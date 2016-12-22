Россия подарит Сербии истребители, танки и бронемашины на сотни миллионов евро

Россия подарит Сербии 6 истребителей МиГ-29, 30 танков Т-72 С и 30 боевых разведывательно- дозорных машин БРДМ-2, заявил глава правительства республики Александр Вучич по итогам встречи с министром обороны России Сергеем Шойгу.
"Если бы мы эти самолеты покупали по рыночным ценам, нам бы потребовалось изыскать свыше 600 миллионов евро", - цитирует Вучича РИА Новости. Он также отметил, что Сербия «получила в подарок 30 танков Т-72С и 30 БРДМ-2 с вооружением 14,5 мм (бронированная разведывательно-дозорная машина с крупнокалиберным пулеметом КПВТ)».
Вучич отметил, что соглашение о поставке военной техники планируется подписать до 23 декабря. По его словам, сейчас стороны обсуждают два сценария передачи. В первом случае, машины сразу будут доставлены в Сербию, где позже пройдут модернизацию. Во втором — истребители пока останутся в России и будут переданы Сербии уже после обновления.
Ранее Сербия обратилась к России с просьбой о поставках самолетов и других видов военной техники. Руководство страны таким образом рассчитывает укрепить позиции в регионе. Как ранее заявил Вучич, благодаря помощи российской стороны Сербия получит мощную эскадрилью из 10 МиГов.
Ранее стало известно, что правительство РФ одобрило проект соглашения о выплате $125 млн по долгам СССР перед Социалистической Федеративной Республикой Югославия.
Из этой суммы 58% получит Босния и Герцеговина, 29% - Сербская Республика. Кроме того, 10% суммы будет направлено на нужды органов власти Боснии и Герцеговины и еще 3% -самоуправляемому округу Брчко.
Деньги будут перечислены разовым платежом в течение 45 дней после вступления в силу межправительственного соглашения.
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Пахом написал 22.12.2016 22:08
стоик650 написал 22.12.2016 21:18
Перечисленная рухлядь, т.е. техника как раз эквивалентна возможностям пяти американских пехотинцев....как авантюра в Сирии показывает?
........... написал 22.12.2016 21:14
Русич написал 22.12.2016 21:07
............ написал 22.12.2016 21:05
........... написал 22.12.2016 21:04
стоик658 написал 22.12.2016 21:00
Перечисленная рухлядь, т.е. техника как раз эквивалентна возможностям пяти американских пехотинцев....как авантюра в Сирии показывает?
ivan написал 22.12.2016 20:32
Джукахэйнен написал 22.12.2016 20:30
Изя Соловейчик написал 22.12.2016 20:29
Джукахэйнен написал 22.12.2016 20:24
Beobachter написал 22.12.2016 20:00
... гребанЫм ватанам - Н И Ч Е Г О !