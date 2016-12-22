Сбежавшая за женихом в Сирию Варвара Караулова получила 4,5 года колонии

Московский окружной военный суд приговорил к 4,5 года колонии общего режима бывшую студентку МГУ Александру Иванову (Варвару Караулову), признанную виновной в попытке участия в террористической организации по части 1 статьи 30 и части 2 статьи 205.5 Уголовного кодекса.

Таким образом, в случае вступления приговора в силу Караулова выйдет на свободу в апреле 2020 года. Защита уже заявила о намерении обжаловать приговор. "Мы уже подали краткую апелляционную жалобу, а после изучения приговора подадим полную", - цитирует ТАСС адвоката Сергея Бадамшина.

Ранее прокурор попросил приговорить Караулову к пяти годам колонии общего режима и штрафу 150 тысяч рублей. Адвокаты настаивали на оправдании.

Сама подсудимая раскаялась в своих поступках, но отметила, что не собиралась воевать или участвовать в терактах. По ее словам, в Сирию она собиралась только для того, чтобы воссоединиться с любимым, с которым познакомилась в интернете, а о том, чтобы примкнуть к «ИГ», даже не помышляла.

Напомним, 27 мая 2015 года Караулова сбежала из дома и вылетела в Стамбул. В Турции ее перевезли на конспиративную квартиру в город Килис, позже она была задержана сотрудниками спецслужб при незаконном пересечении турецко-сирийской границы.

28 октября девушка была арестована, 10 ноября 2015 года ей было предъявлено обвинение.