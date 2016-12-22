Россия подарит Сербии истребители, танки и бронемашины на сотни миллионов евро

Россия подарит Сербии 6 истребителей МиГ-29, 30 танков Т-72 С и 30 боевых разведывательно- дозорных машин БРДМ-2, заявил глава правительства республики Александр Вучич по итогам встречи с министром обороны России Сергеем Шойгу.

"Если бы мы эти самолеты покупали по рыночным ценам, нам бы потребовалось изыскать свыше 600 миллионов евро", - цитирует Вучича РИА Новости. Он также отметил, что Сербия «получила в подарок 30 танков Т-72С и 30 БРДМ-2 с вооружением 14,5 мм (бронированная разведывательно-дозорная машина с крупнокалиберным пулеметом КПВТ)».

Вучич отметил, что соглашение о поставке военной техники планируется подписать до 23 декабря. По его словам, сейчас стороны обсуждают два сценария передачи. В первом случае, машины сразу будут доставлены в Сербию, где позже пройдут модернизацию. Во втором — истребители пока останутся в России и будут переданы Сербии уже после обновления.

Ранее Сербия обратилась к России с просьбой о поставках самолетов и других видов военной техники. Руководство страны таким образом рассчитывает укрепить позиции в регионе. Как ранее заявил Вучич, благодаря помощи российской стороны Сербия получит мощную эскадрилью из 10 МиГов.

Ранее стало известно, что правительство РФ одобрило проект соглашения о выплате $125 млн по долгам СССР перед Социалистической Федеративной Республикой Югославия.

Из этой суммы 58% получит Босния и Герцеговина, 29% - Сербская Республика. Кроме того, 10% суммы будет направлено на нужды органов власти Боснии и Герцеговины и еще 3% -самоуправляемому округу Брчко.

Деньги будут перечислены разовым платежом в течение 45 дней после вступления в силу межправительственного соглашения.