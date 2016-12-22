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Московский листок

Россия подарит Сербии истребители, танки и бронемашины на сотни миллионов евро

Опубликовано 22.12.2016 в разделе комментариев 12

Россия подарит Сербии истребители, танки и бронемашины на сотни миллионов евро

Россия подарит Сербии 6 истребителей МиГ-29, 30 танков Т-72 С и 30 боевых разведывательно- дозорных машин БРДМ-2, заявил глава правительства республики Александр Вучич по итогам встречи с министром обороны России Сергеем Шойгу.

"Если бы мы эти самолеты покупали по рыночным ценам, нам бы потребовалось изыскать свыше 600 миллионов евро", - цитирует Вучича РИА Новости. Он также отметил, что Сербия «получила в подарок 30 танков Т-72С и 30 БРДМ-2 с вооружением 14,5 мм (бронированная разведывательно-дозорная машина с крупнокалиберным пулеметом КПВТ)».

Вучич отметил, что соглашение о поставке военной техники планируется подписать до 23 декабря. По его словам, сейчас стороны обсуждают два сценария передачи. В первом случае, машины сразу будут доставлены в Сербию, где позже пройдут модернизацию. Во втором — истребители пока останутся в России и будут переданы Сербии уже после обновления.

Ранее Сербия обратилась к России с просьбой о поставках самолетов и других видов военной техники. Руководство страны таким образом рассчитывает укрепить позиции в регионе. Как ранее заявил Вучич, благодаря помощи российской стороны Сербия получит мощную эскадрилью из 10 МиГов.

Ранее стало известно, что правительство РФ одобрило проект соглашения о выплате $125 млн по долгам СССР перед Социалистической Федеративной Республикой Югославия.

Из этой суммы 58% получит Босния и Герцеговина, 29% - Сербская Республика. Кроме того, 10% суммы будет направлено на нужды органов власти Боснии и Герцеговины и еще 3% -самоуправляемому округу Брчко.

Деньги будут перечислены разовым платежом в течение 45 дней после вступления в силу межправительственного соглашения.

 



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Всего комментариев к статье: 12
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(без названия)
Пахом написал 22.12.2016 22:08
Они эту технику сразу в лом продадут!
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(без названия)
стоик650 написал 22.12.2016 21:18
Видимо Асимметричный ответ на размещение пять морских пехотинцев и конной повозки в Прибалтике?
Перечисленная рухлядь, т.е. техника как раз эквивалентна возможностям пяти американских пехотинцев....как авантюра в Сирии показывает?
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(без названия)
........... написал 22.12.2016 21:14
то есть в действиях СССР конечно же был смысл в плане достижения определенных целей но вот сами цели оказались ложными.
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(без названия)
Русич написал 22.12.2016 21:07
Путин, когда я писал письмо тебе что бы ты помог моей многодетной семье в приобретение жилья, так как мы нуждающиеся, ты откровенно говоря послал мою семью. Всяким чучмекам, на подобии Боснийцев, я смотрю ты любишь помогать. Откуда такая ненависть к русским?
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(без названия)
............ написал 22.12.2016 21:05
смысл правда непонятен. а может и отсутствует вовсе, как и в действиях СССР.
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........... написал 22.12.2016 21:04
это наверно такой асимметричный ответ на то что uncle сэм подогнал хохлам военного барахла на 350млн$.
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(без названия)
стоик658 написал 22.12.2016 21:00
Видимо Асимметричный ответ на размещение пять морских пехотинцев и конной повозки в Прибалтике?
Перечисленная рухлядь, т.е. техника как раз эквивалентна возможностям пяти американских пехотинцев....как авантюра в Сирии показывает?
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Re: Re: Вот, интересно!
ivan написал 22.12.2016 20:32
На счет чем брать у нас в миде есть большие специалисты. Такие схемы разрабатывают, что никогда не догадаешься где ж зарыто бабло.
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Re: Вот, интересно!
Джукахэйнен написал 22.12.2016 20:30
думаю договорятся как брать.
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Вот, интересно!
Изя Соловейчик написал 22.12.2016 20:29
Откат будут брать тоже танками-самолетами-бэрдээмами, или как?
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правительство роиссии очень щедрое если это касается не собственного народа
Джукахэйнен написал 22.12.2016 20:24
деньги раздают на право и лево.
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братушкам - все!
Beobachter написал 22.12.2016 20:00

... гребанЫм ватанам - Н И Ч Е Г О !
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