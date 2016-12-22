В Казахстане усилились репрессии против противников прождажи земли

Аслана Курманбаева привлекают к уголовной ответственности?

Вот, что Аслан написал мне в личку.

"Наверно я дописался))

Получил повестку:



Курманбаев Аслан Аскарович Вас вызывает следователь ДВД горда Астана Азгожин И.Ш. для дачи показаний в каб. 350

22.12.2016 г. в 16:00

адр. г.Астана ул. Бейбитшилик 19"

Есть смысл активно распространить эту новость и если он не объявится сегодня, звонить в ДВД Астаны для выяснения ситуации.

Похоже, начинается новый виток арестов и запугиваний оппозиционно настроенных активистов...

Напомним, 12 октября 2016 года началось судебное разбирательство в отношении общественных деятелей и гражданских активистов Макса Бокаева и Талгата Аяна, по уголовным обвинениям за проведение и участие в мирных акциях протеста против продажи земли китайским инвесторам.

На процессе присутствовали международные наблюдатели из Российской Федерации, представители Международного Хельсинского комитета, Казахстанского международного бюро по правам человека, члены Коалиции по вопросам безопасности и защиты правозащитников и гражданских активистов, средства массовой информации жители Атырау и родственники обвиняемых активистов.

Представителям СМИ разрешили проводить видеосъемку в течение пяти минут, после чего их удалили из зала.

28 ноября атырауских активистов Макса Бокаева и Талгата Аяна, участвовавших 24 апреля в мирном митинге протеста против приватизации миллионов гектаров земли, осудили на пять лет лишения свободы. Данный приговор, безусловно, приведет к новой волне выступлений протеста по всей стране, а отдельные группы уже призвали граждан принять участие в акциях протеста 16-17 декабря.

Судья суда №2 города Атырау Гульнар Даулешова зачитала приговор, в соответствии с которым общественники осуждены по ч. 2 ст. 174 УК (“возбуждение социальной розни”), по ч. 4 ст. 274 (“распространение заведомо ложной информации”), по ст. 400 (“нарушение порядка организации и проведения собраний, митингов, пикетов, уличных шествий и демонстраций”).

Оба приговорены к 5 годам лишения свободы с запретом заниматься общественной деятельностью в течение 3 лет. Кроме того, осужденным придется заплатить штраф в размере 250 МРП. Напомним, прокуроры просили дать Максу и Талгату по 8 лет лишения свободы. Как заявили их адвокаты Нурбеке Ескендирова и Ерболат Имангалиев, они обжалуют приговор.

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