 года. В рамках Парижского клуба кредиторов подписано Кельнское соглашение, в соответствии с которым РФ в 2000–2003 годах списала 60–90% долгов целого ряда стран: Танзании, Бенина, Мали, Гвинеи-Бисау, Мадагаскара, Гвинеи, Чада, Йемена, Мозамбика, Буркина-Фасо и Сьерра-Леоне. На оставшиеся долги страны получили рассрочку до 30 лет.

Сентябрь 2000 года. Россией прощены $9,53 млрд из $11,03 млрд вьетнамского долга. Выплата оставшейся суммы отсрочена на 2016–2022 годы.

2001 год. Россия списала Эфиопии 80% долга в $4,8 млрд — $3,8 млрд. В 2005 году была списана почти вся оставшаяся часть с процентами — $1,1 млрд.

Конец 2003 года. $11,1 млрд из $11,4 млрд были прощены Монголии. Оставшиеся $300 млн страна вернула сразу после списания. В 2010 году Россия списала Монголии $180 млн.

В том же 2003 году Россия и Лаос заключили соглашение о списании 70% долга в $1,3 млрд — $960 млн.

Июль 2004 года. Полностью списан остаток задолженности Никарагуа размером $344 млн. До этого РФ дважды проводила списание никарагуанского долга: в 1992 году были прощены $2,55 млрд из $3,11 млрд, а в 1996 году — 90% из $3,4 млрд. Общий объем прощенных средств составил $5,95 млрд.

Ноябрь 2004 года. Списаны $9,5–9,8 млрд иракского долга при общем размере задолженности $10,5 млрд.

Май 2005 года. Россия списала Сирии $9,782 млрд из $13,4 млрд долга. В свою очередь, Дамаск обязался закупать российское вооружение и провести модернизацию поставленной в советские времена бронетехники.

Март 2005 года. Прощены $1,104 млрд из $1,268 млрд эфиопского долга. В 2001 году РФ списала $4,8 млрд — на тот момент объем задолженности Эфиопии составлял $6 млрд.

2006 год. Москва списала долг Алжира СССР в размере $4,7 млрд.

2007 год. Россией было списано $11,1 млрд Афганистану.

Февраль 2008 года. Россия списала Ираку $12 млрд — 93% долга, который составлял $12,9 млрд. В апреле того же года был списан долг Ливии в размере $4,5 млрд.

Сентябрь 2012 года. Россия списала долг КНДР на сумму $11 млрд.

Апрель 2013 года. Россия простила Киргизии $500 млн. $188,9 млн списали сразу, вторая задолженность в размере $300 млн будут списывать равными долями в течение десяти лет.

Июль 2014 года. Москва простила Кубе $31,7 млрд долга из $35,2 млрд задолженности перед Россией.

Ноябрь 2014 года. Россия простила Украине $800 миллионов задолженности за газ.

 



