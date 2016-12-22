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Московский листок

Евгений Джугашвили устал отвоёвывать честное имя Сталина, он скончался

Опубликовано 22.12.2016 в разделе комментариев 2

ссср сталин рпц
Евгений Джугашвили устал отвоёвывать честное имя Сталина, он скончался

Евгений Джугашвили, родившийся в 1936 году в семье старшего сына Сталина Якова и имевший степень кандидата исторических наук, работал военным инженером. Он активно выступал в судах России и Украины в защиту чести и достоинства Иосифа Сталина.

Ранее Страсбургский суд признал неприемлемой жалобу внука Сталина к России по статьям в СМИ о расстреле польских военнопленных в Катыни в 1940 году.

От редакции: С Евгением Яковлевичем постоянно общался и дружил Юрий Мухин. О ходе его тяжб сообщала "Дуэль" и вообще эти процессы серии "Джугашвили против подонков" все мы видели через увеличительное стекло "Дуэли", а потом и "К барьеру!". Но вот же времена настали: ни Юрий Игнатьевич из-за наложенных вражеским государством тягот не может отдать последнюю дань уважения и дружбы, ни сторонники наследия Сталина не могут воздать должное тому, кто стал даже не косвенно, а прямо виной, эмоциональным "кирпичом на голову" - невменяемому подлецу Энтео. Казалось бы оскорбление нанёс - камню, памятнику. А вот как отозвалось - и что со своей православненькой философией теперь будет делать и говорить подтолкнувший Евгения Яковлевича?

Дело ясное: одному в качестве наследника противостоять мировой лжи и контрреволюционной реконкисте - сложно, почти невозможно. Но мы запомним Евгения Яковлевича именно таким - стальным, готовым хоть век, а отстаивать правду о своём деде и вожде всего советского народа. История прескверная. Ни АВН, ни какие-то отдельные активисты не в состоянии тут ничем помочь, только учиться на примере, а не скорбеть. По нашим временам - нужны только такие, стальные люди. иным порочный ход истории - не переломить.

Редакция ФОРУМа.мск выражает глубочайшие соболезнования всем родным Евгения Яковлевича. А подлецы пусть довольствуются своей герастратовой ролью в этой истории.

Ниже - материалы тяжб Евгения Джугашвили против швали, породившей Энтео. А ей несть числа.

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Всего комментариев к статье: 2
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Re: Скончался, ну и пе"с по не"м.-Г н и д а заткнись. Ты нерусский.
Это что?! написал 22.12.2016 19:31
Слава Сталину! Создателю русской и других народов СверхДержавы!!!
Евгений Яковлевич,
Ваше дело не умрет! Спи спокойно , дорогой товарищ!
Г н и д же будем душить. Русский он нашелся...Тьфу! Г н и д е н ы ш...
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Скончался, ну и пе"с по не"м.
1 9 8 4..... написал 22.12.2016 19:25
Иоська Джугашвили - людоед, поедавший прежде всего русский народ.
Вечное проклятье этому упырю.
Для редакции м е р з о т а
с кликухой Сталин может и кумир, а для русских. - м р а з ь последняя.
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