Рейтинг:   5.00,  Голосов: 10
Поделиться
Всего комментариев к статье: 19
Комментарии не премодерируются и их можно оставлять анонимно
(без названия)
стоик650 написал 22.12.2016 19:02
Шойгу уже доболтался до "нейтрализации" крылатых ракет "Тамагавк".
Столь примитивное мышление у министра ОБОРОНЫ кто-нибудь видел?
.
Образование пожарника - это его последнее образование?
Ответить
Re: хожий написал 22.12.2
замечание написал 22.12.2016 18:47
"за такие выкрутасы любое правительство в мире мигом бы улетело в отставку!"- имея разрешение от 146%лохтурата , можно делать все что угодно..в том числе, и ним самим.
Ответить
Тра
Мп написал 22.12.2016 18:44
Долги народу своему никогда не отдадут,кинули в 91г.всех на триллионы,лично мне не дали снять с книжки 3 тысячи руб ссср,остальные кое как снял,в отца пропали все сбережения(немалые) на сберкнижке
Ответить
Несуществующее государство РФ платит пенсии евреям выехавшим при СССР в Израиль.
Нехохлопидар.ж.идоукроп написал 22.12.2016 18:36
Такого государства как РФ, деюре не должно существовать, а все проходимцы и мошенники засевшие в кремле, госдуре, фсб, мвд, и в армии должны быть арестованы и преданы советскому военному трибуналу!
Теперь что касается советского вертолетаносца Адмирал Кузнецов. Где знаменитые палубные истребители штурмовики ЯК с вертикальным взлетом? Почему ж.идорашкиноТВ с 2000 года НИРАЗУ не показало в своих программах эти самолеты? Куда они пропали кто знает?
Ответить
пСЯЯЙХИ бЮМЪ - йнплхкеж ОЮОСЮЯНБ !!!
ЮМРХКФЕЖ написал 22.12.2016 18:19
бНР ДНОСЯРХЛ, ХГ ЩРНЦН ЮАГЮЖЮ - "....Б ЯННРБЕРЯРБХХ Я ЙНРНПШЛ пт Б 2000√2003 ЦНДЮУ ЯОХЯЮКЮ 60√90% ДНКЦНБ ЖЕКНЦН ПЪДЮ ЯРПЮМ: рЮМГЮМХХ, аЕМХМЮ, лЮКХ, цБХМЕХ-аХЯЮС, лЮДЮЦЮЯЙЮПЮ, цБХМЕХ, вЮДЮ, иЕЛЕМЮ, лНГЮЛАХЙЮ, аСПЙХМЮ-тЮЯН Х яЭЕППЮ-кЕНМЕ. мЮ НЯРЮБЬХЕЯЪ ДНКЦХ ЯРПЮМШ ОНКСВХКХ ПЮЯЯПНВЙС ДН 30 КЕР...." - мебнглнфмн ОНМЪРЭ, ЯЙНКЭЙН ХЛЕММН ЯОХЯЮКХ МЮГБЮММШЛ ЯРПЮМЮЛ !!!
.
мН РЮЛ ЦДЕ ОПХБЕДЕМШ йнмйпермше жхтпш, ХУ НАЫЮЪ ясллю ДНЯРХЦЮЕР ОПХЛЕПМН 138 лкпд днкк !!!
.
рСР МЮДН свеярэ, ВРН яяяп ОН днапнре дсьебмни (РН ЕЯРЭ, ОН псяяйни ОПНЯРНРЕ), ОНЯРЮБКЪК НПСФХЕ Х РНБЮПШ ДКЪ ЪЙНАШ ЙКЮЯЯНБН АКХГЙХУ мхыеапнднб, МЕ РНКЭЙН аег йнллепвеяйни мюдаюбйх, МН ДЮФЕ Х ме он яеаеярнхлнярх !!! оПНЬЕ ЦНБНПЪ, пскхбьхе яяяп - НЛ псяюйх, ГЮ явер спнбмъ фхгмх БЯЕУ мюпнднб яНБЙЮ, яндепфюкх "ДПСФЕЯРБЕММШЕ" ПЕФХЛШ ПЮГМШУ ЛЮЙЮЙ Х АЮАСХМНБ !!!
.
оНЩРНЛС, слмнфхб ясллс ЯОХЯЮММШУ днкцнб ЛХМХЛСЛ МЮ 2, ЛШ Х ОНКСВХЛ опхлепсч (ГЮБЕДНЛН ГЮМХФЕММСЧ) РНКЭЙН КХЬЭ яеаеярнхлнярэ ЯНБЕРЯЙНИ "ОНЛНЫХ" - ОПХЛЕПМН 360 лкд. днкк. !!!
.
оПН ЙНЛЛЕПВЕЯЙСЧ МЮДАЮБЙС, сосыеммсч опхашкэ ЛНФМН Х ме пюяясфдюрэ !!! хАН РЮЙХЛХ йюрецнпхълх, ЙЮЙ опхашкэ, ПСЯЯЙХИ хБЮМСЬЙЮ-дСПЮВЕЙ мхйнцдю МЕ ГЮЛНПЮВХБЮКЯЪ, еякх ПЕВЭ ЬКЮ НА МЕЙНИ "ХМРЕПМЮЖХНМЮКЭМНИ ОНЛНЫХ" !!!
.
х ЕЫЕ мюдн свеярэ, ВРН днккюп ЯНБЕРЯЙХУ БПЕЛЕМ Х днккюп ЯЕИВЮЯ - ЕРН ме ндмн х рн фе !!!
.
х РНКЭЙН бгбеяхб ЩРХ Х ОПНВХЕ МЕСОНЛЪМСРШЕ ТЮЙРНПШ, ЯРЮМЕР ОНМЪРМЮ всднбымнярэ люяьрюаю НЦПЮАКЕМХЪ МЮПНДНБ яяяп !!!
.
йЮЙНИ ФЕ РШ хдхнр, ПСЯЯЙХИ бЮМЪ !!!
Ответить
(без названия)
Случайный прохожий написал 22.12.2016 17:44
Это вообще не поддается здравому пониманию!Полная шизофрения!Долги одной НЕСУЩЕСТВУЮЩЕЙ страны другой НЕСУЩЕСТВУЮЩЕЙ стране отдает третья страна!Почему Россия одной рукой должна отдавать долги СССР,а другой списывать все,что были должны Союзу?Да за такие выкрутасы любое правительство в мире мигом бы улетело в отставку!А у нас еще наверное наградят.Если этим правительствам так хочется отдать кому нибудь денег,то пусть отдают свои.У них и их друзей бабла много,не обеднеют.Яхточку или самолетик в крайнем случае продадут.
Ответить
(без названия)
стоик657 написал 22.12.2016 17:27
Шойгу уже доболтался о "нейтрализации" крылатых ракет "Тамагавк".
Столько примитивного мышления у министра ОБОРОНЫ кто-нибудь видел?
Ответить
(без названия)
........... написал 22.12.2016 17:17
и только дорогому россияну никто ничего никогда не простит. хотя справедливости ради - раскармливали этих "братушек" чекисты из СССР а не нынешние.
Ответить
(без названия)
стоик657 написал 22.12.2016 17:10
Обдерут пенсионеров, детей...но на АВАНТЮРУ в Сирии деньги найдут?
Загубят последнюю советскую военную технику (типа крейсера "Кузнецова"), погубят высококлассных русских летчиков - но Израиль спасут?
Ответить
(без названия)
Трампец написал 22.12.2016 16:32
Путин решил окончательно добить свой режим.
Ответить
Нет, я понимаю...
Изя Соловейчик написал 22.12.2016 15:59
Очень хотелось бы с п и з д и т ь, но... приказ есть приказ - придется выплатить.
Ответить
(без названия)
Александр Загонов написал 22.12.2016 15:53
Цифры говорят сами за себя - страной управляют марионетки США, цель которых - навсегда оставить Россию в положении "раком". Отсюда все эти безумные траты народных денег на "сочи" и прочие "мундиали".
Ответить
димо запор рожи-отсосер вальцмана и гройсмана
димо запор рожи-свинобандеровское чмо написал 22.12.2016 14:43
димо запор рожи- свинорылая макакообразная подстилка ляшко
Ответить
(без названия)
все ясно написал 22.12.2016 14:37
Зная кремлевскую падлючесть и стиль ведения дел ни грамма не сомневаюсь , что все прощенные или отданные долги это взятки. Для того все они и создавались. Что там в Югославии? Нужно тянуть газопровод? Расшатывать Европу? Или как то влиять на украинские дела через забор. Одним словод другого путинской России не дано. Только гадить . Абсолютный деструктив.
А когда то и мировая идея была. И Гагарина в космос запускали.
Ответить
интересно какой откат? 30%? 50%?
случайнозашел написал 22.12.2016 14:34
дело сторчака живее всех живых.
Ответить
(без названия)
стоик659 написал 22.12.2016 14:26
Обдерут пенсионеров, детей...но на АВАНТЮРУ в Сирии деньги найдут?
Загубят последнюю советскую военную технику (типа крейсера "Кузнецова"), погубят высококлассных русских летчиков - но Израиль спасут?
Ответить
А за что долг-то перед Югославией,
козлы сраные? написал 22.12.2016 14:21
в смысле дарагая пидарача
Ответить
(без названия)
Дмитрий г....Запорожье написал 22.12.2016 14:11
Раскрыть комментарий
Ответить
(без названия)
АБВГ написал 22.12.2016 14:10
А как же вопли председателя этого правительства Д.А. Медведева "Денег нет, но вы держитесь!"? ("Просто денег нет сейчас. Найдем деньги &#8212; сделаем индексацию. Вы держитесь здесь, всего доброго, хорошего настроения и здоровья.") На иностранные исчезнувшие гос-ва деньги находятся.
Ответить
Написать комментарий
Ваше имя:
Заголовок:
Комментарий:
Введите число, указанное на картинке:

Опрос
  • Считаете ли вы себя православным?:
Результаты
Интернет-ТВ
Взрыв в метро "Коломенская" сняли на видео
Взрыв в метро "Коломенская" сняли на видео
22.12.2016
Прерванный эфир с Игорем Стрелковым по Южным Курилам
Прерванный эфир с Игорем Стрелковым по Южным Курил...
21.12.2016
<< прислать видео
все видео >>
Новости
Сбежавшая за женихом в Сирию Варвара Караулова получила 4,5 года колонии (0)
Евгений Джугашвили устал отвоёвывать честное имя Сталина, он скончался (0)
Щедрая Россия заплатит стране которой нет $125 млн по долгу СССР (19)
Взрыв в метро "Коломенская" сняли на видео (9)
Число жертв "Боярышника" растет непрерывно (11)
Совмин Крыма возглавит проверенный либерал-улюкаевец (2)
Дядя Сэм "подогнал" Сбройным Силам самые дешёвые беспилотники (6)
Сирийские исламисты ничего не имеют общего с убийством посла РФ в Турции (2)
Домашний арест для Дода, реальный на два года - для Кунгурова... (6)
Палёная водка продолжает убивать дорогих россиян почти как при Ельцине (11)
Анонсы
<< добавить анонс
последние анонсы >>
Добавить свой материал
Наша блогосфера
Максим Калашников Максим Калашников: Юные зомби правительства
Максим Калашников Максим Калашников: Юные зомби правительства \В. Жуковский, М. Калашников, А. Ежевский\
Дарья Митина Дарья Митина: Made in
Максим Калашников Максим Калашников: Моя передача на радио "Комсомолки" выйдет на следующей неделе не в понедельник
Ольга Гуленок Ольга Гуленок: Как же всем запудрили мозги...
Все записи >>
Авторы
Баранов Анатолий Гельман Моисей
Гранатова Анна Гречанинов Владимир
Ихлов Евгений Калашников Максим
Майсурян Александр Митина Дарья
Морозова Наталья Московченко Николай
Нагорный Александр Пионтковский Андрей
Саматов Сергей Эйдман Игорь
Чёрный Дмитрий

              
© 1998-2016 ФОРУМ.мск (наши зеркала: forum-msk.org forum-msk.com.ua forummsk.info)
о нас | наша кнопка | реклама на сайте | связаться с нами | email: forum-msk@yandex.ru
      читайте нас также: pda | twitter | rss